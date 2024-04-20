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  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2023-2024
Гоа
2:1
Конец матча
Ченнаин
0'
1:0
36' Гол
Noah Sadaoui
2:0
45' Гол
Фернандес Брэндон
2:1
45' Гол
Чиркович Лазар
46' Желтая карточка
Jay Gupta
72' Желтая карточка
Кривелларо Рафаэл
73' Желтая карточка
Carlitos XI
90'+8
1
Сингх
Дхирадж
17
Boris
Singh
Thangjam
16
Онайндиа
Одеи
30
Nim
Dorjee
Tamang
41
Jay
Gupta
18
Боргес
Роуллин
4
Макхью
Карл
11
Ясир
Мохаммад
10
Фернандес
Брэндон
7
Noah
Sadaoui
9
Carlitos
XI
24
Debjit
Majumder
6
Ankit
Mukherjee
3
Эдвардз
Райан
4
Чиркович
Лазар
27
Aakash
Sangwan
37
Yumkhaibam
Jiteshwor
Singh
47
Vincy
Barretto
10
Connor
Shields
71
Чоудхари
Фарух
11
Rahim
Ali
17
Мюррей
Джордан
Гоа
Ченнаин

История личных встреч

Гоа
Ченнаин

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

24 матча

58.3%
8.3%
33.4%
14 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

45.8%
33.3%
20.9%
11 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

37.5%
29.2%
33.3%
9 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

СИ
4:1
СИ
0:3
СИ
1:2
СИ
0:2
СИ
0:5
СИ
1:0
СИ
2:2
СИ
1:2
СИ
4:2
СИ
4:1
СИ
3:4
СИ
3:0
СИ
1:0
СИ
1:3
СИ
3:0
СИ
1:1
СИ
0:1
СИ
2:3
СИ
5:4
СИ
2:0
СИ
2:3
СИ
0:2
СИ
0:4
СИ
1:3

Голы

Всего голов

23
28

Голов в среднем за матч

1.92
2.33

Среднее время на гол

46
38

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Среднее время на гол

60
54

Всего голов

41
48

Голов в среднем за матч

1.71
2

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

52
45

Бомбардиры внутри турнира

Гоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Noah Sadaoui 11 (3) 0.48
Carlitos XI 10 (2) 0.43
Родригес Виктор II 3 0.13
Боргес Роуллин 3 0.13
Фернандес Брэндон 2 0.09
Эррера Борха 2 0.09
Ясир Мохаммад 2 0.09
Jay Gupta 2 0.09
Boris Singh Thangjam 2 0.09
Макхью Карл 1 0.04
Сингх Уданта 1 0.04
Джинган Сандеш 1 0.04
Онайндиа Одеи 1 0.04
Фернандес Райньер 0 0
Brison Fernandes 0 0
Ченнаин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюррей Джордан 5 (2) 0.22
Кривелларо Рафаэл 4 (2) 0.17
Connor Shields 3 0.13
Rahim Ali 3 0.13
Ankit Mukherjee 2 0.09
Ninthoinganba Meetei 2 0.09
Эдвардз Райан 2 0.09
Aakash Sangwan 2 0.09
Чоудхари Фарух 1 0.04
Чиркович Лазар 1 0.04
Vincy Barretto 1 0.04
Irfan Yadwad 1 0.04
Ayush Adhikari 0 0

Карточки

Гоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макхью Карл 3 0
Онайндиа Одеи 3 0
Боргес Роуллин 3 0
Noah Sadaoui 3 0
Jay Gupta 3 0
Родригес Виктор II 2 0
Nim Dorjee Tamang 2 0
Фернандес Брэндон 2 0
Эррера Борха 2 0
Seriton Fernandes 2 0
Ретре Пауло 1 0
Джинган Сандеш 1 0
Дас Нараян 1 0
Carlitos XI 1 0
Сингх Уданта 1 0
Boris Singh Thangjam 1 0
Ясир Мохаммад 1 0
Фернандес Райньер 1 0
Arshdeep Singh 1 0
Ченнаин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ankit Mukherjee 5 1
Эдвардз Райан 4 1
Кривелларо Рафаэл 4 0
Bikash Yumnam 4 0
Irfan Yadwad 4 0
Чоудхари Фарух 3 0
Голуи Сартхак 3 0
Vincy Barretto 3 0
Aakash Sangwan 3 0
Connor Shields 2 0
Debjit Majumder 2 0
Rahim Ali 2 0
Yumkhaibam Jiteshwor Singh 2 0
Sachu Siby 0 1
Батоккьо Кристиан 1 0
Мюррей Джордан 1 0
Ayush Adhikari 1 0
Ninthoinganba Meetei 1 0
Alexander Romario Jesuraj 1 0
Оуэн Койл 1 0

Результаты матчей

Гоа
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Ченнаин
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

1
7
Гоа
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Ченнаин
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
17% (2)
75% (9)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

20
16
Гоа
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
Ченнаин
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
17% (4)
65% (15)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

9
11

Упущенные победы

21
23

Голы по времени матча

Забито

20
11
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 17
0
0%
5
45%
1-15
2
10%
1
9%
16-30
7
35%
2
18%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
2
10%
1
9%
61-75
5
25%
2
18%
76-90

Пропущено

7
24
4 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 11
3
43%
1
4%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
1
14%
9
38%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
2
29%
4
17%
61-75
1
14%
5
21%
76-90

Забито

22
17
14 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
5
23%
2
12%
1-15
6
27%
3
18%
16-30
3
14%
1
6%
31-45
0
0%
6
35%
46-60
5
23%
1
6%
61-75
3
14%
4
24%
76-90

Пропущено

14
13
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
7%
1
8%
1-15
2
14%
3
23%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
4
29%
4
31%
76-90

Забито

42
28
23 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 9
3 Не забивали 9
5
12%
7
25%
1-15
8
19%
4
14%
16-30
10
24%
3
11%
31-45
4
10%
6
21%
46-60
7
17%
2
7%
61-75
8
19%
6
21%
76-90

Пропущено

21
37
9 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 19
4
19%
2
5%
1-15
2
10%
4
11%
16-30
3
14%
10
27%
31-45
3
14%
6
16%
46-60
4
19%
6
16%
61-75
5
24%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Гоа
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Гоа - Ченнаин 4:1 Джамшедпур - Гоа 2:3 Гоа - Хайдарабад 4:0 Гоа - Бенгалуру 2:1
Пенджаб - Гоа 3:3 Гоа - Ист Бенгал 1:0 Мумбаи Сити - Гоа 1:1 Керала Бластерс - Гоа 4:2 Гоа - Нортист Юнайтед 0:2 Гоа - АТК 0:1 Дели Динамос - Гоа 1:1 Хайдарабад - Гоа 0:2 Нортист Юнайтед - Гоа 1:1 АТК - Гоа 1:4 Гоа - Мумбаи Сити 0:0 Гоа - Керала Бластерс 1:0 Гоа - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Гоа 0:3 Бенгалуру - Гоа 0:0 Ист Бенгал - Гоа 1:2
Ченнаин
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Гоа - Ченнаин 4:1 Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1 Ченнаин - Джамшедпур 2:1 АТК - Ченнаин 2:3
Ченнаин - Хайдарабад 0:1 Ченнаин - Дели Динамос 2:1 Ист Бенгал - Ченнаин 1:0 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:2 Ченнаин - Керала Бластерс 1:0 Бенгалуру - Ченнаин 1:0 Мумбаи Сити - Ченнаин 3:0 Пенджаб - Ченнаин 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 2:0 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Керала Бластерс - Ченнаин 3:3 Ченнаин - Ист Бенгал 1:1 Ченнаин - Гоа 0:3 Ченнаин - Пенджаб 5:1 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Ченнаин - АТК 1:3

Результаты матчей

Гоа
Ченнаин

Точный счет

1:0
4 раза 33%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 30%
2
5 раз 22%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
3 раза 13%
0
9 раз 39%
1
6 раз 26%
2
5 раз 22%
3
2 раза 9%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Гоа
Ченнаин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
3
5
7
1.5
5
6
3
9
2.5
1
10
2
10
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
6
6
7
4
1.5
3
9
4
7
2.5
2
10
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
4
0.5
Больше Меньше
14
9
12
11
1.5
8
15
7
16
2.5
3
20
3
20
3.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 22 15 3 4 47 - 26 48
2.
Гоа
 23 14 6 3 41 - 22 48
3.
Мумбаи Сити
 22 13 6 3 40 - 20 45
4.
Дели Динамос
 23 12 6 5 37 - 24 42
5.
Керала Бластерс
 23 10 3 10 33 - 33 33
6.
Ченнаин
 23 8 3 12 27 - 38 27
7.
Нортист Юнайтед
 22 6 8 8 30 - 34 26
8.
Ист Бенгал
 22 6 6 10 27 - 29 24
9.
Пенджаб
 22 6 6 10 28 - 35 24
10.
Джамшедпур
 22 5 7 10 28 - 30 22
11.
Бенгалуру
 22 5 7 10 20 - 34 22
12.
Хайдарабад
 22 1 5 16 10 - 43 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 12 9 3 0 25 - 10 30
2.
Гоа
 12 9 1 2 19 - 8 28
3.
Мумбаи Сити
 11 7 3 1 21 - 10 24
4.
АТК
 11 6 2 3 22 - 16 20
5.
Керала Бластерс
 11 6 2 3 22 - 19 20
6.
Ченнаин
 11 6 1 4 16 - 14 19
7.
Бенгалуру
 11 5 4 2 11 - 14 19
8.
Нортист Юнайтед
 11 5 3 3 18 - 12 18
9.
Ист Бенгал
 11 4 3 4 13 - 10 15
10.
Пенджаб
 11 3 3 5 15 - 17 12
11.
Джамшедпур
 11 2 6 3 13 - 14 12
12.
Хайдарабад
 11 0 2 9 4 - 25 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 11 9 1 1 25 - 10 28
2.
Мумбаи Сити
 11 6 3 2 19 - 10 21
3.
Гоа
 11 5 5 1 22 - 14 20
4.
Керала Бластерс
 12 4 1 7 11 - 14 13
5.
Дели Динамос
 11 3 3 5 12 - 14 12
6.
Пенджаб
 11 3 3 5 13 - 18 12
7.
Джамшедпур
 11 3 1 7 15 - 16 10
8.
Ист Бенгал
 11 2 3 6 14 - 19 9
9.
Нортист Юнайтед
 11 1 5 5 12 - 22 8
10.
Ченнаин
 12 2 2 8 11 - 24 8
11.
Хайдарабад
 11 1 3 7 6 - 18 6
12.
Бенгалуру
 11 0 3 8 9 - 20 3
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 13 (3)
Дели Динамос Кришна Рой 12 (3)
Гоа Noah Sadaoui 11 (5)
Дели Динамос Маурисио Диего 11 (1)
АТК Петратос Димитри 10 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 8
АТК Тангри Дипак 9
Бенгалуру Сингх Суреш 2 5
Дели Динамос Ahmed Jahouh 8
Керала Бластерс Danish Farooq Bhat 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Г О О О О Л - Чиркович Лазар бьет в цель!
  • 45'
    Jay Gupta сделал результативную передачу.
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