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  3. Сербия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: .
Црвена Звезда
 
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Партизан
Прогнозы 2
Црвена Звезда 50% (1)
X 50% (1)
Партизан 0% (0)
Все прогнозы

История личных встреч

Црвена Звезда
Партизан

24 матча

66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.8%
58.3%
11 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
54.2%
14 побед 13 ничьих 0 побед

27 матчей

29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 19 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 12 ничьих 14 побед

Второй тайм

25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 17 побед

51 матч

31.4%
31.4%
37.2%
16 побед 16 ничьих 19 побед

Первый тайм

21.6%
51%
27.4%
11 побед 26 ничьих 14 побед

Второй тайм

27.5%
39.2%
33.3%
14 побед 20 ничьих 17 побед

История матчей

С
2:2
С
2:1
С
0:0
С
1:0
С
1:1
К
2:1
С
0:0
С
2:0
С
1:1
К
0:0
С
1:0
С
1:1
К
1:0
С
0:0
С
2:0
К
0:1
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
2:1
С
1:1
С
0:0
К
1:0
С
1:3
С
1:1
С
1:0
С
1:1
С
1:2
С
3:1
С
0:0
С
1:0
С
2:1
С
1:0
С
1:0
С
3:2
С
0:1
SC
0:2
К
2:0
С
0:2
С
1:0
К
1:0
К
2:0
С
0:1
С
1:0
С
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
К
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1

Голы

Всего голов

33
14

Голов в среднем за матч

1.18
0.61

Среднее время на гол

76
147

Всего голов

25
26

Голов в среднем за матч

1.09
0.93

Среднее время на гол

82
96

Всего голов

58
40

Голов в среднем за матч

1.14
0.78

Тотал матчей

2.5
45
Больше 88%
Меньше 12%
6
31
Больше 61%
Меньше 39%
20
13
Больше 25%
Меньше 75%
38
6
Больше 12%
Меньше 88%
45
3
Больше 6%
Меньше 94%
48

Среднее время на гол

79
114

Бомбардиры внутри турнира

Црвена Звезда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олайинка Питер 8 0.27
Миятович Йован 8 0.27
Гелор Конга 8 (7) 0.27
Ндиайе Чериф 7 0.23
Катай Александар 7 (1) 0.23
Букари Осман 7 (1) 0.23
Крассо Жан-Филипп 7 (3) 0.23
Иванич Мирко 5 0.17
Ин-Бом Хван 4 (1) 0.13
Родич Милан 3 0.1
Драгович Александр 2 0.07
Мияйлович Срджан 2 0.07
Спайич Урош 2 0.07
Митрович Стефан 1 0.03
Кангва Кингс 1 0.03
Стаменич Марко 1 0.03
Сливич Йован 1 0.03
Лучич Владимир 1 0.03
Партизан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салданья 16 (3) 0.53
Натхо Бибрас 9 (6) 0.3
Захид Гайас 7 (1) 0.23
Северина Ксандер 6 0.2
Баждар Самед 5 0.17
Николич Неманья III 4 0.13
Калулу Альдо 3 0.1
Мениг Квинси 2 0.07
Стойкович Аранджел 2 0.07
Маркович Светозар 2 0.07
Белич Кристиян 2 0.07
Кастильо Денил 2 0.07
Филипович Александар 1 0.03
Кануте Франк 1 0.03
Ковачевич Боян 1 0.03
Ён Чжун Го 1 0.03
Илич Михайло 1 0.03

Карточки

Црвена Звезда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Партизан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антич Никола 0 1
Шчекич Александар 0 1
Калулу Альдо 0 1
Северина Ксандер 0 1

Результаты матчей

Црвена Звезда
100%
13 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (12)
20% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Партизан
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

3
10
Црвена Звезда
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
27% (4)
7% (1)
67% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)
Партизан
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)

Сухие победы

0
6

Сухие поражения

6
0

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

32
34
Црвена Звезда
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
53% (16)
13% (4)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
33% (10)
37% (11)
Партизан
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)

Сухие победы

8
8

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

15
12

Упущенные победы

35
44

Голы по времени матча

Забито

40
32
19 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 10
15 Не забивали 15
9
23%
1
3%
1-15
4
10%
1
3%
16-30
6
15%
6
19%
31-45
6
15%
3
9%
46-60
7
18%
8
25%
61-75
8
20%
13
41%
76-90

