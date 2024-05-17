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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 5.
Расинг Авельянеда
3:0
Конец матча
Кокимбо Юнидо
0'
44' Желтая карточка
Мартинес Адриан
53' Желтая карточка
Manuel Fernandez
1:0
55' Пенальти
Мартинес Адриан
2:0
61' Гол
Juan Ignacio Nardoni
69' Вторая желтая карточка
Manuel Fernandez
3:0
71' Гол
Мартинес Адриан
87' Желтая карточка
Урси Агустин
90' Желтая карточка
Marco Di Cesare
90'+5
21
Ариас
Габриэль
34
Мура
Факундо
3
Marco
Di
Cesare
2
Бассо
Агустин
27
Рохас
Габриэль
13
Соса
Сантьяго
5
Juan
Ignacio
Nardoni
22
Baltasar
Rodriguez
28
Солари
Сантьяго
9
Мартинес
Адриан
7
Maximiliano
Salas
13
Diego
Sanchez
I
2
Кабрера
Бруно
5
Dylan
Escobar
3
Manuel
Fernandez
16
Корнехо
Хуан
26
Christopher
Barrera
6
Dylan
Glaby
8
Alejandro
Maximiliano
Camargo
10
Luciano
Cabral
9
Чавес
Андрес
30
Benjamin
Chandia
Расинг Авельянеда
Кокимбо Юнидо

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Кокимбо Юнидо

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КС
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Адриан 5 (2) 1
Солари Сантьяго 2 0.4
Мартинес Рохер 2 0.4
Maximiliano Salas 1 0.2
Juan Ignacio Nardoni 1 0.2
Кокимбо Юнидо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чавес Андрес 1 0.17
Nicolas Johansen 1 (1) 0.17

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Адриан 2 0
Альмендра Агустин 2 0
Соса Сантьяго 2 0
Marco Di Cesare 2 0
Конти Херман 1 0
Мартинес Рохер 1 0
Урси Агустин 1 0
Gaston Martirena 1 0
Baltasar Rodriguez 1 0
Кокимбо Юнидо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Manuel Fernandez 2 1
Dylan Glaby 2 0
Alejandro Maximiliano Camargo 1 0
Luciano Cabral 1 0
Корнехо Хуан 1 0
Elvis Hernandez 1 0
Кабрера Бруно 1 0
Christopher Barrera 1 0
Dylan Escobar 1 0

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Кокимбо Юнидо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Расинг Авельянеда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Кокимбо Юнидо
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

5
1
Расинг Авельянеда
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Кокимбо Юнидо
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

5
1

Голы по времени матча

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
1
6 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
1
17%
1
100%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
4
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
2
8 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 4
2
17%
1
50%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
1
50%
76-90

Пропущено

2
8
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
2
100%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Ремедиос 1:2 Кокимбо Юнидо - Расинг Авельянеда 1:2
Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Спортиво Лукеньо - Расинг Авельянеда 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Бурсако 3:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2 Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1 Платенсе - Расинг Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 4:1 Эстудиантес Ла-Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Тигре 3:0
Кокимбо Юнидо
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Спортиво Лукеньо - Кокимбо Юнидо 0:0 Кокимбо Юнидо - Уачипато 3:1 Эвертон Де Вина - Кокимбо Юнидо 1:2 Кокимбо Юнидо - Расинг Авельянеда 1:2
Кокимбо Юнидо - О'Хиггинс 2:0 Универсидад де Чили - Кокимбо Юнидо 1:1 Кокимбо Юнидо - Спортиво Лукеньо 1:0 Кокимбо Юнидо - Кобрелоа 2:1 Ред Булл Брагантино - Кокимбо Юнидо 1:0 Аудакс Итальяно - Кокимбо Юнидо 0:1 Кокимбо Юнидо - Коло-Коло 0:0 Депортес Икике - Кокимбо Юнидо 4:2 Универсидад Католика Сантьяго - Кокимбо Юнидо 0:2 Унион Эспаньола - Кокимбо Юнидо 1:0 Кокимбо Юнидо - Депортес Копьяпо 3:1 Ньюбленсе - Кокимбо Юнидо 0:0 Кокимбо Юнидо - У. Де Чили 1:0 Кокимбо Юнидо - Универсидад Католика Сантьяго 0:1 У. де Депортес - Кокимбо Юнидо 1:1 Магальянес - Кокимбо Юнидо 2:3

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
Кокимбо Юнидо

Точный счет

3:0
2 раза 100%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

3:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Расинг Авельянеда
Кокимбо Юнидо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
5
2
3
2.5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 5 4 0 1 11 - 3 12
2.
Ред Булл Брагантино
 5 4 0 1 8 - 7 12
3.
Кокимбо Юнидо
 5 1 1 3 2 - 6 4
4.
Спортиво Лукеньо
 5 0 1 4 3 - 8 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Брагантино
 3 3 0 0 5 - 2 9
2.
Расинг Авельянеда
 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Кокимбо Юнидо
 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Спортиво Лукеньо
 3 0 1 2 2 - 5 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 3 2 0 1 5 - 3 6
2.
Ред Булл Брагантино
 2 1 0 1 3 - 5 3
3.
Кокимбо Юнидо
 3 0 1 2 0 - 4 1
4.
Спортиво Лукеньо
 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ланус Боу Вальтер 6
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 5
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 5
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 5
Коринтианс Алберто Юри 5
Весь список

Топ нарушителей
Кокимбо Юнидо Manuel Fernandez 1 2
Бельграно Лосада Науэль 1 2
Ред Булл Брагантино Капишаба Жуниньо 1 2
Насьональ Потоси Diego Josue Hoyos 1 2
Метрополитанос Maike Villero 1 2
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Мартинес Адриан получил желтую карточку от судьи
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