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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Зрители: 34917 Главный судья: Кристофферсен Мадс
Копенгаген
1:2
Конец матча
Мидтьюлланн
0'
0:1
23' Гол
Франкулино
29' Желтая карточка
Мартинес Эмилиано
33' Желтая карточка
Шарлес
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Оскарссон Орри
0:2
37' Гол
Шарлес
41' Желтая карточка
Далсгор Хенрик
42' Желтая карточка
Осорио Дарио
49' Желтая карточка
Маттссон Магнус
65' Желтая карточка
Брюнхильдсен Ола
1:2
87' Пенальти
Гонсалвеш Диогу
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Гуэ-Сон Чо
90' Желтая карточка
Гуэ-Сон Чо
90'+11

Ход матча

23'
0:1
Франкулино
29'
 
Мартинес Эмилиано
33'
 
Шарлес
35'
Оскарссон Орри
 
37'
0:2
Шарлес
(Франкулино)
41'
 
Далсгор Хенрик
42'
 
Осорио Дарио
46'
 
Рёмер Андре
Мартинес Эмилиано
46'
 
Габриэль Адам
Далсгор Хенрик
46'
 
Брюнхильдсен Ола
Шарлес
46'
Фальк Расмус
Вавро Денис
 
49'
Маттссон Магнус
 
63'
Соренсен Кристиан
Мелинг Биргер
 
65'
 
Брюнхильдсен Ола
69'
Гонсалвеш Диогу
Клем Виллиам
 
70'
 
Бак Виктор
Паулиньо VI
77'
 
Жуниньо
Франкулино
83'
Лерагер Лукас
Анкерсен Петер
 
83'
Классон Виктор
Оскарссон Орри
 
87'
Гонсалвеш Диогу
1:2
90'
 
Гуэ-Сон Чо
90'
 
Гуэ-Сон Чо

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 14 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 0
  • 3 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 652 Количество передач 266
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Грабара
Камиль
3
Вавро
Денис
2
Дикс
Кевин
26
Маккена
Скотт
22
Анкерсен
Петер
24
Мелинг
Биргер
36
Клем
Виллиам
8
Маттссон
Магнус
10
Эльюнусси
Мохамед
30
Ачури
Мохамед
Элиас
18
Оскарссон
Орри
50
Фрайсль
Мартин
14
Далсгор
Хенрик
15
Ингасон
Сверрир
22
Соренсен
Мадс
Бек
29
Паулиньо
VI
11
Осорио
Дарио
24
Серенсен
Оливер
5
Мартинес
Эмилиано
35
Шарлес
10
Гуэ-Сон
Чо
17
Франкулино
Копенгаген
3-4-2-1
Мидтьюлланн
4-4-2

История личных встреч

Копенгаген
Мидтьюлланн

28 матчей

85.7%
14.3%
24 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60.7%
46.4%
17 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
28.6%
22 победы 8 ничьих 0 побед

30 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 5 ничьих 25 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 9 ничьих 19 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 5 ничьих 23 победы

58 матчей

41.4%
15.5%
43.1%
24 победы 9 ничьих 25 побед

Первый тайм

29.3%
37.9%
32.8%
17 побед 22 ничьи 19 побед

Второй тайм

37.9%
22.4%
39.7%
22 победы 13 ничьих 23 победы

История матчей

СД
2:2
СД
2:0
К
1:0
СД
0:2
СД
1:1
СД
2:1
СД
0:0
СД
1:0
СД
0:1
СД
0:1
СД
4:2
СД
4:1
СД
0:0
К
1:1
СД
4:0
СД
3:1
СД
1:2
СД
4:1
СД
0:0
СД
4:0
СД
3:0
СД
2:1
К
2:0
СД
3:1
СД
0:2
СД
3:2
СД
3:1
СД
4:3
СД
3:2
СД
3:1
СД
1:3
СД
3:1
СД
5:3
СД
0:1
СД
0:0
СД
2:0
СД
3:0
СД
1:2
СД
2:3
СД
1:5
СД
1:0
СД
2:2
СД
2:1
СД
4:2
СД
1:0
СЛ
0:0
СЛ
2:0
СЛ
5:2
СЛ
2:0
СЛ
0:3
СЛ
3:2
СЛ
2:0
СЛ
1:4
СЛ
2:1
СЛ
0:3
СЛ
3:1
СЛ
0:2
СЛ
2:2

Голы

Всего голов

54
36

Голов в среднем за матч

1.86
1.24

Среднее время на гол

48
72

Всего голов

56
36

Голов в среднем за матч

1.93
1.24

Среднее время на гол

46
72

Всего голов

110
72

Голов в среднем за матч

1.9
1.24

Тотал матчей

2.5
53
Больше 91%
Меньше 9%
5
46
Больше 79%
Меньше 21%
12
35
Больше 60%
Меньше 40%
23
25
Больше 43%
Меньше 57%
33
13
Больше 22%
Меньше 78%
45
6
Больше 10%
Меньше 90%
52
3
Больше 5%
Меньше 95%
55
1
Больше 2%
Меньше 98%
57

Среднее время на гол

47
72

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эльюнусси Мохамед 9 0.3
Гонсалвеш Диогу 8 (4) 0.27
Оскарссон Орри 7 0.23
Бардгджи Руни 7 0.23
Ачури Мохамед Элиас 4 0.13
Классон Виктор 4 0.13
Дикс Кевин 4 (2) 0.13
Фальк Расмус 3 0.1
Ларссон Джордан 3 0.1
Лерагер Лукас 2 0.07
Маттссон Магнус 2 0.07
Корнелиус Андреас 2 0.07
Вавро Денис 2 0.07
Фрохолдт Виктор 1 0.03
Анкерсен Петер 1 0.03
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.03
Соренсен Кристиан I 0 0
Йелерт Элиас 0 0
Хёйлунн Оскар 0 0
Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэ-Сон Чо 12 (5) 0.4
Франкулино 9 0.3
Осорио Дарио 8 (1) 0.27
Серенсен Оливер 5 0.17
Шарлес 4 0.13
Брюнхильдсен Ола 4 0.13
Далсгор Хенрик 3 0.1
Симсир Араль 3 0.1
Соренсен Мадс Бек 3 0.1
Паулиньо VI 1 0.03
Ингасон Сверрир 1 0.03
Габриэль Адам 1 0.03
Han-Beom Lee 1 0.03
Олссон Кристоффер 0 0
Гигович Армин 0 0
Рёмер Андре 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ачури Мохамед Элиас 7 0
Фальк Расмус 5 0
Йелерт Элиас 5 0
Дикс Кевин 3 1
Нееструп Якоб 4 0
Ларссон Джордан 4 0
Гонсалвеш Диогу 4 0
Анкерсен Петер 3 0
Соренсен Кристиан I 3 0
Классон Виктор 2 0
Лерагер Лукас 2 0
Эльюнусси Мохамед 2 0
Вавро Денис 2 0
Грабара Камиль 2 0
Маттссон Магнус 2 0
Бардгджи Руни 2 0
Бойлесен Николай 1 0
Мелинг Биргер 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Клем Виллиам 1 0
Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ингасон Сверрир 5 1
Паулиньо VI 5 1
Далсгор Хенрик 5 0
Шарлес 5 0
Рёмер Андре 4 0
Гуэ-Сон Чо 4 0
Габриэль Адам 4 0
Thomas Thomasberg 3 0
Мартинес Эмилиано 3 0
Брюнхильдсен Ола 3 0
Гигович Армин 3 0
Серенсен Оливер 3 0
Осорио Дарио 3 0
Гартенманн Стефан 1 1
Олссон Кристоффер 2 0
Соренсен Мадс Бек 2 0
Симсир Араль 2 0
Ортис Пабло 0 1
Лоссль Йонас 1 0
Андерссон Йоэль 1 0
Жуниньо 1 0
Каба Сори 1 0
Брумадо Жуниор 1 0
Бисков Вальдемар 1 0
Франкулино 1 0
Гогорза Микель 1 0

Результаты матчей

Копенгаген
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (11)
7% (1)
20% (3)
Мидтьюлланн
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

4
5
Копенгаген
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Мидтьюлланн
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

31
29
Копенгаген
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
37% (11)
37% (11)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
17% (5)
40% (12)
Мидтьюлланн
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
20% (6)
43% (13)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
30% (9)
40% (12)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

11
12

Упущенные победы

35
34

Голы по времени матча

Забито

28
25
12 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 9
17 Не забивали 18
5
18%
0
0%
1-15
3
11%
7
28%
16-30
4
14%
2
8%
31-45
4
14%
7
28%
46-60
5
18%
4
16%
61-75
7
25%
5
20%
76-90

Пропущено

16
22
6 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
1
6%
3
14%
1-15
1
6%
4
18%
16-30
4
25%
6
27%
31-45
2
13%
2
9%
46-60
6
38%
1
5%
61-75
2
13%
6
27%
76-90

Забито

33
31
12 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 10
16 Не забивали 16
4
12%
2
6%
1-15
4
12%
5
16%
16-30
4
12%
6
19%
31-45
7
21%
5
16%
46-60
5
15%
6
19%
61-75
9
27%
7
23%
76-90

Пропущено

18
15
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
1
6%
3
20%
1-15
6
33%
3
20%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
2
11%
3
20%
46-60
4
22%
1
7%
61-75
2
11%
3
20%
76-90

Забито

61
56
24 В 1-м тайме 22
37 Во 2-м тайме 34
17 Забивали первыми 19
3 Не забивали 4
9
15%
2
4%
1-15
7
11%
12
21%
16-30
8
13%
8
14%
31-45
11
18%
12
21%
46-60
10
16%
10
18%
61-75
16
26%
12
21%
76-90

Пропущено

34
37
16 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 22
2
6%
6
16%
1-15
7
21%
7
19%
16-30
7
21%
8
22%
31-45
4
12%
5
14%
46-60
10
29%
29%
2
5%
61-75
4
12%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Брондбю - Копенгаген 1:3 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Копенгаген - Силькеборг 2:0
Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Копенгаген - Б-93 3:2 Оденсе - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Люнгбю 4:0 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Копенгаген - Мольде 3:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Спарта Прага - Копенгаген 2:0
Мидтьюлланн
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:1 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0 Брондбю - Мидтьюлланн 2:1
Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Мидтьюлланн - Вайле 3:0 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Эсбьерг - Мидтьюлланн 6:0 Мидтьюлланн - Фредрикстад 0:1 Мольде - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Фредерисия 7:0 Хеккен - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - Ольборг 1:4 Мидтьюлланн - Виборг 5:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4

Результаты матчей

Копенгаген
Мидтьюлланн

Точный счет

1:2
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
4:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
9 раз 60%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
3
5 раз 33%
1
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 33%
1
7 раз 23%
3
6 раз 20%
4
4 раза 13%
0
3 раза 10%
2
14 раз 47%
1
6 раз 20%
0
4 раза 13%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Копенгаген
Мидтьюлланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
14
1
9
6
1.5
12
3
4
11
2.5
3
12
3
12
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
12
3
11
4
1.5
8
7
6
9
2.5
3
12
1
14
3.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
3
0.5
Больше Меньше
26
4
20
10
1.5
20
10
10
20
2.5
6
24
4
26
3.5
3
27

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 30 19 4 7 56 - 37 61
2.
Брондбю
 30 17 8 5 56 - 32 59
3.
Копенгаген
 30 18 4 8 61 - 34 58
4.
Норшелланн
 30 16 8 6 56 - 30 56
5.
АГФ Орхус
 30 9 11 10 36 - 42 38
6.
Силькеборг
 30 10 5 15 36 - 45 35

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 30 9 11 10 40 - 47 38
2.
Виборг
 30 10 7 13 35 - 44 37
3.
Вайле
 30 8 9 13 30 - 35 33
4.
Люнгбю
 30 8 8 14 36 - 52 32
5.
Оденсе
 30 7 8 15 34 - 46 29
6.
Видовре
 30 4 7 19 27 - 59 19

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 15 10 3 2 31 - 15 33
2.
Норшелланн
 15 9 5 1 34 - 14 32
3.
Брондбю
 15 9 3 3 28 - 15 30
4.
Копенгаген
 15 9 1 5 29 - 15 28
5.
Силькеборг
 15 6 3 6 20 - 18 21
6.
АГФ Орхус
 15 5 4 6 17 - 21 19

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 15 7 4 4 23 - 18 25
2.
Люнгбю
 15 5 7 3 23 - 19 22
3.
Раннерс
 15 5 6 4 21 - 22 21
4.
Вайле
 15 5 4 6 17 - 16 19
5.
Видовре
 15 1 2 12 12 - 34 5
6.
Оденсе
 15 0 3 12 11 - 30 3

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 15 9 3 3 32 - 19 30
2.
Брондбю
 15 8 5 2 28 - 17 29
3.
Мидтьюлланн
 15 9 1 5 25 - 22 28
4.
Норшелланн
 15 7 3 5 22 - 16 24
5.
АГФ Орхус
 15 4 7 4 19 - 21 19
6.
Силькеборг
 15 4 2 9 16 - 27 14

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 15 7 5 3 23 - 16 26
2.
Раннерс
 15 4 5 6 19 - 25 17
3.
Вайле
 15 3 5 7 13 - 19 14
4.
Видовре
 15 3 5 7 15 - 25 14
5.
Виборг
 15 3 3 9 12 - 26 12
6.
Люнгбю
 15 3 1 11 13 - 33 10

Топ бомбардиров
Вайле Онугха Герман 13 (2)
Люнгбю Гудьонсен Андри 13
Брондбю Валлис Николай 12 (8)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 12 (4)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 11
Видовре Геммер Йонас 10
Оденсе Кёлер Свен 10
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Вайле Колингер Денис 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 101'
    Команда Мидтьюлланн не смогла убедить нас и болельщиков, что сыграла лучше сегодня, но все-таки с победой они уходят с поля.
  • 101'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 101'
    Сегодняшная посещаемость составляет 34917 болельщиков
  • 101'
    Контроль мяча: Копенгаген: 71%, Мидтьюлланн: 29%.
  • 101'
    Удар от ворот произведет Мидтьюлланн
  • 101'
    Фальк Расмус не смог попасть в створ ударом издали
  • 101'
    Гуэ-Сон Чо из команды Мидтьюлланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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