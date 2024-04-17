  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Аль-Айн
4:1
Второй тайм: 59'
Аль-Хиляль Эр-Рияд
0'
1:0
6' Гол
Рахими Суфиане
9' Желтая карточка
Аль-Балуши Мохаммед
26' Желтая карточка
Аль-Овайс Мохаммед
2:0
26' Пенальти
Рахими Суфиане
37' Желтая карточка
Аль-Булаихи Али
3:0
38' Пенальти
Рахими Суфиане
45' Желтая карточка
Насименту Эрик
3:1
49' Гол
Малком Филипе
4:1
56' Пенальти
Гамарра Алехандро

Ход матча

6'
Рахими Суфиане
1:0
9'
Аль-Балуши Мохаммед
 
26'
 
Аль-Овайс Мохаммед
26'
Рахими Суфиане
2:0
37'
 
Аль-Булаихи Али
38'
Рахими Суфиане
3:0
45'
Насименту Эрик
 
46'
 
Аль-Фарадж Салман
Аль-Хамдан Абдулла
49'
3:1
Малком Филипе
(Милинкович-Савич Сергей)
56'
Гамарра Алехандро
4:1

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 36 Владение мячом, % 64
Прогнозы 113
Аль-Айн 8.8% (10)
X 3.5% (4)
Аль-Хиляль Эр-Рияд 87.6% (99)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Айн
Ничья
Аль-Хиляль Эр-Рияд
1.10
Реклама, fon.bet
7.80
Реклама, fon.bet
19.00
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
17
Еиса
Халид
6
Надер
Яхья
16
Хашеми
Халид
3
Отонне
Куаме
15
Насименту
Эрик
11
Мохаммед
Бандар
8
Аль-Балуши
Мохаммед
5
Пак
Ен-У
20
Паласиос
Матиас
10
Гамарра
Алехандро
21
Рахими
Суфиане
21
Аль-Овайс
Мохаммед
66
Абдулхамид
Сауд
3
Кулибали
Калиду
5
Аль-Булаихи
Али
12
Аль-Шахрани
Яссер
8
Невеш
Рубен
22
Милинкович-Савич
Сергей
96
Ричард
Майкл
77
Малком
Филипе
29
Аль-Давсари
Салем
14
Аль-Хамдан
Абдулла
Аль-Айн
4-4-2
Аль-Хиляль Эр-Рияд
4-2-3-1

История личных встреч

Аль-Айн
Аль-Хиляль Эр-Рияд

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЧА
2:0
ЛЧА
0:1
ЛЧА
2:1
ЛЧА
0:0
ЛЧА
3:0
ЛЧА
0:0
ЛЧА
2:1
ЛЧА
3:0
ЛЧА
2:0
ЛЧА
3:1

Голы

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

1.4
0

Среднее время на гол

64
0

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

2
0.8

Среднее время на гол

45
112

Всего голов

17
4

Голов в среднем за матч

1.7
0.4

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

52
225

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Айн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахими Суфиане 11 (3) 1
Лаба Коджо 6 0.55
Гамарра Алехандро 2 0.18
Отонне Куаме 2 0.18
Насименту Эрик 1 0.09
Аль-Шамси Султан 1 0.09
Аль-Балуши Халид 1 0.09
Халфан Исса 1 0.09
Ацили Омер 1 (1) 0.09
Мохаммед Бандар 0 0
Паласиос Матиас 0 0
Пак Ен-У 0 0
Аль-Балуши Мохаммед 0 0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 8 (1) 0.73
Аль-Давсари Салем 4 0.36
Малком Филипе 3 0.27
Ричард Майкл 2 0.18
Аль-Бурайк Мохаммед 1 0.09
Милинкович-Савич Сергей 1 0.09
Аль-Булаихи Али 1 0.09
Аль-Хамдан Абдулла 1 0.09
Неймар 1 0.09
Аль-Шахрани Яссер 1 0.09
Невеш Рубен 1 0.09
Аль-Малки Абдуллела 1 0.09
Аль-Шехри Салех 1 0.09
Абдулхамид Сауд 0 0
Аль-Давсари Нассер 0 0

Карточки

Аль-Айн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Балуши Мохаммед 4 0
Мохаммед Бандар 3 0
Насименту Эрик 2 0
Аль-Шамси Султан 2 0
Рахими Суфиане 2 0
Отонне Куаме 2 0
Аль-Блоши Халед Али 2 0
Лоулендо Джозана Эпифани 2 0
Бармен Ахмед 1 0
Еиса Халид 1 0
Гамарра Алехандро 1 0
Хашеми Халид 1 0
Джума Саид 1 0
Паласиос Матиас 1 0
Пак Ен-У 1 0
Саид Мансур 1 0
Мохаммад Хазем 1 0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Фарадж Салман 2 1
Аль-Булаихи Али 3 0
Кулибали Калиду 2 0
Милинкович-Савич Сергей 2 0
Неймар 1 0
Митрович Александар 1 0
Невеш Рубен 1 0
Малком Филипе 1 0
Аль-Овайс Мохаммед 1 0
Аль-Бурайк Мохаммед 1 0
Аль-Малки Абдуллела 1 0
Альвотаян Хабиб 1 0
Аль-Хамдан Абдулла 1 0
Абдулхамид Сауд 1 0
Аль-Кахтани Мохаммед 1 0

Результаты матчей

Аль-Айн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
0
Аль-Айн
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

12
14
Аль-Айн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

13
14

Голы по времени матча

Забито

12
12
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
2
17%
3
25%
61-75
2
17%
6
50%
76-90

Пропущено

7
1
0 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

12
14
8 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
2
17%
2
14%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
2
14%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
0
0%
7
50%
76-90
1
8%
0
0%
91-120

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
67%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
1
17%
0
0%
91-120

Забито

24
26
15 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 7
1 Не забивали 0
3
13%
2
8%
1-15
4
17%
1
4%
16-30
8
33%
2
8%
31-45
2
8%
3
12%
46-60
4
17%
5
19%
61-75
2
8%
13
50%
76-90
1
4%
0
0%
91-120

Пропущено

13
4
2 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
1
25%
31-45
4
31%
2
50%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
1
25%
76-90
1
8%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Аль-Айн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Аль-Айн - Аль-Джазира 2:2 Аль-Айн - Аль-Наср Дубай 1:3 Аль-Айн - Аль-Шарджа 1:1 Аджман - Аль-Айн 0:4
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн 4:3 Аль-Айн - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Айн - Хатта 5:3 Бани Яс - Аль-Айн 0:1 Аль-Айн - Насаф 2:1 Насаф - Аль-Айн 0:0 Аль Батаех - Аль-Айн 1:3 Аль-Айн - Хор-Факкан 4:1 Аль-Айн - Аль-Вахда Абу-Даби 0:2 Аль-Иттихад Калба - Аль-Айн 2:2 Ахал - Аль-Айн 1:2 Аль-Айн - Пахтакор 1:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Айн 0:3 Аль-Фейха - Аль-Айн 2:3 Аль-Васль - Аль-Айн 3:1 Аль-Айн - Эмирейтс 3:1
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
100%
20 побед 0 ничьих 0 поражений
Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Халидж - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 3:0
Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Дамак 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Иттифак - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Сепахан 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 3:1 Сепахан - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Гарафа - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Интер Майами 4:3 Аль-Фейха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Абха 7:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 2:0

Результаты матчей

Аль-Айн
Аль-Хиляль Эр-Рияд

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
4
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
0:2
3 раза 60%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
3 раза 60%
3
2 раза 40%

Точный счет

0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:2
3 раза 30%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%

