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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 5.
Крузейро
1:0
Конец матча
Унион Ла-Калера
0'
1:0
7' Гол
Перейра Матеус
90' Желтая карточка
Luciano Aued
90' Желтая карточка
Перейра Матеус
90'+6
98
Anderson
Oliveira4
12
Виллиам
Фуртадо
5
Ivaldo
43
Марсело
Жоао
3
Хавьер
Марлон
16
Lucas
Silva
IV
29
Ромеро
Лукас
Даниэль
21
Барреаль
Альваро
10
Перейра
Матеус
8
Rafael
VII
11
Артур
Гомес
VIII
12
Ибанес
Матиас
13
Enzo
Ferrario
24
Exequiel
Parmisari
4
Diego
Ulloa
21
Raimundo
Rebolledo
31
Esteban
Matus
9
Перес
Сесар
11
Luciano
Aued
10
Matias
Cavalleri
27
Axel
Encinas
19
Сольдано
Франко
Крузейро
Унион Ла-Калера

История личных встреч

Крузейро
Унион Ла-Калера

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КС
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Матеус 2 0.4
Ромеро Лукас Даниэль 1 0.2
Lucas Silva IV 1 0.2
Артур Гомес VIII 1 0.2
Ivaldo 1 0.2
Papagaio 1 0.2
Унион Ла-Калера
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Ferreyra 1 0.17
Жильотти Эммануэль 1 (1) 0.17

Карточки

Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Лукас Даниэль 2 0
Ivaldo 2 0
Перейра Матеус 1 0
Rafael VII 1 0
Виллиам Фуртадо 1 0
Papagaio 1 0
Верон Габриэл 1 0
Хавьер Марлон 1 0
Унион Ла-Калера
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Luciano Aued 2 0
Nicolas Ferreyra 2 0
Enzo Ferrario 2 0
Exequiel Parmisari 1 0
Diego Ulloa 1 0

Результаты матчей

Крузейро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Унион Ла-Калера
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Крузейро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Унион Ла-Калера
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
0
Крузейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Унион Ла-Калера
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
0

Голы по времени матча

Забито

4
2
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
3
75%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
2
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Крузейро
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1 Альянса Петролера - Крузейро 0:3 Крузейро - Витория 3:1 Унион Ла-Калера - Крузейро 0:0
Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Форталеза Сеара - Крузейро 1:1 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Крузейро - Альянса Петролера 3:3 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Универсидад Католика Кито - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 2:2 Крузейро - Томбенсе 3:1 Томбенсе - Крузейро 0:0 Крузейро - Уберландия 2:0 Пусо Алегри - Крузейро 0:2 Соуза Параибано - Крузейро 2:0 Демократа ГВ - Крузейро 1:3 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Крузейро - Атлетико Патросиненсе 3:0 Атлетико Минейро - Крузейро 0:2
Унион Ла-Калера
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Унион Ла-Калера - Универсидад де Чили 1:3 Универсидад Католика Кито - Унион Ла-Калера 4:0 Унион Ла-Калера - Ньюбленсе 2:1 Коло-Коло - Унион Ла-Калера 3:1
Унион Ла-Калера - Крузейро 0:0 Унион Ла-Калера - Эвертон Де Вина 0:1 Аудакс Итальяно - Унион Ла-Калера 2:2 Унион Ла-Калера - Универсидад Католика Кито 0:1 Унион Ла-Калера - О'Хиггинс 2:3 Альянса Петролера - Унион Ла-Калера 0:1 Депортес Копьяпо - Унион Ла-Калера 2:0 Унион Ла-Калера - Универсидад Католика Сантьяго 0:0 Палестино - Унион Ла-Калера 0:0 Унион Ла-Калера - Кобрелоа 0:2 Эвертон Де Вина - Унион Ла-Калера 0:1 Унион Ла-Калера - Депортес Икике 1:3 Уачипато - Унион Ла-Калера 0:1 Унион Ла-Калера - Универсидад Католика Сантьяго 0:3 Кокимбо Юнидо - Унион Ла-Калера 1:2 Унион Ла-Калера - Унион Эспаньола 4:0

Результаты матчей

Крузейро
Унион Ла-Калера

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%
0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Крузейро
Унион Ла-Калера

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
4
2
3
1.5
2
3
2.5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Универсидад Католика Кито
 0:0 5 3 2 0 8 - 1 11
2.
Крузейро
 5 2 3 0 7 - 3 9
3.
Унион Ла-Калера
 5 1 1 3 1 - 6 4
4.
Альянса Петролера
 0:0 5 0 2 3 4 - 10 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Универсидад Католика Кито
 0:0 3 1 2 0 4 - 0 5
2.
Крузейро
 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Унион Ла-Калера
 2 0 1 1 0 - 1 1
4.
Альянса Петролера
 0:0 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Универсидад Католика Кито
 0:0 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Крузейро
 3 1 2 0 3 - 0 5
3.
Унион Ла-Калера
 3 1 0 2 1 - 5 3
4.
Альянса Петролера
 0:0 2 0 2 0 3 - 3 2
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ланус Боу Вальтер 6
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 5
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 5
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 5
Коринтианс Алберто Юри 5
Весь список

Топ нарушителей
Кокимбо Юнидо Manuel Fernandez 1 2
Бельграно Лосада Науэль 1 2
Ред Булл Брагантино Капишаба Жуниньо 1 2
Насьональ Потоси Diego Josue Hoyos 1 2
Метрополитанос Maike Villero 1 2
Весь список
  • 64'
    Барреаль Альваро уходит с поля. Vitinho выходит вместо него
  • 64'
    Rafael Silva уходит с поля. Папагайо выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 7'
    Виллиам Фуртадо сделал результативную передачу.
  • 7'
    Г О О О О Л - Перейра Матеус бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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