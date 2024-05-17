Тур: 5.
2:3
Конец матча
0'
1:0
3' ГолMarcelo Ferreira III
1:1
15' ГолHelio Junio
19' Желтая карточкаКапишаба Жуниньо
2:1
37' ГолJose Ramon Leguizamon
50' Желтая карточкаЛинкольн
51' Желтая карточкаFernando Benitez
2:2
74' ГолЛинкольн
2:3
80' ГолHelio Junio
90' Желтая карточкаСантос Эдуардо
90' Желтая карточкаRuben Rios
90'+7
Ход матча
3'
15'
1:1
19'
37'
44'
50'
51'
74'
2:2
80'
2:3
90'
90'
24
Alan
Ledesma
16
Ruben
Rios
36
Кандидо
Луан
22
Густавиньо
11
Helio
Junio
18
Борбас
Тиаго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Alan LedesmaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Ruben RiosПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Nicolas ManaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
35 Hugo Gaona
-
Главный тренер: Julio Caceres
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Защитник
-
22 ГуставиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Helio JunioНападающий
-
18 Борбас ТиагоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
10 ЛинкольнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
21 _Talisson
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
История личных встреч
Спортиво Лукеньо
Ред Булл Брагантино
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Спортиво Лукеньо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marcelo Ferreira III
|2
|0.33
|Diego Fernandez
|1
|0.17
|Jose Ramon Leguizamon
|1
|0.17
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борбас Тиаго
|3
|0.6
|Helio Junio
|2
|0.4
|Густавиньо
|1
|0.2
|Линкольн II
|1
|0.2
|Витиньо Витор V
|1
|0.2
Карточки
Спортиво Лукеньо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Mana
|2
|0
|Ruben Rios
|2
|0
|Рохас Родриго
|1
|0
|Rodrigo Alborno
|1
|0
|Fernando Benitez
|1
|0
|Мендоса Хорхе
|1
|0
|Jose Ramon Leguizamon
|1
|0
|Diego Vera III
|1
|0
|Marcelo Ferreira III
|1
|0
|Rodi Ferreira
|1
|0
|Акоста Диего
|1
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капишаба Жуниньо
|2
|1
|Густавиньо
|2
|0
|Линкольн II
|2
|0
|Брунинью Филипе
|1
|0
|Сантос Эдуардо
|1
|0
|Борбас Тиаго
|1
|0
|Nathan Mendes
|1
|0
|_Talisson
|1
|0
Результаты матчей
Спортиво Лукеньо
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Ред Булл Брагантино
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Спортиво Лукеньо
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Ред Булл Брагантино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
5
Спортиво Лукеньо
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Ред Булл Брагантино
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
1
25%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
50%
1
13%
76-90
Пропущено
8
7
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
25%
2
29%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Спортиво Лукеньо
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Спортиво Лукеньо - Спортиво Амелиано 0:0 Спортиво Лукеньо - Кокимбо Юнидо 0:0 Насьональ Асунсьон - Спортиво Лукеньо 0:1 Спортиво Лукеньо - Такуари 1:2
Ред Булл Брагантино - Спортиво Лукеньо 2:1 Сол де Америка - Спортиво Лукеньо 0:3 Спортиво Лукеньо - Либертад 0:3 Кокимбо Юнидо - Спортиво Лукеньо 1:0 2 де Майо - Спортиво Лукеньо 0:0 Спортиво Лукеньо - Расинг Авельянеда 0:2 Спортиво Триниденсе - Спортиво Лукеньо 0:1 Спортиво Лукеньо - Серро Портеньо 0:1 Спортиво Лукеньо - Гуарани Асунсьон 1:0 Гуарани Асунсьон - Спортиво Лукеньо 0:1 Олимпия Асунсьон - Спортиво Лукеньо 1:0 Спортиво Лукеньо - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:1 Спортиво Амелиано - Спортиво Лукеньо 1:3 Спортиво Лукеньо - Насьональ Асунсьон 2:0 Такуари - Спортиво Лукеньо 1:1 Спортиво Лукеньо - Сол де Америка 1:1
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Байя - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Соуза Параибано - Ред Булл Брагантино 1:1
Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Спортиво Лукеньо 2:1 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 2:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2 Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0 Ред Булл Брагантино - Кокимбо Юнидо 1:0 Сантос - Ред Булл Брагантино 3:1 Ред Булл Брагантино - Интер Лимейра 3:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Гуарани Кампинас - Ред Булл Брагантино 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 1:0 Ред Булл Брагантино - Агилас Дорадас 0:0 Итуано - Ред Булл Брагантино 0:1 Агилас Дорадас - Ред Булл Брагантино 0:0
Результаты матчей
Спортиво Лукеньо
Ред Булл Брагантино
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Спортиво Лукеньо
Ред Булл Брагантино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
41
15
32
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|2.
|5
|4
|0
|1
|8 - 7
|12
|3.
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|4.
|5
|0
|1
|4
|3 - 8
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|3.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ланус
|Боу Вальтер
|6
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|5
|Универсидад Католика Кито
|Диас Исмаэль
|5
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|5
|Коринтианс
|Алберто Юри
|5
|Кокимбо Юнидо
|Manuel Fernandez
|1 2
|Бельграно
|Лосада Науэль
|1 2
|Ред Булл Брагантино
|Капишаба Жуниньо
|1 2
|Насьональ Потоси
|Diego Josue Hoyos
|1 2
|Метрополитанос
|Maike Villero
|1 2