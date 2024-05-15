Тур: 5.
1:0
Первый тайм: 19'
Ход матча
14'
1:0
11
Рейна
Брайан
10
Марин
Матиас
29
Хара
Франко
22
Alan
Alcaraz
26
Rai
Lima
21
Matias
Noble
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Рейна БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Марин МатиасПолузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Рохас АриэльПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
43 Franco Rami
-
-
Главный тренер: Juan Cruz Real
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Alan AlcarazПолузащитник
-
26 Rai LimaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Matias NobleНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Jorge OrtegaНападающий
-
-
33 Kevin Mamani
-
-
-
Главный тренер: Cristian Aran
История личных встреч
Бельграно
Реал Томайпо
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хара Франко
|2
|0.4
|Марин Матиас
|1
|0.2
|Ленциони Факундо
|1
|0.2
Реал Томайпо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосада Науэль
|2
|1
|Лонго Сантьяго
|3
|0
|Мерьяно Николас
|1
|1
|Рохас Ариэль II
|1
|0
|Хара Франко
|1
|0
|Гарсия Ариэль
|1
|0
|Баринага Хуан
|1
|0
|Agustin Baldi
|1
|0
|Ленциони Факундо
|1
|0
|Geronimo Heredia
|1
|0
Реал Томайпо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pedro Galindo
|1
|0
|Mateo Hernandez
|1
|0
|Hallysson Padilha
|1
|0
|Alan Alcaraz
|1
|0
Результаты матчей
Бельграно
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Реал Томайпо
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Бельграно
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Реал Томайпо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
3
0
Бельграно
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Реал Томайпо
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
4
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Бельграно
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Бельграно - Дельфин 1:1 Реал Томайпо - Бельграно 0:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4
Дельфин - Бельграно 1:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2 Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Тигре - Бельграно 1:4 Бельграно - Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1 Бока Хуниорс - Бельграно 3:2 Бельграно - Тальерес Кордоба 2:2 Бельграно - Сармьенто 4:1 Платенсе - Бельграно 1:1 Бельграно - Годой Крус 0:1 Бельграно - Атлетико Митре 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 1:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бельграно 1:0
Реал Томайпо
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Реал Томайпо - ГВ Сан-Хосе 2:0 Реал Томайпо - Бельграно 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Реал Томайпо 0:0 Реал Томайпо - Реал Санта Крус 2:1
Реал Томайпо - Дельфин 0:2 Сан-Антонио Було Було - Реал Томайпо 3:0 Реал Томайпо - Стронгест 2:0 Ройял Пари - Реал Томайпо 1:1 Реал Томайпо - Вильстерман 0:0 Стронгест - Реал Томайпо 2:1 Реал Томайпо - Ройял Пари 0:2 Реал Томайпо - Сан-Антонио Було Було 2:2 Реал Санта Крус - Реал Томайпо 1:2 Реал Томайпо - Атлетико Пальмафлор 4:0 Боливар - Реал Томайпо 4:1 Реал Томайпо - Индепендьенте Петролеро 2:1 Университарио Винто - Реал Томайпо 0:1 Реал Томайпо - Насьональ Потоси 0:0 Вильстерман - Реал Томайпо 3:0 Реал Томайпо - Олвейс Реди 2:0
Результаты матчей
Бельграно
Реал Томайпо
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
3 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
0:2
2 раза 50%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
4 раза 100%
Тоталы голов в матче
Бельграно
Реал Томайпо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|2.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|4.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|5
|Универсидад Католика Кито
|Диас Исмаэль
|5
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|5
|Коринтианс
|Алберто Юри
|5
|Расинг Монтевидео
|Tomas Lupi
|5
|Бельграно
|Лосада Науэль
|1 2
|Насьональ Потоси
|Diego Josue Hoyos
|1 2
|Индепендьенте Медельин
|Орехуэла Луис
|3
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|3
|Дефенса и Хустисия
|Julian Alejo Lopez
|3