Позже
История личных встреч
Аль-Айн
Аль-Хиляль Эр-Рияд
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
10 матчей
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
1.4
0
Среднее время на гол
64
0
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
2
0.8
Среднее время на гол
45
112
Всего голов
17
4
Голов в среднем за матч
1.7
0.4
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
52
225
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Айн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахими Суфиане
|8 (1)
|0.8
|Лаба Коджо
|6
|0.6
|Гамарра Алехандро
|2
|0.2
|Отонне Куаме
|2
|0.2
|Насименту Эрик
|1
|0.1
|Аль-Шамси Султан
|1
|0.1
|Аль-Балуши Халид
|1
|0.1
|Халфан Исса
|1
|0.1
|Ацили Омер
|1 (1)
|0.1
|Мохаммед Бандар
|0
|0
|Паласиос Матиас
|0
|0
|Пак Ен-У
|0
|0
|Аль-Балуши Мохаммед
|0
|0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александар
|8 (1)
|0.8
|Аль-Давсари Салем
|4
|0.4
|Малком Филипе
|3
|0.3
|Ричард Майкл
|2
|0.2
|Аль-Бурайк Мохаммед
|1
|0.1
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|0.1
|Аль-Булаихи Али
|1
|0.1
|Аль-Хамдан Абдулла
|1
|0.1
|Неймар
|1
|0.1
|Аль-Шахрани Яссер
|1
|0.1
|Невеш Рубен
|1
|0.1
|Аль-Малки Абдуллела
|1
|0.1
|Аль-Шехри Салех
|1
|0.1
|Абдулхамид Сауд
|0
|0
|Аль-Давсари Нассер
|0
|0
Карточки
Аль-Айн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мохаммед Бандар
|3
|0
|Аль-Балуши Мохаммед
|3
|0
|Аль-Шамси Султан
|2
|0
|Рахими Суфиане
|2
|0
|Отонне Куаме
|2
|0
|Аль-Блоши Халед Али
|2
|0
|Лоулендо Джозана Эпифани
|2
|0
|Насименту Эрик
|1
|0
|Бармен Ахмед
|1
|0
|Еиса Халид
|1
|0
|Гамарра Алехандро
|1
|0
|Хашеми Халид
|1
|0
|Джума Саид
|1
|0
|Паласиос Матиас
|1
|0
|Пак Ен-У
|1
|0
|Саид Мансур
|1
|0
|Мохаммад Хазем
|1
|0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Фарадж Салман
|2
|1
|Кулибали Калиду
|2
|0
|Милинкович-Савич Сергей
|2
|0
|Аль-Булаихи Али
|2
|0
|Неймар
|1
|0
|Митрович Александар
|1
|0
|Невеш Рубен
|1
|0
|Малком Филипе
|1
|0
|Аль-Бурайк Мохаммед
|1
|0
|Аль-Малки Абдуллела
|1
|0
|Альвотаян Хабиб
|1
|0
|Аль-Хамдан Абдулла
|1
|0
|Абдулхамид Сауд
|1
|0
|Аль-Кахтани Мохаммед
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Айн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
1
0
Аль-Айн
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
12
14
Аль-Айн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
13
14
Голы по времени матча
Забито
12
12
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
2
17%
3
25%
61-75
2
17%
6
50%
76-90
Пропущено
7
1
0 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
12
14
8 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
2
17%
2
14%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
2
14%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
0
0%
7
50%
76-90
1
8%
0
0%
91-120
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
67%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
1
17%
0
0%
91-120
Забито
24
26
15 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 7
1 Не забивали 0
3
13%
2
8%
1-15
4
17%
1
4%
16-30
8
33%
2
8%
31-45
2
8%
3
12%
46-60
4
17%
5
19%
61-75
2
8%
13
50%
76-90
1
4%
0
0%
91-120
Пропущено
13
4
2 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
1
25%
31-45
4
31%
2
50%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
1
25%
76-90
1
8%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Аль-Айн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Аль-Айн - Аль-Джазира 2:2 Аль-Айн - Аль-Наср Дубай 1:3 Аль-Айн - Аль-Шарджа 1:1 Аджман - Аль-Айн 0:4
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн 4:3 Аль-Айн - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Айн - Хатта 5:3 Бани Яс - Аль-Айн 0:1 Аль-Айн - Насаф 2:1 Насаф - Аль-Айн 0:0 Аль Батаех - Аль-Айн 1:3 Аль-Айн - Хор-Факкан 4:1 Аль-Айн - Аль-Вахда Абу-Даби 0:2 Аль-Иттихад Калба - Аль-Айн 2:2 Ахал - Аль-Айн 1:2 Аль-Айн - Пахтакор 1:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Айн 0:3 Аль-Фейха - Аль-Айн 2:3 Аль-Васль - Аль-Айн 3:1 Аль-Айн - Эмирейтс 3:1
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
100%
20 побед 0 ничьих 0 поражений
Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Халидж - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 3:0
Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Дамак 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Иттифак - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Сепахан 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 3:1 Сепахан - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Гарафа - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Интер Майами 4:3 Аль-Фейха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Абха 7:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 2:0
Результаты матчей
Аль-Айн
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
4
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
0:2
3 раза 60%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
3 раза 60%
3
2 раза 40%
Точный счет
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:2
3 раза 30%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
Точное количество голов
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
5 раз 50%
3
3 раза 30%
1
1 раз 10%
6
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Аль-Айн
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
23
23
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
73
91
55
46
28
19
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|8 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|8 (2)
|Аль-Айн
|Рахими Суфиане
|8 (2)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|6 (1)
|Ухань Три Таунс
|Гао Чжуньи
|1 3
|Аль-Шарджа
|Маджид Рашид
|1 3
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Брозович Марсело
|4
|Шаньдун Тайшань
|Се Вэньфэн
|4
|Пахтакор
|Хамробеков Одилжон
|1 2
Прогнозы на матч Аль-Айн - Аль-Хиляль Эр-Рияд
Исход игры
Аль-Айн
0% (0)
Ничья
0% (0)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100% (21)
Тотал 2.5
Больше
80.95% (17)
Меньше
19.05% (4)
Обе команды забьют
Да
80.95% (17)
Нет
19.05% (4)
Популярный счёт
1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
71.4% (15)
0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
9.5% (2)
1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
9.5% (2)
0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
9.5% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!