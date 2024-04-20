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  3. Сербия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: .
Црвена Звезда
2:2
Второй тайм: 90+'
Партизан
0'
0:1
11' Гол
Баждар Самед
1:1
16' Пенальти
Гелор Конга
1:2
56' Гол
Северина Ксандер
2:2
90' Гол
Ндиайе Чериф

Ход матча

11'
0:1
Баждар Самед
16'
Гелор Конга
1:1
56'
1:2
Северина Ксандер
90'
Ндиайе Чериф
2:2
Прогнозы 114
Црвена Звезда 89.5% (102)
X 7.9% (9)
Партизан 2.6% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Црвена Звезда
Партизан

История личных встреч

Црвена Звезда
Партизан

24 матча

66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.8%
58.3%
11 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
54.2%
14 побед 13 ничьих 0 побед

27 матчей

29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 19 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 12 ничьих 14 побед

Второй тайм

25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 17 побед

51 матч

31.4%
31.4%
37.2%
16 побед 16 ничьих 19 побед

Первый тайм

21.6%
51%
27.4%
11 побед 26 ничьих 14 побед

Второй тайм

27.5%
39.2%
33.3%
14 побед 20 ничьих 17 побед

История матчей

С
2:2
С
2:1
С
0:0
С
1:0
С
1:1
К
2:1
С
0:0
С
2:0
С
1:1
К
0:0
С
1:0
С
1:1
К
1:0
С
0:0
С
2:0
К
0:1
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
2:1
С
1:1
С
0:0
К
1:0
С
1:3
С
1:1
С
1:0
С
1:1
С
1:2
С
3:1
С
0:0
С
1:0
С
2:1
С
1:0
С
1:0
С
3:2
С
0:1
SC
0:2
К
2:0
С
0:2
С
1:0
К
1:0
К
2:0
С
0:1
С
1:0
С
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
К
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1

Голы

Всего голов

33
14

Голов в среднем за матч

1.18
0.61

Среднее время на гол

76
147

Всего голов

25
26

Голов в среднем за матч

1.09
0.93

Среднее время на гол

82
96

Всего голов

58
40

Голов в среднем за матч

1.14
0.78

Тотал матчей

2.5
45
Больше 88%
Меньше 12%
6
31
Больше 61%
Меньше 39%
20
13
Больше 25%
Меньше 75%
38
6
Больше 12%
Меньше 88%
45
3
Больше 6%
Меньше 94%
48

Среднее время на гол

79
114

Бомбардиры внутри турнира

Црвена Звезда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гелор Конга 9 (8) 0.29
Олайинка Питер 8 0.26
Миятович Йован 8 0.26
Ндиайе Чериф 7 0.23
Катай Александар 7 (1) 0.23
Букари Осман 7 (1) 0.23
Крассо Жан-Филипп 7 (3) 0.23
Иванич Мирко 5 0.16
Ин-Бом Хван 4 (1) 0.13
Родич Милан 3 0.1
Драгович Александр 2 0.06
Мияйлович Срджан 2 0.06
Спайич Урош 2 0.06
Митрович Стефан 1 0.03
Кангва Кингс 1 0.03
Стаменич Марко 1 0.03
Сливич Йован 1 0.03
Лучич Владимир 1 0.03
Партизан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салданья 16 (3) 0.52
Натхо Бибрас 9 (6) 0.29
Северина Ксандер 7 0.23
Захид Гайас 7 (1) 0.23
Баждар Самед 6 0.19
Николич Неманья III 4 0.13
Калулу Альдо 3 0.1
Мениг Квинси 2 0.06
Стойкович Аранджел 2 0.06
Маркович Светозар 2 0.06
Белич Кристиян 2 0.06
Кастильо Денил 2 0.06
Филипович Александар 1 0.03
Кануте Франк 1 0.03
Ковачевич Боян 1 0.03
Ён Чжун Го 1 0.03
Илич Михайло 1 0.03

Карточки

Црвена Звезда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Партизан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антич Никола 0 1
Шчекич Александар 0 1
Калулу Альдо 0 1
Северина Ксандер 0 1

Результаты матчей

Црвена Звезда
100%
13 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (12)
20% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Партизан
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

3
10
Црвена Звезда
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
27% (4)
7% (1)
67% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)
Партизан
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)

Сухие победы

0
6

Сухие поражения

6
0

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

32
34
Црвена Звезда
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
53% (16)
13% (4)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
33% (10)
37% (11)
Партизан
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)

Сухие победы

8
8

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

15
12

Упущенные победы

35
44

Голы по времени матча

Забито

40
32
19 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 10
15 Не забивали 15
9
23%
1
3%
1-15
4
10%
1
3%
16-30
6
15%
6
19%
31-45
6
15%
3
9%
46-60
7
18%
8
25%
61-75
8
20%
13
41%
76-90

Пропущено

11
17
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
1
9%
2
12%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
2
18%
4
24%
31-45
1
9%
3
18%
46-60
2
18%
3
18%
61-75
3
27%
4
24%
76-90

Забито

36
34
17 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 10
15 Не забивали 17
4
11%
1
3%
1-15
5
14%
5
15%
16-30
8
22%
6
18%
31-45
3
8%
6
18%
46-60
7
19%
5
15%
61-75
9
25%
11
32%
76-90

Пропущено

16
18
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
3
19%
5
28%
1-15
3
19%
3
17%
16-30
3
19%
2
11%
31-45
1
6%
3
17%
46-60
5
31%
3
17%
61-75
1
6%
2
11%
76-90

Забито

76
66
36 В 1-м тайме 20
40 Во 2-м тайме 46
24 Забивали первыми 20
0 Не забивали 2
13
17%
2
3%
1-15
9
12%
6
9%
16-30
14
18%
12
18%
31-45
9
12%
9
14%
46-60
14
18%
13
20%
61-75
17
22%
24
36%
76-90

Пропущено

27
35
14 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 21
4
15%
7
20%
1-15
5
19%
4
11%
16-30
5
19%
6
17%
31-45
2
7%
6
17%
46-60
7
26%
6
17%
61-75
4
15%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Црвена Звезда
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Црвена Звезда - Железничар Панчево 3:0 Црвена Звезда - ОФК Вршац 3:0 Радник Сурдулица - Црвена Звезда 0:2 Црвена Звезда - ИМТ Нови Белград 2:0
Явор Иваньица - Црвена Звезда 0:3 Црвена Звезда - Зенит 1:0 Црвена Звезда - Раднички 1923 5:0 Раднички Ниш - Црвена Звезда 0:2 Црвена Звезда - Партизан 2:2 Бачка-Топола - Црвена Звезда 1:3 Црвена Звезда - Чукарички 3:0 Нови Пазар - Црвена Звезда 0:3 Црвена Звезда - Вождовац 2:1 Црвена Звезда - Ботев Враца 2:1 Црвена Звезда - Младост 2:0 Црвена Звезда - Спартак Субботица 3:1 Залаэгерсег - Црвена Звезда 0:1 Црвена Звезда - Хлорака 3:2 Партизан - Црвена Звезда 2:1 Спартак Суботица - Црвена Звезда 1:4
Партизан
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Чукарички - Партизан 3:2 Партизан - Вождовац 1:1 Партизан - Нови Пазар 2:0 Вождовац - Партизан 2:3
Партизан - Спартак Суботица 1:0 Младост Лучани - Партизан 1:1 Партизан - Напредак 0:1 Црвена Звезда - Партизан 2:2 Партизан - Железничар Панчево 3:1 Радник Сурдулица - Партизан 1:2 Партизан - ИМТ Нови Белград 5:2 Явор Иваньица - Партизан 0:1 Партизан - Црвена Звезда 2:1 Партизан - Раднички 1923 3:3 Раднички Ниш - Партизан 2:1 Партизан - Войводина Нови Сад 3:1 Партизан - Бачка-Топола 0:4 Партизан - Чукарички 2:1 Нови Пазар - Партизан 0:1 Партизан - Вождовац 3:0

Результаты матчей

Црвена Звезда
Партизан

Точный счет

3:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

3
6 раз 40%
2
4 раза 27%
1
2 раза 13%
5
2 раза 13%
4
1 раз 7%
3
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:3
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
2 раза 13%
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 13%
0:3
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

3
10 раз 33%
2
10 раз 33%
1
5 раз 17%
4
3 раза 10%
5
2 раза 7%
2
11 раз 37%
3
10 раз 33%
1
5 раз 17%
0
2 раза 7%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Црвена Звезда
Партизан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
1.5
Больше Меньше
12
3
9
6
2.5
7
8
3
12
3.5
1
14
2
13
4.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
1.5
Больше Меньше
11
4
6
9
2.5
5
10
2
13
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
5
1.5
Больше Меньше
23
7
15
15
2.5
12
18
5
25
3.5
2
28
2
28
4.5
1
29

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Црвена Звезда
 2:2 31 25 3 3 79 - 24 78
2.
Партизан
 2:2 31 22 5 4 68 - 37 71
3.
Бачка-Топола
 31 18 9 4 60 - 31 63
4.
Раднички 1923
 31 17 2 12 50 - 49 53
5.
Войводина Нови Сад
 31 14 8 9 51 - 45 50
6.
Чукарички
 31 13 9 9 47 - 37 48
7.
Младост Лучани
 30 11 7 12 30 - 40 40
8.
Напредак
 30 11 6 13 31 - 39 39

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нови Пазар
 30 10 6 14 35 - 40 36
2.
Спартак Суботица
 30 10 4 16 29 - 44 34
3.
Раднички Ниш
 30 9 6 15 33 - 40 33
4.
ИМТ Нови Белград
 30 9 5 16 34 - 47 32
5.
Явор Иваньица
 30 9 4 17 28 - 45 31
6.
Вождовац
 30 7 9 14 38 - 48 30
7.
Железничар Панчево
 30 7 5 18 34 - 59 26
8.
Радник Сурдулица
 30 3 8 19 19 - 41 17

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Црвена Звезда
 2:2 16 13 3 0 44 - 11 42
2.
Партизан
 2:2 15 12 1 2 34 - 18 37
3.
Раднички 1923
 16 11 1 4 30 - 22 34
4.
Войводина Нови Сад
 15 9 4 2 25 - 16 31
5.
Бачка-Топола
 16 9 4 3 29 - 18 31
6.
Чукарички
 15 8 5 2 27 - 16 29
7.
Младост Лучани
 15 7 4 4 19 - 15 25
8.
Напредак
 15 5 3 7 12 - 17 18

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нови Пазар
 15 7 3 5 23 - 20 24
2.
Явор Иваньица
 15 7 2 6 19 - 20 23
3.
Вождовац
 15 6 5 4 27 - 19 23
4.
Раднички Ниш
 15 6 3 6 16 - 18 21
5.
Спартак Суботица
 15 6 0 9 16 - 25 18
6.
Железничар Панчево
 15 5 2 8 21 - 26 17
7.
ИМТ Нови Белград
 15 4 4 7 16 - 21 16
8.
Радник Сурдулица
 15 1 4 10 6 - 20 7

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Црвена Звезда
 2:2 15 12 0 3 35 - 13 36
2.
Партизан
 2:2 16 10 4 2 34 - 19 34
3.
Бачка-Топола
 15 9 5 1 31 - 13 32
4.
Напредак
 15 6 3 6 19 - 22 21
5.
Раднички 1923
 15 6 1 8 20 - 27 19
6.
Чукарички
 16 5 4 7 20 - 21 19
7.
Войводина Нови Сад
 16 5 4 7 26 - 29 19
8.
Младост Лучани
 15 4 3 8 11 - 25 15

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ИМТ Нови Белград
 15 5 1 9 18 - 26 16
2.
Спартак Суботица
 15 4 4 7 13 - 19 16
3.
Раднички Ниш
 15 3 3 9 17 - 22 12
4.
Нови Пазар
 15 3 3 9 12 - 20 12
5.
Радник Сурдулица
 15 2 4 9 13 - 21 10
6.
Железничар Панчево
 15 2 3 10 13 - 33 9
7.
Явор Иваньица
 15 2 2 11 9 - 25 8
8.
Вождовац
 15 1 4 10 11 - 29 7

Топ бомбардиров
Партизан Салданья 16
Бачка-Топола Чиркович Александар 13
ИМТ Нови Белград Milos Lukovic 13
Чукарички Миладинович Игор 10
Бачка-Топола Пантович Милош 10
Весь список

Топ нарушителей
Раднички 1923 Симович Слободан 1
Раднички 1923 Fedja Dudic 1
Раднички 1923 Milos Vidovic 1
Раднички 1923 Митрович Милан 1
Младост Лучани Йоксимович Милан 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    90'
    Калулу получает карточку желтого цвета тем временем от рефери. За длинный язык, так сказать. А что по голу? Он засчитан все-таки? Судя по всему, да.
  • Дополнительное время
    90'
    15 минут добавлено!
  • Описание гола
    89'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! НДИАЙЕ! 2:2!
    Сравнивает счет сейчас в  матче коллектив хозяев. Справа получил мяч Ндиайе, после чего аккуратно подсек сферу над вратарем, переправив мяч в сетку!
  • Замена
    88'
    Натхо на поле вышел, а Северина отправился отдыхать за пределы футбольного газона. Отметим эту ротацию в поединке. 
  • 86'
    Натхо, судя по всему, на поле выйдет в составе команды гостей. Кого Бибарс заменит сейчас? С минуты на минуту узнаем. 
  • 85'
    Болельщики владеют игровым снарядом в районе центрального круга. Ждем, друзья, чем эта встреча закончится. "Црвена Звезда" в этом сезоне на своем поле еще не проигрывала. 
  • 84'
    Да, много моментов и сама "Црвена" сегодня нее реализует, хотя голевых ситуаций немало у хозяев. Рано или поздно они все-таки забьют, если продолжат так давить.
  • Штанга
    82'
    ОПАСНО! Букари! С близкого расстояния он не сумел забить. Скинул он на Катая, который нанес удар по рамке соперника. Вратарь гостей успел перевести сферу в штангу!
  • 81'
    Спешить стали уже игроки "Црвены Звезды", и именно этот факт качественно влияет на ход противостояния. У "Красной звезды" еще есть шансы отыграться. 
  • 79'
    Классные игры между собой в этом сезоне лидеры чемпионата показывают. Вот и сегодня интрига во встрече держится до последних минут. 
  • Желтая карточка
    78'
    Неудачно угловой сейчас разыграли футболисты "Партизана". У нас Ковачевич получает сейчас карточку желтого цвета за удар локтем по лицу сопернику.
  • 77'
    Калулу простреливал мяч с правого края в центр штрафной. Защитник подставил ногу под мяч и выбил сферу за лицевую. На угловой. 
  • Замена
    75'
    У "Црвены Звезды" также ротация. Вместо Инивача на поле Олайинка появился. Очередная ротация в этом противостоянии состоялась. 
  • Замена
    74'
    Филиппович вместо Стойковича на поле в составе гостевой команды сейчас появился. Го ушел также. Вместо него Калулу появился. 
  • 73'
    В среднем за матч "Црвена" наносит 18 ударов по воротам, а "Партизан" - 15. Получается, что сегодня встречаются самые часто бьющие коллективы. 
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    • 72'
      Никак не могут продолжить встречу оппоненты. Действительно ничего не видно. Минут 10 в связи с паузами будет рефери у нас добавлять. 
    • 70'
      Отменяют судьи гол в ворота "Партизана". У нас же опять пауза из-за задымления. Там целый горящий сектор можно увидеть. Хоть бы ничего болельщики не подожгли. 
    • Офсайд
      69'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КАТАЙ! 2:2!
      Сравнивает счет коллектив хозяев. Подача с правого края в центр штрафной. Катай головой пробивает по воротам соперника, и сфера оказалась в сетке. Судья смотрит повтор с коллегами, и обнаруживает офсайд!
    • Замена
      67'
      Салданья вместо Баждара на поле появился тем временем. 
    • Опасный момент
      66'
      ОПАСНО! Ндиайе сейчас после подачи с правого края головой пробил по рамке соперника, и мяч рядом со стойкой просвистел в этой ситуации
    • 65'
      65% против 35% по проценту владения мячом. Впереди игроки "Црвены Звезды". Но на табло все также счет в пользу гостей, которые близки к победе в матче. 
    • 63'
      Все, вроде как, в порядке с Кастильо. Встречу он продолжит, но видно, что играть ему сейчас явно непросто. 
    • 62'
      Над Кастильо там продолжают колдовать. Пока игрок не может встречу продолжить. Неужели будет вынужденная замена. Ждем решения медиков. 
    • Травма, повреждение
      61'
      А тут сейчас игрок гостей получает травму. Кастильо лежит на траве и пока не может подняться. Свой же вратарь в него влетел в данном случае. 
    • Замена
      59'
      Катай вместо Канга появился в составе "Црвены Звезды" тем временем. Отметим эту ротацию в нашем протоколе. 
    • 58'
      Да, мяч засчитан, можно встречу продолжать. Посмотрим теперь, что придумает "Црвена" ради того, чтобы счет на табло все-таки сравнять. 
    • 56'
      Крутой гол от Северины, и сейчас рефери слушает ассистентов "ВАР". Неужели в этой ситуации мог быть какой-то фол в игре? Офсайда не было, вроде как. 
    • Описание гола
      55'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! СЕВЕРИНА! 1:2!
      Выходит вперед "Партизан". Справа получил седьмой номер гостей сферу, после чего с шага направил мяч точно в левую "девятку". Шикарный гол, исполнение на самом высочайшем уровне!
    • 54'
      Запасные игроки оппонентов уже отправились на разминку. У нас же сейчас петарда была выброшена на газон. Кто там хулиганит опять?
    • 53'
      Да, окончательно видимость налажена. Ндиайе сейчас завалил Стойковича на газон. Рефери тут же остановил игру. У нас очередной фол в матче. 
    • 51'
      Ходят по полю игроки. Мне кажется, что им даже друг друга сейчас толком не видно. Но все-таки судья дает возможность игрокам продолжить встречу. 
    • 50'
      Нет, пока не могут соперники продолжить встречу. Вообще не рассеивается дым. Ну, судья минут семь добавлять будет. Никак болельщики не могут успокоиться. 
    • 48'
      Снова затянуло облако дыма сейчас поле. Ничего не видно. Судья принимает решение временно приостановить игру, пока восстановится видимость. 
    • Замена
      47'
      Замена, судя по всему, случилась в перерыве. Сейчас будем разбиться, кто на поле появился. Ага, Джига вместо Родича вышел.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал второй тайм в нашем матче! Удачи соперникам, поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Прозвучал свисток на перерыв! После 45 минут встречи счет на табло - 1:1. Пока ничья.
    • Опасный момент
      44'
      ОПАСНО! Букари! Вышел он на свидание с кипером. После этого пробил он под опорную Круничу, который свой коллектив сумел спасти!
    • 43'
      По ноге получил в центре поля Овусу. Начал он с судьей обсуждать момент. Пытался игрок выпросить карточку у судьи за соперника, но выпросить ее не сумел. 
    • 41'
      Крунича призывает рефери быстрее вводить снаряд в игру. Судья показывает, что может и карточку показать, если ситуация будет этого требовать. 
    • 40'
      В принципе пока что у нас очень равная игра. Мне кажется, что забитых мячей в матче будет немало. Второй тайм, в частности, получится не менее интересным. 
    • Желтая карточка
      39'
      Последняя 5-минутка в первом тайме. Овусу получает тем временем карточку желтого цвета от рефери. За агрессивный подкат против одного из оппонентов 
    • Офсайд
      37'
      Ндиайе оказался в офсайде. Рефери поднял флажок, зафиксировав "вне игры" в этом игровом эпизоде. Очередная остановка в матче. 
    • Офсайд
      36'
      Стаменич теперь оказывается в офсайде. Было "вне игры", и судейский корпус в этой ситуации среагировал. Был офсайд, особо не поспоришь.
    • 35'
      Завелись и фанаты "Партизана" сейчас. Обе стороны заслуживают уважения. Дерби - есть дерби. Оно получается очень красочным и напряженным.
    • 33'
      Если сегодня гости проиграют, то они уже 10 очков будут отставать от своего соперника. Отыграться в борьбе за чемпионский титул будет невозможно. А вот победа в сегодняшнем матче какую-то интригу в чемпионскую гонку вносит.
    • 32'
      Перед началом встречи была стычка между фанатами обеих команд, но за пределами стадиона. Все конфликты местная полиция урегулировала. 
    • 31'
      Антич нанес дальний удар по воротам соперника - Глазер сопроводил улетающий за пределы поля снаряд взглядом. Было довольно опасно. 
    • Фол, нарушение
      29'
      Полчаса отыграли соперники на поле у нас тем временем. Кастильо фолит в центре поля. По ноге он огрел  оппонента, после чего поспешил удалиться восвояси. 
    • Штанга
      28'
      ЧЖУН! Классно игрок пробил из-под защитника в ближний угол. Мяч ударился в стойку и вылетел в поле. Это было очень опасно! Везет хозяевам!
    • Офсайд
      26'
      Букари в офсайде сейчас оказался. Слишком рано он к мячу устремился и угодил в ловушку, сотканную защитниками соперника. 
    • 25'
      Делают все, чтобы забить еще один гол хозяева встречи. Уверенно они мячом владеют и сопернику почти ничего не позволяют придумать в атаке. 
    • 24'
      Раздражительная реакция со стороны трибун. Многовато, как кажется фанатам, гости устанавливают мяч у углового флага. Корнер, к слову, ни к чему не привел сейчас.
    • Угловой
      22'
      Угловой сейчас заработали игроки "Партизана" на левом фланге. Захид навесил мяч на дальнюю штангу, и там кто-то из защитников сферу за лицевую линию выбил 
    • 21'
      Ндиайе опередил своего опекуна сейчас. После паса с правого края он нанес удар в касание, но мяч от его ноги улетает намного выше цели.
    • 20'
      20 минут миновало в нашем матче. "Партизан" владеет мячом на своем поле, но пока провести ничего опасного не может на ворота соперника. 
    • 18'
      Владеет сейчас снарядом в районе центрального круга "Црвена Звезда". Трибуны у нас продолжаются сходить с ума и буквально бесноваться.
    • 17'
      Уже через пару дней оппоненты снова сыграют на это же стадионе другг с другом. Правда, уже в рамках национального Кубка. В рамках полуфинала турнира. 
    • Пенальти
      15'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КАНГА! 1:1!
      Переигрывает Гелор Крунича с 11-метровой отметки. Пробил он в левый от себя угол, и кипер до сферы достал. Тем не менее, сфера все равно в сетку влетела.
    • 14'
      Ковачевич там своего кипера подставил. Именно он такой плохой пас на партнера отдал, что привело к взятию ворот.
    • Пенальти!
      13'
      А тут 11-метровый удар рефери назначает. Иванич получает удар по ноге от кипера "Партизана". Рефери тут же указывает на "точку". Это шанс для команды хозяев.
    • 11'
      Прекрасную комбинацию разыграли футболисты "Партизана". Мне кажется, что дальше наша встреча будет еще более интересной. Все самое лучшее впереди. 
    • Описание гола
      10'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БАЖДАР! 0:1!
      Забивает "Партизан"! С правого края пошел навес в штрафную "Црвены Звезды". В итоге Баждар пробил по воротам, и сфера оказалась в сетке. Стойкович - автор голевого паса.
    • Опасный момент
      9'
      ОПАСНО! Букари! Вошел он в штрафную соперника справа, нанес выстрел по воротам оппонента, и снаряд рядом со стойкой просвистел!
    • 7'
      Ревут трибуны у нас. Рассеялся дым, и сейчас идеальной можно назвать телевизионную картинку.
    • 6'
      Сбегала уже и "Црвена" сейчас в атаку. С левого края пошла передача в центр штрафной - прямо в руки голкиперу сфера прилетела.
    • Угловой
      5'
      Два кряду угловых разыграли футболисты "Партизана". Ничего опасного со стандартов придумать не удалось коллективу хозяев тем временем. 
    • Опасный момент
      3'
      ОПАСНО! Баждар! Классно он в правый от себя угол пробивал, но кипер "красной звезды" добрался до снаряда, сумев отбить мяч на угловой!
    • Опасный момент
      2'
      МОМЕНТ! Северина нанес удар по воротам соперника, и мяч рядом со стойкой пролетел! Было очень опасно! Просто повезло хозяевам!
    • Первый тайм начался
      1'
      Наша встреча стартовала! Удачи соперникам, поехали!
    • До матча
    • Какая-то невероятная дымка на поле. Напускали ее болельщики. Рефери пока не может дать старт в нашем матче.
    • Добрый вечер, уважаемые любители спорта №1! Приветствуем всех, кто неравнодушен к сербскому футболу. В матче 31-го тура чемпионата Сербии сыграют на стадионе "Райко Митич" "Црвена Звезда" и "Партизан".

      Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!
    • 81 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 114
    Црвена Звезда 89.5% (102)
    X 7.9% (9)
    Партизан 2.6% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Црвена Звезда
    Ничья
    Партизан
    5.30
    Реклама, betboom.ru
    4.80
    Реклама, pari.ru
    8.70
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Црвена Звезда 2:2 Партизан

    Исход игры
    Црвена Звезда
    89.5% (102)
    Ничья
    7.9% (9)
    Партизан
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.97% (81)
    Меньше
    27.03% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    75.68% (84)
    Нет
    24.32% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Црвена Звезда
    58.8% (67)
    1:0 Црвена Звезда
    15.8% (18)
    2:0 Црвена Звезда
    7.9% (9)
    2:2 Ничья
    5.3% (6)
    3:1 Црвена Звезда
    4.4% (5)
    1:1 Ничья
    2.6% (3)
    2:3 Партизан
    1.8% (2)
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