Да, много моментов и сама "Црвена" сегодня нее реализует, хотя голевых ситуаций немало у хозяев. Рано или поздно они все-таки забьют, если продолжат так давить.

Болельщики владеют игровым снарядом в районе центрального круга. Ждем, друзья, чем эта встреча закончится. "Црвена Звезда" в этом сезоне на своем поле еще не проигрывала.

Натхо, судя по всему, на поле выйдет в составе команды гостей. Кого Бибарс заменит сейчас? С минуты на минуту узнаем.

Натхо на поле вышел, а Северина отправился отдыхать за пределы футбольного газона. Отметим эту ротацию в поединке.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! НДИАЙЕ! 2:2! Сравнивает счет сейчас в матче коллектив хозяев. Справа получил мяч Ндиайе, после чего аккуратно подсек сферу над вратарем, переправив мяч в сетку!

Калулу получает карточку желтого цвета тем временем от рефери. За длинный язык, так сказать. А что по голу? Он засчитан все-таки? Судя по всему, да.

В среднем за матч "Црвена" наносит 18 ударов по воротам, а "Партизан" - 15. Получается, что сегодня встречаются самые часто бьющие коллективы.

Филиппович вместо Стойковича на поле в составе гостевой команды сейчас появился. Го ушел также. Вместо него Калулу появился.

У "Црвены Звезды" также ротация. Вместо Инивача на поле Олайинка появился. Очередная ротация в этом противостоянии состоялась.

Калулу простреливал мяч с правого края в центр штрафной. Защитник подставил ногу под мяч и выбил сферу за лицевую. На угловой.

Неудачно угловой сейчас разыграли футболисты "Партизана". У нас Ковачевич получает сейчас карточку желтого цвета за удар локтем по лицу сопернику.

Классные игры между собой в этом сезоне лидеры чемпионата показывают. Вот и сегодня интрига во встрече держится до последних минут.

Спешить стали уже игроки "Црвены Звезды", и именно этот факт качественно влияет на ход противостояния. У "Красной звезды" еще есть шансы отыграться.

ОПАСНО! Букари! С близкого расстояния он не сумел забить. Скинул он на Катая, который нанес удар по рамке соперника. Вратарь гостей успел перевести сферу в штангу!

Катай вместо Канга появился в составе "Црвены Звезды" тем временем. Отметим эту ротацию в нашем протоколе.

А тут сейчас игрок гостей получает травму. Кастильо лежит на траве и пока не может подняться. Свой же вратарь в него влетел в данном случае.

Над Кастильо там продолжают колдовать. Пока игрок не может встречу продолжить. Неужели будет вынужденная замена. Ждем решения медиков.

Все, вроде как, в порядке с Кастильо. Встречу он продолжит, но видно, что играть ему сейчас явно непросто.

65% против 35% по проценту владения мячом. Впереди игроки "Црвены Звезды". Но на табло все также счет в пользу гостей, которые близки к победе в матче.

ОПАСНО! Ндиайе сейчас после подачи с правого края головой пробил по рамке соперника, и мяч рядом со стойкой просвистел в этой ситуации

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КАТАЙ! 2:2! Сравнивает счет коллектив хозяев. Подача с правого края в центр штрафной. Катай головой пробивает по воротам соперника, и сфера оказалась в сетке. Судья смотрит повтор с коллегами, и обнаруживает офсайд!

Отменяют судьи гол в ворота "Партизана". У нас же опять пауза из-за задымления. Там целый горящий сектор можно увидеть. Хоть бы ничего болельщики не подожгли.

Никак не могут продолжить встречу оппоненты. Действительно ничего не видно. Минут 10 в связи с паузами будет рефери у нас добавлять.

Замена, судя по всему, случилась в перерыве. Сейчас будем разбиться, кто на поле появился. Ага, Джига вместо Родича вышел.

Снова затянуло облако дыма сейчас поле. Ничего не видно. Судья принимает решение временно приостановить игру, пока восстановится видимость.

Нет, пока не могут соперники продолжить встречу. Вообще не рассеивается дым. Ну, судья минут семь добавлять будет. Никак болельщики не могут успокоиться.

Ходят по полю игроки. Мне кажется, что им даже друг друга сейчас толком не видно. Но все-таки судья дает возможность игрокам продолжить встречу.

Да, окончательно видимость налажена. Ндиайе сейчас завалил Стойковича на газон. Рефери тут же остановил игру. У нас очередной фол в матче.

Запасные игроки оппонентов уже отправились на разминку. У нас же сейчас петарда была выброшена на газон. Кто там хулиганит опять?

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! СЕВЕРИНА! 1:2! Выходит вперед "Партизан". Справа получил седьмой номер гостей сферу, после чего с шага направил мяч точно в левую "девятку". Шикарный гол, исполнение на самом высочайшем уровне!

Крутой гол от Северины, и сейчас рефери слушает ассистентов "ВАР". Неужели в этой ситуации мог быть какой-то фол в игре? Офсайда не было, вроде как.

Да, мяч засчитан, можно встречу продолжать. Посмотрим теперь, что придумает "Црвена" ради того, чтобы счет на табло все-таки сравнять.

Первый тайм

— Прозвучал свисток на перерыв! После 45 минут встречи счет на табло - 1:1. Пока ничья.

44' ОПАСНО! Букари! Вышел он на свидание с кипером. После этого пробил он под опорную Круничу, который свой коллектив сумел спасти!

43' По ноге получил в центре поля Овусу. Начал он с судьей обсуждать момент. Пытался игрок выпросить карточку у судьи за соперника, но выпросить ее не сумел.

41' Крунича призывает рефери быстрее вводить снаряд в игру. Судья показывает, что может и карточку показать, если ситуация будет этого требовать.

40' В принципе пока что у нас очень равная игра. Мне кажется, что забитых мячей в матче будет немало. Второй тайм, в частности, получится не менее интересным.

39' Последняя 5-минутка в первом тайме. Овусу получает тем временем карточку желтого цвета от рефери. За агрессивный подкат против одного из оппонентов

37' Ндиайе оказался в офсайде. Рефери поднял флажок, зафиксировав "вне игры" в этом игровом эпизоде. Очередная остановка в матче.

36' Стаменич теперь оказывается в офсайде. Было "вне игры", и судейский корпус в этой ситуации среагировал. Был офсайд, особо не поспоришь.

35' Завелись и фанаты "Партизана" сейчас. Обе стороны заслуживают уважения. Дерби - есть дерби. Оно получается очень красочным и напряженным.

33' Если сегодня гости проиграют, то они уже 10 очков будут отставать от своего соперника. Отыграться в борьбе за чемпионский титул будет невозможно. А вот победа в сегодняшнем матче какую-то интригу в чемпионскую гонку вносит.

32' Перед началом встречи была стычка между фанатами обеих команд, но за пределами стадиона. Все конфликты местная полиция урегулировала.

31' Антич нанес дальний удар по воротам соперника - Глазер сопроводил улетающий за пределы поля снаряд взглядом. Было довольно опасно.

29' Полчаса отыграли соперники на поле у нас тем временем. Кастильо фолит в центре поля. По ноге он огрел оппонента, после чего поспешил удалиться восвояси.

28' ЧЖУН! Классно игрок пробил из-под защитника в ближний угол. Мяч ударился в стойку и вылетел в поле. Это было очень опасно! Везет хозяевам!

26' Букари в офсайде сейчас оказался. Слишком рано он к мячу устремился и угодил в ловушку, сотканную защитниками соперника.

25' Делают все, чтобы забить еще один гол хозяева встречи. Уверенно они мячом владеют и сопернику почти ничего не позволяют придумать в атаке.

24' Раздражительная реакция со стороны трибун. Многовато, как кажется фанатам, гости устанавливают мяч у углового флага. Корнер, к слову, ни к чему не привел сейчас.

22' Угловой сейчас заработали игроки "Партизана" на левом фланге. Захид навесил мяч на дальнюю штангу, и там кто-то из защитников сферу за лицевую линию выбил

21' Ндиайе опередил своего опекуна сейчас. После паса с правого края он нанес удар в касание, но мяч от его ноги улетает намного выше цели.

20' 20 минут миновало в нашем матче. "Партизан" владеет мячом на своем поле, но пока провести ничего опасного не может на ворота соперника.

18' Владеет сейчас снарядом в районе центрального круга "Црвена Звезда". Трибуны у нас продолжаются сходить с ума и буквально бесноваться.

17' Уже через пару дней оппоненты снова сыграют на это же стадионе другг с другом. Правда, уже в рамках национального Кубка. В рамках полуфинала турнира.

15' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КАНГА! 1:1!

Переигрывает Гелор Крунича с 11-метровой отметки. Пробил он в левый от себя угол, и кипер до сферы достал. Тем не менее, сфера все равно в сетку влетела.

14' Ковачевич там своего кипера подставил. Именно он такой плохой пас на партнера отдал, что привело к взятию ворот.

13' А тут 11-метровый удар рефери назначает. Иванич получает удар по ноге от кипера "Партизана". Рефери тут же указывает на "точку". Это шанс для команды хозяев.

11' Прекрасную комбинацию разыграли футболисты "Партизана". Мне кажется, что дальше наша встреча будет еще более интересной. Все самое лучшее впереди.

10' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БАЖДАР! 0:1!

Забивает "Партизан"! С правого края пошел навес в штрафную "Црвены Звезды". В итоге Баждар пробил по воротам, и сфера оказалась в сетке. Стойкович - автор голевого паса.

9' ОПАСНО! Букари! Вошел он в штрафную соперника справа, нанес выстрел по воротам оппонента, и снаряд рядом со стойкой просвистел!

7' Ревут трибуны у нас. Рассеялся дым, и сейчас идеальной можно назвать телевизионную картинку.

6' Сбегала уже и "Црвена" сейчас в атаку. С левого края пошла передача в центр штрафной - прямо в руки голкиперу сфера прилетела.

5' Два кряду угловых разыграли футболисты "Партизана". Ничего опасного со стандартов придумать не удалось коллективу хозяев тем временем.

3' ОПАСНО! Баждар! Классно он в правый от себя угол пробивал, но кипер "красной звезды" добрался до снаряда, сумев отбить мяч на угловой!

2' МОМЕНТ! Северина нанес удар по воротам соперника, и мяч рядом со стойкой пролетел! Было очень опасно! Просто повезло хозяевам!