Marius Stefanescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Митрицэ Александру решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

29' Флорин Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Матч возобновлен

27' Влэдою Штефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Сепси будет все-таки засчитан.

23' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Сепси

22' Команда Сепси забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

21' Флорин Штефан сделал результативную передачу.

21' Г О О О О Л - Отличный черпачок левой ногой сделал Marius Stefanescu из команды Сепси

20' Матч возобновлен

20' Ох, нехорошо это выглядит. Банку Никусор получил травму и медбригада забирает его с поля.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Сепси

18' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Варга Роланд навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Ох, нехорошо это выглядит. Аганович Аднан получил травму и медбригада забирает его с поля.

16' Аганович Аднан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Оооо... вот это был удар! Варга Роланд должен был забить с этой позиции.

16' Хорошую попытку сделал Варга Роланд . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Матей Космин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Marius Stefanescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Флорин Штефан из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

10' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Marius Stefanescu из команды Сепси подал угловой слева.

7' Хорошую попытку сделал Оройан Дариус . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Marius Stefanescu нанес удар, но тот был заблокирован.

6' Алими Исник не смог попасть в створ ударом издали

5' Чоботарю Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру