Тур: 30. Стадион: Ceres Park. Зрители: 6284 Главный судья: Тукгаард Михаэль
0:1
Конец матча
Ход матча
38'
47'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
8 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
616 Количество передач 523
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
19
Каль
Эрик
31
Бех
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бех ТобиасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Линкс ГифтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Tobias Bach
-
-
-
33 Luka Callo
-
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Редин ПонтусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Mads LarsenПолузащитник
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
АГФ Орхус
Силькеборг
16 матчей
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед
29 матчей
34.5%
27.6%
37.9%
10 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
37.9%
37.9%
24.2%
11 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
34.5%
37.9%
27.6%
10 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
26
Голов в среднем за матч
1.62
1.63
Среднее время на гол
55
55
Всего голов
18
22
Голов в среднем за матч
1.13
1.69
Среднее время на гол
80
53
Всего голов
39
48
Голов в среднем за матч
1.34
1.66
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
Среднее время на гол
66
54
Бомбардиры внутри турнира
АГФ Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|12 (3)
|0.4
|Бех Тобиас
|6
|0.2
|Кнудсен Магнус
|3
|0.1
|Беихмо Феликс
|2
|0.07
|Серра Янни
|2
|0.07
|Поульсен Николай
|2
|0.07
|Тингагер Фредерик
|2
|0.07
|Tobias Anker
|2
|0.07
|Каль Эрик
|1
|0.03
|Андерсон Микаэль
|1 (1)
|0.03
|Дуэлунд Миккель
|1
|0.03
|Йенсен-Эббью Йонас
|1
|0.03
|Линкс Гифт
|0
|0
|Frederik Brandhof
|0
|0
|Акото Михаэль
|0
|0
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линд Александр
|10
|0.33
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|9
|0.3
|Адамсен Тонни
|4
|0.13
|Маккоуотт Каллум
|4
|0.13
|Тенгстедт Сёрен
|4 (2)
|0.13
|Клинг Андерс
|2
|0.07
|Маттссон Пелле
|2
|0.07
|Сонне Оливер
|1
|0.03
|Куск Каспер
|0
|0
|Бринк Марк
|0
|0
|Эстрём Робин
|0
|0
|Мусонда Лубамба
|0
|0
|Энгель Лукас
|0
|0
Карточки
АГФ Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|8
|0
|Каль Эрик
|8
|0
|Frederik Brandhof
|5
|1
|Кнудсен Магнус
|6
|0
|Якоб Андерсен
|4
|0
|Беихмо Феликс
|4
|0
|Андерсон Микаэль
|4
|0
|Пикок-Фаррелл Бэйли
|2
|1
|Мадсен Мадс Эмиль
|3
|0
|Линкс Гифт
|3
|0
|Бех Тобиас
|3
|0
|Tobias Anker
|1
|1
|Кристенсен Томас
|2
|0
|Кнустер Матс
|2
|0
|Уве Реслер
|2
|0
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|Хансен Йеспер
|1
|0
|Акото Михаэль
|1
|0
|Хенриксен Тобиас
|1
|0
|Бек Юлиус Эскелунд
|1
|0
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маттссон Пелле
|6
|0
|Сонне Оливер
|6
|0
|Линд Александр
|3
|1
|Бринк Марк
|4
|0
|Буш Александер Магнус
|4
|0
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|3
|0
|Мусонда Лубамба
|3
|0
|Сальквист Тобиас
|2
|0
|Адамсен Тонни
|2
|0
|Куск Каспер
|1
|0
|Феликс Йоэль
|1
|0
|Клинг Андерс
|1
|0
Результаты матчей
АГФ Орхус
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Силькеборг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
10
7
АГФ Орхус
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Силькеборг
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
14
13
Упущенные победы
12
18
АГФ Орхус
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (9)
47% (14)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
47% (14)
33% (10)
Силькеборг
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
13% (4)
50% (15)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
20% (6)
43% (13)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
6
10
Волевые победы
15
15
Упущенные победы
22
25
Голы по времени матча
Забито
17
16
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 4
18 Не забивали 20
3
18%
3
19%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
1
6%
4
25%
46-60
2
12%
3
19%
61-75
7
41%
4
25%
76-90
Пропущено
21
27
9 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
2
10%
4
15%
1-15
3
14%
4
15%
16-30
4
19%
7
26%
31-45
5
24%
2
7%
46-60
1
5%
4
15%
