Тур: 30. Стадион: Паркен. Главный судья: Кристофферсен Мадс
0:2
Второй тайм: 85'
0'
0:1
23' ГолФранкулино
30' Желтая карточкаМартинес Эмилиано
33' Желтая карточкаШарлес
35' Undefined phrase: football_event_Оскарссон Орри
0:2
37' ГолШарлес
41' Желтая карточкаДалсгор Хенрик
42' Желтая карточкаОсорио Дарио
49' Желтая карточкаМаттссон Магнус
65' Желтая карточкаБрюнхильдсен Ола
Ход матча
23'
0:1
33'
35'
37'
0:2
41'
42'
49'
65'
77'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
12 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 3
-
6 Угловые 0
-
3 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
333 Количество передач 142
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
36
Клем
Виллиам
29
Паулиньо
VI
11
Осорио
Дарио
35
Шарлес
10
Гуэ-Сон
Чо
17
Франкулино
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
-
11 Осорио ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
-
10 Гуэ-Сон ЧоНападающий
-
17 ФранкулиноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
55 Бак ВикторЗащитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 Симсир АральПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Копенгаген
Мидтьюлланн
28 матчей
85.7%
14.3%
24 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60.7%
46.4%
17 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
28.6%
22 победы 8 ничьих 0 побед
30 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 5 ничьих 25 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 9 ничьих 19 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 5 ничьих 23 победы
58 матчей
41.4%
15.5%
43.1%
24 победы 9 ничьих 25 побед
Первый тайм
29.3%
37.9%
32.8%
17 побед 22 ничьи 19 побед
Второй тайм
37.9%
22.4%
39.7%
22 победы 13 ничьих 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
54
36
Голов в среднем за матч
1.86
1.24
Среднее время на гол
48
72
Всего голов
56
36
Голов в среднем за матч
1.93
1.24
Среднее время на гол
46
72
Всего голов
110
72
Голов в среднем за матч
1.9
1.24
Тотал матчей
2.5
53
Больше 91%
Меньше 9%
5
46
Больше 79%
Меньше 21%
12
35
Больше 60%
Меньше 40%
23
25
Больше 43%
Меньше 57%
33
13
Больше 22%
Меньше 78%
45
6
Больше 10%
Меньше 90%
52
3
Больше 5%
Меньше 95%
55
1
Больше 2%
Меньше 98%
57
Среднее время на гол
47
72
Бомбардиры внутри турнира
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эльюнусси Мохамед
|9
|0.3
|Оскарссон Орри
|7
|0.23
|Гонсалвеш Диогу
|7 (3)
|0.23
|Бардгджи Руни
|7
|0.23
|Ачури Мохамед Элиас
|4
|0.13
|Классон Виктор
|4
|0.13
|Дикс Кевин
|4 (2)
|0.13
|Фальк Расмус
|3
|0.1
|Ларссон Джордан
|3
|0.1
|Лерагер Лукас
|2
|0.07
|Маттссон Магнус
|2
|0.07
|Корнелиус Андреас
|2
|0.07
|Вавро Денис
|2
|0.07
|Фрохолдт Виктор
|1
|0.03
|Анкерсен Петер
|1
|0.03
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0.03
|Соренсен Кристиан I
|0
|0
|Йелерт Элиас
|0
|0
|Хёйлунн Оскар
|0
|0
Мидтьюлланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуэ-Сон Чо
|12 (5)
|0.4
|Франкулино
|9
|0.3
|Осорио Дарио
|8 (1)
|0.27
|Серенсен Оливер
|5
|0.17
|Шарлес
|4
|0.13
|Брюнхильдсен Ола
|4
|0.13
|Далсгор Хенрик
|3
|0.1
|Симсир Араль
|3
|0.1
|Соренсен Мадс Бек
|3
|0.1
|Паулиньо VI
|1
|0.03
|Ингасон Сверрир
|1
|0.03
|Габриэль Адам
|1
|0.03
|Han-Beom Lee
|1
|0.03
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Гигович Армин
|0
|0
|Рёмер Андре
|0
|0
Карточки
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ачури Мохамед Элиас
|7
|0
|Фальк Расмус
|5
|0
|Йелерт Элиас
|5
|0
|Дикс Кевин
|3
|1
|Нееструп Якоб
|4
|0
|Ларссон Джордан
|4
|0
|Гонсалвеш Диогу
|4
|0
|Анкерсен Петер
|3
|0
|Соренсен Кристиан I
|3
|0
|Классон Виктор
|2
|0
|Лерагер Лукас
|2
|0
|Эльюнусси Мохамед
|2
|0
|Вавро Денис
|2
|0
|Грабара Камиль
|2
|0
|Маттссон Магнус
|2
|0
|Бардгджи Руни
|2
|0
|Бойлесен Николай
|1
|0
|Мелинг Биргер
|1
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
|Клем Виллиам
|1
|0
Мидтьюлланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ингасон Сверрир
|5
|1
|Паулиньо VI
|5
|1
|Далсгор Хенрик
|5
|0
|Шарлес
|5
|0
|Рёмер Андре
|4
|0
|Габриэль Адам
|4
|0
|Thomas Thomasberg
|3
|0
|Мартинес Эмилиано
|3
|0
|Брюнхильдсен Ола
|3
|0
|Гигович Армин
|3
|0
|Серенсен Оливер
|3
|0
|Гуэ-Сон Чо
|3
|0
|Осорио Дарио
|3
|0
|Гартенманн Стефан
|1
|1
|Олссон Кристоффер
|2
|0
|Соренсен Мадс Бек
|2
|0
|Симсир Араль
|2
|0
|Ортис Пабло
|0
|1
|Лоссль Йонас
|1
|0
|Андерссон Йоэль
|1
|0
|Жуниньо
|1
|0
|Каба Сори
|1
|0
|Брумадо Жуниор
|1
|0
|Бисков Вальдемар
|1
|0
|Франкулино
|1
|0
|Гогорза Микель
|1
|0
Результаты матчей
Копенгаген
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
7% (1)
21% (3)
Мидтьюлланн
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
3
5
Копенгаген
