Тур: 5.
2:2
Конец матча
0'
1:0
17' ГолYorleys Mena Palacios
1:1
29' ГолКайседо Луис
43' Желтая карточкаМадрид Хоан
1:2
54' ГолWesley Tanque
66' Желтая карточкаБенавенте Кристиан
2:2
74' ГолAlec Deneumostier
90'+8
Ход матча
17'
29'
1:1
43'
54'
1:2
74'
32
Мадрид
Хоан
18
Кайседо
Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Мадрид ХоанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Jairo Velez
-
-
-
Главный тренер: Guillermo Salas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Кайседо ЛуисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
19 Jose Briceno
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Flabio Torres
История личных встреч
Сесар Вальехо
Олвейс Реди
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Сесар Вальехо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yorleys Mena Palacios
|3
|0.5
|Jairo Velez
|3 (1)
|0.5
|Alec Deneumostier
|1
|0.17
Олвейс Реди
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Wesley Tanque
|3
|0.6
|Куэльяр Эктор
|2
|0.4
|Кайседо Луис
|1
|0.2
|Adalid Terrazas
|1
|0.2
|Мартинес Хулиан
|1
|0.2
|Darlison Rodriguez
|1
|0.2
Карточки
Сесар Вальехо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alec Deneumostier
|2
|0
|Герреро Паоло
|1
|0
|Бенавенте Кристиан
|1
|0
|Jairo Velez
|1
|0
|Gerson Barreto
|1
|0
|Мадрид Хоан
|1
|0
|Geisson Perea
|1
|0
|Carlos Cabello
|1
|0
|Stefano Olaya
|1
|0
|Sais Santibanez
|1
|0
Олвейс Реди
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Adalid Terrazas
|1
|0
|Wesley Tanque
|1
|0
|Вака Пабло
|1
|0
|Куэльяр Эктор
|1
|0
|Flabio Torres
|1
|0
|Матеус Робсон
|1
|0
|Darlison Rodriguez
|1
|0
Результаты матчей
Сесар Вальехо
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Олвейс Реди
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
3
Сесар Вальехо
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Олвейс Реди
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
0
6
Сесар Вальехо
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Олвейс Реди
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
3
9
Голы по времени матча
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
67%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Пропущено
6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
7
9
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
2
22%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
3
43%
1
11%
61-75
2
29%
1
11%
76-90
Пропущено
14
4
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
2
50%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
29%
1
25%
46-60
1
7%
1
25%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сесар Вальехо
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Сесар Вальехо - Депортиво Лос Чанкас 1:1 Сесар Вальехо - Индепендьенте Медельин 1:5 Сенсьяно - Сесар Вальехо 1:1 Сесар Вальехо - Спортинг Кристал 2:1
Олвейс Реди - Сесар Вальехо 2:0 Депортива Тарма - Сесар Вальехо 1:0 Сесар Вальехо - Комерсиантес Унидос 3:1 Индепендьенте Медельин - Сесар Вальехо 4:2 Унион Комерсио - Сесар Вальехо 2:2 Сесар Вальехо - Дефенса и Хустисия 0:1 Сесар Вальехо - Университарио Депортес Лима 0:0 Альянса Атлетико - Сесар Вальехо 1:1 Спорт Бойз - Сесар Вальехо 2:0 Сесар Вальехо - Спорт Уанкайо 2:0 Сесар Вальехо - Куско ФК 2:2 Депортиво Гарсиласо - Сесар Вальехо 2:0 Сесар Вальехо - Спорт Уанкайо 1:1 Универсидад Кахамарка - Сесар Вальехо 4:0 Сесар Вальехо - Мелгар 3:2 Альянса Лима - Сесар Вальехо 2:1
Олвейс Реди
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Олвейс Реди - Блуминг 1:0 Олвейс Реди - Дефенса и Хустисия 3:0 Олвейс Реди - Сесар Вальехо 2:0 Дефенса и Хустисия - Олвейс Реди 1:1
Университарио Винто - Олвейс Реди 2:1 Олвейс Реди - Индепендьенте Медельин 2:0 Олвейс Реди - Индепендьенте Петролеро 0:1 ГВ Сан-Хосе - Олвейс Реди 1:0 Насьональ Монтевидео - Олвейс Реди 2:1 Олвейс Реди - Гуабира 1:0 Олвейс Реди - ГВ Сан-Хосе 1:1 Олвейс Реди - Насьональ Монтевидео 1:0 Гуабира - Олвейс Реди 3:1 Спортинг Кристал - Олвейс Реди 3:1 Индепендьенте Петролеро - Олвейс Реди 1:1 Олвейс Реди - Спортинг Кристал 6:1 Олвейс Реди - Университарио Винто 1:1 Лос Чанкас - Олвейс Реди 1:0 Сенсьяно - Олвейс Реди 0:1 Блуминг - Олвейс Реди 2:1
Результаты матчей
Сесар Вальехо
Олвейс Реди
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Сесар Вальехо
Олвейс Реди
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
41
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|2.
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|3.
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|4.
|5
|0
|1
|4
|5 - 14
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|3.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|2.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|3.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ланус
|Боу Вальтер
|6
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|5
|Универсидад Католика Кито
|Диас Исмаэль
|5
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|5
|Коринтианс
|Алберто Юри
|5
|Бельграно
|Лосада Науэль
|1 2
|Насьональ Потоси
|Diego Josue Hoyos
|1 2
|Метрополитанос
|Maike Villero
|1 2
|Индепендьенте Медельин
|Орехуэла Луис
|3
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|3