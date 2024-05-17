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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 5.
Флуминенсе
2:1
Конец матча
Серро Портеньо
0'
1:0
14' Гол
Марсело Виера
1:1
19' Гол
Wilder Viera
34' Желтая карточка
Christian Baez
70' Вторая желтая карточка
Christian Baez
2:1
74' Гол
Гансо Пауло
75' Желтая карточка
Мартинелли Габриэл
90' Желтая карточка
Ronaldo de Jesus
90' Желтая карточка
Да Мотта Роберт
90'+6
1
Фабио
Лопес
23
Гуга
III
25
Карлос
Антонио
8
Мартинелли
Габриэл
12
Марсело
Виера
5
Александр
Гомес
II
45
Лима
II
21
Ариас
Джон
10
Гансо
Пауло
11
Кено
14
Кано
Херман
13
Jean
V
2
Бенитес
Алан
24
Christian
Baez
4
Eduardo
Brock
21
Арзамендия
Сантьяго
11
Итурбе
Хуан
6
Rafael
Carrascal
26
Да
Мотта
Роберт
10
Домингес
Сесильо
19
Diego
Churin
20
Wilder
Viera
Флуминенсе
4-2-3-1
Серро Портеньо
4-4-2

История личных встреч

Флуминенсе
Серро Портеньо

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

13 матчей

30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед

История матчей

КЛ
0:0
КЛ
1:0
КЛ
0:2
П
1:2
П
2:1
П
1:3
П
4:2
П
0:5
П
2:2
П
1:2
А
1:0
КС
2:1
КС
0:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

12
18

Голов в среднем за матч

1.09
1.8

Среднее время на гол

82
50

Всего голов

15
21

Голов в среднем за матч

1.15
1.62

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

78
55

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркус Аленсар 2 0.4
Кано Херман 1 0.2
Марсело Виера 1 0.2
Гансо Пауло 1 0.2
Маноэл 1 0.2
Серро Портеньо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карризо Федерико 1 0.2
Итурбе Хуан 1 0.2
Wilder Viera 1 0.2

Карточки

Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мело Фелипе 3 0
Маноэл 2 0
Фабио Лопес 2 0
Кано Херман 1 0
Гансо Пауло 1 0
Теранс Давид 1 0
Лима II 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0
Серро Портеньо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Christian Baez 3 1
Fabrizio Peralta 3 0
Морель Хорхе 2 0
Diego Churin 1 0
Карризо Федерико 1 0
Да Мотта Роберт 1 0
Fernando Fernandez II 1 0
Eduardo Brock 1 0
Арзамендия Сантьяго 1 0
Enzo Daniel Gimenez 1 0
Wilder Viera 1 0
Ronaldo de Jesus 1 0

Результаты матчей

Флуминенсе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Серро Портеньо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Флуминенсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Серро Портеньо
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Флуминенсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Серро Портеньо
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
4
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Флуминенсе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сан-Паулу - Флуминенсе 2:1 Коло-Коло - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Сампайо Корреа - Флуминенсе 0:2
Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Серро Портеньо - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:1 Байя - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2 Флуминенсе - Коло-Коло 2:1 Альянса Лима - Флуминенсе 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Фламенго 0:2 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:4 Флуминенсе - ЛДУ Кито 2:0 Фламенго - Флуминенсе 2:0 ЛДУ Кито - Флуминенсе 1:0 Мадурейра - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Васко да Гама 0:0 Флуминенсе - Сампайо Корреа РЖ 1:0
Серро Портеньо
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Серро Портеньо - Олимпия Асунсьон 1:1 Альянса Лима - Серро Портеньо 1:1 Либертад - Серро Портеньо 1:3 Серро Портеньо - Хенераль Кабальеро ХЛМ 4:0
Серро Портеньо - Флуминенсе 0:0 2 де Майо - Серро Портеньо 0:2 Серро Портеньо - Спортиво Амелиано 3:0 Серро Портеньо - Альянса Лима 1:0 Спортиво Триниденсе - Серро Портеньо 1:3 Коло-Коло - Серро Портеньо 1:0 Серро Портеньо - Насьональ Асунсьон 1:0 Спортиво Лукеньо - Серро Портеньо 0:1 Серро Портеньо - Такуари 0:1 Гуарани Асунсьон - Серро Портеньо 1:1 Серро Портеньо - Сол де Америка 0:0 Олимпия Асунсьон - Серро Портеньо 1:1 Серро Портеньо - Либертад 1:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Серро Портеньо 2:2 Спортиво Амелиано - Серро Портеньо 1:4 Серро Портеньо - Спортиво Триниденсе 3:1

Результаты матчей

Флуминенсе
Серро Портеньо

Точный счет

2:1
2 раза 100%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Флуминенсе
Серро Портеньо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 5 3 2 0 6 - 3 11
2.
Серро Портеньо
 5 1 2 2 3 - 4 5
3.
Коло-Коло
 5 1 2 2 3 - 4 5
4.
Альянса Лима
 5 0 4 1 3 - 4 4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Серро Портеньо
 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Коло-Коло
 3 1 1 1 1 - 1 4
4.
Альянса Лима
 3 0 3 0 3 - 3 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 3 1 2 0 2 - 1 5
2.
Альянса Лима
 2 0 1 1 0 - 1 1
3.
Коло-Коло
 2 0 1 1 2 - 3 1
4.
Серро Портеньо
 3 0 1 2 2 - 4 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 9
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 5
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 5
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Видаль Артуро 1 4
Серро Портеньо Christian Baez 1 3
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 3
Пеньяроль Eduardo Darias 4
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 2
Весь список
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