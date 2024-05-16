Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Хорошую попытку сделал Тобиас Бех. Удар в створ, но вратарь начеку

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Jacob Andersen навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Первый тайм

46' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Удар от ворот произведет Силькеборг

44' Оооо... вот это был удар! Мортенсен Патрик должен был забить с этой позиции.

44' ШТАНГА! Так было близко к голу - Мортенсен Патрик нанес удар в каркас ворот!

44' Хорошую попытку сделал Тобиас Бех. Удар в створ, но вратарь начеку

44' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Тобиас Бех наказан за толчок Поульсен Андреас

43' Тобиас Бех выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Силькеборг

42' Поульсен Николай не смог попасть в створ ударом издали

41' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Оооо... вот это был удар! Тордарсон Стефан-Тейтюр должен был забить с этой позиции.

38' Сонне Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Oskar Boesen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Jacob Andersen из команды АГФ Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

34' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

33' Беихмо Феликс пробует нанести удар издали, но Николай Ларсен держит все под контролем

33' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

31' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

30' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

29' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

28' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Удар от ворот произведет Силькеборг

28' Мадсен Мадс Эмиль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Тордарсон Стефан-Тейтюр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Беихмо Феликс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Мадсен Мадс Эмиль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Тобиас Бех из команды АГФ Орхус в офсайде

23' Андерсон Микаэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Андерсон Микаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

21' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

20' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Удар от ворот произведет Силькеборг

17' Хорошую попытку сделал Мортенсен Патрик . Удар в створ, но вратарь начеку

17' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Удар от ворот произведет Силькеборг

16' Jacob Andersen оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Тобиас Бех нанес удар, но тот был заблокирован.

15' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

14' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Jacob Andersen ослабляет давление, выбив мяч.

11' Тордарсон Стефан-Тейтюр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Сонне Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Мадсен Мадс Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

4' Удар от ворот произведет Силькеборг

3' Хорошую попытку сделал Кнудсен Магнус . Удар в створ, но вратарь начеку

3' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Сонне Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола