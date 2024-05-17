Тур: 5.
3:2
Конец матча
0'
1:0
5' ГолIvan Leguizamon
1:1
24' ГолDiego Garcia VI
32' Желтая карточкаИрала Элиан
33' Желтая карточкаБарриос Мартин
36' Желтая карточкаLucas Lemos
42' Желтая карточкаКуэльо Алексис
2:1
45' ГолКуэльо Алексис
50' Желтая карточкаБарриос Кристиан
51' Желтая карточкаIvan Leguizamon
2:2
62' ГолЛусиано Родригез
85' Желтая карточкаDiego Rodriguez IV
3:2
87' ГолКампи Гастон
90' Желтая карточкаЛусиано Родригез
90' Красная карточкаMatias De los Santos II
90' Желтая карточкаФеррейра Кристиан I
90'+11
Ход матча
5'
1:0
24'
1:1
32'
33'
36'
42'
45'
2:1
50'
51'
62'
2:2
87'
3:2
90'
Прогноз на матч от Liveresult
25
Гомес
Гастон
22
Кампи
Гастон
17
Ирала
Элиан
27
Diego
Herazo
- Основной состав
-
25 Гомес ГастонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
- Защитник
-
17 Ирала ЭлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Diego HerazoНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Тапия ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
37 Elias Baez
-
-
Главный тренер: Leandro Romagnoli
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Kevin AmaroЗащитник
-
14 Jean RossoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Эмилиано Алфаро
История личных встреч
Сан-Лоренсо Альмагро
Ливерпуль Монтевидео
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куэльо Алексис
|2
|0.4
|Кампи Гастон
|1
|0.2
|Барейро Адам
|1
|0.2
|Романа Джохан
|1
|0.2
|Ivan Leguizamon
|1
|0.2
Ливерпуль Монтевидео
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусиано Родригез
|2
|0.4
|Diego Garcia VI
|1
|0.2
|Jean Rosso
|1
|0.2
|Franco Nicola
|1
|0.2
Карточки
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романа Джохан
|2
|1
|Барриос Кристиан
|3
|0
|Барейро Адам
|3
|0
|Феррейра Кристиан I
|2
|0
|Перуцци Франсиско
|2
|0
|Гиай Агустин
|2
|0
|Кампи Гастон
|1
|0
|Куэльо Алексис
|1
|0
|Ремеди Эрик
|1
|0
|Gonzalo Lujan Melli
|1
|0
|Ivan Leguizamon
|1
|0
|Ирала Элиан
|1
|0
Ливерпуль Монтевидео
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лусиано Родригез
|3
|0
|Matias De los Santos II
|0
|1
|Enzo Martinez3
|0
|1
|Самудио Мигель
|1
|0
|Agustin Gonzalez
|1
|0
|Diego Rodriguez IV
|1
|0
|Diego Garcia VI
|1
|0
|Барриос Мартин
|1
|0
|Lucas Lemos
|1
|0
|Matias Ocampo
|1
|0
|Ignacio Rodriguez
|1
|0
|Agustin Cayetano
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Ливерпуль Монтевидео
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
3
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ливерпуль Монтевидео
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
0
2
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Ливерпуль Монтевидео
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
1
5
Голы по времени матча
Забито
6
3
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
17%
1
33%
1-15
3
50%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
3
50%
76-90
Забито
6
5
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
17%
1
20%
1-15
3
50%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
2
40%
76-90
Пропущено
6
12
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
2
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
2
33%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Депортиво Риестра - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте дель Валле 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0
Индепендьенте дель Валле - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Годой Крус 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 1:0 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо Альмагро 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте Чивилькой 1:0 Уракан - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Тигре 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 4:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Унион Санта-Фе 0:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 0:2
Ливерпуль Монтевидео
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ливерпуль Монтевидео - Серро Ларго 2:1 Ливерпуль Монтевидео - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 2:2 Атлетико Прогресо - Ливерпуль Монтевидео 2:1
Ливерпуль Монтевидео - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Ливерпуль Монтевидео - Дефенсор Спортинг 1:1 Монтевидео Уондерерс - Ливерпуль Монтевидео 2:3 Палмейрас Сан-Паулу - Ливерпуль Монтевидео 3:1 Феникс Монтовидео - Ливерпуль Монтевидео 1:3 Ливерпуль Монтевидео - Индепендьенте дель Валле 1:1 Ливерпуль Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 1:1 Бостон Ривер - Ливерпуль Монтевидео 1:1 Ливерпуль Монтевидео - Данубио 1:2 Ливерпуль Монтевидео - Депортиво Мальдонадо 1:2 Ливерпуль Монтевидео - Насьональ Монтевидео 1:1 Расинг Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 2:2 Пеньяроль - Ливерпуль Монтевидео 0:1 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 0:1 Ливерпуль Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 2:1
Результаты матчей
Сан-Лоренсо Альмагро
Ливерпуль Монтевидео
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Сан-Лоренсо Альмагро
Ливерпуль Монтевидео
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
23
14
14
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|2.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|3.
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|4.
|5
|1
|1
|3
|5 - 12
|4
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|2.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|3.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|9
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|5
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|5
|Насьональ Асунсьон
|Diego Duarte
|4
|Спортинг Кристал
|Каутеруссио Мартин
|4
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|1 4
|Серро Портеньо
|Christian Baez
|1 3
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 3
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|4
|Коло-Коло
|Erick Wiemberg
|1 2