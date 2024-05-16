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  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Зрители: 6284 Главный судья: Тукгаард Михаэль
АГФ Орхус
0:1
Конец матча
Силькеборг
0'
38' Желтая карточка
Каль Эрик
0:1
47' Гол
Тордарсон Стефан-Тейтюр
90'+5

Ход матча

38'
Каль Эрик
 
46'
 
Mads Larsen
Линд Александр
46'
 
Маттссон Пелле
Nikolai Jacobsen
47'
0:1
Тордарсон Стефан-Тейтюр
(Маккоуотт Каллум)
62'
Линкс Гифт
Кнудсен Магнус
 
64'
 
Гаммельбю Йенс-Мартин
Тордарсон Стефан-Тейтюр
75'
Frederik Emmery
Якоб Андерсен
 
75'
Tobias Bach
Бех Тобиас
 
79'
 
Мусонда Лубамба
Поульсен Андреас
84'
 
Эстрём Робин
Бринк Марк
88'
Tobias Anker
Поульсен Николай
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 616 Количество передач 523
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

1
Хансен
Йеспер
2
Беихмо
Феликс
5
Тингагер
Фредерик
19
Каль
Эрик
26
Якоб
Андерсен
15
Кнудсен
Магнус
6
Поульсен
Николай
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
8
Андерсон
Микаэль
31
Бех
Тобиас
9
Мортенсен
Патрик
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
25
Редин
Понтус
29
Frederik
Thykaer
Rieper
2
Поульсен
Андреас
41
Nikolai
Jacobsen
14
Бринк
Марк
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
23
Адамсен
Тонни
9
Линд
Александр
17
Маккоуотт
Каллум
АГФ Орхус
3-5-2
Силькеборг
4-3-3

История личных встреч

АГФ Орхус
Силькеборг

16 матчей

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед

29 матчей

34.5%
27.6%
37.9%
10 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

37.9%
37.9%
24.2%
11 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

34.5%
37.9%
27.6%
10 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

К
1:0
СД
2:2
СД
0:1
СД
2:2
СД
1:1
СД
1:0
СД
1:1
СД
0:2
СД
2:1
СД
3:4
СД
2:5
СД
2:1
СД
3:1
СД
2:1
ТМК
2:0
СД
0:2
СД
1:3
СД
0:0
СД
1:0
К
0:1
СД
3:1
СД
3:3
СД
0:4
С
2:1
СЛ
0:2
СЛ
1:1
СЛ
1:4
СЛ
1:2
СЛ
2:2

Голы

Всего голов

21
26

Голов в среднем за матч

1.62
1.63

Среднее время на гол

55
55

Всего голов

18
22

Голов в среднем за матч

1.13
1.69

Среднее время на гол

80
53

Всего голов

39
48

Голов в среднем за матч

1.34
1.66

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

66
54

Бомбардиры внутри турнира

АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 12 (3) 0.4
Бех Тобиас 6 0.2
Кнудсен Магнус 3 0.1
Беихмо Феликс 2 0.07
Серра Янни 2 0.07
Поульсен Николай 2 0.07
Тингагер Фредерик 2 0.07
Tobias Anker 2 0.07
Каль Эрик 1 0.03
Андерсон Микаэль 1 (1) 0.03
Дуэлунд Миккель 1 0.03
Йенсен-Эббью Йонас 1 0.03
Линкс Гифт 0 0
Frederik Brandhof 0 0
Акото Михаэль 0 0
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линд Александр 10 0.33
Тордарсон Стефан-Тейтюр 9 0.3
Адамсен Тонни 4 0.13
Маккоуотт Каллум 4 0.13
Тенгстедт Сёрен 4 (2) 0.13
Клинг Андерс 2 0.07
Маттссон Пелле 2 0.07
Сонне Оливер 1 0.03
Куск Каспер 0 0
Бринк Марк 0 0
Эстрём Робин 0 0
Мусонда Лубамба 0 0
Энгель Лукас 0 0

Карточки

АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 8 0
Каль Эрик 8 0
Frederik Brandhof 5 1
Кнудсен Магнус 6 0
Якоб Андерсен 4 0
Беихмо Феликс 4 0
Андерсон Микаэль 4 0
Пикок-Фаррелл Бэйли 2 1
Мадсен Мадс Эмиль 3 0
Линкс Гифт 3 0
Бех Тобиас 3 0
Tobias Anker 1 1
Кристенсен Томас 2 0
Кнустер Матс 2 0
Уве Реслер 2 0
Мортенсен Патрик 1 0
Хансен Йеспер 1 0
Акото Михаэль 1 0
Хенриксен Тобиас 1 0
Бек Юлиус Эскелунд 1 0
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маттссон Пелле 6 0
Сонне Оливер 6 0
Линд Александр 3 1
Бринк Марк 4 0
Буш Александер Магнус 4 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 3 0
Мусонда Лубамба 3 0
Сальквист Тобиас 2 0
Адамсен Тонни 2 0
Куск Каспер 1 0
Феликс Йоэль 1 0
Клинг Андерс 1 0

Результаты матчей

АГФ Орхус
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Силькеборг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

10
7
АГФ Орхус
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Силькеборг
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

14
13

Упущенные победы

12
18
АГФ Орхус
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (9)
47% (14)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
47% (14)
33% (10)
Силькеборг
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
13% (4)
50% (15)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
20% (6)
43% (13)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

6
10

Волевые победы

15
15

Упущенные победы

22
25

Голы по времени матча

Забито

17
16
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 4
18 Не забивали 20
3
18%
3
19%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
1
6%
4
25%
46-60
2
12%
3
19%
61-75
7
41%
4
25%
76-90

