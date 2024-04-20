Тур: 31. Стадион: Райко Митич.
2:2
Второй тайм: 90+'
0'
0:1
11' ГолБаждар Самед
1:1
16' ПенальтиГелор Конга
1:2
56' ГолСеверина Ксандер
2:2
90' ГолНдиайе Чериф
Ход матча
11'
0:1
16'
1:1
56'
1:2
90'
2:2
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
55 Глазер ОмриВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Родич МиланЗащитник
- Защитник
-
66 Ин-Бом ХванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Букари ОсманНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Джига НассерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бахар Барак
- Основной состав
-
33 Крунич МилошВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Ён Чжун ГоПолузащитник
-
29 Захид ГайасНападающий
-
14 Баждар СамедНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Калулу АльдоПолузащитник
-
10 Натхо БибрасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 СалданьяНападающий
-
Главный тренер: Игорь Дуля
История личных встреч
Црвена Звезда
Партизан
24 матча
66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.8%
58.3%
11 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
54.2%
14 побед 13 ничьих 0 побед
27 матчей
29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 19 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 12 ничьих 14 побед
Второй тайм
25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 17 побед
51 матч
31.4%
31.4%
37.2%
16 побед 16 ничьих 19 побед
Первый тайм
21.6%
51%
27.4%
11 побед 26 ничьих 14 побед
Второй тайм
27.5%
39.2%
33.3%
14 побед 20 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
14
Голов в среднем за матч
1.18
0.61
Среднее время на гол
76
147
Всего голов
25
26
Голов в среднем за матч
1.09
0.93
Среднее время на гол
82
96
Всего голов
58
40
Голов в среднем за матч
1.14
0.78
Тотал матчей
2.5
45
Больше 88%
Меньше 12%
6
31
Больше 61%
Меньше 39%
20
13
Больше 25%
Меньше 75%
38
6
Больше 12%
Меньше 88%
45
3
Больше 6%
Меньше 94%
48
Среднее время на гол
79
114
Бомбардиры внутри турнира
Црвена Звезда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гелор Конга
|9 (8)
|0.29
|Олайинка Питер
|8
|0.26
|Миятович Йован
|8
|0.26
|Ндиайе Чериф
|7
|0.23
|Катай Александар
|7 (1)
|0.23
|Букари Осман
|7 (1)
|0.23
|Крассо Жан-Филипп
|7 (3)
|0.23
|Иванич Мирко
|5
|0.16
|Ин-Бом Хван
|4 (1)
|0.13
|Родич Милан
|3
|0.1
|Драгович Александр
|2
|0.06
|Мияйлович Срджан
|2
|0.06
|Спайич Урош
|2
|0.06
|Митрович Стефан
|1
|0.03
|Кангва Кингс
|1
|0.03
|Стаменич Марко
|1
|0.03
|Сливич Йован
|1
|0.03
|Лучич Владимир
|1
|0.03
Партизан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салданья
|16 (3)
|0.52
|Натхо Бибрас
|9 (6)
|0.29
|Северина Ксандер
|7
|0.23
|Захид Гайас
|7 (1)
|0.23
|Баждар Самед
|6
|0.19
|Николич Неманья III
|4
|0.13
|Калулу Альдо
|3
|0.1
|Мениг Квинси
|2
|0.06
|Стойкович Аранджел
|2
|0.06
|Маркович Светозар
|2
|0.06
|Белич Кристиян
|2
|0.06
|Кастильо Денил
|2
|0.06
|Филипович Александар
|1
|0.03
|Кануте Франк
|1
|0.03
|Ковачевич Боян
|1
|0.03
|Ён Чжун Го
|1
|0.03
|Илич Михайло
|1
|0.03
Карточки
Црвена Звезда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Партизан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антич Никола
|0
|1
|Шчекич Александар
|0
|1
|Калулу Альдо
|0
|1
|Северина Ксандер
|0
|1
Результаты матчей
Црвена Звезда
100%
13 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (12)
20% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Партизан
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
3
10
Црвена Звезда
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
27% (4)
7% (1)
67% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)
Партизан
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Сухие победы
0
6
Сухие поражения
6
0
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
32
34
Црвена Звезда
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
53% (16)
13% (4)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
33% (10)
37% (11)
Партизан
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
Сухие победы
8
8
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
15
12
Упущенные победы
35
44
Голы по времени матча
Забито
40
32
19 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 10
15 Не забивали 15
9
23%
1
3%
1-15
4
10%
1
3%
16-30
6
15%
6
19%
31-45
6
15%
3
9%
46-60
7
18%
8
25%
61-75
8
20%
13
41%
76-90
Пропущено
11
17
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
1
9%
2
12%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
2
18%
4
24%
31-45
1
9%
3
18%
46-60
2
18%
3
18%
61-75
3
27%
4
24%
76-90
Забито
36
34
17 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 10
15 Не забивали 17
4
11%
1
3%
1-15
5
14%
5
15%
16-30
8
22%
6
18%
31-45
3
8%
6
18%
46-60
7
19%
5
15%
61-75
9
25%
11
32%
76-90
Пропущено
16
18
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
3
19%
5
28%
1-15
3
19%
3
17%
16-30
3
19%
2
11%
31-45
1
6%
3
17%
46-60
5
31%
3
17%
61-75
1
6%
2
11%
76-90
Забито
76
66
36 В 1-м тайме 20
40 Во 2-м тайме 46
24 Забивали первыми 20
0 Не забивали 2
13
17%
2
3%
1-15
9
12%
6
9%
16-30
14
18%
12
18%
31-45
9
12%
9
14%
46-60
14
18%
13
20%
61-75
17
22%
24
36%
76-90
Пропущено
27
35
14 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 21
4
15%
7
20%
1-15
5
19%
4
11%
16-30
5
19%
6
17%
31-45
2
7%
6
17%
46-60
7
26%
6
17%
61-75
4
15%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Црвена Звезда
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Црвена Звезда - Железничар Панчево 3:0 Црвена Звезда - ОФК Вршац 3:0 Радник Сурдулица - Црвена Звезда 0:2 Црвена Звезда - ИМТ Нови Белград 2:0
Явор Иваньица - Црвена Звезда 0:3 Црвена Звезда - Зенит 1:0 Црвена Звезда - Раднички 1923 5:0 Раднички Ниш - Црвена Звезда 0:2 Црвена Звезда - Партизан 2:2 Бачка-Топола - Црвена Звезда 1:3 Црвена Звезда - Чукарички 3:0 Нови Пазар - Црвена Звезда 0:3 Црвена Звезда - Вождовац 2:1 Црвена Звезда - Ботев Враца 2:1 Црвена Звезда - Младост 2:0 Црвена Звезда - Спартак Субботица 3:1 Залаэгерсег - Црвена Звезда 0:1 Црвена Звезда - Хлорака 3:2 Партизан - Црвена Звезда 2:1 Спартак Суботица - Црвена Звезда 1:4
Партизан
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Чукарички - Партизан 3:2 Партизан - Вождовац 1:1 Партизан - Нови Пазар 2:0 Вождовац - Партизан 2:3
Партизан - Спартак Суботица 1:0 Младост Лучани - Партизан 1:1 Партизан - Напредак 0:1 Црвена Звезда - Партизан 2:2 Партизан - Железничар Панчево 3:1 Радник Сурдулица - Партизан 1:2 Партизан - ИМТ Нови Белград 5:2 Явор Иваньица - Партизан 0:1 Партизан - Црвена Звезда 2:1 Партизан - Раднички 1923 3:3 Раднички Ниш - Партизан 2:1 Партизан - Войводина Нови Сад 3:1 Партизан - Бачка-Топола 0:4 Партизан - Чукарички 2:1 Нови Пазар - Партизан 0:1 Партизан - Вождовац 3:0
Результаты матчей
Црвена Звезда
Партизан
Точный счет
3:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
3
6 раз 40%
2
4 раза 27%
1
2 раза 13%
5
2 раза 13%
4
1 раз 7%
3
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:3
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
2 раза 13%
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 13%
0:3
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
3
10 раз 33%
2
10 раз 33%
1
5 раз 17%
4
3 раза 10%
5
2 раза 7%
2
11 раз 37%
3
10 раз 33%
1
5 раз 17%
0
2 раза 7%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Црвена Звезда
Партизан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
123
96
78
312
114
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
114
69
510
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
255
Больше Меньше
237
1515
1218
525
228
228
129
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|31
|25
|3
|3
|79 - 24
|78
|2.
|2:2
|31
|22
|5
|4
|68 - 37
|71
|3.
|31
|18
|9
|4
|60 - 31
|63
|4.
|31
|17
|2
|12
|50 - 49
|53
|5.
|31
|14
|8
|9
|51 - 45
|50
|6.
|31
|13
|9
|9
|47 - 37
|48
|7.
|30
|11
|7
|12
|30 - 40
|40
|8.
|30
|11
|6
|13
|31 - 39
|39
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|10
|6
|14
|35 - 40
|36
|2.
|30
|10
|4
|16
|29 - 44
|34
|3.
|30
|9
|6
|15
|33 - 40
|33
|4.
|30
|9
|5
|16
|34 - 47
|32
|5.
|30
|9
|4
|17
|28 - 45
|31
|6.
|30
|7
|9
|14
|38 - 48
|30
|7.
|30
|7
|5
|18
|34 - 59
|26
|8.
|30
|3
|8
|19
|19 - 41
|17
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|16
|13
|3
|0
|44 - 11
|42
|2.
|2:2
|15
|12
|1
|2
|34 - 18
|37
|3.
|16
|11
|1
|4
|30 - 22
|34
|4.
|15
|9
|4
|2
|25 - 16
|31
|5.
|16
|9
|4
|3
|29 - 18
|31
|6.
|15
|8
|5
|2
|27 - 16
|29
|7.
|15
|7
|4
|4
|19 - 15
|25
|8.
|15
|5
|3
|7
|12 - 17
|18
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|7
|3
|5
|23 - 20
|24
|2.
|15
|7
|2
|6
|19 - 20
|23
|3.
|15
|6
|5
|4
|27 - 19
|23
|4.
|15
|6
|3
|6
|16 - 18
|21
|5.
|15
|6
|0
|9
|16 - 25
|18
|6.
|15
|5
|2
|8
|21 - 26
|17
|7.
|15
|4
|4
|7
|16 - 21
|16
|8.
|15
|1
|4
|10
|6 - 20
|7
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|15
|12
|0
|3
|35 - 13
|36
|2.
|2:2
|16
|10
|4
|2
|34 - 19
|34
|3.
|15
|9
|5
|1
|31 - 13
|32
|4.
|15
|6
|3
|6
|19 - 22
|21
|5.
|15
|6
|1
|8
|20 - 27
|19
|6.
|16
|5
|4
|7
|20 - 21
|19
|7.
|16
|5
|4
|7
|26 - 29
|19
|8.
|15
|4
|3
|8
|11 - 25
|15
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|5
|1
|9
|18 - 26
|16
|2.
|15
|4
|4
|7
|13 - 19
|16
|3.
|15
|3
|3
|9
|17 - 22
|12
|4.
|15
|3
|3
|9
|12 - 20
|12
|5.
|15
|2
|4
|9
|13 - 21
|10
|6.
|15
|2
|3
|10
|13 - 33
|9
|7.
|15
|2
|2
|11
|9 - 25
|8
|8.
|15
|1
|4
|10
|11 - 29
|7
|Партизан
|Салданья
|16
|Бачка-Топола
|Чиркович Александар
|13
|ИМТ Нови Белград
|Milos Lukovic
|13
|Чукарички
|Миладинович Игор
|10
|Бачка-Топола
|Пантович Милош
|10
|Раднички 1923
|Симович Слободан
|1
|Раднички 1923
|Fedja Dudic
|1
|Раднички 1923
|Milos Vidovic
|1
|Раднички 1923
|Митрович Милан
|1
|Младост Лучани
|Йоксимович Милан
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Црвена Звезда 2:2 Партизан
Исход игры
Црвена Звезда
89.5% (102)
Ничья
7.9% (9)
Партизан
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
72.97% (81)
Меньше
27.03% (30)
Обе команды забьют
Да
75.68% (84)
Нет
24.32% (27)
Популярный счёт
2:1 Црвена Звезда
58.8% (67)
1:0 Црвена Звезда
15.8% (18)
2:0 Црвена Звезда
7.9% (9)
2:2 Ничья
5.3% (6)
3:1 Црвена Звезда
4.4% (5)
1:1 Ничья
2.6% (3)
2:3 Партизан
1.8% (2)
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