Точное количество голов

3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
5 раз 50%
3
3 раза 30%
1
1 раз 10%
6
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Аль-Айн
Аль-Хиляль Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
4
1
2
3
2.5
2
3
2
3
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5
3
2
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
3
1.5
9
1
5
5
2.5
4
6
2
8
3.5
1
9
1/8 финала
3 Чонбук Моторс
1 Пхохан Стилерс
5 Ульсан Хёндэ
1 Вентфорет Кофу
6 Шаньдун Тайшань
5 Кавасаки Фронтале
2 Бангкок Юнайтед
3 Йокогама Ф-Маринос
1 Насаф
2 Аль-Айн
0 Аль-Фейха
3 Аль-Наср Эр-Рияд
2 Сепахан
6 Аль-Хиляль Эр-Рияд
1 Навбахор
2 Аль-Иттихад Джидда
1/4 финала
1 Чонбук Моторс
2 Ульсан Хёндэ
1 Шаньдун Тайшань
3 Йокогама Ф-Маринос
7 Аль-Айн
5 Аль-Наср Эр-Рияд
4 Аль-Хиляль Эр-Рияд
0 Аль-Иттихад Джидда
1/2 финала
1 Ульсан Хёндэ
0 Йокогама Ф-Маринос
Аль-Айн
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Аль-Айн Рахими Суфиане 11 (2)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 8 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 8 (2)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Аль-Айн Лаба Коджо 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ухань Три Таунс Гао Чжуньи 1 3
Аль-Шарджа Маджид Рашид 1 3
Аль-Наср Эр-Рияд Брозович Марсело 4
Аль-Айн Аль-Балуши Мохаммед 4
Шаньдун Тайшань Се Вэньфэн 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 60'
    Что интересно, но все три одиннадцатиметровых удара практически не вызывают сомнений. Неаккуратно сегодня действует оборона "Аль-Хиляля", чем с удовольствием и пользуются хозяева. 
  • 59'
    Казалось бы, что удалось гостям вернуться в эту встречу, как третий пенальти в ворота "Аль-Хиляля" вновь поставил фаворита в невероятно сложное положение. 
  • Пенальти
    58'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 4:1!!! ГАМАРРА! Поменялся исполнитель у "Аль-Айна", однако итог остался прежним! Пробил футболист хозяев в правый нижний угол, а аль-Овайс отправился в противоположную сторону! Невероятно!
  • Пенальти!
    57'
    Третий пенальти в ворота "Аль-Хиляля"! Арбитр справился довольно быстро с просмотром и сразу же указал на "точку"! Прекрасная возможность для хозяев вновь увеличить преимущество. 
  • 56'
    Отправляется Махадмех к монитору, дабы лично посмотреть момент с падением Рахими. Контакт, действительно, был, однако тянул ли он на назначение ещё одного одиннадцатиметрового. 
  • Видеоповтор
    55'
    Очередная пауза в нашем матче, связанная с работой VAR. Проверяют видеоарбитры падение Рахими на предмет пенальти. Есть такое ощущение, что Махадмех будет приглашён к монитору. 
  • Судья
    54'
    Рахими по левому краю прорвался вперёд, ворвался в штрафную, на ложном замахе убрал Кулибали, а затем упал на газон. Рефери развёл руки в стороны, хотя момент крайне неоднозначный. 
  • 53'
    Аль-Давсари из глубины забросил мяч в правую часть штрафной соперника, Майкл от лицевой выполнил кросс в центр, а там защитники хозяев смогли разрядить обстановку у собственных ворот. 
  • 52'
    Очень быстро смогли гости отыграть один мяч. Думаю, у "Аль-Айна" в обороне долго отсиживаться не получится, поэтому хозяевам тоже не стоит забывать об атакующих действиях. 
  • Описание гола
    51'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 3:1!!! МАЛКОМ! Милинкович-Савич после заброса из глубины справа ворвался в штрафную соперника и прострелил в центр, а Малком в борьбе с защитником протолкнул игровой снаряд в цель!
  • 50'
    Милинкович-Савич принял мяч в правой части штрафной соперника и с левой ноги выполнил кросс к линии вратарской, а там уверенно сыграл Хашеми, головой выбивший сферу. 
  • 49'
    Довольно-таки спокойно начинается у нас вторая половина встречи. Футболисты "Аль-Айна" сразу же забрали игровой снаряд под свой контроль и пытаются что-то придумать в центре поля. 
  • 48'
    Полностью провалили гости первую половину сегодняшнего матча. Думаю, что в перерыве Жорже Жезуш провёл серьёзную беседу со своей командой, поэтому сейчас "Аль-Хиляль" будет играть гораздо агрессивнее. 
  • Замена
    47'
    Замена в перерыве случилась у "Аль-Хиляля". Вместо аль-Хамдана на поле появился аль-Фарадж.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Завершён первый тайм! "Аль-Айн" - "Аль-Хиляль" 3-0. 
    • Желтая карточка
      45'
      Насименту у "Аль-Айна" за свой фол получил карточку, однако пенальти в ворота хозяев не будет. Видеопросмотр подтвердил, что Майкл находился в небольшом офсайде. 
    • Видеоповтор
      45'
      И снова VAR становится участником нашего матча. Непонятно, что проверяют судьи, так как на повторе очевиден офсайд у Майкла. Думаю, этот повтор не станет настолько затяжным. 
    • Офсайд
      45'
      И снова спорно! Малком долго крутился с мячом у правого угла вратарской, а затем упал на газон в борьбе с защитником. Рефери сначала указал на "точку", но после подсказки лайнсмена поднял руку вверх. В начальной стадии атаки Майкл забрался в офсайд!
    • 45'
      Надер с левого фланга сместился в центр и с правой ноги практически с 30 метров мощно пальнул по воротам. Сфера прошла немного выше перекладины, да и аль-Овайс всё контролировал. 
    • Опасный момент
      45'
      МОМЕНТ! Рахими оказался с мячом в левой части штрафной соперника и выполнил скидку немного назад, Пак Ен-У игровой снаряд получил и с правой ноги стрельнул в створ, аль-Овайс в падении парировал этот удар!
    • Дополнительное время
      45'
      Семь минут к первому тайму компенсировал Махадмех. 
    • 44'
      Еиса со своей половины поля выполнил сильный заброс вперёд, Рахими вновь помчался к воротам соперника, но его в этом моменте опередил аль-Овайс, вовремя выскочивший за пределы штрафной. 
    • Фол, нарушение
      43'
      Малком в центре поля получил игровой снаряд, и Надер нарушил против него правила. Абсолютно незаметен бразилец в первой половине матча. Удивительно, как плох сегодня "Аль-Хиляль". 
    • 42'
      Преимущество по владение мячом у гостей. Причём, оно довольно ощутимое 63 на 37 в процентном соотношении, вот только никаких плюсов "Аль-Хилялю" победа в этом компоненте пока не принесла. 
    • 41'
      Учитывая количество пауз в первом тайме, думаю, что количество компенсированных минут будет очень большим. Интересно, сколько добавит судья. Попробую предположить, что десять. 
    • Фол, нарушение
      40'
      Рахими зацепился за мяч на чужой половине поля, здорово поставил корпус, и ему сзади по ногам ударил Абдулхамид. Странно, что рефери в этом моменте не показал карточки. 
    • Пенальти
      39'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 3:0!!! РАХИМИ! ХЕТ-ТРИК! Снова в левый угол пробил форвард "Аль-Айна", а голкипер гостей вновь оказался в противоположном углу! Невероятный матч мы сегодня наблюдаем!
    • Желтая карточка
      38'
      Аль-Булаихи за своё нарушение удостоился жёлтой карточки. 
    • 37'
      Невероятно долго рефери смотрел повтор данного момента, однако после просмотра оставил своё изначальное решение в силе. Пенальти в ворота "Аль-Хиляля"! Удивительный матч!
    • 36'
      Махадмех по-прежнему у монитора. Очень спорный момент. Невероятно важно для арбитра выяснить, кто же первым коснулся мяча. Затягивается пауза в нашей встрече. 
    • 35'
      Пригласили видеоассистенты Махадмеха к монитору. Всё-таки по поводу нарушения возникли вопросы. Есть такое ощущение, что успел сыграть в мяч аль-Булаихи. 
    • Видеоповтор
      34'
      VAR вновь вмешивается в нашу встречу. По поводу нарушения вопросов нет, а вот по поводу положения Насименту в начале атаки есть вопросы. Ждём решения арбитра. 
    • Пенальти!
      33'
      Пенальти в ворота "Аль-Хиляля"! После длинной передачи из глубины Насименту слева ворвался в штрафную гостей, прокинул сферу себе на ход, и его откровенно снёс аль-Булаихи!
    • 32'
      Милинкович-Савич из глубины отдал передачу на левый фланг, аль-Давсари ждал мяча, вот только его в подкате опередил Мохаммед. Великолепно в этом моменте сыграл футболист хозяев. 
    • 31'
      Треть нашего матча уже позади. Великолепно действуют пока футболисты "Аль-Айна". Не удивляюсь, если они до перерыва смогут хотя бы раз ещё отличиться. 
    • Травма, повреждение
      30'
      Остановка в нашем матче, вызванная повреждением. Рахими присел на газон на чужой половине поля и держится за спину. Досталось форварду хозяев в столкновении. 
    • Опасный момент
      29'
      ОПАСНО! Угловой на левом фланге заработали футболисты "Аль-Хиляля". Аль-Давсари выполнил кросс к дальней штанге, аль-Булаихи выиграл единоборство и головой пробил рядом с правой штангой!
    • Пенальти
      28'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!!! РАХИМИ! ДУБЛЬ! В левый угол пробил форвард "Аль-Айна", а вот аль-Овайс завалился в другую сторону! Очень спокойно реализован одиннадцатиметровый! 
    • Желтая карточка
      27'
      Аль-Овайс у "Аль-Хиляля" получил жёлтую карточку за своё нарушение.
    • Пенальти!
      26'
      Пенальти в ворота "Аль-Хиляля"! Очень долгий получился просмотр предыдущего момента, однако судьи, нарисовав линии, выяснили, что Рахими находился в правильном положении!
    • Видеоповтор
      25'
      VAR вмешивается в нашу встречу. Проверяют видеоассистенты положение Рахими во время его рывка вперёд. Если положение вне игры не подтвердится, то мы станем свидетелями пенальти в ворота гостей. 
    • Офсайд
      24'
      Ох, как повезло "Аль-Хилялю"! Мохаммед с правого фланга отдал передачу вперёд, Рахими выскочил один на один с голкипером, прокинул сферу себе на ход, а аль-Овайс откровенно его сбил! В офсайде, как показал лайнсмен, находился форвард хозяев. 
    • 23'
      Майкл зацепился за непростой мяч на правом фланге атаки и выполнил классный разрезающий пас вперёд, аль-Хамдан слишком поздно стартовал, поэтому сфера прикатилась к голкиперу хозяев. 
    • 22'
      Насименту рвался вперёд по левой бровке, однако против него превосходно сыграл Абдулхамид, сначала остановивший рывок футболиста "Аль-Айна", а затем заработавший аут для своей команды. 
    • 21'
      Постепенно выровняли игру футболисты "Аль-Хиляля". В эти минуты гости действуют гораздо активнее. Стали появляться опасные моменты у владений Еисы, так что, думаю, хозяевам сейчас будет очень непросто. 
    • Опасный момент
      20'
      ОПАСНО! Аут на правом фланге заработали гости. Абдулхамид далеко вбросил сферу к ближней штанге, сфера отскочила к аль-Хамдану, который стрельнул с острого угла в створ, но попал точно в голкипера!
    • Угловой
      19'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты "Аль-Хиляля". Аль-Давсари выполнил кросс к ближней штанге, сфера проскочила сквозь всех футболистов в центр, а там защитники хозяев сферу вынесли.
    • 18'
      Рахими получил игровой снаряд на левом фланге атаки, сместился в центр, а затем с дальней дистанции пробил в створ, вот только получилось слабо и точно в руки голкиперу. 
    • Угловой
      17'
      От левого углового флага Милинкович-Савич выполнил сильный кросс к дальней штанге, однако никто из партнёров до этой передачи дотянуться не сумел, и сфера улетела на противоположный край. 
    • 16'
      Позиционная атака гостей завершилась тем, что аль-Давсари слева ворвался в штрафную и прострелил в центр. Отонне сыграл внимательно и в подкате эту передачу заблокировал. Угловой зарабатывают футболисты "Аль-Хиляля". 
    • 15'
