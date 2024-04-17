Рахими по левому краю прорвался вперёд, ворвался в штрафную, на ложном замахе убрал Кулибали, а затем упал на газон. Рефери развёл руки в стороны, хотя момент крайне неоднозначный.

Очередная пауза в нашем матче, связанная с работой VAR. Проверяют видеоарбитры падение Рахими на предмет пенальти. Есть такое ощущение, что Махадмех будет приглашён к монитору.

Отправляется Махадмех к монитору, дабы лично посмотреть момент с падением Рахими. Контакт, действительно, был, однако тянул ли он на назначение ещё одного одиннадцатиметрового.

Третий пенальти в ворота "Аль-Хиляля"! Арбитр справился довольно быстро с просмотром и сразу же указал на "точку"! Прекрасная возможность для хозяев вновь увеличить преимущество.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 4:1!!! ГАМАРРА! Поменялся исполнитель у "Аль-Айна", однако итог остался прежним! Пробил футболист хозяев в правый нижний угол, а аль-Овайс отправился в противоположную сторону! Невероятно!

Казалось бы, что удалось гостям вернуться в эту встречу, как третий пенальти в ворота "Аль-Хиляля" вновь поставил фаворита в невероятно сложное положение.

Что интересно, но все три одиннадцатиметровых удара практически не вызывают сомнений. Неаккуратно сегодня действует оборона "Аль-Хиляля", чем с удовольствием и пользуются хозяева.

Замена в перерыве случилась у "Аль-Хиляля". Вместо аль-Хамдана на поле появился аль-Фарадж.

Полностью провалили гости первую половину сегодняшнего матча. Думаю, что в перерыве Жорже Жезуш провёл серьёзную беседу со своей командой, поэтому сейчас "Аль-Хиляль" будет играть гораздо агрессивнее.

Довольно-таки спокойно начинается у нас вторая половина встречи. Футболисты "Аль-Айна" сразу же забрали игровой снаряд под свой контроль и пытаются что-то придумать в центре поля.

Милинкович-Савич принял мяч в правой части штрафной соперника и с левой ноги выполнил кросс к линии вратарской, а там уверенно сыграл Хашеми, головой выбивший сферу.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 3:1!!! МАЛКОМ! Милинкович-Савич после заброса из глубины справа ворвался в штрафную соперника и прострелил в центр, а Малком в борьбе с защитником протолкнул игровой снаряд в цель!

Очень быстро смогли гости отыграть один мяч. Думаю, у "Аль-Айна" в обороне долго отсиживаться не получится, поэтому хозяевам тоже не стоит забывать об атакующих действиях.

Аль-Давсари из глубины забросил мяч в правую часть штрафной соперника, Майкл от лицевой выполнил кросс в центр, а там защитники хозяев смогли разрядить обстановку у собственных ворот.

Преимущество по владение мячом у гостей. Причём, оно довольно ощутимое 63 на 37 в процентном соотношении, вот только никаких плюсов "Аль-Хилялю" победа в этом компоненте пока не принесла.

Малком в центре поля получил игровой снаряд, и Надер нарушил против него правила. Абсолютно незаметен бразилец в первой половине матча. Удивительно, как плох сегодня "Аль-Хиляль".

Еиса со своей половины поля выполнил сильный заброс вперёд, Рахими вновь помчался к воротам соперника, но его в этом моменте опередил аль-Овайс, вовремя выскочивший за пределы штрафной.

МОМЕНТ! Рахими оказался с мячом в левой части штрафной соперника и выполнил скидку немного назад, Пак Ен-У игровой снаряд получил и с правой ноги стрельнул в створ, аль-Овайс в падении парировал этот удар!

Надер с левого фланга сместился в центр и с правой ноги практически с 30 метров мощно пальнул по воротам. Сфера прошла немного выше перекладины, да и аль-Овайс всё контролировал.

И снова спорно! Малком долго крутился с мячом у правого угла вратарской, а затем упал на газон в борьбе с защитником. Рефери сначала указал на "точку", но после подсказки лайнсмена поднял руку вверх. В начальной стадии атаки Майкл забрался в офсайд!

И снова VAR становится участником нашего матча. Непонятно, что проверяют судьи, так как на повторе очевиден офсайд у Майкла. Думаю, этот повтор не станет настолько затяжным.

Насименту у "Аль-Айна" за свой фол получил карточку, однако пенальти в ворота хозяев не будет. Видеопросмотр подтвердил, что Майкл находился в небольшом офсайде.

41' Учитывая количество пауз в первом тайме, думаю, что количество компенсированных минут будет очень большим. Интересно, сколько добавит судья. Попробую предположить, что десять.

40' Рахими зацепился за мяч на чужой половине поля, здорово поставил корпус, и ему сзади по ногам ударил Абдулхамид. Странно, что рефери в этом моменте не показал карточки.

39' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 3:0!!! РАХИМИ! ХЕТ-ТРИК! Снова в левый угол пробил форвард "Аль-Айна", а голкипер гостей вновь оказался в противоположном углу! Невероятный матч мы сегодня наблюдаем!

38' Аль-Булаихи за своё нарушение удостоился жёлтой карточки.

37' Невероятно долго рефери смотрел повтор данного момента, однако после просмотра оставил своё изначальное решение в силе. Пенальти в ворота "Аль-Хиляля"! Удивительный матч!

36' Махадмех по-прежнему у монитора. Очень спорный момент. Невероятно важно для арбитра выяснить, кто же первым коснулся мяча. Затягивается пауза в нашей встрече.

35' Пригласили видеоассистенты Махадмеха к монитору. Всё-таки по поводу нарушения возникли вопросы. Есть такое ощущение, что успел сыграть в мяч аль-Булаихи.

34' VAR вновь вмешивается в нашу встречу. По поводу нарушения вопросов нет, а вот по поводу положения Насименту в начале атаки есть вопросы. Ждём решения арбитра.

33' Пенальти в ворота "Аль-Хиляля"! После длинной передачи из глубины Насименту слева ворвался в штрафную гостей, прокинул сферу себе на ход, и его откровенно снёс аль-Булаихи!

32' Милинкович-Савич из глубины отдал передачу на левый фланг, аль-Давсари ждал мяча, вот только его в подкате опередил Мохаммед. Великолепно в этом моменте сыграл футболист хозяев.

31' Треть нашего матча уже позади. Великолепно действуют пока футболисты "Аль-Айна". Не удивляюсь, если они до перерыва смогут хотя бы раз ещё отличиться.

30' Остановка в нашем матче, вызванная повреждением. Рахими присел на газон на чужой половине поля и держится за спину. Досталось форварду хозяев в столкновении.

29' ОПАСНО! Угловой на левом фланге заработали футболисты "Аль-Хиляля". Аль-Давсари выполнил кросс к дальней штанге, аль-Булаихи выиграл единоборство и головой пробил рядом с правой штангой!

28' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!!! РАХИМИ! ДУБЛЬ! В левый угол пробил форвард "Аль-Айна", а вот аль-Овайс завалился в другую сторону! Очень спокойно реализован одиннадцатиметровый!

27' Аль-Овайс у "Аль-Хиляля" получил жёлтую карточку за своё нарушение.

26' Пенальти в ворота "Аль-Хиляля"! Очень долгий получился просмотр предыдущего момента, однако судьи, нарисовав линии, выяснили, что Рахими находился в правильном положении!

25' VAR вмешивается в нашу встречу. Проверяют видеоассистенты положение Рахими во время его рывка вперёд. Если положение вне игры не подтвердится, то мы станем свидетелями пенальти в ворота гостей.

24' Ох, как повезло "Аль-Хилялю"! Мохаммед с правого фланга отдал передачу вперёд, Рахими выскочил один на один с голкипером, прокинул сферу себе на ход, а аль-Овайс откровенно его сбил! В офсайде, как показал лайнсмен, находился форвард хозяев.

23' Майкл зацепился за непростой мяч на правом фланге атаки и выполнил классный разрезающий пас вперёд, аль-Хамдан слишком поздно стартовал, поэтому сфера прикатилась к голкиперу хозяев.

22' Насименту рвался вперёд по левой бровке, однако против него превосходно сыграл Абдулхамид, сначала остановивший рывок футболиста "Аль-Айна", а затем заработавший аут для своей команды.