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Мидтьюлланн
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
31
29
Копенгаген
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
38% (11)
38% (11)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
17% (5)
41% (12)
Мидтьюлланн
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
17% (5)
45% (13)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
31% (9)
38% (11)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
11
11
Упущенные победы
34
34
Голы по времени матча
Забито
27
23
12 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 8
17 Не забивали 18
5
19%
0
0%
1-15
3
11%
6
26%
16-30
4
15%
1
4%
31-45
4
15%
7
30%
46-60
5
19%
4
17%
61-75
6
22%
5
22%
76-90
Пропущено
14
21
4 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
1
7%
3
14%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
3
21%
6
29%
31-45
2
14%
2
10%
46-60
6
43%
1
5%
61-75
2
14%
5
24%
76-90
Забито
33
31
12 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 10
15 Не забивали 15
4
12%
2
6%
1-15
4
12%
5
16%
16-30
4
12%
6
19%
31-45
7
21%
5
16%
46-60
5
15%
6
19%
61-75
9
27%
7
23%
76-90
Пропущено
18
15
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
1
6%
3
20%
1-15
6
33%
3
20%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
2
11%
3
20%
46-60
4
22%
1
7%
61-75
2
11%
3
20%
76-90
Забито
60
54
24 В 1-м тайме 20
36 Во 2-м тайме 34
17 Забивали первыми 18
3 Не забивали 4
9
15%
2
4%
1-15
7
12%
11
20%
16-30
8
13%
7
13%
31-45
11
18%
12
22%
46-60
10
17%
10
19%
61-75
15
25%
12
22%
76-90
Пропущено
32
36
14 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 21
2
6%
6
17%
1-15
6
19%
7
19%
16-30
6
19%
8
22%
31-45
4
13%
5
14%
46-60
10
31%
2
6%
61-75
4
13%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Брондбю - Копенгаген 1:3 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Копенгаген - Силькеборг 2:0
Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Копенгаген - Б-93 3:2 Оденсе - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Люнгбю 4:0 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Копенгаген - Мольде 3:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Спарта Прага - Копенгаген 2:0
Мидтьюлланн
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:1 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0 Брондбю - Мидтьюлланн 2:1
Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Мидтьюлланн - Вайле 3:0 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Эсбьерг - Мидтьюлланн 6:0 Мидтьюлланн - Фредрикстад 0:1 Мольде - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Фредерисия 7:0 Хеккен - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - Ольборг 1:4 Мидтьюлланн - Виборг 5:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4
Результаты матчей
Копенгаген
Мидтьюлланн
Точный счет
2:0
3 раза 21%
4:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
9 раз 60%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
3
5 раз 33%
1
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
4 раза 14%
2:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 34%
1
6 раз 21%
3
6 раз 21%
4
4 раза 14%
0
3 раза 10%
2
13 раз 45%
1
6 раз 21%
0
4 раза 14%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Копенгаген
Мидтьюлланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
141
95
123
410
312
311
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
113
114
77
69
311
114
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
263
Больше Меньше
254
209
1910
1019
623
425
326
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|30
|19
|4
|7
|56 - 36
|61
|2.
|30
|17
|8
|5
|56 - 32
|59
|3.
|0:2
|30
|18
|4
|8
|60 - 34
|58
|4.
|30
|16
|8
|6
|56 - 30
|56
|5.
|30
|9
|11
|10
|36 - 42
|38
|6.
|30
|10
|5
|15
|36 - 45
|35
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|15
|10
|3
|2
|31 - 15
|33
|2.
|15
|9
|5
|1
|34 - 14
|32
|3.
|15
|9
|3
|3
|28 - 15
|30
|4.
|0:2
|15
|9
|1
|5
|28 - 15
|28
|5.
|15
|6
|3
|6
|20 - 18
|21
|6.
|15
|5
|4
|6
|17 - 21
|19
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|15
|9
|3
|3
|32 - 19
|30
|2.
|15
|8
|5
|2
|28 - 17
|29
|3.
|2:0
|15
|9
|1
|5
|25 - 21
|28
|4.
|15
|7
|3
|5
|22 - 16
|24
|5.
|15
|4
|7
|4
|19 - 21
|19
|6.
|15
|4
|2
|9
|16 - 27
|14
Группа вылета
|Вайле
|Онугха Герман
|13 (2)
|Люнгбю
|Гудьонсен Андри
|13
|Брондбю
|Валлис Николай
|12 (8)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|12 (4)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|12 (3)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|11
|Видовре
|Геммер Йонас
|10
|Оденсе
|Кёлер Свен
|10
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Вайле
|Колингер Денис
|8