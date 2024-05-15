Тур: 5.
0'
15
Maxi
Caire
35
Daniel
Lino
14
Вайар
Диего
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Maxi CaireЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Daniel LinoЗащитник
-
14 Вайар ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Leonel LopezПолузащитник
-
23 Чура ХейсонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Pablo Lavallen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Диас ЛеандроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Julian Brea
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
История личных встреч
Стронгест
Уачипато
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Стронгест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Урсино Лусиано
|2
|0.4
|Enrique Triverio
|2
|0.4
Уачипато
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cris Martinez
|1
|0.25
|Gonzalo Montes
|1
|0.25
|Лойола Фелипе
|1
|0.25
Карточки
Стронгест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Урсино Лусиано
|2
|0
|Daniel Lino
|2
|0
|Эноумба Марк
|0
|1
|Maxi Caire
|1
|0
|Enrique Triverio
|1
|0
|Daniel Rojas
|1
|0
Уачипато
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cris Martinez
|2
|0
|Силва Сантьяго
|1
|0
|Imanol Gonzalez
|1
|0
|Maximiliano Rodriguez3
|1
|0
|Benjamin Gazzolo
|1
|0
Результаты матчей
Стронгест
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Уачипато
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Стронгест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Уачипато
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Стронгест
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Уачипато
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
1
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Стронгест
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Стронгест - Насьональ Потоси 2:1 Стронгест - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Стронгест - Университарио Винто 1:2 Уачипато - Стронгест 0:0
Университарио Винто - Стронгест 0:1 Стронгест - ГВ Сан-Хосе 2:1 ГВ Сан-Хосе - Стронгест 0:2 Реал Санта Крус - Стронгест 2:3 Эстудиантес Ла-Плата - Стронгест 2:1 Стронгест - Сан-Антонио Було Було 2:0 Стронгест - Гремио 2:0 Реал Томайпо - Стронгест 2:0 Стронгест - Боливар 2:1 Стронгест - Реал Томайпо 2:1 Сан-Антонио Було Було - Стронгест 5:1 Боливар - Стронгест 4:4 Стронгест - Реал Санта Крус 3:0 Спорт Бойз - Стронгест 3:1 Стронгест - Насьональ Потоси 1:0 Вильстерман - Стронгест 1:1
Уачипато
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Уачипато - Унион Эспаньола 2:2 Кокимбо Юнидо - Уачипато 3:1 Уачипато - Универсидад де Чили 0:4 Уачипато - Стронгест 0:0
Уачипато - Депортес Икике 2:1 Палестино - Уачипато 2:0 О'Хиггинс - Уачипато 0:0 Гремио - Уачипато 0:2 Уачипато - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Уачипато - Универсидад Католика Сантьяго 0:0 Уачипато - Депортес Копьяпо 2:1 Кобресал - Уачипато 1:2 Коло-Коло - Уачипато 2:0 Уачипато - Унион Ла-Калера 0:1 Кобрелоа - Уачипато 1:1 Уачипато - У. Де Чили 0:0 Уачипато - Аудакс Итальяно 2:0 Ньюбленсе - Уачипато 0:1 Уачипато - Универсидад Католика Сантьяго 1:1 Магальянес - Уачипато 1:1
Результаты матчей
Стронгест
Уачипато
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Стронгест
Уачипато
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
13
12
Группа C
Группа C
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|9
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|5
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|5
|Насьональ Асунсьон
|Diego Duarte
|4
|Спортинг Кристал
|Каутеруссио Мартин
|4
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|4
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 2
|Коло-Коло
|Erick Wiemberg
|1 2
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Романа Джохан
|1 2
|Флуминенсе
|Мело Фелипе
|3