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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 5.
Ланус
1:0
Первый тайм: 19'
Метрополитанос
0'
1:0
5' Гол в свои ворота
Fabian Cuero

Ход матча

5'
Fabian Cuero
1:0
Лучшие коэффициенты
Ланус
Ничья
Метрополитанос
1.08
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9.93
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32.00
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Все Коэффициенты
1
Агуэрре
Алан
3
Nicolas
Morgantini
2
Муньос
Эсекьель
6
Лусиатти
Брайан
22
Солер
Хулио
15
Raul
Loaiza
19
Гонсалес
Максимилиано
32
Каррера
Рамиро
40
Альварес
Фавио
9
Боу
Вальтер
10
Морено
Марселино
25
Вильете
Альваро
5
Fabian
Cuero
31
Перес
Леонардо
30
Maike
Villero
26
Carlos
Diaz
6
Athony
Graterol
70
Флорес
Робинсон
7
Robert
Garces
8
Emerson
Ruiz
40
Jayson
Martinez
9
Marco
Bustillo
Ланус
Метрополитанос

История личных встреч

Ланус
Метрополитанос

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

КС
0:2
КС
1:0
КС
0:0

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.33
0.67

Тотал матчей

0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

270
135

Бомбардиры внутри турнира

Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боу Вальтер 4 0.8
Лотти Аугусто 1 0.2
Морено Марселино 1 0.2
Пенья Фелипе 1 0.2
Метрополитанос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Charlis Ortiz 3 0.5

Карточки

Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боу Вальтер 2 0
Муньос Эсекьель 1 0
Агуэрре Алан 1 0
Leandro Diaz III 1 0
Акоста Лукас II 1 0
Морено Марселино 1 0
Канале Хосе Мария 1 0
Raul Loaiza 1 0
Агирре Брайан 1 0
Метрополитанос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Maike Villero 2 0
Athony Graterol 0 1
Carlos Diaz 1 0
Robert Garces 1 0
Walter Araujo 1 0
Jhon Marchan 1 0
Вильете Альваро 1 0
Francisco Bareiro 1 0
Emerson Ruiz 1 0
Jayson Martinez 1 0
Флорес Робинсон 1 0

Результаты матчей

Ланус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Метрополитанос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
2
Ланус
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Метрополитанос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

5
0
Ланус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Метрополитанос
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
100%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
1
14%
1
33%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

2
11
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
50%
3
27%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ланус
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Депортиво Гарсиласо - Ланус 0:2 Метрополитанос - Ланус 0:2 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2
Ланус - Депортиво Гарсиласо 2:1 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Куяба - Ланус 1:1 Ланус - Унион Санта-Фе 2:2 Бельграно - Ланус 0:1 Ланус - Эль Порвенир 0:1 Тигре - Ланус 2:3 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Дефенса и Хустисия - Ланус 0:4 Ланус - Банфилд 1:1 Ланус - Бока Хуниорс 2:1 Сармьенто - Ланус 0:1 Ланус - Платенсе 3:0 Годой Крус - Ланус 1:0 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 0:2
Метрополитанос
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Метрополитанос - Депортиво Ла-Гуайра 2:1 Куяба - Метрополитанос 3:0 Депортиво Ла-Гуайра - Метрополитанос 1:2 Универсидад Сентраль - Метрополитанос 0:0
Метрополитанос - Эрманос Кольменарес 2:0 Метрополитанос - Ланус 0:2 Метрополитанос - Ангостура 2:0 Академия Пуэрто Кабельо - Метрополитанос 2:3 Метрополитанос - Куяба 0:2 Метрополитанос - Каракас 0:0 Депортиво Гарсиласо - Метрополитанос 3:2 Тачира - Метрополитанос 2:0 Метрополитанос - Райо Зулиано 1:0 Португеза Акаригуа - Метрополитанос 3:1 Метрополитанос - Эстудиантес Мерида 1:1 Депортиво Ла-Гуайра - Метрополитанос 1:2 Карабобо - Метрополитанос 1:1 Метрополитанос - Карабобо 1:1 Метрополитанос - Эрманос Кольменарес 1:2 Метрополитанос - Самора Баринас 3:1

Результаты матчей

Ланус
Метрополитанос

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:2
2 раза 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ланус
Метрополитанос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
4

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланус
 1:0 5 4 1 0 8 - 2 13
2.
Куяба
 4 2 2 0 7 - 2 8
3.
Депортиво Гарсиласо
 4 1 1 2 5 - 7 4
4.
Метрополитанос
 0:1 5 0 0 5 2 - 11 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланус
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Куяба
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Депортиво Гарсиласо
 3 1 1 1 4 - 5 4
4.
Метрополитанос
 0:1 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланус
 1:0 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
Куяба
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Депортиво Гарсиласо
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Метрополитанос
 0:1 3 0 0 3 2 - 7 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 5
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 5
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 5
Коринтианс Алберто Юри 5
Расинг Монтевидео Tomas Lupi 5
Весь список

Топ нарушителей
Бельграно Лосада Науэль 1 2
Насьональ Потоси Diego Josue Hoyos 1 2
Индепендьенте Медельин Орехуэла Луис 3
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 3
Дефенса и Хустисия Julian Alejo Lopez 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 5'
    Г О О О О Л - Fabian Cuero уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Судья начинает матч
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Ланус
Ничья
Метрополитанос
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