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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 5.
Бельграно
1:0
Первый тайм: 19'
Реал Томайпо
0'
1:0
14' Гол
Juan Velazquez

Ход матча

10'
Чаварриа Пабло
Хара Франко
 
14'
Juan Velazquez
1:0
Лучшие коэффициенты
Бельграно
Ничья
Реал Томайпо
1.20
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7.60
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8.50
Все Коэффициенты
1
Чикко
Игнасио
4
Баринага
Хуан
6
Ребола
Алехандро
37
Mariano
Troilo
45
Agustin
Baldi
11
Рейна
Брайан
16
Эстебан
Ролон
23
Факундо-Томас
Киньон
53
Juan
Velazquez
10
Марин
Матиас
29
Хара
Франко
23
Pedro
Galindo
20
Leonardo
Justiniano
2
Juan
Rioja
24
Aldair
Cantillo
30
Jaime
Villamil
6
Sergio
Villamil
22
Alan
Alcaraz
26
Rai
Lima
29
Miguel
Graneros
12
Mirko
Tomianovic
21
Matias
Noble
Бельграно
Реал Томайпо

История личных встреч

Бельграно
Реал Томайпо

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КС
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хара Франко 2 0.4
Марин Матиас 1 0.2
Ленциони Факундо 1 0.2
Реал Томайпо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосада Науэль 2 1
Лонго Сантьяго 3 0
Мерьяно Николас 1 1
Рохас Ариэль II 1 0
Хара Франко 1 0
Гарсия Ариэль 1 0
Баринага Хуан 1 0
Agustin Baldi 1 0
Ленциони Факундо 1 0
Geronimo Heredia 1 0
Реал Томайпо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pedro Galindo 1 0
Mateo Hernandez 1 0
Hallysson Padilha 1 0
Alan Alcaraz 1 0

Результаты матчей

Бельграно
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Реал Томайпо
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Бельграно
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Реал Томайпо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

3
0
Бельграно
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Реал Томайпо
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

4
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Бельграно
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Бельграно - Дельфин 1:1 Реал Томайпо - Бельграно 0:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4
Дельфин - Бельграно 1:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2 Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Тигре - Бельграно 1:4 Бельграно - Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1 Бока Хуниорс - Бельграно 3:2 Бельграно - Тальерес Кордоба 2:2 Бельграно - Сармьенто 4:1 Платенсе - Бельграно 1:1 Бельграно - Годой Крус 0:1 Бельграно - Атлетико Митре 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 1:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бельграно 1:0
Реал Томайпо
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Реал Томайпо - ГВ Сан-Хосе 2:0 Реал Томайпо - Бельграно 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Реал Томайпо 0:0 Реал Томайпо - Реал Санта Крус 2:1
Реал Томайпо - Дельфин 0:2 Сан-Антонио Було Було - Реал Томайпо 3:0 Реал Томайпо - Стронгест 2:0 Ройял Пари - Реал Томайпо 1:1 Реал Томайпо - Вильстерман 0:0 Стронгест - Реал Томайпо 2:1 Реал Томайпо - Ройял Пари 0:2 Реал Томайпо - Сан-Антонио Було Було 2:2 Реал Санта Крус - Реал Томайпо 1:2 Реал Томайпо - Атлетико Пальмафлор 4:0 Боливар - Реал Томайпо 4:1 Реал Томайпо - Индепендьенте Петролеро 2:1 Университарио Винто - Реал Томайпо 0:1 Реал Томайпо - Насьональ Потоси 0:0 Вильстерман - Реал Томайпо 3:0 Реал Томайпо - Олвейс Реди 2:0

Результаты матчей

Бельграно
Реал Томайпо

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
3 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
0:2
2 раза 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
4 раза 100%

Тоталы голов в матче

Бельграно
Реал Томайпо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 1:0 5 2 3 0 5 - 2 9
2.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 1 2 0 2 - 1 5
3.
Дельфин
 4 1 2 1 5 - 4 5
4.
Реал Томайпо
 0:1 4 0 1 3 0 - 5 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 1:0 3 1 2 0 2 - 1 5
2.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Дельфин
 2 0 1 1 2 - 3 1
4.
Реал Томайпо
 0:1 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дельфин
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Бельграно
 1:0 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Реал Томайпо
 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 5
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 5
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 5
Коринтианс Алберто Юри 5
Расинг Монтевидео Tomas Lupi 5
Весь список

Топ нарушителей
Бельграно Лосада Науэль 1 2
Насьональ Потоси Diego Josue Hoyos 1 2
Индепендьенте Медельин Орехуэла Луис 3
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 3
Дефенса и Хустисия Julian Alejo Lopez 3
Весь список
Лучшие коэффициенты
Бельграно
Ничья
Реал Томайпо
1.20
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7.60
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8.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Бельграно 1:0 Реал Томайпо онлайн

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