Пропущено

21
27
9 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
2
10%
4
15%
1-15
3
14%
4
15%
16-30
4
19%
7
26%
31-45
5
24%
2
7%
46-60
1
5%
4
15%
61-75
6
29%
6
22%
76-90

Забито

18
21
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
18 Не забивали 19
2
11%
3
14%
1-15
2
11%
4
19%
16-30
4
22%
5
24%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
4
22%
3
14%
61-75
4
22%
4
19%
76-90

Пропущено

22
17
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
3
14%
1
6%
1-15
3
14%
4
24%
16-30
6
27%
1
6%
31-45
4
18%
4
24%
46-60
3
14%
5
29%
29%
61-75
3
14%
2
12%
76-90

Забито

35
37
15 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 12
6 Не забивали 9
5
14%
6
16%
1-15
4
11%
5
14%
16-30
6
17%
6
16%
31-45
3
9%
6
16%
46-60
6
17%
6
16%
61-75
11
31%
8
22%
76-90

Пропущено

43
44
21 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 23
16 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 21
5
12%
5
11%
1-15
6
14%
8
18%
16-30
10
23%
8
18%
31-45
9
21%
6
14%
46-60
4
9%
9
20%
61-75
9
21%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

АГФ Орхус
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:1 Силькеборг - АГФ Орхус 1:0 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2
Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 АГФ Орхус - Брондбю 2:2 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1 Силькеборг - АГФ Орхус 2:2 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 АГФ Орхус - Видовре 1:0 Силькеборг - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Оденсе 1:1 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Вайле - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Брюне 1:0 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Виктория Пльзень - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Пушкаш-Академи - АГФ Орхус 3:3
Силькеборг
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Норшелланн - Силькеборг 4:1 Силькеборг - АГФ Орхус 1:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0
Копенгаген - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Норшелланн 0:1 Фредерисия - Силькеборг 2:0 Брондбю - Силькеборг 1:1 Силькеборг - АГФ Орхус 2:2 Силькеборг - Фредерисия 6:1 Брондбю - Силькеборг 4:1 Силькеборг - АГФ Орхус 0:1 Норшелланн - Силькеборг 3:1 Вайле - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Клаксвик 3:0 Гётеборг - Силькеборг 2:3 Силькеборг - Виборг 2:2 Мальмё - Силькеборг 2:0

Результаты матчей

АГФ Орхус
Силькеборг

Точный счет

1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
7:2
1 раз 7%
2:0
4 раза 27%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
6 раз 40%
0
2 раза 13%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
6 раз 20%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
7:2
1 раз 3%
2:0
6 раз 20%
0:1
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 47%
2
11 раз 37%
0
5 раз 17%
0
10 раз 33%
1
10 раз 33%
2
6 раз 20%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

АГФ Орхус
Силькеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
5
5
10
1.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
10
5
6
9
1.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
5
0.5
Больше Меньше
20
10
11
19
1.5
10
20

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 2:0 30 19 4 7 56 - 36 61
2.
Брондбю
 30 17 8 5 56 - 32 59
3.
Копенгаген
 0:2 30 18 4 8 60 - 34 58
4.
Норшелланн
 30 16 8 6 56 - 30 56
5.
АГФ Орхус
 30 9 11 10 36 - 42 38
6.
Силькеборг
 30 10 5 15 36 - 45 35

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 30 9 11 10 40 - 47 38
2.
Виборг
 30 10 7 13 35 - 44 37
3.
Вайле
 30 8 9 13 30 - 35 33
4.
Люнгбю
 30 8 8 14 36 - 52 32
5.
Оденсе
 30 7 8 15 34 - 46 29
6.
Видовре
 30 4 7 19 27 - 59 19

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 2:0 15 10 3 2 31 - 15 33
2.
Норшелланн
 15 9 5 1 34 - 14 32
3.
Брондбю
 15 9 3 3 28 - 15 30
4.
Копенгаген
 0:2 15 9 1 5 28 - 15 28
5.
Силькеборг
 15 6 3 6 20 - 18 21
6.
АГФ Орхус
 15 5 4 6 17 - 21 19

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 15 7 4 4 23 - 18 25
2.
Люнгбю
 15 5 7 3 23 - 19 22
3.
Раннерс
 15 5 6 4 21 - 22 21
4.
Вайле
 15 5 4 6 17 - 16 19
5.
Видовре
 15 1 2 12 12 - 34 5
6.
Оденсе
 15 0 3 12 11 - 30 3

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 0:2 15 9 3 3 32 - 19 30
2.
Брондбю
 15 8 5 2 28 - 17 29
3.
Мидтьюлланн
 2:0 15 9 1 5 25 - 21 28
4.
Норшелланн
 15 7 3 5 22 - 16 24
5.
АГФ Орхус
 15 4 7 4 19 - 21 19
6.
Силькеборг
 15 4 2 9 16 - 27 14

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 15 7 5 3 23 - 16 26
2.
Раннерс
 15 4 5 6 19 - 25 17
3.
Вайле
 15 3 5 7 13 - 19 14
4.
Видовре
 15 3 5 7 15 - 25 14
5.
Виборг
 15 3 3 9 12 - 26 12
6.
Люнгбю
 15 3 1 11 13 - 33 10

Топ бомбардиров
Вайле Онугха Герман 13 (2)
Люнгбю Гудьонсен Андри 13
Брондбю Валлис Николай 12 (8)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 12 (4)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 12 (3)
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Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 11
Видовре Геммер Йонас 10
Оденсе Кёлер Свен 10
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Вайле Колингер Денис 8
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