61-75
6
29%
6
22%
76-90
Забито
18
21
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
18 Не забивали 19
2
11%
3
14%
1-15
2
11%
4
19%
16-30
4
22%
5
24%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
4
22%
3
14%
61-75
4
22%
4
19%
76-90
Пропущено
22
17
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
3
14%
1
6%
1-15
3
14%
4
24%
16-30
6
27%
1
6%
31-45
4
18%
4
24%
46-60
3
14%
5
29%
29%
61-75
3
14%
2
12%
76-90
Забито
35
37
15 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 12
6 Не забивали 9
5
14%
6
16%
1-15
4
11%
5
14%
16-30
6
17%
6
16%
31-45
3
9%
6
16%
46-60
6
17%
6
16%
61-75
11
31%
8
22%
76-90
Пропущено
43
44
21 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 23
16 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 21
5
12%
5
11%
1-15
6
14%
8
18%
16-30
10
23%
8
18%
31-45
9
21%
6
14%
46-60
4
9%
9
20%
61-75
9
21%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
АГФ Орхус
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:1 Силькеборг - АГФ Орхус 1:0 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2
Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 АГФ Орхус - Брондбю 2:2 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1 Силькеборг - АГФ Орхус 2:2 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 АГФ Орхус - Видовре 1:0 Силькеборг - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Оденсе 1:1 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Вайле - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Брюне 1:0 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Виктория Пльзень - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Пушкаш-Академи - АГФ Орхус 3:3
Силькеборг
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Норшелланн - Силькеборг 4:1 Силькеборг - АГФ Орхус 1:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0
Копенгаген - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Норшелланн 0:1 Фредерисия - Силькеборг 2:0 Брондбю - Силькеборг 1:1 Силькеборг - АГФ Орхус 2:2 Силькеборг - Фредерисия 6:1 Брондбю - Силькеборг 4:1 Силькеборг - АГФ Орхус 0:1 Норшелланн - Силькеборг 3:1 Вайле - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Клаксвик 3:0 Гётеборг - Силькеборг 2:3 Силькеборг - Виборг 2:2 Мальмё - Силькеборг 2:0
Результаты матчей
АГФ Орхус
Силькеборг
Точный счет
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
7:2
1 раз 7%
2:0
4 раза 27%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
6 раз 40%
0
2 раза 13%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
6 раз 20%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
7:2
1 раз 3%
2:0
6 раз 20%
0:1
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 47%
2
11 раз 37%
0
5 раз 17%
0
10 раз 33%
1
10 раз 33%
2
6 раз 20%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
АГФ Орхус
Силькеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
105
510
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
105
69
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
255
Больше Меньше
2010
1119
1020
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|30
|19
|4
|7
|56 - 36
|61
|2.
|30
|17
|8
|5
|56 - 32
|59
|3.
|0:2
|30
|18
|4
|8
|60 - 34
|58
|4.
|30
|16
|8
|6
|56 - 30
|56
|5.
|30
|9
|11
|10
|36 - 42
|38
|6.
|30
|10
|5
|15
|36 - 45
|35
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|15
|10
|3
|2
|31 - 15
|33
|2.
|15
|9
|5
|1
|34 - 14
|32
|3.
|15
|9
|3
|3
|28 - 15
|30
|4.
|0:2
|15
|9
|1
|5
|28 - 15
|28
|5.
|15
|6
|3
|6
|20 - 18
|21
|6.
|15
|5
|4
|6
|17 - 21
|19
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|15
|9
|3
|3
|32 - 19
|30
|2.
|15
|8
|5
|2
|28 - 17
|29
|3.
|2:0
|15
|9
|1
|5
|25 - 21
|28
|4.
|15
|7
|3
|5
|22 - 16
|24
|5.
|15
|4
|7
|4
|19 - 21
|19
|6.
|15
|4
|2
|9
|16 - 27
|14
Группа вылета
|Вайле
|Онугха Герман
|13 (2)
|Люнгбю
|Гудьонсен Андри
|13
|Брондбю
|Валлис Николай
|12 (8)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|12 (4)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|12 (3)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|11
|Видовре
|Геммер Йонас
|10
|Оденсе
|Кёлер Свен
|10
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Вайле
|Колингер Денис
|8