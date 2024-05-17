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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 5.
Сан-Лоренсо Альмагро
3:2
Конец матча
Ливерпуль Монтевидео
0'
1:0
5' Гол
Ivan Leguizamon
1:1
24' Гол
Diego Garcia VI
32' Желтая карточка
Ирала Элиан
33' Желтая карточка
Барриос Мартин
36' Желтая карточка
Lucas Lemos
42' Желтая карточка
Куэльо Алексис
2:1
45' Гол
Куэльо Алексис
50' Желтая карточка
Барриос Кристиан
51' Желтая карточка
Ivan Leguizamon
2:2
62' Гол
Лусиано Родригез
85' Желтая карточка
Diego Rodriguez IV
3:2
87' Гол
Кампи Гастон
90' Желтая карточка
Лусиано Родригез
90' Красная карточка
Matias De los Santos II
90' Желтая карточка
Феррейра Кристиан I
90'+11
25
Гомес
Гастон
8
Гиай
Агустин
35
Gonzalo
Lujan
Melli
22
Кампи
Гастон
21
Браида
Малком
17
Ирала
Элиан
5
Ремеди
Эрик
41
Ivan
Leguizamon
10
Барриос
Кристиан
28
Куэльо
Алексис
27
Diego
Herazo
55
Гурусеага
Гастон
24
Kevin
Amaro
14
Jean
Rosso
3
Matias
De
los
Santos
II
18
Agustin
Cayetano
7
Lucas
Lemos
15
Diego
Rodriguez
IV
8
Барриос
Мартин
22
Diego
Garcia
VI
11
Matias
Ocampo
19
Лусиано
Родригез
Сан-Лоренсо Альмагро
4-2-3-1
Ливерпуль Монтевидео
4-2-3-1

История личных встреч

Сан-Лоренсо Альмагро
Ливерпуль Монтевидео

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КЛ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куэльо Алексис 2 0.4
Кампи Гастон 1 0.2
Барейро Адам 1 0.2
Романа Джохан 1 0.2
Ivan Leguizamon 1 0.2
Ливерпуль Монтевидео
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусиано Родригез 2 0.4
Diego Garcia VI 1 0.2
Jean Rosso 1 0.2
Franco Nicola 1 0.2

Карточки

Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романа Джохан 2 1
Барриос Кристиан 3 0
Барейро Адам 3 0
Феррейра Кристиан I 2 0
Перуцци Франсиско 2 0
Гиай Агустин 2 0
Кампи Гастон 1 0
Куэльо Алексис 1 0
Ремеди Эрик 1 0
Gonzalo Lujan Melli 1 0
Ivan Leguizamon 1 0
Ирала Элиан 1 0
Ливерпуль Монтевидео
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лусиано Родригез 3 0
Matias De los Santos II 0 1
Enzo Martinez3 0 1
Самудио Мигель 1 0
Agustin Gonzalez 1 0
Diego Rodriguez IV 1 0
Diego Garcia VI 1 0
Барриос Мартин 1 0
Lucas Lemos 1 0
Matias Ocampo 1 0
Ignacio Rodriguez 1 0
Agustin Cayetano 1 0

Результаты матчей

Сан-Лоренсо Альмагро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Ливерпуль Монтевидео
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
3
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ливерпуль Монтевидео
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

0
2
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Ливерпуль Монтевидео
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

6
3
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
17%
1
33%
1-15
3
50%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
3
50%
76-90

Забито

6
5
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
17%
1
20%
1-15
3
50%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Пропущено

6
12
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
2
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
2
33%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Депортиво Риестра - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте дель Валле 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0
Индепендьенте дель Валле - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Годой Крус 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 1:0 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо Альмагро 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте Чивилькой 1:0 Уракан - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Тигре 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 4:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Унион Санта-Фе 0:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 0:2
Ливерпуль Монтевидео
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ливерпуль Монтевидео - Серро Ларго 2:1 Ливерпуль Монтевидео - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 2:2 Атлетико Прогресо - Ливерпуль Монтевидео 2:1
Ливерпуль Монтевидео - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Ливерпуль Монтевидео - Дефенсор Спортинг 1:1 Монтевидео Уондерерс - Ливерпуль Монтевидео 2:3 Палмейрас Сан-Паулу - Ливерпуль Монтевидео 3:1 Феникс Монтовидео - Ливерпуль Монтевидео 1:3 Ливерпуль Монтевидео - Индепендьенте дель Валле 1:1 Ливерпуль Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 1:1 Бостон Ривер - Ливерпуль Монтевидео 1:1 Ливерпуль Монтевидео - Данубио 1:2 Ливерпуль Монтевидео - Депортиво Мальдонадо 1:2 Ливерпуль Монтевидео - Насьональ Монтевидео 1:1 Расинг Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 2:2 Пеньяроль - Ливерпуль Монтевидео 0:1 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 0:1 Ливерпуль Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 2:1

Результаты матчей

Сан-Лоренсо Альмагро
Ливерпуль Монтевидео

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Сан-Лоренсо Альмагро
Ливерпуль Монтевидео

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
1
4
1
4
2.5

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 5 4 1 0 14 - 5 13
2.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 2 1 2 6 - 6 7
3.
Индепендьенте дель Валле
 5 1 1 3 6 - 8 4
4.
Ливерпуль Монтевидео
 5 1 1 3 5 - 12 4

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Ливерпуль Монтевидео
 3 1 1 1 2 - 6 4
4.
Индепендьенте дель Валле
 2 1 0 1 4 - 3 3

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 2 1 0 9 - 3 7
2.
Индепендьенте дель Валле
 3 0 1 2 2 - 5 1
3.
Ливерпуль Монтевидео
 2 0 0 2 3 - 6 0
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 9
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 5
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 5
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Видаль Артуро 1 4
Серро Портеньо Christian Baez 1 3
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 3
Пеньяроль Eduardo Darias 4
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Ремеди Эрик сделал результативную передачу.
    • 50'
      Г О О О О Л - Куэльо Алексис бьет в цель!
    • 42'
      Куэльо Алексис получил желтую карточку от судьи
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