Тур: 39. Стадион: Daio Wasabi Stayen Stadium.
1:1
Конец матча
0'
37' Желтая карточкаБока Эрик
1:0
66' ГолКая Фатих
1:1
74' ГолТорстейнссон Йон
87' Желтая карточкаMatte Smets
90'+6
Ход матча
37'
66'
1:0
74'
1:1
87'
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
77
Бока
Эрик
13
Ито
Рётаро
24
Руссо
Франко
17
Мисао
Кенто
88
Мазиз
Юссеф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Matte SmetsЗащитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
-
77 Бока ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ито РётароПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Полузащитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Кая ФатихНападающий
-
-
53 Adam Nhaili
-
-
-
Главный тренер: Финк Торстен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Руссо ФранкоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мисао КентоПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
61 Йохманс ОуэнВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Manuel Osifo
-
-
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
История личных встреч
Сент-Трейден
АХ Лёвен
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
19 матчей
47.4%
26.3%
26.3%
9 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
2.11
1.2
Среднее время на гол
42
75
Всего голов
21
9
Голов в среднем за матч
2.1
1
Среднее время на гол
42
90
Всего голов
40
21
Голов в среднем за матч
2.11
1.11
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
42
81
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Койта Абубакари
|15 (3)
|0.38
|Ито Рётаро
|7
|0.18
|Стеккерс Ярне
|6
|0.15
|Kahveh Zahiroleslam
|5
|0.13
|Бертаччини Адриано
|4
|0.1
|Бока Эрик
|2
|0.05
|Хасиока Даики
|2
|0.05
|Кая Фатих
|2
|0.05
|Mathias Delorge
|1
|0.03
|Огава Рёя
|1
|0.03
|Фуджита Джоэл Чима
|1
|0.03
|Harry Charsley
|1
|0.03
|Анану Фредерик
|0
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мазиз Юссеф
|7
|0.18
|Торстейнссон Йон
|6
|0.15
|Мертенс Матье
|4
|0.1
|Nachon Nsingi
|3
|0.08
|Шрейверс Сьебе
|3 (3)
|0.08
|Браут-Брюнес Джонатан
|3
|0.08
|Мендиль Хамза
|3
|0.08
|Плетинкс Эвауд
|3
|0.08
|Richie Sagrado
|2
|0.05
|Nathaniel Opoku
|2 (1)
|0.05
|Ezechiel Banzuzi
|2
|0.05
|Мисао Кенто
|1
|0.03
|Мигель Флориан
|1
|0.03
|Рикка Федерико
|1
|0.03
|Руссо Франко
|1
|0.03
|Шломо Раз
|1
|0.03
|Муеанта Супханат
|1
|0.03
|Joel Schingtienne
|1
|0.03
|Дом Джорен
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
|Кийине Софиан
|0
|0
|Н'Дри Конан
|0
|0
|Акимото Такахиро
|0
|0
Карточки
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годо Бруно
|7
|0
|Rein Van Helden
|7
|0
|Янсенс Вольке
|6
|0
|Койта Абубакари
|6
|0
|Mathias Delorge
|6
|0
|Анану Фредерик
|3
|1
|Хасиока Даики
|4
|0
|Кая Фатих
|4
|0
|Бока Эрик
|4
|0
|Kahveh Zahiroleslam
|4
|0
|Harry Charsley
|3
|0
|Фуджита Джоэл Чима
|2
|0
|Robert-Jan Vanwesemael
|2
|0
|Бертаччини Адриано
|1
|0
|Ямамото Рихито
|1
|0
|Дюмон Оливье
|1
|0
|Стеккерс Ярне
|1
|0
|Matte Smets
|1
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендиль Хамза
|9
|1
|Шрейверс Сьебе
|9
|0
|Торстейнссон Йон
|8
|0
|Ezechiel Banzuzi
|7
|0
|Richie Sagrado
|5
|1
|Мертенс Матье
|6
|0
|Рикка Федерико
|5
|0
|Мазиз Юссеф
|5
|0
|Мисао Кенто
|4
|0
|Мигель Флориан
|4
|0
|Плетинкс Эвауд
|4
|0
|Joel Schingtienne
|4
|0
|Влитинк Тибо
|3
|0
|Nachon Nsingi
|3
|0
|Дом Джорен
|2
|0
|Руссо Франко
|2
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|2
|0
|Кийине Софиан
|2
|0
|Акимото Такахиро
|2
|0
|Oscar Garcia II
|1
|0
|Шломо Раз
|1
|0
|Н'Дри Конан
|1
|0
|Nathaniel Opoku
|1
|0
|Christ Souanga
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Трейден
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
30% (6)
30% (6)
АХ Лёвен
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
7
13
Сент-Трейден
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
32% (6)
16% (3)
АХ Лёвен
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
15% (3)
40% (8)
45% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
40% (8)
45% (9)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
22
14
Упущенные победы
20
23
Сент-Трейден
72%
28%
18 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (13)
41% (16)
26% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (18)
31% (12)
23% (9)
АХ Лёвен
35.7%
64.3%
10 побед 18 поражений
Первый тайм
23% (9)
38% (15)
38% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (8)
36% (14)
44% (17)
Сухие победы
11
5
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
27
15
Упущенные победы
27
36
Голы по времени матча
Забито
24
19
8 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 5
25 Не забивали 25
3
13%
6
32%
1-15
1
4%
1
5%
16-30
4
17%
6
32%
31-45
2
8%
1
5%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
11
46%
4
21%
76-90
Пропущено
23
36
11 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 16
4
17%
5
14%
1-15
2
9%
6
17%
16-30
5
22%
4
11%
31-45
3
13%
7
19%
46-60
3
13%
7
19%
61-75
6
26%
7
19%
76-90
Забито
23
28
12 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 11
25 Не забивали 24
7
30%
5
18%
1-15
1
4%
4
14%
16-30
4
17%
2
7%
31-45
1
4%
5
18%
46-60
3
13%
3
11%
61-75
7
30%
9
32%
76-90
Пропущено
38
19
12 В 1-м тайме 9
26 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 12
4
11%
1
5%
1-15
1
3%
2
11%
16-30
7
18%
6
32%
31-45
10
26%
3
16%
46-60
8
21%
4
21%
61-75
8
21%
2
11%
76-90
Забито
47
47
20 В 1-м тайме 24
27 Во 2-м тайме 23
20 Забивали первыми 16
11 Не забивали 10
10
21%
11
23%
1-15
2
4%
5
11%
16-30
8
17%
8
17%
31-45
3
6%
6
13%
46-60
6
13%
4
9%
61-75
18
38%
13
28%
76-90
Пропущено
61
55
23 В 1-м тайме 24
38 Во 2-м тайме 31
19 Пропускали первыми 20
32 Не пропускали 28
8
13%
6
11%
1-15
3
5%
8
15%
16-30
12
20%
10
18%
31-45
13
21%
10
18%
46-60
11
18%
11
20%
61-75
14
23%
9
16%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Трейден
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сент-Трейден - Мехелен 2:1 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:2
АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Стандард 3:3 Мехелен - Сент-Трейден 2:3 Сент-Трейден - Вестерло 2:0 Сент-Трейден - Брюгге 2:1 Эйпен - Сент-Трейден 1:0 Антверпен - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - Вестерло 1:0 Андерлехт - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Гент 4:1 Сент-Трейден - Генк 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1
АХ Лёвен
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Гент - АХ Лёвен 0:1 АХ Лёвен - Стандард 3:1 Мехелен - АХ Лёвен 3:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1
АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:0 АХ Лёвен - Гент 2:1 Стандард - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Мехелен 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 1:0 Брюгге - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2 РВДМ 47 - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0 Стандард - АХ Лёвен 1:0 Вестерло - АХ Лёвен 0:3 АХ Лёвен - Генк 2:1 Кортрейк - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Спарта Роттердам - АХ Лёвен 1:2
Результаты матчей
Сент-Трейден
АХ Лёвен
Точный счет
1:1
5 раз 25%
1:0
4 раза 20%
2:1
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 45%
2
5 раз 25%
0
4 раза 20%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
8 раз 42%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%
Точный счет
1:1
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 25%
3:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
5:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
1
11 раз 55%
0
6 раз 30%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
Точный счет
1:1
9 раз 23%
1:0
6 раз 15%
2:1
4 раза 10%
0:2
3 раза 8%
3:3
3 раза 8%
4:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
8 раз 21%
1:0
4 раза 10%
1:2
4 раза 10%
3:1
4 раза 10%
0:0
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
5:1
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 44%
0
9 раз 23%
2
8 раз 21%
3
4 раза 10%
4
1 раз 3%
1
19 раз 49%
0
10 раз 26%
2
5 раз 13%
3
4 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Сент-Трейден
АХ Лёвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
154
713
712
218
415
119
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
146
613
317
316
119
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
309
Больше Меньше
2910
1326
1029
534
534
138
138
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|26 (1)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|18 (9)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|18 (3)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|18 (3)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|15 (3)
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|12
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 10
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 8
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|2 8
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9