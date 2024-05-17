Тур: 5.
0:0
Перерыв
0'
11' Желтая карточкаФранко Педро
13' Желтая карточкаРентерия Андрес
30' Красная карточкаAlfonso Simarra
44' Желтая карточкаLuciano Nieto
Ход матча
11'
13'
30'
44'
22
Ромо
Рафаэль
18
Layan
Loor
30
Диас
Исмаэль
23
Ever
Meza
24
Jesus
Munoz
- Основной состав
-
22 Ромо РафаэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Layan LoorЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Диас ИсмаэльНападающий
- Запасные игроки
-
12 Лара ХоанВратарь
- Вратарь
-
28 Диас МауроПолузащитник
-
52 Johan MorenoПолузащитник
- Нападающий
-
55 Rooney Troya
-
11 Janus Vivar
-
19 Jean Chala
-
-
-
-
-
Главный тренер: Селико Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ever MezaПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Jesus MunozПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
26 Mayer Gil
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Hubert Bodhert
История личных встреч
Универсидад Католика Кито
Альянса Петролера
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Бомбардиры внутри турнира
Универсидад Католика Кито
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диас Исмаэль
|5
|0.83
|John Cifuentes
|3
|0.5
|Фахардо Хосе
|2
|0.33
Альянса Петролера
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Emerson Batalla
|4
|0.67
|Jesus Figueroa
|1
|0.17
|Royscer Colpa
|1
|0.17
Карточки
Универсидад Католика Кито
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грильо Фаусто
|2
|0
|Luciano Nieto
|1
|0
|Facundo Martin Martinez
|1
|0
|Вальесилья Эксон
|1
|0
|Joshue Quinonez
|1
|0
|Layan Loor
|1
|0
Альянса Петролера
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Франко Педро
|2
|0
|Ever Meza
|2
|0
|Alfonso Simarra
|0
|1
|Рентерия Андрес
|1
|0
|Leonardo Saldana
|1
|0
|Ранхель Микаэль
|1
|0
|Marlon Torres
|1
|0
|Ruyery Blanco
|1
|0
|Santiago Orozco
|1
|0
|Emerson Batalla
|1
|0
|Ruben Manjarres
|1
|0
Результаты матчей
Универсидад Католика Кито
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Альянса Петролера
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Универсидад Католика Кито
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Альянса Петролера
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
6
2
Универсидад Католика Кито
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Альянса Петролера
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
6
5
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
3
30%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
3
43%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
2
29%
76-90
Пропущено
2
10
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
1
50%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
50%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Универсидад Католика Кито
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Универсидад Католика Кито - Текнико Университарио 3:2 Универсидад Католика Кито - Унион Ла-Калера 4:0 Эмелек - Универсидад Католика Кито 2:1 Универсидад Католика Кито - Барселона Гуаякиль 0:1
Универсидад Католика Кито - Кумбайа 2:1 Альянса Петролера - Универсидад Католика Кито 1:3 Имбабура - Универсидад Католика Кито 2:2 Универсидад Католика Кито - Индепендьенте дель Валле 2:2 Унион Ла-Калера - Универсидад Католика Кито 0:1 Дельфин - Универсидад Католика Кито 0:2 Универсидад Католика Кито - Крузейро 0:0 Универсидад Католика Кито - Оренсе 5:1 Универсидад Католика Кито - Депортиво Куэнка 3:3 Либертад Лоха - Универсидад Католика Кито 0:1 Текнико Университарио - Универсидад Католика Кито 0:3 Универсидад Католика Кито - Эль-Насьональ Кито 3:0 Универсидад Католика Кито - Барселона Гуаякиль 0:1 Мушук Руна - Универсидад Католика Кито 0:2 Универсидад Католика Кито - Кумбайа 1:0 Универсидад Католика Кито - Либертад Лоха 0:0
Альянса Петролера
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Альянса Петролера - Крузейро 0:3 Атлетико Букараманга - Альянса Петролера 1:0 Альянса Петролера - Универсидад Католика Кито 1:3 Альянса Петролера - Хагуарес де Кордова 2:1
Агилас Дорадас - Альянса Петролера 4:0 Альянса Петролера - Ла Экидад 0:3 Крузейро - Альянса Петролера 3:3 Патриотас Бояка - Альянса Петролера 0:0 Альянса Петролера - Унион Ла-Калера 0:1 Альянса Петролера - Депортес Толима 0:2 Онсе Кальдас - Альянса Петролера 1:0 Альянса Петролера - Депортиво Пасто 1:1 Америка де Кали - Альянса Петролера 2:0 Альянса Петролера - Америка де Кали 2:1 Альянса Петролера - Индепендиенте Санта-Фе 0:1 Форталеса Сипакира - Альянса Петролера 1:2 Альянса Петролера - Индепендьенте Медельин 2:0 Бояка Чико - Альянса Петролера 1:0 Альянса Петролера - Депортиво Перейра 1:2 Энвигадо - Альянса Петролера 1:2
Результаты матчей
Универсидад Католика Кито
Альянса Петролера
Точный счет
0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Универсидад Католика Кито
Альянса Петролера
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
22
11
13
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
23
32
14
14
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|8 - 1
|11
|2.
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|3.
|5
|1
|1
|3
|1 - 6
|4
|4.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 0
|5
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|4.
|0:0
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|3.
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|4.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ланус
|Боу Вальтер
|6
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|5
|Универсидад Католика Кито
|Диас Исмаэль
|5
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|5
|Коринтианс
|Алберто Юри
|5
|Кокимбо Юнидо
|Manuel Fernandez
|1 2
|Бельграно
|Лосада Науэль
|1 2
|Ред Булл Брагантино
|Капишаба Жуниньо
|1 2
|Насьональ Потоси
|Diego Josue Hoyos
|1 2
|Метрополитанос
|Maike Villero
|1 2