Ход матча
36'
1:0
45'
2:0
45'
2:1
41
Jay
Gupta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Jay GuptaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Эррера БорхаПолузащитник
-
28 Ретре ПаулоПолузащитник
-
15 Сингх УдантаПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Маркес Маноло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Rahim AliПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
29 Irfan Yadwad
-
-
Главный тренер: Койл Оуэн
История личных встреч
Гоа
Ченнаин
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
24 матча
58.3%
8.3%
33.4%
14 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
45.8%
33.3%
20.9%
11 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
37.5%
29.2%
33.3%
9 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
28
Голов в среднем за матч
1.92
2.33
Среднее время на гол
46
38
Всего голов
18
20
Голов в среднем за матч
1.5
1.67
Среднее время на гол
60
54
Всего голов
41
48
Голов в среднем за матч
1.71
2
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
52
45
Бомбардиры внутри турнира
Гоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Noah Sadaoui
|11 (3)
|0.48
|Carlitos XI
|10 (2)
|0.43
|Родригес Виктор II
|3
|0.13
|Боргес Роуллин
|3
|0.13
|Фернандес Брэндон
|2
|0.09
|Эррера Борха
|2
|0.09
|Ясир Мохаммад
|2
|0.09
|Jay Gupta
|2
|0.09
|Boris Singh Thangjam
|2
|0.09
|Макхью Карл
|1
|0.04
|Сингх Уданта
|1
|0.04
|Джинган Сандеш
|1
|0.04
|Онайндиа Одеи
|1
|0.04
|Фернандес Райньер
|0
|0
|Brison Fernandes
|0
|0
Ченнаин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюррей Джордан
|5 (2)
|0.22
|Кривелларо Рафаэл
|4 (2)
|0.17
|Connor Shields
|3
|0.13
|Rahim Ali
|3
|0.13
|Ankit Mukherjee
|2
|0.09
|Ninthoinganba Meetei
|2
|0.09
|Эдвардз Райан
|2
|0.09
|Aakash Sangwan
|2
|0.09
|Чоудхари Фарух
|1
|0.04
|Чиркович Лазар
|1
|0.04
|Vincy Barretto
|1
|0.04
|Irfan Yadwad
|1
|0.04
|Ayush Adhikari
|0
|0
Карточки
Гоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макхью Карл
|3
|0
|Онайндиа Одеи
|3
|0
|Боргес Роуллин
|3
|0
|Noah Sadaoui
|3
|0
|Родригес Виктор II
|2
|0
|Nim Dorjee Tamang
|2
|0
|Фернандес Брэндон
|2
|0
|Эррера Борха
|2
|0
|Seriton Fernandes
|2
|0
|Jay Gupta
|2
|0
|Ретре Пауло
|1
|0
|Джинган Сандеш
|1
|0
|Дас Нараян
|1
|0
|Сингх Уданта
|1
|0
|Boris Singh Thangjam
|1
|0
|Ясир Мохаммад
|1
|0
|Фернандес Райньер
|1
|0
|Arshdeep Singh
|1
|0
Ченнаин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ankit Mukherjee
|5
|1
|Эдвардз Райан
|4
|1
|Bikash Yumnam
|4
|0
|Irfan Yadwad
|4
|0
|Кривелларо Рафаэл
|3
|0
|Чоудхари Фарух
|3
|0
|Голуи Сартхак
|3
|0
|Vincy Barretto
|3
|0
|Aakash Sangwan
|3
|0
|Connor Shields
|2
|0
|Debjit Majumder
|2
|0
|Rahim Ali
|2
|0
|Yumkhaibam Jiteshwor Singh
|2
|0
|Sachu Siby
|0
|1
|Батоккьо Кристиан
|1
|0
|Мюррей Джордан
|1
|0
|Ayush Adhikari
|1
|0
|Ninthoinganba Meetei
|1
|0
|Alexander Romario Jesuraj
|1
|0
|Оуэн Койл
|1
|0
Результаты матчей
Гоа
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Ченнаин
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
1
6
Гоа
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Ченнаин
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
9% (1)
82% (9)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
4
9
Упущенные победы
20
16
Гоа
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
Ченнаин
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
14% (3)
68% (15)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
8
11
Упущенные победы
21
22
Голы по времени матча
Забито
18
10
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 17
0
0%
5
50%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
5
28%
1
10%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
2
11%
1
10%
61-75
5
28%
2
20%
76-90
Пропущено
6
22
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 10
3
50%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
0
0%
7
32%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
2
33%
4
18%
61-75
1
17%
5
23%
76-90
Забито
22
17
14 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
5
23%
2
12%
1-15
6
27%
3
18%
16-30
3
14%
1
6%
31-45
0
0%
6
35%
46-60
5
23%
1
6%
61-75
3
14%
4
24%
76-90
Пропущено
14
13
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
7%
1
8%
1-15
2
14%
3
23%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
4
29%
4
31%
76-90
Забито
40
27
21 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 9
3 Не забивали 9
5
13%
7
26%
1-15
8
20%
4
15%
16-30
8
20%
2
7%
31-45
4
10%
6
22%
46-60
7
18%
2
7%
61-75
8
20%
6
22%
76-90
Пропущено
20
35
8 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 18
4
20%
2
6%
1-15
2
10%
4
11%
16-30
2
10%
8
23%
31-45
3
15%
6
17%
46-60
4
20%
6
17%
61-75
5
25%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Гоа
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Гоа - Ченнаин 4:1 Джамшедпур - Гоа 2:3 Гоа - Хайдарабад 4:0 Гоа - Бенгалуру 2:1
Пенджаб - Гоа 3:3 Гоа - Ист Бенгал 1:0 Мумбаи Сити - Гоа 1:1 Керала Бластерс - Гоа 4:2 Гоа - Нортист Юнайтед 0:2 Гоа - АТК 0:1 Дели Динамос - Гоа 1:1 Хайдарабад - Гоа 0:2 Нортист Юнайтед - Гоа 1:1 АТК - Гоа 1:4 Гоа - Мумбаи Сити 0:0 Гоа - Керала Бластерс 1:0 Гоа - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Гоа 0:3 Бенгалуру - Гоа 0:0 Ист Бенгал - Гоа 1:2
Ченнаин
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Гоа - Ченнаин 4:1 Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1 Ченнаин - Джамшедпур 2:1 АТК - Ченнаин 2:3
Ченнаин - Хайдарабад 0:1 Ченнаин - Дели Динамос 2:1 Ист Бенгал - Ченнаин 1:0 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:2 Ченнаин - Керала Бластерс 1:0 Бенгалуру - Ченнаин 1:0 Мумбаи Сити - Ченнаин 3:0 Пенджаб - Ченнаин 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 2:0 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Керала Бластерс - Ченнаин 3:3 Ченнаин - Ист Бенгал 1:1 Ченнаин - Гоа 0:3 Ченнаин - Пенджаб 5:1 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Ченнаин - АТК 1:3
Результаты матчей
Гоа
Ченнаин
Точный счет
1:0
4 раза 36%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:0
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 18%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 32%
0
4 раза 18%
2
4 раза 18%
3
4 раза 18%
4
3 раза 14%
0
9 раз 41%
1
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
2 раза 9%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Гоа
Ченнаин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
83
47
56
38
110
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
56
74
38
47
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
184
Больше Меньше
139
1111
814
715
319
319
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|15
|3
|4
|47 - 26
|48
|2.
|2:1
|23
|14
|6
|3
|41 - 22
|48
|3.
|22
|13
|6
|3
|40 - 20
|45
|4.
|23
|12
|6
|5
|37 - 24
|42
|5.
|23
|10
|3
|10
|33 - 33
|33
|6.
|1:2
|23
|8
|3
|12
|27 - 38
|27
|7.
|22
|6
|8
|8
|30 - 34
|26
|8.
|22
|6
|6
|10
|27 - 29
|24
|9.
|22
|6
|6
|10
|28 - 35
|24
|10.
|22
|5
|7
|10
|28 - 30
|22
|11.
|22
|5
|7
|10
|20 - 34
|22
|12.
|22
|1
|5
|16
|10 - 43
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|25 - 10
|30
|2.
|2:1
|12
|9
|1
|2
|19 - 8
|28
|3.
|11
|7
|3
|1
|21 - 10
|24
|4.
|11
|6
|2
|3
|22 - 16
|20
|5.
|11
|6
|2
|3
|22 - 19
|20
|6.
|1:2
|11
|6
|1
|4
|16 - 14
|19
|7.
|11
|5
|4
|2
|11 - 14
|19
|8.
|11
|5
|3
|3
|18 - 12
|18
|9.
|11
|4
|3
|4
|13 - 10
|15
|10.
|11
|3
|3
|5
|15 - 17
|12
|11.
|11
|2
|6
|3
|13 - 14
|12
|12.
|11
|0
|2
|9
|4 - 25
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|1
|1
|25 - 10
|28
|2.
|11
|6
|3
|2
|19 - 10
|21
|3.
|2:1
|11
|5
|5
|1
|22 - 14
|20
|4.
|12
|4
|1
|7
|11 - 14
|13
|5.
|11
|3
|3
|5
|12 - 14
|12
|6.
|11
|3
|3
|5
|13 - 18
|12
|7.
|11
|3
|1
|7
|15 - 16
|10
|8.
|11
|2
|3
|6
|14 - 19
|9
|9.
|11
|1
|5
|5
|12 - 22
|8
|10.
|1:2
|12
|2
|2
|8
|11 - 24
|8
|11.
|11
|1
|3
|7
|6 - 18
|6
|12.
|11
|0
|3
|8
|9 - 20
|3
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|13 (3)
|Дели Динамос
|Кришна Рой
|12 (3)
|Гоа
|Noah Sadaoui
|11 (5)
|Дели Динамос
|Маурисио Диего
|11 (1)
|АТК
|Петратос Димитри
|10 (6)
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 8
|АТК
|Тангри Дипак
|9
|Бенгалуру
|Сингх Суреш
|2 5
|Дели Динамос
|Ahmed Jahouh
|8
|Керала Бластерс
|Danish Farooq Bhat
|8