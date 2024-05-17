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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 5.
Универсидад Католика Кито
0:0
Перерыв
Альянса Петролера
0'
11' Желтая карточка
Франко Педро
13' Желтая карточка
Рентерия Андрес
30' Красная карточка
Alfonso Simarra
44' Желтая карточка
Luciano Nieto

Ход матча

11'
 
Франко Педро
13'
 
Рентерия Андрес
30'
 
Alfonso Simarra
44'
Luciano Nieto
 
Лучшие коэффициенты
Универсидад Католика Кито
Ничья
Альянса Петролера
1.25
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6.00
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16.00
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Все Коэффициенты
22
Ромо
Рафаэль
37
Грильо
Фаусто
4
Kevin
Minda
15
Вальесилья
Эксон
18
Layan
Loor
10
Facundo
Martin
Martinez
21
Luciano
Nieto
9
Фахардо
Хосе
8
Daniel
Clavijo
7
Aron
Rodriguez
30
Диас
Исмаэль
30
Pier
Luigi
Grazziani
5
Франко
Педро
3
Jesus
Figueroa
4
Alfonso
Simarra
2
Efrain
Navarro
16
Leonardo
Saldana
27
Emerson
Batalla
23
Ever
Meza
25
Royscer
Colpa
24
Jesus
Munoz
11
Рентерия
Андрес
Универсидад Католика Кито
Альянса Петролера

История личных встреч

Универсидад Католика Кито
Альянса Петролера

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КС
1:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Бомбардиры внутри турнира

Универсидад Католика Кито
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Исмаэль 5 0.83
John Cifuentes 3 0.5
Фахардо Хосе 2 0.33
Альянса Петролера
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Emerson Batalla 4 0.67
Jesus Figueroa 1 0.17
Royscer Colpa 1 0.17

Карточки

Универсидад Католика Кито
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грильо Фаусто 2 0
Luciano Nieto 1 0
Facundo Martin Martinez 1 0
Вальесилья Эксон 1 0
Joshue Quinonez 1 0
Layan Loor 1 0
Альянса Петролера
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Франко Педро 2 0
Ever Meza 2 0
Alfonso Simarra 0 1
Рентерия Андрес 1 0
Leonardo Saldana 1 0
Ранхель Микаэль 1 0
Marlon Torres 1 0
Ruyery Blanco 1 0
Santiago Orozco 1 0
Emerson Batalla 1 0
Ruben Manjarres 1 0

Результаты матчей

Универсидад Католика Кито
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Альянса Петролера
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Универсидад Католика Кито
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Альянса Петролера
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

6
2
Универсидад Католика Кито
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Альянса Петролера
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

6
5

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
3
30%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
3
43%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
2
29%
76-90

Пропущено

2
10
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
1
50%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
50%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Универсидад Католика Кито
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Универсидад Католика Кито - Текнико Университарио 3:2 Универсидад Католика Кито - Унион Ла-Калера 4:0 Эмелек - Универсидад Католика Кито 2:1 Универсидад Католика Кито - Барселона Гуаякиль 0:1
Универсидад Католика Кито - Кумбайа 2:1 Альянса Петролера - Универсидад Католика Кито 1:3 Имбабура - Универсидад Католика Кито 2:2 Универсидад Католика Кито - Индепендьенте дель Валле 2:2 Унион Ла-Калера - Универсидад Католика Кито 0:1 Дельфин - Универсидад Католика Кито 0:2 Универсидад Католика Кито - Крузейро 0:0 Универсидад Католика Кито - Оренсе 5:1 Универсидад Католика Кито - Депортиво Куэнка 3:3 Либертад Лоха - Универсидад Католика Кито 0:1 Текнико Университарио - Универсидад Католика Кито 0:3 Универсидад Католика Кито - Эль-Насьональ Кито 3:0 Универсидад Католика Кито - Барселона Гуаякиль 0:1 Мушук Руна - Универсидад Католика Кито 0:2 Универсидад Католика Кито - Кумбайа 1:0 Универсидад Католика Кито - Либертад Лоха 0:0
Альянса Петролера
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Альянса Петролера - Крузейро 0:3 Атлетико Букараманга - Альянса Петролера 1:0 Альянса Петролера - Универсидад Католика Кито 1:3 Альянса Петролера - Хагуарес де Кордова 2:1
Агилас Дорадас - Альянса Петролера 4:0 Альянса Петролера - Ла Экидад 0:3 Крузейро - Альянса Петролера 3:3 Патриотас Бояка - Альянса Петролера 0:0 Альянса Петролера - Унион Ла-Калера 0:1 Альянса Петролера - Депортес Толима 0:2 Онсе Кальдас - Альянса Петролера 1:0 Альянса Петролера - Депортиво Пасто 1:1 Америка де Кали - Альянса Петролера 2:0 Альянса Петролера - Америка де Кали 2:1 Альянса Петролера - Индепендиенте Санта-Фе 0:1 Форталеса Сипакира - Альянса Петролера 1:2 Альянса Петролера - Индепендьенте Медельин 2:0 Бояка Чико - Альянса Петролера 1:0 Альянса Петролера - Депортиво Перейра 1:2 Энвигадо - Альянса Петролера 1:2

Результаты матчей

Универсидад Католика Кито
Альянса Петролера

Точный счет

0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Универсидад Католика Кито
Альянса Петролера

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
1
1.5
1
3
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5
2
3
3
2
2.5
1
4
1
4
3.5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Универсидад Католика Кито
 0:0 5 3 2 0 8 - 1 11
2.
Крузейро
 5 2 3 0 7 - 3 9
3.
Унион Ла-Калера
 5 1 1 3 1 - 6 4
4.
Альянса Петролера
 0:0 5 0 2 3 4 - 10 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Универсидад Католика Кито
 0:0 3 1 2 0 4 - 0 5
2.
Крузейро
 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Унион Ла-Калера
 2 0 1 1 0 - 1 1
4.
Альянса Петролера
 0:0 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Универсидад Католика Кито
 0:0 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Крузейро
 3 1 2 0 3 - 0 5
3.
Унион Ла-Калера
 3 1 0 2 1 - 5 3
4.
Альянса Петролера
 0:0 2 0 2 0 3 - 3 2
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ланус Боу Вальтер 6
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 5
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 5
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 5
Коринтианс Алберто Юри 5
Весь список

Топ нарушителей
Кокимбо Юнидо Manuel Fernandez 1 2
Бельграно Лосада Науэль 1 2
Ред Булл Брагантино Капишаба Жуниньо 1 2
Насьональ Потоси Diego Josue Hoyos 1 2
Метрополитанос Maike Villero 1 2
Весь список
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  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Лусиано Нието получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    Г О О О О Л - Facundo Martinez бьет в цель!
  • 30'
    Alfonso Simarra получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    УДАЛЕНИЕ! - Alfonso Simarra увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 13'
    Рентерия Андрес получил желтую карточку от судьи
  • 11'
    Франко Педро получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Универсидад Католика Кито
Ничья
Альянса Петролера
1.25
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