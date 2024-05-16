Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

48' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

47' Ох, нехорошо это выглядит. Мартинес Эмилиано получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Мартинес Эмилиано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Матч возобновится спорным мячом

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Маттссон Магнус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Шарлес из команды Мидтьюлланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

44' Маттссон Магнус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Осорио Дарио получает желтую карточку за толчок соперника.

41' Далсгор Хенрик получил желтую карточку от судьи

39' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Шарлес удалось забить из легкой позиции.

37' Г О О О О Л - Шарлес забивает с правой ноги!

37' Франкулино создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

37' Орри Оскарссон из команды Копенгаген в офсайде

36' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Копенгаген отменен из-за положения "вне игры".

35' Г О О О О О Л! Копенгаген забивает! Орри Оскарссон отличился.

35' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Анкерсен Петер

35' Маттссон Магнус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Матч возобновлен

33' Шарлес совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

33' Анкерсен Петер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Анкерсен Петер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Фрайсль Мартин взял и забрал мяч на выходе

31' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

31' Вавро Денис решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

29' Мартинес Эмилиано получил желтую карточку от судьи

29' Эльюнусси Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

26' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

24' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Мидтьюлланн будет все-таки засчитан.

24' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Мидтьюлланн

24' Франкулино удалось забить из легкой позиции.

24' Грабара Камиль плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

23' Г О О О О Л - Франкулино первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

23' Маттссон Магнус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Маттссон Магнус нанес удар головой, но Мартин Фрайсль спокойно отбил мяч.

22' Эльюнусси Мохамед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Фрайсль Мартин взял и забрал мяч на выходе

17' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

17' Матч возобновлен

17' Ох, нехорошо это выглядит. Шарлес получил травму и медбригада забирает его с поля.

16' Шарлес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Эльюнусси Мохамед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Маттссон Магнус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Удар от ворот произведет Копенгаген

13' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

13' Орри Оскарссон не смог попасть в створ ударом издали

13' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Эльюнусси Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Маттссон Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Удар от ворот произведет Копенгаген

7' Удар от ворот произведет Копенгаген

4' Дикс Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

1' Хорошую попытку сделал Орри Оскарссон. Удар в створ, но вратарь начеку

1' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Мидтьюлланн начинает с центра поля