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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 5.
Сан-Паулу
0:0
Конец матча
Барселона Гуаякиль
0'
55' Желтая карточка
Igor Vinicius
89' Желтая карточка
Lucas Sosa
90' Желтая карточка
Cristhian Solano
90' Желтая карточка
Буррай Хавьер
90'+6
23
Рафаэл
Пирес
2
Igor
Vinicius
5
Арболеда
Роберт
28
Alan
Franco1
6
Welington
8
Giuliano
Galoppo
25
Alisson
II
15
Michel
Araujo
10
Лусиано
Невес
47
Феррейра
Факундо
17
Силва
Андре
III
1
Буррай
Хавьер
14
Alex
Rangel
32
Nicolas
Ramirez
3
Lucas
Sosa
6
Чала
Анибаль
5
Jesus
Trindade
7
Adonis
Preciado
17
Гайбор
Фернандо
23
Арройо
Диксон
11
Рохас
Хоао
III
18
Francisco
Fydriszewski
Сан-Паулу
4-2-3-1
Барселона Гуаякиль
4-1-4-1

История личных встреч

Сан-Паулу
Барселона Гуаякиль

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КЛ
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кальери Хонатан 3 0.6
Лусиано Невес 2 0.4
Alisson II 1 0.2
Силва Андре III 1 0.2
Rodrigo Nestor 1 0.2
Барселона Гуаякиль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Дамиан 2 (1) 0.4
Рохас Хоао III 1 0.2
Francisco Fydriszewski 1 (1) 0.2

Карточки

Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лусиано Невес 2 0
Igor Vinicius 1 0
Giuliano Galoppo 1 0
Майя Пабло 1 0
Рафинья XXI 1 0
Луис Франциско Зубелдиа 1 0
Барселона Гуаякиль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Sosa 2 0
Рохас Хоао III 2 0
Braian Oyola 2 0
William Vargas2 2 0
Буррай Хавьер 1 0
Кортес Габриэль 1 0
Суарес Матиас II 1 0
Francisco Fydriszewski 1 0
Adonis Preciado 1 0
Leonai 1 0
Cristhian Solano 1 0

Результаты матчей

Сан-Паулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Барселона Гуаякиль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Сан-Паулу
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Барселона Гуаякиль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

5
2
Сан-Паулу
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Барселона Гуаякиль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

8
4
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
50%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сан-Паулу - Флуминенсе 2:1 Кобресал - Сан-Паулу 1:3 Витория - Сан-Паулу 1:3 Агуя де Мараба - Сан-Паулу 1:3
Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Барселона Гуаякиль - Сан-Паулу 0:2 Атлетико Гойаненсе - Сан-Паулу 0:3 Фламенго - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Сан-Паулу - Кобресал 2:0 Тальерес Кордоба - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Новоризонтино 1:1 Итуано - Сан-Паулу 2:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Интер Лимейра - Сан-Паулу 0:3 Гуарани Кампинас - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:2 Сан-Паулу - Сантос 0:1 Понте-Прета - Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Агуа-Санта 3:0
Барселона Гуаякиль
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Барселона Гуаякиль - Аукас 1:1 Тальерес Кордоба - Барселона Гуаякиль 3:1 Дельфин - Барселона Гуаякиль 1:3 Универсидад Католика Кито - Барселона Гуаякиль 0:1
Эмелек - Барселона Гуаякиль 1:1 Барселона Гуаякиль - Сан-Паулу 0:2 Барселона Гуаякиль - Эль-Насьональ Кито 1:0 Либертад Лоха - Барселона Гуаякиль 0:3 Барселона Гуаякиль - Тальерес Кордоба 2:2 Барселона Гуаякиль - Депортиво Куэнка 4:0 Кобресал - Барселона Гуаякиль 1:1 Макара - Барселона Гуаякиль 1:1 Барселона Гуаякиль - Оренсе 0:0 Индепендьенте дель Валле - Барселона Гуаякиль 3:1 Барселона Гуаякиль - Имбабура 2:0 Барселона Гуаякиль - Депортиво Квито 1:2 Барселона Гуаякиль - Нью-Йорк Сити 1:0 Барселона Гуаякиль - Спортинг Кристал 1:0 Универсидад Католика Кито - Барселона Гуаякиль 0:1 Барселона Гуаякиль - Гуаякиль Сити 2:1

Результаты матчей

Сан-Паулу
Барселона Гуаякиль

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Сан-Паулу
Барселона Гуаякиль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5
1
4
1
4
2.5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 5 4 1 0 10 - 4 13
2.
Сан-Паулу
 5 3 1 1 8 - 3 10
3.
Барселона Гуаякиль
 5 0 3 2 4 - 8 3
4.
Кобресал
 5 0 1 4 2 - 9 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 3 3 0 0 6 - 2 9
2.
Сан-Паулу
 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Барселона Гуаякиль
 2 0 1 1 2 - 4 1
4.
Кобресал
 3 0 1 2 2 - 6 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Паулу
 3 2 0 1 6 - 3 6
2.
Тальерес Кордоба
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Барселона Гуаякиль
 3 0 2 1 2 - 4 2
4.
Кобресал
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 9
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 5
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 5
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Видаль Артуро 1 4
Серро Портеньо Christian Baez 1 3
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 3
Пеньяроль Eduardo Darias 4
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 2
Весь список
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