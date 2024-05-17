  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 5.
Росарио Сентраль
4:1
Конец матча
Каракас
0'
25' Желтая карточка
Edwuin Pernia
1:0
29' Гол
Ловера Максимилиано
2:0
33' Гол
Agustin Modica
40' Желтая карточка
Agustin Modica
3:0
57' Гол
Agustin Modica
3:1
85' Гол
Ender Echenique
4:1
90' Гол
Francesco Lo Celso
90'+5
1
Броун
Хорхе
4
Damian
Alberto
Martinez
15
Facundo
Mallo
2
Carlos
Quintana
3
Сандез
Агустин
16
Мартинес
Маурисио
60
Jonathan
David
Gomez
7
Ловера
Максимилиано
10
Victor
Malcorra
13
Кампас
Хаминтон
44
Agustin
Modica
1
Фариньес
Вилькер
2
Ла
Мантия
Франсиско
6
Кихада
Руберт
25
Bianneider
Tamayo
30
Luis
Casiani
29
Ривас
Ренне
28
Daniel
Padilla
8
Bryant
Ortega
22
Manuel
Sulbaran
7
Danny
Perez
11
Edwuin
Pernia
Росарио Сентраль
4-2-3-1
Каракас
3-4-2-1

История личных встреч

Росарио Сентраль
Каракас

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КЛ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Agustin Modica 3 0.6
Carlos Quintana 1 0.2
Victor Malcorra 1 0.2
Ловера Максимилиано 1 0.2
Francesco Lo Celso 1 0.2
Каракас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Edwuin Pernia 1 0.2
Danny Perez 1 0.2
Ender Echenique 1 0.2

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Damian Alberto Martinez 2 0
Agustin Modica 2 0
Jonathan David Gomez 1 0
Facundo Mallo 1 0
Кампас Хаминтон 1 0
Tomas O'Connor 1 0
Luca Martinez Dupuy 1 0
Kevin Ortiz 1 0
Каракас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Luis Casiani 0 1
Edwuin Pernia 1 0
Danny Perez 1 0
Ривас Ренне 1 0
Enmanuel Moreno 1 0
Bryant Ortega 1 0
Nestor Jimenez 1 0
Bianneider Tamayo 1 0

Результаты матчей

Росарио Сентраль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Каракас
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Росарио Сентраль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Каракас
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

1
1
Росарио Сентраль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Каракас
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Пропущено

2
9
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
100%
1
11%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Пропущено

5
15
2 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
1
20%
4
27%
16-30
1
20%
5
33%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
3
60%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1 Каракас - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Депортиво Риестра 1:1
Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Пеньяроль 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 1:2 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Дуглас Хайг 1:1 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 1:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1
Каракас
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Каракас - Пеньяроль 0:1 Каракас - Росарио Сентраль 1:1 Карабобо - Каракас 1:0 Каракас - Универсидад Сентраль 2:2
Пеньяроль - Каракас 5:0 Метрополитанос - Каракас 0:0 Каракас - Атлетико Минейро 1:4 Каракас - Эрманос Кольменарес 1:2 Монагас - Каракас 1:1 Каракас - Ангостура 0:1 Академия Пуэрто Кабельо - Каракас 2:0 Самора Баринас - Каракас 2:2 Каракас - Тачира 0:0 Эстудиантес Мерида - Каракас 1:1 Каракас - Португеза Акаригуа 0:1 Райо Зулиано - Каракас 0:1 Каракас - Депортиво Ла-Гуайра 2:0 Монагас - Каракас 2:3 Каракас - Метрополитанос 0:3 Пуэрто Кабелло - Каракас 1:1

Результаты матчей

Росарио Сентраль
Каракас

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Росарио Сентраль
Каракас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
1
4
2.5
1
4
3.5

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 5 4 0 1 10 - 6 12
2.
Пеньяроль
 5 3 0 2 10 - 4 9
3.
Росарио Сентраль
 5 2 1 2 7 - 5 7
4.
Каракас
 5 0 1 4 3 - 15 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пеньяроль
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Атлетико Минейро
 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Росарио Сентраль
 3 2 0 1 5 - 2 6
4.
Каракас
 3 0 1 2 2 - 6 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 3 2 0 1 5 - 3 6
2.
Пеньяроль
 3 1 0 2 3 - 4 3
3.
Росарио Сентраль
 2 0 1 1 2 - 3 1
4.
Каракас
 2 0 0 2 1 - 9 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 9
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 5
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 5
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Видаль Артуро 1 4
Серро Портеньо Christian Baez 1 3
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 3
Пеньяроль Eduardo Darias 4
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Росарио Сентраль 4:1 Каракас онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный