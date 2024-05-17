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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 5.
Спортиво Лукеньо
2:3
Конец матча
Ред Булл Брагантино
0'
1:0
3' Гол
Marcelo Ferreira III
1:1
15' Гол
Helio Junio
19' Желтая карточка
Капишаба Жуниньо
2:1
37' Гол
Jose Ramon Leguizamon
50' Желтая карточка
Линкольн
51' Желтая карточка
Fernando Benitez
2:2
74' Гол
Линкольн
2:3
80' Гол
Helio Junio
90' Желтая карточка
Сантос Эдуардо
90' Желтая карточка
Ruben Rios
90'+7
1
Gonzalo
Falcon
20
Sergio
Otalvaro
24
Alan
Ledesma
4
Jose
Ramon
Leguizamon
34
Diego
Vera
III
26
Diego
Fernandez
16
Ruben
Rios
14
Fernando
Benitez
7
Derlis
Alegre
11
Sergio
Fretes
22
Marcelo
Ferreira
III
1
Швенгбер
Клейтон
45
Nathan
Mendes
3
Сантос
Эдуардо
36
Кандидо
Луан
29
Капишаба
Жуниньо
22
Густавиньо
7
Рамирес
Эрик
II
35
Фернандес
Матеус
11
Helio
Junio
18
Борбас
Тиаго
30
Henry
Mosquera
Спортиво Лукеньо
Ред Булл Брагантино

История личных встреч

Спортиво Лукеньо
Ред Булл Брагантино

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КС
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Спортиво Лукеньо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marcelo Ferreira III 2 0.33
Diego Fernandez 1 0.17
Jose Ramon Leguizamon 1 0.17
Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борбас Тиаго 3 0.6
Helio Junio 2 0.4
Густавиньо 1 0.2
Линкольн II 1 0.2
Витиньо Витор V 1 0.2

Карточки

Спортиво Лукеньо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Mana 2 0
Ruben Rios 2 0
Рохас Родриго 1 0
Rodrigo Alborno 1 0
Fernando Benitez 1 0
Мендоса Хорхе 1 0
Jose Ramon Leguizamon 1 0
Diego Vera III 1 0
Marcelo Ferreira III 1 0
Rodi Ferreira 1 0
Акоста Диего 1 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капишаба Жуниньо 2 1
Густавиньо 2 0
Линкольн II 2 0
Брунинью Филипе 1 0
Сантос Эдуардо 1 0
Борбас Тиаго 1 0
Nathan Mendes 1 0
_Talisson 1 0

Результаты матчей

Спортиво Лукеньо
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Ред Булл Брагантино
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Спортиво Лукеньо
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Ред Булл Брагантино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
5
Спортиво Лукеньо
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Ред Булл Брагантино
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
1
25%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
50%
1
13%
76-90

Пропущено

8
7
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
25%
2
29%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Спортиво Лукеньо
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Спортиво Лукеньо - Спортиво Амелиано 0:0 Спортиво Лукеньо - Кокимбо Юнидо 0:0 Насьональ Асунсьон - Спортиво Лукеньо 0:1 Спортиво Лукеньо - Такуари 1:2
Ред Булл Брагантино - Спортиво Лукеньо 2:1 Сол де Америка - Спортиво Лукеньо 0:3 Спортиво Лукеньо - Либертад 0:3 Кокимбо Юнидо - Спортиво Лукеньо 1:0 2 де Майо - Спортиво Лукеньо 0:0 Спортиво Лукеньо - Расинг Авельянеда 0:2 Спортиво Триниденсе - Спортиво Лукеньо 0:1 Спортиво Лукеньо - Серро Портеньо 0:1 Спортиво Лукеньо - Гуарани Асунсьон 1:0 Гуарани Асунсьон - Спортиво Лукеньо 0:1 Олимпия Асунсьон - Спортиво Лукеньо 1:0 Спортиво Лукеньо - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:1 Спортиво Амелиано - Спортиво Лукеньо 1:3 Спортиво Лукеньо - Насьональ Асунсьон 2:0 Такуари - Спортиво Лукеньо 1:1 Спортиво Лукеньо - Сол де Америка 1:1
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Байя - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Соуза Параибано - Ред Булл Брагантино 1:1
Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Спортиво Лукеньо 2:1 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 2:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2 Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0 Ред Булл Брагантино - Кокимбо Юнидо 1:0 Сантос - Ред Булл Брагантино 3:1 Ред Булл Брагантино - Интер Лимейра 3:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Гуарани Кампинас - Ред Булл Брагантино 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 1:0 Ред Булл Брагантино - Агилас Дорадас 0:0 Итуано - Ред Булл Брагантино 0:1 Агилас Дорадас - Ред Булл Брагантино 0:0

Результаты матчей

Спортиво Лукеньо
Ред Булл Брагантино

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Спортиво Лукеньо
Ред Булл Брагантино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5
3
2

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 5 4 0 1 11 - 3 12
2.
Ред Булл Брагантино
 5 4 0 1 8 - 7 12
3.
Кокимбо Юнидо
 5 1 1 3 2 - 6 4
4.
Спортиво Лукеньо
 5 0 1 4 3 - 8 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Брагантино
 3 3 0 0 5 - 2 9
2.
Расинг Авельянеда
 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Кокимбо Юнидо
 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Спортиво Лукеньо
 3 0 1 2 2 - 5 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 3 2 0 1 5 - 3 6
2.
Ред Булл Брагантино
 2 1 0 1 3 - 5 3
3.
Кокимбо Юнидо
 3 0 1 2 0 - 4 1
4.
Спортиво Лукеньо
 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ланус Боу Вальтер 6
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 5
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 5
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 5
Коринтианс Алберто Юри 5
Весь список

Топ нарушителей
Кокимбо Юнидо Manuel Fernandez 1 2
Бельграно Лосада Науэль 1 2
Ред Булл Брагантино Капишаба Жуниньо 1 2
Насьональ Потоси Diego Josue Hoyos 1 2
Метрополитанос Maike Villero 1 2
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 3'
      Г О О О О Л - Marcelo Ferreira бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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