Пропущено

11
17
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
1
9%
2
12%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
2
18%
4
24%
31-45
1
9%
3
18%
46-60
2
18%
3
18%
61-75
3
27%
4
24%
76-90

Забито

36
34
17 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 10
15 Не забивали 17
4
11%
1
3%
1-15
5
14%
5
15%
16-30
8
22%
6
18%
31-45
3
8%
6
18%
46-60
7
19%
5
15%
61-75
9
25%
11
32%
76-90

Пропущено

16
18
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
3
19%
5
28%
1-15
3
19%
3
17%
16-30
3
19%
2
11%
31-45
1
6%
3
17%
46-60
5
31%
3
17%
61-75
1
6%
2
11%
76-90

Забито

76
66
36 В 1-м тайме 20
40 Во 2-м тайме 46
24 Забивали первыми 20
0 Не забивали 2
13
17%
2
3%
1-15
9
12%
6
9%
16-30
14
18%
12
18%
31-45
9
12%
9
14%
46-60
14
18%
13
20%
61-75
17
22%
24
36%
76-90

Пропущено

27
35
14 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 21
4
15%
7
20%
1-15
5
19%
4
11%
16-30
5
19%
6
17%
31-45
2
7%
6
17%
46-60
7
26%
6
17%
61-75
4
15%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Црвена Звезда
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Црвена Звезда - Железничар Панчево 3:0 Црвена Звезда - ОФК Вршац 3:0 Радник Сурдулица - Црвена Звезда 0:2 Црвена Звезда - ИМТ Нови Белград 2:0
Явор Иваньица - Црвена Звезда 0:3 Црвена Звезда - Зенит 1:0 Црвена Звезда - Раднички 1923 5:0 Раднички Ниш - Црвена Звезда 0:2 Црвена Звезда - Партизан 2:2 Бачка-Топола - Црвена Звезда 1:3 Црвена Звезда - Чукарички 3:0 Нови Пазар - Црвена Звезда 0:3 Црвена Звезда - Вождовац 2:1 Црвена Звезда - Ботев Враца 2:1 Црвена Звезда - Младост 2:0 Црвена Звезда - Спартак Субботица 3:1 Залаэгерсег - Црвена Звезда 0:1 Црвена Звезда - Хлорака 3:2 Партизан - Црвена Звезда 2:1 Спартак Суботица - Црвена Звезда 1:4
Партизан
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Чукарички - Партизан 3:2 Партизан - Вождовац 1:1 Партизан - Нови Пазар 2:0 Вождовац - Партизан 2:3
Партизан - Спартак Суботица 1:0 Младост Лучани - Партизан 1:1 Партизан - Напредак 0:1 Црвена Звезда - Партизан 2:2 Партизан - Железничар Панчево 3:1 Радник Сурдулица - Партизан 1:2 Партизан - ИМТ Нови Белград 5:2 Явор Иваньица - Партизан 0:1 Партизан - Црвена Звезда 2:1 Партизан - Раднички 1923 3:3 Раднички Ниш - Партизан 2:1 Партизан - Войводина Нови Сад 3:1 Партизан - Бачка-Топола 0:4 Партизан - Чукарички 2:1 Нови Пазар - Партизан 0:1 Партизан - Вождовац 3:0

Результаты матчей

Црвена Звезда
Партизан

Точный счет

3:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

3
6 раз 40%
2
4 раза 27%
1
2 раза 13%
5
2 раза 13%
4
1 раз 7%
3
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:3
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
2 раза 13%
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 13%
0:3
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

3
10 раз 33%
2
10 раз 33%
1
5 раз 17%
4
3 раза 10%
5
2 раза 7%
2
11 раз 37%
3
10 раз 33%
1
5 раз 17%
0
2 раза 7%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Црвена Звезда
Партизан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
1.5
Больше Меньше
12
3
9
6
2.5
7
8
3
12
3.5
1
14
2
13
4.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
1.5
Больше Меньше
11
4
6
9
2.5
5
10
2
13
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
5
1.5
Больше Меньше
23
7
15
15
2.5
12
18
5
25
3.5
2
28
2
28
4.5
1
29

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Црвена Звезда
 30 25 2 3 77 - 22 77
2.
Партизан
 30 22 4 4 66 - 35 70
3.
Бачка-Топола
 30 17 9 4 57 - 29 60
4.
Раднички 1923
 30 16 2 12 46 - 46 50
5.
Войводина Нови Сад
 30 14 8 8 49 - 42 50
6.
Чукарички
 30 13 9 8 44 - 33 48
7.
Младост Лучани
 30 11 7 12 30 - 40 40
8.
Напредак
 30 11 6 13 31 - 39 39

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нови Пазар
 30 10 6 14 35 - 40 36
2.
Спартак Суботица
 30 10 4 16 29 - 44 34
3.
Раднички Ниш
 30 9 6 15 33 - 40 33
4.
ИМТ Нови Белград
 30 9 5 16 34 - 47 32
5.
Явор Иваньица
 30 9 4 17 28 - 45 31
6.
Вождовац
 30 7 9 14 38 - 48 30
7.
Железничар Панчево
 30 7 5 18 34 - 59 26
8.
Радник Сурдулица
 30 3 8 19 19 - 41 17

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Црвена Звезда
 15 13 2 0 42 - 9 41
2.
Партизан
 15 12 1 2 34 - 18 37
3.
Раднички 1923
 15 10 1 4 26 - 19 31
4.
Войводина Нови Сад
 15 9 4 2 25 - 16 31
5.
Чукарички
 15 8 5 2 27 - 16 29
6.
Бачка-Топола
 15 8 4 3 26 - 16 28
7.
Младост Лучани
 15 7 4 4 19 - 15 25
8.
Напредак
 15 5 3 7 12 - 17 18

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нови Пазар
 15 7 3 5 23 - 20 24
2.
Явор Иваньица
 15 7 2 6 19 - 20 23
3.
Вождовац
 15 6 5 4 27 - 19 23
4.
Раднички Ниш
 15 6 3 6 16 - 18 21
5.
Спартак Суботица
 15 6 0 9 16 - 25 18
6.
Железничар Панчево
 15 5 2 8 21 - 26 17
7.
ИМТ Нови Белград
 15 4 4 7 16 - 21 16
8.
Радник Сурдулица
 15 1 4 10 6 - 20 7

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Црвена Звезда
 15 12 0 3 35 - 13 36
2.
Партизан
 15 10 3 2 32 - 17 33
3.
Бачка-Топола
 15 9 5 1 31 - 13 32
4.
Напредак
 15 6 3 6 19 - 22 21
5.
Раднички 1923
 15 6 1 8 20 - 27 19
6.
Чукарички
 15 5 4 6 17 - 17 19
7.
Войводина Нови Сад
 15 5 4 6 24 - 26 19
8.
Младост Лучани
 15 4 3 8 11 - 25 15

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ИМТ Нови Белград
 15 5 1 9 18 - 26 16
2.
Спартак Суботица
 15 4 4 7 13 - 19 16
3.
Раднички Ниш
 15 3 3 9 17 - 22 12
4.
Нови Пазар
 15 3 3 9 12 - 20 12
5.
Радник Сурдулица
 15 2 4 9 13 - 21 10
6.
Железничар Панчево
 15 2 3 10 13 - 33 9
7.
Явор Иваньица
 15 2 2 11 9 - 25 8
8.
Вождовац
 15 1 4 10 11 - 29 7

Топ бомбардиров
Партизан Салданья 16
ИМТ Нови Белград Milos Lukovic 13
Бачка-Топола Чиркович Александар 12
Чукарички Миладинович Игор 10
Вождовац Borisav Burmaz 10
Весь список

Топ нарушителей
Раднички 1923 Симович Слободан 1
Раднички 1923 Fedja Dudic 1
Раднички 1923 Milos Vidovic 1
Раднички 1923 Митрович Милан 1
Младост Лучани Йоксимович Милан 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Црвена Звезда - Партизан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 апреля 2024, осталось 2 дня 7 часов 36 минут.



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    Црвена Звезда 50% (1)
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    Прогнозы на матч Црвена Звезда - Партизан

    Исход игры
    Црвена Звезда
    66.7% (2)
    Ничья
    33.3% (1)
    Партизан
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (1)
    Меньше
    66.67% (2)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (2)
    Нет
    33.33% (1)
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