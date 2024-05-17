Тур: 5.
1:0
Конец матча
0'
1:0
7' ГолПерейра Матеус
90' Желтая карточкаLuciano Aued
90' Желтая карточкаПерейра Матеус
90'+6
Ход матча
7'
1:0
64'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
5
Ivaldo
43
Марсело
Жоао
11
Luciano
Aued
27
Axel
Encinas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 IvaldoЗащитник
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Артур ГомесНападающий
- Запасные игроки
-
27 НерисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Педро ЖоаоЗащитник
-
6 Каики IIЗащитник
-
17 РамироПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Papagaio
-
58 Jhosefer
-
-
Главный тренер: Fernando Seabra
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Luciano AuedПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Axel EncinasПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
30 Bruno RomoЗащитник
- Полузащитник
-
17 Walter PonceНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Manuel Fernandez
История личных встреч
Крузейро
Унион Ла-Калера
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Матеус
|2
|0.4
|Ромеро Лукас Даниэль
|1
|0.2
|Lucas Silva IV
|1
|0.2
|Артур Гомес VIII
|1
|0.2
|Ivaldo
|1
|0.2
|Papagaio
|1
|0.2
Унион Ла-Калера
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Ferreyra
|1
|0.17
|Жильотти Эммануэль
|1 (1)
|0.17
Карточки
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Лукас Даниэль
|2
|0
|Ivaldo
|2
|0
|Перейра Матеус
|1
|0
|Rafael VII
|1
|0
|Виллиам Фуртадо
|1
|0
|Papagaio
|1
|0
|Верон Габриэл
|1
|0
|Хавьер Марлон
|1
|0
Унион Ла-Калера
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Luciano Aued
|2
|0
|Nicolas Ferreyra
|2
|0
|Enzo Ferrario
|2
|0
|Exequiel Parmisari
|1
|0
|Diego Ulloa
|1
|0
Результаты матчей
Крузейро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Унион Ла-Калера
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Крузейро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Унион Ла-Калера
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
0
Крузейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Унион Ла-Калера
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
0
Голы по времени матча
Забито
4
2
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
3
75%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
2
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90
Пропущено
3
6
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Крузейро
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1 Альянса Петролера - Крузейро 0:3 Крузейро - Витория 3:1 Унион Ла-Калера - Крузейро 0:0
Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Форталеза Сеара - Крузейро 1:1 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Крузейро - Альянса Петролера 3:3 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Универсидад Католика Кито - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 2:2 Крузейро - Томбенсе 3:1 Томбенсе - Крузейро 0:0 Крузейро - Уберландия 2:0 Пусо Алегри - Крузейро 0:2 Соуза Параибано - Крузейро 2:0 Демократа ГВ - Крузейро 1:3 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Крузейро - Атлетико Патросиненсе 3:0 Атлетико Минейро - Крузейро 0:2
Унион Ла-Калера
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Унион Ла-Калера - Универсидад де Чили 1:3 Универсидад Католика Кито - Унион Ла-Калера 4:0 Унион Ла-Калера - Ньюбленсе 2:1 Коло-Коло - Унион Ла-Калера 3:1
Унион Ла-Калера - Крузейро 0:0 Унион Ла-Калера - Эвертон Де Вина 0:1 Аудакс Итальяно - Унион Ла-Калера 2:2 Унион Ла-Калера - Универсидад Католика Кито 0:1 Унион Ла-Калера - О'Хиггинс 2:3 Альянса Петролера - Унион Ла-Калера 0:1 Депортес Копьяпо - Унион Ла-Калера 2:0 Унион Ла-Калера - Универсидад Католика Сантьяго 0:0 Палестино - Унион Ла-Калера 0:0 Унион Ла-Калера - Кобрелоа 0:2 Эвертон Де Вина - Унион Ла-Калера 0:1 Унион Ла-Калера - Депортес Икике 1:3 Уачипато - Унион Ла-Калера 0:1 Унион Ла-Калера - Универсидад Католика Сантьяго 0:3 Кокимбо Юнидо - Унион Ла-Калера 1:2 Унион Ла-Калера - Унион Эспаньола 4:0
Результаты матчей
Крузейро
Унион Ла-Калера
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:0
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%
0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Крузейро
Унион Ла-Калера
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
22
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
24
23
23
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|8 - 1
|11
|2.
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|3.
|5
|1
|1
|3
|1 - 6
|4
|4.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 0
|5
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|4.
|0:0
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|3.
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|4.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ланус
|Боу Вальтер
|6
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|5
|Универсидад Католика Кито
|Диас Исмаэль
|5
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|5
|Коринтианс
|Алберто Юри
|5
|Кокимбо Юнидо
|Manuel Fernandez
|1 2
|Бельграно
|Лосада Науэль
|1 2
|Ред Булл Брагантино
|Капишаба Жуниньо
|1 2
|Насьональ Потоси
|Diego Josue Hoyos
|1 2
|Метрополитанос
|Maike Villero
|1 2