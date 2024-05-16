  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 5.
Сесар Вальехо
2:2
Конец матча
Олвейс Реди
0'
1:0
17' Гол
Yorleys Mena Palacios
1:1
29' Гол
Кайседо Луис
43' Желтая карточка
Мадрид Хоан
1:2
54' Гол
Wesley Tanque
66' Желтая карточка
Бенавенте Кристиан
2:2
74' Гол
Alec Deneumostier
90'+8
1
Carlos
Grados
32
Мадрид
Хоан
5
Alec
Deneumostier
6
Geisson
Perea
28
Sais
Santibanez
13
Gerson
Barreto
22
Franchesco
Flores
27
Alejandro
Ramirez
7
Баррето
Оскар
20
Osnar
Noronha
Montani
17
Yorleys
Mena
Palacios
1
Бароя
Алайн
3
Вака
Пабло
18
Кайседо
Луис
5
Суарес
Марсело
2
Медина
Даниэль
14
Карабали
Хосе
21
Матеус
Робсон
13
Куэльяр
Эктор
10
Adalid
Terrazas
11
Darlison
Rodriguez
9
Wesley
Tanque
Сесар Вальехо
Олвейс Реди

История личных встреч

Сесар Вальехо
Олвейс Реди

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КС
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Сесар Вальехо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yorleys Mena Palacios 3 0.5
Jairo Velez 3 (1) 0.5
Alec Deneumostier 1 0.17
Олвейс Реди
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Wesley Tanque 3 0.6
Куэльяр Эктор 2 0.4
Кайседо Луис 1 0.2
Adalid Terrazas 1 0.2
Мартинес Хулиан 1 0.2
Darlison Rodriguez 1 0.2

Карточки

Сесар Вальехо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alec Deneumostier 2 0
Герреро Паоло 1 0
Бенавенте Кристиан 1 0
Jairo Velez 1 0
Gerson Barreto 1 0
Мадрид Хоан 1 0
Geisson Perea 1 0
Carlos Cabello 1 0
Stefano Olaya 1 0
Sais Santibanez 1 0
Олвейс Реди
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adalid Terrazas 1 0
Wesley Tanque 1 0
Вака Пабло 1 0
Куэльяр Эктор 1 0
Flabio Torres 1 0
Матеус Робсон 1 0
Darlison Rodriguez 1 0

Результаты матчей

Сесар Вальехо
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Олвейс Реди
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Сесар Вальехо
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Олвейс Реди
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
6
Сесар Вальехо
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Олвейс Реди
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
67%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

7
9
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
2
22%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
3
43%
1
11%
61-75
2
29%
1
11%
76-90

Пропущено

14
4
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
2
50%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
29%
1
25%
46-60
1
7%
1
25%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сесар Вальехо
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Сесар Вальехо - Депортиво Лос Чанкас 1:1 Сесар Вальехо - Индепендьенте Медельин 1:5 Сенсьяно - Сесар Вальехо 1:1 Сесар Вальехо - Спортинг Кристал 2:1
Олвейс Реди - Сесар Вальехо 2:0 Депортива Тарма - Сесар Вальехо 1:0 Сесар Вальехо - Комерсиантес Унидос 3:1 Индепендьенте Медельин - Сесар Вальехо 4:2 Унион Комерсио - Сесар Вальехо 2:2 Сесар Вальехо - Дефенса и Хустисия 0:1 Сесар Вальехо - Университарио Депортес Лима 0:0 Альянса Атлетико - Сесар Вальехо 1:1 Спорт Бойз - Сесар Вальехо 2:0 Сесар Вальехо - Спорт Уанкайо 2:0 Сесар Вальехо - Куско ФК 2:2 Депортиво Гарсиласо - Сесар Вальехо 2:0 Сесар Вальехо - Спорт Уанкайо 1:1 Универсидад Кахамарка - Сесар Вальехо 4:0 Сесар Вальехо - Мелгар 3:2 Альянса Лима - Сесар Вальехо 2:1
Олвейс Реди
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Олвейс Реди - Блуминг 1:0 Олвейс Реди - Дефенса и Хустисия 3:0 Олвейс Реди - Сесар Вальехо 2:0 Дефенса и Хустисия - Олвейс Реди 1:1
Университарио Винто - Олвейс Реди 2:1 Олвейс Реди - Индепендьенте Медельин 2:0 Олвейс Реди - Индепендьенте Петролеро 0:1 ГВ Сан-Хосе - Олвейс Реди 1:0 Насьональ Монтевидео - Олвейс Реди 2:1 Олвейс Реди - Гуабира 1:0 Олвейс Реди - ГВ Сан-Хосе 1:1 Олвейс Реди - Насьональ Монтевидео 1:0 Гуабира - Олвейс Реди 3:1 Спортинг Кристал - Олвейс Реди 3:1 Индепендьенте Петролеро - Олвейс Реди 1:1 Олвейс Реди - Спортинг Кристал 6:1 Олвейс Реди - Университарио Винто 1:1 Лос Чанкас - Олвейс Реди 1:0 Сенсьяно - Олвейс Реди 0:1 Блуминг - Олвейс Реди 2:1

Результаты матчей

Сесар Вальехо
Олвейс Реди

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Сесар Вальехо
Олвейс Реди

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
4
1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олвейс Реди
 5 3 2 0 10 - 3 11
2.
Индепендьенте Медельин
 5 3 1 1 12 - 7 10
3.
Дефенса и Хустисия
 5 1 2 2 4 - 7 5
4.
Сесар Вальехо
 5 0 1 4 5 - 14 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олвейс Реди
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Индепендьенте Медельин
 2 2 0 0 6 - 3 6
3.
Дефенса и Хустисия
 2 0 2 0 2 - 2 2
4.
Сесар Вальехо
 3 0 1 2 3 - 8 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Медельин
 3 1 1 1 6 - 4 4
2.
Дефенса и Хустисия
 3 1 0 2 2 - 5 3
3.
Олвейс Реди
 2 0 2 0 3 - 3 2
4.
Сесар Вальехо
 2 0 0 2 2 - 6 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ланус Боу Вальтер 6
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 5
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 5
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 5
Коринтианс Алберто Юри 5
Весь список

Топ нарушителей
Бельграно Лосада Науэль 1 2
Насьональ Потоси Diego Josue Hoyos 1 2
Метрополитанос Maike Villero 1 2
Индепендьенте Медельин Орехуэла Луис 3
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Мадрид Хоан получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Adalid Terrazas сделал результативную передачу.
    • 29'
      Г О О О О Л - Кайседо Луис бьет в цель!
    • 17'
      Alejandro Ramirez сделал результативную передачу.
    • 17'
      Г О О О О Л - Yorleys Mena Palacios бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сесар Вальехо 2:2 Олвейс Реди онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный