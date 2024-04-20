0'
1:0
36' ГолNoah Sadaoui
2:0
45' ГолФернандес Брэндон
2:1
45' ГолЧиркович Лазар
46' Желтая карточкаJay Gupta
72' Желтая карточкаКривелларо Рафаэл
73' Желтая карточкаCarlitos XI
90'+8
Ход матча
36'
1:0
45'
2:0
45'
2:1
46'
73'
41
Jay
Gupta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Jay GuptaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Эррера БорхаПолузащитник
-
28 Ретре ПаулоПолузащитник
-
15 Сингх УдантаПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Маркес Маноло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Rahim AliПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
29 Irfan Yadwad
-
-
Главный тренер: Койл Оуэн
История личных встреч
Гоа
Ченнаин
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
24 матча
58.3%
8.3%
33.4%
14 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
45.8%
33.3%
20.9%
11 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
37.5%
29.2%
33.3%
9 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
28
Голов в среднем за матч
1.92
2.33
Среднее время на гол
46
38
Всего голов
18
20
Голов в среднем за матч
1.5
1.67
Среднее время на гол
60
54
Всего голов
41
48
Голов в среднем за матч
1.71
2
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
52
45
Бомбардиры внутри турнира
Гоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Noah Sadaoui
|11 (3)
|0.48
|Carlitos XI
|10 (2)
|0.43
|Родригес Виктор II
|3
|0.13
|Боргес Роуллин
|3
|0.13
|Фернандес Брэндон
|2
|0.09
|Эррера Борха
|2
|0.09
|Ясир Мохаммад
|2
|0.09
|Jay Gupta
|2
|0.09
|Boris Singh Thangjam
|2
|0.09
|Макхью Карл
|1
|0.04
|Сингх Уданта
|1
|0.04
|Джинган Сандеш
|1
|0.04
|Онайндиа Одеи
|1
|0.04
|Фернандес Райньер
|0
|0
|Brison Fernandes
|0
|0
Ченнаин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюррей Джордан
|5 (2)
|0.22
|Кривелларо Рафаэл
|4 (2)
|0.17
|Connor Shields
|3
|0.13
|Rahim Ali
|3
|0.13
|Ankit Mukherjee
|2
|0.09
|Ninthoinganba Meetei
|2
|0.09
|Эдвардз Райан
|2
|0.09
|Aakash Sangwan
|2
|0.09
|Чоудхари Фарух
|1
|0.04
|Чиркович Лазар
|1
|0.04
|Vincy Barretto
|1
|0.04
|Irfan Yadwad
|1
|0.04
|Ayush Adhikari
|0
|0
Карточки
Гоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макхью Карл
|3
|0
|Онайндиа Одеи
|3
|0
|Боргес Роуллин
|3
|0
|Noah Sadaoui
|3
|0
|Jay Gupta
|3
|0
|Родригес Виктор II
|2
|0
|Nim Dorjee Tamang
|2
|0
|Фернандес Брэндон
|2
|0
|Эррера Борха
|2
|0
|Seriton Fernandes
|2
|0
|Ретре Пауло
|1
|0
|Джинган Сандеш
|1
|0
|Дас Нараян
|1
|0
|Carlitos XI
|1
|0
|Сингх Уданта
|1
|0
|Boris Singh Thangjam
|1
|0
|Ясир Мохаммад
|1
|0
|Фернандес Райньер
|1
|0
|Arshdeep Singh
|1
|0
Ченнаин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ankit Mukherjee
|5
|1
|Эдвардз Райан
|4
|1
|Кривелларо Рафаэл
|4
|0
|Bikash Yumnam
|4
|0
|Irfan Yadwad
|4
|0
|Чоудхари Фарух
|3
|0
|Голуи Сартхак
|3
|0
|Vincy Barretto
|3
|0
|Aakash Sangwan
|3
|0
|Connor Shields
|2
|0
|Debjit Majumder
|2
|0
|Rahim Ali
|2
|0
|Yumkhaibam Jiteshwor Singh
|2
|0
|Sachu Siby
|0
|1
|Батоккьо Кристиан
|1
|0
|Мюррей Джордан
|1
|0
|Ayush Adhikari
|1
|0
|Ninthoinganba Meetei
|1
|0
|Alexander Romario Jesuraj
|1
|0
|Оуэн Койл
|1
|0
Результаты матчей
Гоа
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Ченнаин
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
1
7
Гоа
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Ченнаин
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
17% (2)
75% (9)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
4
9
Упущенные победы
20
16
Гоа
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
Ченнаин
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
17% (4)
65% (15)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
9
11
Упущенные победы
21
23
Голы по времени матча
Забито
20
11
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 17
0
0%
5
45%
1-15
2
10%
1
9%
16-30
7
35%
2
18%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
2
10%
1
9%
61-75
5
25%
2
18%
76-90
Пропущено
7
24
4 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 11
3
43%
1
4%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
1
14%
9
38%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
2
29%
4
17%
61-75
1
14%
5
21%
76-90
Забито
22
17
14 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
5
23%
2
12%
1-15
6
27%
3
18%
16-30
3
14%
1
6%
31-45
0
0%
6
35%
46-60
5
23%
1
6%
61-75
3
14%
4
24%
76-90
Пропущено
14
13
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
7%
1
8%
1-15
2
14%
3
23%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
4
29%
4
31%
76-90
Забито
42
28
23 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 9
3 Не забивали 9
5
12%
7
25%
1-15
8
19%
4
14%
16-30
10
24%
3
11%
31-45
4
10%
6
21%
46-60
7
17%
2
7%
61-75
8
19%
6
21%
76-90
Пропущено
21
37
9 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 19
4
19%
2
5%
1-15
2
10%
4
11%
16-30
3
14%
10
27%
31-45
3
14%
6
16%
46-60
4
19%
6
16%
61-75
5
24%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Гоа
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Гоа - Ченнаин 4:1 Джамшедпур - Гоа 2:3 Гоа - Хайдарабад 4:0 Гоа - Бенгалуру 2:1
Пенджаб - Гоа 3:3 Гоа - Ист Бенгал 1:0 Мумбаи Сити - Гоа 1:1 Керала Бластерс - Гоа 4:2 Гоа - Нортист Юнайтед 0:2 Гоа - АТК 0:1 Дели Динамос - Гоа 1:1 Хайдарабад - Гоа 0:2 Нортист Юнайтед - Гоа 1:1 АТК - Гоа 1:4 Гоа - Мумбаи Сити 0:0 Гоа - Керала Бластерс 1:0 Гоа - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Гоа 0:3 Бенгалуру - Гоа 0:0 Ист Бенгал - Гоа 1:2
Ченнаин
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Гоа - Ченнаин 4:1 Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1 Ченнаин - Джамшедпур 2:1 АТК - Ченнаин 2:3
Ченнаин - Хайдарабад 0:1 Ченнаин - Дели Динамос 2:1 Ист Бенгал - Ченнаин 1:0 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:2 Ченнаин - Керала Бластерс 1:0 Бенгалуру - Ченнаин 1:0 Мумбаи Сити - Ченнаин 3:0 Пенджаб - Ченнаин 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 2:0 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Керала Бластерс - Ченнаин 3:3 Ченнаин - Ист Бенгал 1:1 Ченнаин - Гоа 0:3 Ченнаин - Пенджаб 5:1 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Ченнаин - АТК 1:3
Результаты матчей
Гоа
Ченнаин
Точный счет
1:0
4 раза 33%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 30%
2
5 раз 22%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
3 раза 13%
0
9 раз 39%
1
6 раз 26%
2
5 раз 22%
3
2 раза 9%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Гоа
Ченнаин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
83
57
56
39
110
210
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
66
74
39
47
210
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
194
Больше Меньше
149
1211
815
716
320
320
122
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|13 (3)
|Дели Динамос
|Кришна Рой
|12 (3)
|Гоа
|Noah Sadaoui
|11 (5)
|Дели Динамос
|Маурисио Диего
|11 (1)
|АТК
|Петратос Димитри
|10 (6)
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 8
|АТК
|Тангри Дипак
|9
|Бенгалуру
|Сингх Суреш
|2 5
|Дели Динамос
|Ahmed Jahouh
|8
|Керала Бластерс
|Danish Farooq Bhat
|8