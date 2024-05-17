Тур: 5.
0:0
Конец матча
0'
55' Желтая карточкаIgor Vinicius
89' Желтая карточкаLucas Sosa
90' Желтая карточкаCristhian Solano
90' Желтая карточкаБуррай Хавьер
90'+6
Ход матча
55'
58'
89'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Рафаэл
Пирес
28
Alan
Franco1
25
Alisson
II
- Основной состав
-
23 Рафаэл ПиресВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Alan Franco1Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Alisson IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Силва АндреНападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
-
30 Морейра ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Густаво ДиасПолузащитник
-
33 Арруда ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Жуан БланкоНападающий
-
-
50 Йонг
-
36 Patryck
-
-
Главный тренер: Субельдия Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Alex RangelЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Рохас ХоаоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Диас ДамианПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
30 Braian Oyola
-
-
22 Leonai
-
-
-
Главный тренер: Ariel Holan
История личных встреч
Сан-Паулу
Барселона Гуаякиль
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кальери Хонатан
|3
|0.6
|Лусиано Невес
|2
|0.4
|Alisson II
|1
|0.2
|Силва Андре III
|1
|0.2
|Rodrigo Nestor
|1
|0.2
Барселона Гуаякиль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диас Дамиан
|2 (1)
|0.4
|Рохас Хоао III
|1
|0.2
|Francisco Fydriszewski
|1 (1)
|0.2
Карточки
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лусиано Невес
|2
|0
|Igor Vinicius
|1
|0
|Giuliano Galoppo
|1
|0
|Майя Пабло
|1
|0
|Рафинья XXI
|1
|0
|Луис Франциско Зубелдиа
|1
|0
Барселона Гуаякиль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Sosa
|2
|0
|Рохас Хоао III
|2
|0
|Braian Oyola
|2
|0
|William Vargas2
|2
|0
|Буррай Хавьер
|1
|0
|Кортес Габриэль
|1
|0
|Суарес Матиас II
|1
|0
|Francisco Fydriszewski
|1
|0
|Adonis Preciado
|1
|0
|Leonai
|1
|0
|Cristhian Solano
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Паулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Барселона Гуаякиль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Сан-Паулу
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Барселона Гуаякиль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
5
2
Сан-Паулу
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Барселона Гуаякиль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
5
4
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
8
4
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
50%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сан-Паулу - Флуминенсе 2:1 Кобресал - Сан-Паулу 1:3 Витория - Сан-Паулу 1:3 Агуя де Мараба - Сан-Паулу 1:3
Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Барселона Гуаякиль - Сан-Паулу 0:2 Атлетико Гойаненсе - Сан-Паулу 0:3 Фламенго - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Сан-Паулу - Кобресал 2:0 Тальерес Кордоба - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Новоризонтино 1:1 Итуано - Сан-Паулу 2:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Интер Лимейра - Сан-Паулу 0:3 Гуарани Кампинас - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:2 Сан-Паулу - Сантос 0:1 Понте-Прета - Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Агуа-Санта 3:0
Барселона Гуаякиль
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Барселона Гуаякиль - Аукас 1:1 Тальерес Кордоба - Барселона Гуаякиль 3:1 Дельфин - Барселона Гуаякиль 1:3 Универсидад Католика Кито - Барселона Гуаякиль 0:1
Эмелек - Барселона Гуаякиль 1:1 Барселона Гуаякиль - Сан-Паулу 0:2 Барселона Гуаякиль - Эль-Насьональ Кито 1:0 Либертад Лоха - Барселона Гуаякиль 0:3 Барселона Гуаякиль - Тальерес Кордоба 2:2 Барселона Гуаякиль - Депортиво Куэнка 4:0 Кобресал - Барселона Гуаякиль 1:1 Макара - Барселона Гуаякиль 1:1 Барселона Гуаякиль - Оренсе 0:0 Индепендьенте дель Валле - Барселона Гуаякиль 3:1 Барселона Гуаякиль - Имбабура 2:0 Барселона Гуаякиль - Депортиво Квито 1:2 Барселона Гуаякиль - Нью-Йорк Сити 1:0 Барселона Гуаякиль - Спортинг Кристал 1:0 Универсидад Католика Кито - Барселона Гуаякиль 0:1 Барселона Гуаякиль - Гуаякиль Сити 2:1
Результаты матчей
Сан-Паулу
Барселона Гуаякиль
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Сан-Паулу
Барселона Гуаякиль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
14
14
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|2.
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|3.
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|4.
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|4.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|9
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|5
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|5
|Насьональ Асунсьон
|Diego Duarte
|4
|Спортинг Кристал
|Каутеруссио Мартин
|4
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|1 4
|Серро Портеньо
|Christian Baez
|1 3
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 3
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|4
|Коло-Коло
|Erick Wiemberg
|1 2