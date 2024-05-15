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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 5.
Стронгест
0:0
Первый тайм: 19'
Уачипато
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Стронгест
Ничья
Уачипато
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8.59
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Вискарра
Гильермо
15
Maxi
Caire
3
Аймар
Дарио
5
Джузино
Эдриан
35
Daniel
Lino
14
Вайар
Диего
8
Урсино
Лусиано
7
Joel
Amoroso
10
Ортега
Микаэль
18
Рамальо
Родриго
11
Enrique
Triverio
1
Martin
Parra
5
Лойола
Фелипе
4
Benjamin
Gazzolo
13
Renzo
Malanca
26
Диас
Леандро
15
Силва
Сантьяго
6
Claudio
Sepulveda
20
Jimmy
Martinez
8
Gonzalo
Montes
23
Cris
Martinez
9
Maximiliano
Rodriguez3
Стронгест
4-2-3-1
Уачипато
4-2-3-1

История личных встреч

Стронгест
Уачипато

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КЛ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Стронгест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Урсино Лусиано 2 0.4
Enrique Triverio 2 0.4
Уачипато
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cris Martinez 1 0.25
Gonzalo Montes 1 0.25
Лойола Фелипе 1 0.25

Карточки

Стронгест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Урсино Лусиано 2 0
Daniel Lino 2 0
Эноумба Марк 0 1
Maxi Caire 1 0
Enrique Triverio 1 0
Daniel Rojas 1 0
Уачипато
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cris Martinez 2 0
Силва Сантьяго 1 0
Imanol Gonzalez 1 0
Maximiliano Rodriguez3 1 0
Benjamin Gazzolo 1 0

Результаты матчей

Стронгест
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Уачипато
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Стронгест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Уачипато
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Стронгест
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Уачипато
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
1
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Стронгест
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Стронгест - Насьональ Потоси 2:1 Стронгест - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Стронгест - Университарио Винто 1:2 Уачипато - Стронгест 0:0
Университарио Винто - Стронгест 0:1 Стронгест - ГВ Сан-Хосе 2:1 ГВ Сан-Хосе - Стронгест 0:2 Реал Санта Крус - Стронгест 2:3 Эстудиантес Ла-Плата - Стронгест 2:1 Стронгест - Сан-Антонио Було Було 2:0 Стронгест - Гремио 2:0 Реал Томайпо - Стронгест 2:0 Стронгест - Боливар 2:1 Стронгест - Реал Томайпо 2:1 Сан-Антонио Було Було - Стронгест 5:1 Боливар - Стронгест 4:4 Стронгест - Реал Санта Крус 3:0 Спорт Бойз - Стронгест 3:1 Стронгест - Насьональ Потоси 1:0 Вильстерман - Стронгест 1:1
Уачипато
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Уачипато - Унион Эспаньола 2:2 Кокимбо Юнидо - Уачипато 3:1 Уачипато - Универсидад де Чили 0:4 Уачипато - Стронгест 0:0
Уачипато - Депортес Икике 2:1 Палестино - Уачипато 2:0 О'Хиггинс - Уачипато 0:0 Гремио - Уачипато 0:2 Уачипато - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Уачипато - Универсидад Католика Сантьяго 0:0 Уачипато - Депортес Копьяпо 2:1 Кобресал - Уачипато 1:2 Коло-Коло - Уачипато 2:0 Уачипато - Унион Ла-Калера 0:1 Кобрелоа - Уачипато 1:1 Уачипато - У. Де Чили 0:0 Уачипато - Аудакс Итальяно 2:0 Ньюбленсе - Уачипато 0:1 Уачипато - Универсидад Католика Сантьяго 1:1 Магальянес - Уачипато 1:1

Результаты матчей

Стронгест
Уачипато

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Стронгест
Уачипато

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стронгест
 0:0 5 2 2 1 4 - 2 8
2.
Уачипато
 0:0 4 1 3 0 3 - 1 6
3.
Эстудиантес Ла-Плата
 4 1 1 2 3 - 4 4
4.
Гремио
 3 1 0 2 1 - 4 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стронгест
 0:0 3 2 1 0 3 - 0 7
2.
Эстудиантес Ла-Плата
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Уачипато
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
4.
Гремио
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уачипато
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Гремио
 2 1 0 1 1 - 2 3
3.
Эстудиантес Ла-Плата
 2 0 1 1 1 - 2 1
4.
Стронгест
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 9
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 5
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 5
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Весь список

Топ нарушителей
Пеньяроль Eduardo Darias 4
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 2
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 2
Сан-Лоренсо Альмагро Романа Джохан 1 2
Флуминенсе Мело Фелипе 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Стронгест
Ничья
Уачипато
1.37
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5.40
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8.59
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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