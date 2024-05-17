Тур: 5.
2:1
Конец матча
0'
1:0
14' ГолМарсело Виера
1:1
19' ГолWilder Viera
34' Желтая карточкаChristian Baez
70' Вторая желтая карточкаChristian Baez
2:1
74' ГолГансо Пауло
75' Желтая карточкаМартинелли Габриэл
90' Желтая карточкаRonaldo de Jesus
90' Желтая карточкаДа Мотта Роберт
90'+6
Ход матча
14'
1:0
19'
1:1
34'
70'
74'
2:1
81'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Гуга
III
45
Лима
II
21
Ариас
Джон
10
Гансо
Пауло
11
Кено
14
Кано
Херман
13
Jean
V
11
Итурбе
Хуан
19
Diego
Churin
20
Wilder
Viera
- Основной состав
- Вратарь
-
23 ГугаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 ЛимаПолузащитник
-
21 Ариас ДжонПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
11 КеноПолузащитник
-
14 Кано ХерманНападающий
- Запасные игроки
-
27 Felipe AlvesВратарь
-
6 ДиогоЗащитник
-
80 Теранс ДавидПолузащитник
-
32 IsaacПолузащитник
-
22 ГабриэлПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Calegari
-
-
-
-
-
Главный тренер: Динис Фернандо
- Основной состав
-
13 Jean VВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Итурбе ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Diego ChurinНападающий
-
20 Wilder VieraНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
27 Luis Riveros
-
-
-
-
-
16 Edgar Paez
-
Главный тренер: Хименес Маноло
История личных встреч
Флуминенсе
Серро Портеньо
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
13 матчей
30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
12
18
Голов в среднем за матч
1.09
1.8
Среднее время на гол
82
50
Всего голов
15
21
Голов в среднем за матч
1.15
1.62
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
78
55
Бомбардиры внутри турнира
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркус Аленсар
|2
|0.4
|Кано Херман
|1
|0.2
|Марсело Виера
|1
|0.2
|Гансо Пауло
|1
|0.2
|Маноэл
|1
|0.2
Серро Портеньо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карризо Федерико
|1
|0.2
|Итурбе Хуан
|1
|0.2
|Wilder Viera
|1
|0.2
Карточки
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мело Фелипе
|3
|0
|Маноэл
|2
|0
|Фабио Лопес
|2
|0
|Кано Херман
|1
|0
|Гансо Пауло
|1
|0
|Теранс Давид
|1
|0
|Лима II
|1
|0
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
Серро Портеньо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Christian Baez
|3
|1
|Fabrizio Peralta
|3
|0
|Морель Хорхе
|2
|0
|Diego Churin
|1
|0
|Карризо Федерико
|1
|0
|Да Мотта Роберт
|1
|0
|Fernando Fernandez II
|1
|0
|Eduardo Brock
|1
|0
|Арзамендия Сантьяго
|1
|0
|Enzo Daniel Gimenez
|1
|0
|Wilder Viera
|1
|0
|Ronaldo de Jesus
|1
|0
Результаты матчей
Флуминенсе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Серро Портеньо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Флуминенсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Серро Портеньо
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Флуминенсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Серро Портеньо
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
4
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Флуминенсе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сан-Паулу - Флуминенсе 2:1 Коло-Коло - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Сампайо Корреа - Флуминенсе 0:2
Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Серро Портеньо - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:1 Байя - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2 Флуминенсе - Коло-Коло 2:1 Альянса Лима - Флуминенсе 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Фламенго 0:2 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:4 Флуминенсе - ЛДУ Кито 2:0 Фламенго - Флуминенсе 2:0 ЛДУ Кито - Флуминенсе 1:0 Мадурейра - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Васко да Гама 0:0 Флуминенсе - Сампайо Корреа РЖ 1:0
Серро Портеньо
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Серро Портеньо - Олимпия Асунсьон 1:1 Альянса Лима - Серро Портеньо 1:1 Либертад - Серро Портеньо 1:3 Серро Портеньо - Хенераль Кабальеро ХЛМ 4:0
Серро Портеньо - Флуминенсе 0:0 2 де Майо - Серро Портеньо 0:2 Серро Портеньо - Спортиво Амелиано 3:0 Серро Портеньо - Альянса Лима 1:0 Спортиво Триниденсе - Серро Портеньо 1:3 Коло-Коло - Серро Портеньо 1:0 Серро Портеньо - Насьональ Асунсьон 1:0 Спортиво Лукеньо - Серро Портеньо 0:1 Серро Портеньо - Такуари 0:1 Гуарани Асунсьон - Серро Портеньо 1:1 Серро Портеньо - Сол де Америка 0:0 Олимпия Асунсьон - Серро Портеньо 1:1 Серро Портеньо - Либертад 1:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Серро Портеньо 2:2 Спортиво Амелиано - Серро Портеньо 1:4 Серро Портеньо - Спортиво Триниденсе 3:1
Результаты матчей
Флуминенсе
Серро Портеньо
Точный счет
2:1
2 раза 100%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Флуминенсе
Серро Портеньо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|2.
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|3.
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|4.
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|4.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|2.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|3.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|9
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|5
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|5
|Насьональ Асунсьон
|Diego Duarte
|4
|Спортинг Кристал
|Каутеруссио Мартин
|4
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|1 4
|Серро Портеньо
|Christian Baez
|1 3
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 3
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|4
|Коло-Коло
|Erick Wiemberg
|1 2