21' Постепенно выровняли игру футболисты "Аль-Хиляля". В эти минуты гости действуют гораздо активнее. Стали появляться опасные моменты у владений Еисы, так что, думаю, хозяевам сейчас будет очень непросто.

20' ОПАСНО! Аут на правом фланге заработали гости. Абдулхамид далеко вбросил сферу к ближней штанге, сфера отскочила к аль-Хамдану, который стрельнул с острого угла в створ, но попал точно в голкипера!

19' Угловой на левом фланге заработали футболисты "Аль-Хиляля". Аль-Давсари выполнил кросс к ближней штанге, сфера проскочила сквозь всех футболистов в центр, а там защитники хозяев сферу вынесли.

18' Рахими получил игровой снаряд на левом фланге атаки, сместился в центр, а затем с дальней дистанции пробил в створ, вот только получилось слабо и точно в руки голкиперу.

17' От левого углового флага Милинкович-Савич выполнил сильный кросс к дальней штанге, однако никто из партнёров до этой передачи дотянуться не сумел, и сфера улетела на противоположный край.

16' Позиционная атака гостей завершилась тем, что аль-Давсари слева ворвался в штрафную и прострелил в центр. Отонне сыграл внимательно и в подкате эту передачу заблокировал. Угловой зарабатывают футболисты "Аль-Хиляля".

15' И ещё одна острая атака от "Аль-Айна"! Паласиос прорвался по левой бровке и выполнил кросс к ближней штанге, Рахими высоко выпрыгнул, но попасть по мячу так и не сумел.

14' Непонятно пока, за счёт чего сегодня "Аль-Хиляль" рассчитывает добиться положительного результата. Складывается стойкое ощущение, что гости на эту встречу не настроились.

13' Паласиос из глубины выполнил классный пас за спину защитникам, Рахими вырвался на рандеву с голкипером и пробил точно в аль-Овайса. Плюсом, положение вне игры зафиксировано у футболиста хозяев.

12' Рахими получил мяч на левом фланге в атаки, однако прозвучал свисток арбитра, который сигнализировал офсайд у форварда "Аль-Айна". Великолепны хозяева в стартовые минуты.

11' Первая жёлтая карточка в нашем матче. Аль-Балуши наказан предупреждением у "Аль-Айна". Аль-Давсари по центру разогнал быструю атаку своей команды, а футболист хозяев подтолкнул его в спину.

10' Первый угловой в матче заработали хозяева на левом фланге. Гамарра хитро закрутил сферу в ближний угол, аль-Овайс сыграл внимательно и кулаками игровой снаряд выбил.

9' МОМЕНТ! Продолжают атаковать хозяева! Насименту слева ворвался в штрафную соперника, раскачал финтами Абдулхамида и пробил в ближний угол, аль-Овайс сумел перевести сферу на угловой!

8' ОПАСНО! Гамарра от левого угла штрафной выполнил кросс к линии вратарской, Рахими здорово открылся, вот только головой по мячу попасть не сумел! Шикарное начало от хозяев!

7' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! РАХИМИ! Надер перехватил мяч у центральной линии поля, по правой бровке протащил его вперёд и отдал передачу в ближнюю часть штрафной, Рахими под углом вывалился к воротам и чётко пробил в дальний угол мимо голкипера!

6' Аль-Хамдан получил игровой снаряд перед чужой штрафной, однако против него оказалось два защитника "Аль-Айна", которые смогли вынести сферу у форварда гостей.

5' Довольно неприятное столкновение. Абдулхамид на правом фланге обороны вёл борьбу с Паласиосом и вылетел за пределы поля, при этом попав на скамейку "Аль-Айна". Досталось защитнику гостей в этом моменте.

4' Перехватили хозяева мяч на своей половине поля, и тут же последовал сильный заброс на правый фланг атаки. Рахими рвался вперёд, но сохранить сферу в пределах поля не получилось.

3' Гости на правах фаворита сразу же забрали игровой снаряд под свой контроль. Абдулхамид по правой бровке пытался отдать передачу вперёд, однако эту попытку перехватил Пак Ен-У.

2' Футболисты "Аль-Айна" вышли на эту встречу в белом комплекте формы, гости играют в голубом комплекте формы. Ворота аль-Овайса в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа.