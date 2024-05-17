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  2. Матчи
  3. Плей-офф за путёвку в Лигу Европы
  4. Бельгия
  5. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 39. Стадион: .
Сент-Трейден
1:1
Конец матча
АХ Лёвен
0'
37' Желтая карточка
Бока Эрик
1:0
66' Гол
Кая Фатих
1:1
74' Гол
Торстейнссон Йон
87' Желтая карточка
Matte Smets
90'+6
1
Судзуки
Дзион
20
Rein
Van
Helden
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
27
Анану
Фредерик
77
Бока
Эрик
17
Mathias
Delorge
6
Ямамото
Рихито
8
Фуджита
Джоэл
Чима
13
Ито
Рётаро
30
Окадзаки
Синджи
1
Лейсен
Тобе
23
Joel
Schingtienne
24
Руссо
Франко
14
Рикка
Федерико
30
Акимото
Такахиро
18
Мигель
Флориан
17
Мисао
Кенто
8
Шрейверс
Сьебе
88
Мазиз
Юссеф
33
Мертенс
Матье
19
Муеанта
Супханат
Сент-Трейден
3-4-2-1
АХ Лёвен
3-4-1-2

История личных встреч

Сент-Трейден
АХ Лёвен

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

19 матчей

47.4%
26.3%
26.3%
9 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

ПДА
1:0
ПДА
1:1
ПДА
4:0
ПДА
1:1
ПДА
0:0
ПДА
2:0
ПДА
4:1
ПДА
3:1
ПДА
2:2
К
2:0
К
4:2
ТМК
4:1
ЛП
2:2
ЛП
1:0
БВЛ
2:3
ВД
2:3
БВЛ
3:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
0:1

Голы

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

2.11
1.2

Среднее время на гол

42
75

Всего голов

21
9

Голов в среднем за матч

2.1
1

Среднее время на гол

42
90

Всего голов

40
21

Голов в среднем за матч

2.11
1.11

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

42
81

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Койта Абубакари 15 (3) 0.38
Ито Рётаро 7 0.18
Стеккерс Ярне 6 0.15
Kahveh Zahiroleslam 5 0.13
Бертаччини Адриано 4 0.1
Бока Эрик 2 0.05
Хасиока Даики 2 0.05
Кая Фатих 2 0.05
Mathias Delorge 1 0.03
Огава Рёя 1 0.03
Фуджита Джоэл Чима 1 0.03
Harry Charsley 1 0.03
Анану Фредерик 0 0
АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мазиз Юссеф 7 0.18
Торстейнссон Йон 6 0.15
Мертенс Матье 4 0.1
Nachon Nsingi 3 0.08
Шрейверс Сьебе 3 (3) 0.08
Браут-Брюнес Джонатан 3 0.08
Мендиль Хамза 3 0.08
Плетинкс Эвауд 3 0.08
Richie Sagrado 2 0.05
Nathaniel Opoku 2 (1) 0.05
Ezechiel Banzuzi 2 0.05
Мисао Кенто 1 0.03
Мигель Флориан 1 0.03
Рикка Федерико 1 0.03
Руссо Франко 1 0.03
Шломо Раз 1 0.03
Муеанта Супханат 1 0.03
Joel Schingtienne 1 0.03
Дом Джорен 0 0
Влитинк Тибо 0 0
Кийине Софиан 0 0
Н'Дри Конан 0 0
Акимото Такахиро 0 0

Карточки

Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годо Бруно 7 0
Rein Van Helden 7 0
Янсенс Вольке 6 0
Койта Абубакари 6 0
Mathias Delorge 6 0
Анану Фредерик 3 1
Хасиока Даики 4 0
Кая Фатих 4 0
Бока Эрик 4 0
Kahveh Zahiroleslam 4 0
Harry Charsley 3 0
Фуджита Джоэл Чима 2 0
Robert-Jan Vanwesemael 2 0
Бертаччини Адриано 1 0
Ямамото Рихито 1 0
Дюмон Оливье 1 0
Стеккерс Ярне 1 0
Matte Smets 1 0
АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендиль Хамза 9 1
Шрейверс Сьебе 9 0
Торстейнссон Йон 8 0
Ezechiel Banzuzi 7 0
Richie Sagrado 5 1
Мертенс Матье 6 0
Рикка Федерико 5 0
Мазиз Юссеф 5 0
Мисао Кенто 4 0
Мигель Флориан 4 0
Плетинкс Эвауд 4 0
Joel Schingtienne 4 0
Влитинк Тибо 3 0
Nachon Nsingi 3 0
Дом Джорен 2 0
Руссо Франко 2 0
Браут-Брюнес Джонатан 2 0
Кийине Софиан 2 0
Акимото Такахиро 2 0
Oscar Garcia II 1 0
Шломо Раз 1 0
Н'Дри Конан 1 0
Nathaniel Opoku 1 0
Christ Souanga 1 0

Результаты матчей

Сент-Трейден
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
30% (6)
30% (6)
АХ Лёвен
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

7
13
Сент-Трейден
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
32% (6)
16% (3)
АХ Лёвен
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
15% (3)
40% (8)
45% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
40% (8)
45% (9)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

22
14

Упущенные победы

20
23
Сент-Трейден
72%
28%
18 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (13)
41% (16)
26% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (18)
31% (12)
23% (9)
АХ Лёвен
35.7%
64.3%
10 побед 18 поражений
Первый тайм
23% (9)
38% (15)
38% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (8)
36% (14)
44% (17)

Сухие победы

11
5

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

27
15

Упущенные победы

27
36

Голы по времени матча

Забито

24
19
8 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 5
25 Не забивали 25
3
13%
6
32%
1-15
1
4%
1
5%
16-30
4
17%
6
32%
31-45
2
8%
1
5%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
11
46%
4
21%
76-90

Пропущено

23
36
11 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 16
4
17%
5
14%
1-15
2
9%
6
17%
16-30
5
22%
4
11%
31-45
3
13%
7
19%
46-60
3
13%
7
19%
61-75
6
26%
7
19%
76-90

Забито

23
28
12 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 11
25 Не забивали 24
7
30%
5
18%
1-15
1
4%
4
14%
16-30
4
17%
2
7%
31-45
1
4%
5
18%
46-60
3
13%
3
11%
61-75
7
30%
9
32%
76-90

Пропущено

38
19
12 В 1-м тайме 9
26 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 12
4
11%
1
5%
1-15
1
3%
2
11%
16-30
7
18%
6
32%
31-45
10
26%
3
16%
46-60
8
21%
4
21%
61-75
8
21%
2
11%
76-90

Забито

47
47
20 В 1-м тайме 24
27 Во 2-м тайме 23
20 Забивали первыми 16
11 Не забивали 10
10
21%
11
23%
1-15
2
4%
5
11%
16-30
8
17%
8
17%
31-45
3
6%
6
13%
46-60
6
13%
4
9%
61-75
18
38%
13
28%
76-90

Пропущено

61
55
23 В 1-м тайме 24
38 Во 2-м тайме 31
19 Пропускали первыми 20
32 Не пропускали 28
8
13%
6
11%
1-15
3
5%
8
15%
16-30
12
20%
10
18%
31-45
13
21%
10
18%
46-60
11
18%
11
20%
61-75
14
23%
9
16%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Трейден
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сент-Трейден - Мехелен 2:1 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:2
АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Стандард 3:3 Мехелен - Сент-Трейден 2:3 Сент-Трейден - Вестерло 2:0 Сент-Трейден - Брюгге 2:1 Эйпен - Сент-Трейден 1:0 Антверпен - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - Вестерло 1:0 Андерлехт - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Гент 4:1 Сент-Трейден - Генк 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1
АХ Лёвен
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Гент - АХ Лёвен 0:1 АХ Лёвен - Стандард 3:1 Мехелен - АХ Лёвен 3:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1
АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:0 АХ Лёвен - Гент 2:1 Стандард - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Мехелен 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 1:0 Брюгге - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2 РВДМ 47 - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0 Стандард - АХ Лёвен 1:0 Вестерло - АХ Лёвен 0:3 АХ Лёвен - Генк 2:1 Кортрейк - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Спарта Роттердам - АХ Лёвен 1:2

Результаты матчей

Сент-Трейден
АХ Лёвен

Точный счет

1:1
5 раз 25%
1:0
4 раза 20%
2:1
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 45%
2
5 раз 25%
0
4 раза 20%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
8 раз 42%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%

Точный счет

1:1
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 25%
3:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
5:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
1
11 раз 55%
0
6 раз 30%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%

Точный счет

1:1
9 раз 23%
1:0
6 раз 15%
2:1
4 раза 10%
0:2
3 раза 8%
3:3
3 раза 8%
4:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
8 раз 21%
1:0
4 раза 10%
1:2
4 раза 10%
3:1
4 раза 10%
0:0
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
5:1
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 44%
0
9 раз 23%
2
8 раз 21%
3
4 раза 10%
4
1 раз 3%
1
19 раз 49%
0
10 раз 26%
2
5 раз 13%
3
4 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Сент-Трейден
АХ Лёвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
15
4
7
13
1.5
7
12
2
18
2.5
4
15
1
19
3.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
14
6
6
13
1.5
3
17
3
16
2.5
1
19

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
9
0.5
Больше Меньше
29
10
13
26
1.5
10
29
5
34
2.5
5
34
1
38
3.5
1
38
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 8 6 0 2 21 - 9 42
2.
Мехелен
 8 3 1 4 15 - 16 33
3.
Сент-Трейден
 9 3 4 2 14 - 13 33
4.
АХ Лёвен
 9 4 3 2 11 - 10 30
5.
Стандард
 7 0 5 2 9 - 15 22
6.
Вестерло
 7 0 3 4 10 - 17 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 4 3 0 1 11 - 5 33
2.
Сент-Трейден
 5 2 2 1 8 - 7 28
3.
АХ Лёвен
 4 3 0 1 8 - 5 24
4.
Мехелен
 4 2 0 2 10 - 9 6
5.
Стандард
 3 0 3 0 1 - 1 3
6.
Вестерло
 4 0 3 1 6 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мехелен
 4 1 1 2 5 - 7 27
2.
Стандард
 4 0 2 2 8 - 14 19
3.
Вестерло
 3 0 0 3 4 - 8 15
4.
Гент
 4 3 0 1 10 - 4 9
5.
АХ Лёвен
 5 1 3 1 3 - 5 6
6.
Сент-Трейден
 4 1 2 1 6 - 6 5

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 26 (1)
Андерлехт Дрейер Андерс 18 (9)
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 18 (3)
Брюгге Родригеш Тьяго 18 (3)
Андерлехт Дольберг Каспер 15 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 12
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 10
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 8
Андерлехт Дебаст Зено 2 8
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 37'
      Бока Эрик получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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