      И ещё одна острая атака от "Аль-Айна"! Паласиос прорвался по левой бровке и выполнил кросс к ближней штанге, Рахими высоко выпрыгнул, но попасть по мячу так и не сумел. 
    • 14'
      Непонятно пока, за счёт чего сегодня "Аль-Хиляль" рассчитывает добиться положительного результата. Складывается стойкое ощущение, что гости на эту встречу не настроились. 
    • Офсайд
      13'
      Паласиос из глубины выполнил классный пас за спину защитникам, Рахими вырвался на рандеву с голкипером и пробил точно в аль-Овайса. Плюсом, положение вне игры зафиксировано у футболиста хозяев. 
    • Офсайд
      12'
      Рахими получил мяч на левом фланге в атаки, однако прозвучал свисток арбитра, который сигнализировал офсайд у форварда "Аль-Айна". Великолепны хозяева в стартовые минуты. 
    • Желтая карточка
      11'
      Первая жёлтая карточка в нашем матче. Аль-Балуши наказан предупреждением у "Аль-Айна". Аль-Давсари по центру разогнал быструю атаку своей команды, а футболист хозяев подтолкнул его в спину. 
    • Угловой
      10'
      Первый угловой в матче заработали хозяева на левом фланге. Гамарра хитро закрутил сферу в ближний угол, аль-Овайс сыграл внимательно и кулаками игровой снаряд выбил.
    • Опасный момент
      9'
      МОМЕНТ! Продолжают атаковать хозяева! Насименту слева ворвался в штрафную соперника, раскачал финтами Абдулхамида и пробил в ближний угол, аль-Овайс сумел перевести сферу на угловой!
    • Опасный момент
      8'
      ОПАСНО! Гамарра от левого угла штрафной выполнил кросс к линии вратарской, Рахими здорово открылся, вот только головой по мячу попасть не сумел! Шикарное начало от хозяев!
    • Описание гола
      7'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! РАХИМИ! Надер перехватил мяч у центральной линии поля, по правой бровке протащил его вперёд и отдал передачу в ближнюю часть штрафной, Рахими под углом вывалился к воротам и чётко пробил в дальний угол мимо голкипера!
    • 6'
      Аль-Хамдан получил игровой снаряд перед чужой штрафной, однако против него оказалось два защитника "Аль-Айна", которые смогли вынести сферу у форварда гостей. 
    • Травма, повреждение
      5'
      Довольно неприятное столкновение. Абдулхамид на правом фланге обороны вёл борьбу с Паласиосом и вылетел за пределы поля, при этом попав на скамейку "Аль-Айна". Досталось защитнику гостей в этом моменте. 
    • 4'
      Перехватили хозяева мяч на своей половине поля, и тут же последовал сильный заброс на правый фланг атаки. Рахими рвался вперёд, но сохранить сферу в пределах поля не получилось. 
    • 3'
      Гости на правах фаворита сразу же забрали игровой снаряд под свой контроль. Абдулхамид по правой бровке пытался отдать передачу вперёд, однако эту попытку перехватил Пак Ен-У.
    • 2'
      Футболисты "Аль-Айна" вышли на эту встречу в белом комплекте формы, гости играют в голубом комплекте формы. Ворота аль-Овайса в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли хозяева. 
    Где смотреть матч Аль-Айн 4:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аль-Айн 4:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд

    Исход игры
    Аль-Айн
    8.8% (10)
    Ничья
    3.5% (4)
    Аль-Хиляль Эр-Рияд
    87.6% (99)
    Тотал 2.5
    Больше
    82.65% (81)
    Меньше
    17.35% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    79.59% (78)
    Нет
    20.41% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    51.3% (58)
    1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    9.7% (11)
    0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    8.8% (10)
    0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    6.2% (7)
    2:1 Аль-Айн
    4.4% (5)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Аль-Айн
    Аль-Хиляль Эр-Рияд
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный