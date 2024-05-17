Тур: 5.
3:0
Конец матча
0'
44' Желтая карточкаМартинес Адриан
53' Желтая карточкаManuel Fernandez
1:0
55' ПенальтиМартинес Адриан
2:0
61' ГолJuan Ignacio Nardoni
69' Вторая желтая карточкаManuel Fernandez
3:0
71' ГолМартинес Адриан
87' Желтая карточкаУрси Агустин
90' Желтая карточкаMarco Di Cesare
90'+5
Ход матча
44'
53'
55'
1:0
61'
69'
71'
3:0
87'
90'
34
Мура
Факундо
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Урси АгустинНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Костас Густаво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Корнехо ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
14 Diego Plaza
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Diaz
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Кокимбо Юнидо
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Адриан
|5 (2)
|1
|Солари Сантьяго
|2
|0.4
|Мартинес Рохер
|2
|0.4
|Maximiliano Salas
|1
|0.2
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0.2
Кокимбо Юнидо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чавес Андрес
|1
|0.17
|Nicolas Johansen
|1 (1)
|0.17
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Адриан
|2
|0
|Альмендра Агустин
|2
|0
|Соса Сантьяго
|2
|0
|Marco Di Cesare
|2
|0
|Конти Херман
|1
|0
|Мартинес Рохер
|1
|0
|Урси Агустин
|1
|0
|Gaston Martirena
|1
|0
|Baltasar Rodriguez
|1
|0
Кокимбо Юнидо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Manuel Fernandez
|2
|1
|Dylan Glaby
|2
|0
|Alejandro Maximiliano Camargo
|1
|0
|Luciano Cabral
|1
|0
|Корнехо Хуан
|1
|0
|Elvis Hernandez
|1
|0
|Кабрера Бруно
|1
|0
|Christopher Barrera
|1
|0
|Dylan Escobar
|1
|0
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Кокимбо Юнидо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Расинг Авельянеда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Кокимбо Юнидо
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
5
1
Расинг Авельянеда
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Кокимбо Юнидо
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
5
1
Голы по времени матча
Забито
6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
1
6 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
1
17%
1
100%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
4
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
2
8 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 4
2
17%
1
50%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
1
50%
76-90
Пропущено
2
8
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
2
100%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Ремедиос 1:2 Кокимбо Юнидо - Расинг Авельянеда 1:2
Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Спортиво Лукеньо - Расинг Авельянеда 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Бурсако 3:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2 Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1 Платенсе - Расинг Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 4:1 Эстудиантес Ла-Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Тигре 3:0
Кокимбо Юнидо
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Спортиво Лукеньо - Кокимбо Юнидо 0:0 Кокимбо Юнидо - Уачипато 3:1 Эвертон Де Вина - Кокимбо Юнидо 1:2 Кокимбо Юнидо - Расинг Авельянеда 1:2
Кокимбо Юнидо - О'Хиггинс 2:0 Универсидад де Чили - Кокимбо Юнидо 1:1 Кокимбо Юнидо - Спортиво Лукеньо 1:0 Кокимбо Юнидо - Кобрелоа 2:1 Ред Булл Брагантино - Кокимбо Юнидо 1:0 Аудакс Итальяно - Кокимбо Юнидо 0:1 Кокимбо Юнидо - Коло-Коло 0:0 Депортес Икике - Кокимбо Юнидо 4:2 Универсидад Католика Сантьяго - Кокимбо Юнидо 0:2 Унион Эспаньола - Кокимбо Юнидо 1:0 Кокимбо Юнидо - Депортес Копьяпо 3:1 Ньюбленсе - Кокимбо Юнидо 0:0 Кокимбо Юнидо - У. Де Чили 1:0 Кокимбо Юнидо - Универсидад Католика Сантьяго 0:1 У. де Депортес - Кокимбо Юнидо 1:1 Магальянес - Кокимбо Юнидо 2:3
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
Кокимбо Юнидо
Точный счет
3:0
2 раза 100%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
3:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Расинг Авельянеда
Кокимбо Юнидо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
15
23
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|2.
|5
|4
|0
|1
|8 - 7
|12
|3.
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|4.
|5
|0
|1
|4
|3 - 8
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|3.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ланус
|Боу Вальтер
|6
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|5
|Универсидад Католика Кито
|Диас Исмаэль
|5
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|5
|Коринтианс
|Алберто Юри
|5
|Кокимбо Юнидо
|Manuel Fernandez
|1 2
|Бельграно
|Лосада Науэль
|1 2
|Ред Булл Брагантино
|Капишаба Жуниньо
|1 2
|Насьональ Потоси
|Diego Josue Hoyos
|1 2
|Метрополитанос
|Maike Villero
|1 2