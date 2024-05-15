Тур: 5.
1:0
Первый тайм: 19'
Ход матча
5'
1:0
22
Солер
Хулио
15
Raul
Loaiza
26
Carlos
Diaz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Солер ХулиоЗащитник
-
15 Raul LoaizaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Клаа НиколасВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
24 Касерес ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Зилински Рикардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Carlos DiazЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Фуэнтес ЖанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Jhon Marchan
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jose Maria Morr
История личных встреч
Ланус
Метрополитанос
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.33
0.67
Тотал матчей
0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
270
135
Бомбардиры внутри турнира
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боу Вальтер
|4
|0.8
|Лотти Аугусто
|1
|0.2
|Морено Марселино
|1
|0.2
|Пенья Фелипе
|1
|0.2
Метрополитанос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Charlis Ortiz
|3
|0.5
Карточки
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боу Вальтер
|2
|0
|Муньос Эсекьель
|1
|0
|Агуэрре Алан
|1
|0
|Leandro Diaz III
|1
|0
|Акоста Лукас II
|1
|0
|Морено Марселино
|1
|0
|Канале Хосе Мария
|1
|0
|Raul Loaiza
|1
|0
|Агирре Брайан
|1
|0
Метрополитанос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Maike Villero
|2
|0
|Athony Graterol
|0
|1
|Carlos Diaz
|1
|0
|Robert Garces
|1
|0
|Walter Araujo
|1
|0
|Jhon Marchan
|1
|0
|Вильете Альваро
|1
|0
|Francisco Bareiro
|1
|0
|Emerson Ruiz
|1
|0
|Jayson Martinez
|1
|0
|Флорес Робинсон
|1
|0
Результаты матчей
Ланус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Метрополитанос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
2
Ланус
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Метрополитанос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
5
0
Ланус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Метрополитанос
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
5
2
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
7
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
100%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
1
14%
1
33%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
2
11
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
50%
3
27%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Ланус
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Депортиво Гарсиласо - Ланус 0:2 Метрополитанос - Ланус 0:2 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2
Ланус - Депортиво Гарсиласо 2:1 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Куяба - Ланус 1:1 Ланус - Унион Санта-Фе 2:2 Бельграно - Ланус 0:1 Ланус - Эль Порвенир 0:1 Тигре - Ланус 2:3 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Дефенса и Хустисия - Ланус 0:4 Ланус - Банфилд 1:1 Ланус - Бока Хуниорс 2:1 Сармьенто - Ланус 0:1 Ланус - Платенсе 3:0 Годой Крус - Ланус 1:0 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 0:2
Метрополитанос
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Метрополитанос - Депортиво Ла-Гуайра 2:1 Куяба - Метрополитанос 3:0 Депортиво Ла-Гуайра - Метрополитанос 1:2 Универсидад Сентраль - Метрополитанос 0:0
Метрополитанос - Эрманос Кольменарес 2:0 Метрополитанос - Ланус 0:2 Метрополитанос - Ангостура 2:0 Академия Пуэрто Кабельо - Метрополитанос 2:3 Метрополитанос - Куяба 0:2 Метрополитанос - Каракас 0:0 Депортиво Гарсиласо - Метрополитанос 3:2 Тачира - Метрополитанос 2:0 Метрополитанос - Райо Зулиано 1:0 Португеза Акаригуа - Метрополитанос 3:1 Метрополитанос - Эстудиантес Мерида 1:1 Депортиво Ла-Гуайра - Метрополитанос 1:2 Карабобо - Метрополитанос 1:1 Метрополитанос - Карабобо 1:1 Метрополитанос - Эрманос Кольменарес 1:2 Метрополитанос - Самора Баринас 3:1
Результаты матчей
Ланус
Метрополитанос
Точный счет
2:1
1 раз 100%
0:2
2 раза 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Ланус
Метрополитанос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
14
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|3.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|4.
|0:1
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|4.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|5
|Универсидад Католика Кито
|Диас Исмаэль
|5
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|5
|Коринтианс
|Алберто Юри
|5
|Расинг Монтевидео
|Tomas Lupi
|5
|Бельграно
|Лосада Науэль
|1 2
|Насьональ Потоси
|Diego Josue Hoyos
|1 2
|Индепендьенте Медельин
|Орехуэла Луис
|3
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|3
|Дефенса и Хустисия
|Julian Alejo Lopez
|3