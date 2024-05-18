Тур: 10. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Попа Каталин
0:1
Первый тайм: 40'
Ход матча
21'
Владение мячом
26
Зайков
Джоко
34
Раул
Силва
21
Алими
Исник
10
Матей
Космин
97
Варга
Роланд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Зайков ДжокоЗащитник
-
34 Раул СилваЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Соири ПюрюЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
-
15 Juraj Badelj
-
24 Jalen Blesa
-
31 Stefan Bana
-
27 David Barbu
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Алими ИсникПолузащитник
-
10 Матей КосминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
97 Варга РоландНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
98 Джедо ХунорВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Denis Renta
-
-
-
Главный тренер: Шторк Бернд
История личных встреч
Университатя Крайова
Сепси
18 матчей
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
6 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 8 побед
28 матчей
42.9%
21.4%
35.7%
12 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
21.4%
57.1%
21.5%
6 побед 16 ничьих 6 побед
Второй тайм
35.7%
35.7%
28.6%
10 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
19
Голов в среднем за матч
0.73
1.27
Среднее время на гол
122
71
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.23
1.08
Среднее время на гол
73
83
Всего голов
27
33
Голов в среднем за матч
0.96
1.18
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
93
76
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрицэ Александру
|16 (3)
|0.4
|Баярам Штефан
|8
|0.2
|Крецу Александру
|6
|0.15
|Маркович Йован
|6
|0.15
|Иван Андрей
|6 (2)
|0.15
|Хури Льес
|3 (1)
|0.08
|Рогульич Анте
|3
|0.08
|Кольич Элвир
|3 (1)
|0.08
|Банку Никусор
|2
|0.05
|Кэпэцынэ Михай
|2 (1)
|0.05
|Мальдонадо Дениль
|2
|0.05
|Дансиу Мариан
|2
|0.05
|Раул Силва
|1
|0.03
|Скречу Владимир
|1
|0.03
|Куртич Ясмин
|1 (1)
|0.03
|Влэдою Штефан
|0
|0
|Кымпану Георге
|0
|0
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штефэнеску Мариус
|13 (3)
|0.33
|Шафранко Павол
|8
|0.2
|Дебелюх Габриэл
|7 (1)
|0.18
|Алими Исник
|6 (2)
|0.15
|Матей Космин
|5 (1)
|0.13
|Каллаку Шерифф
|4
|0.1
|Аганович Аднан
|3
|0.08
|Штефан Флорин
|2
|0.05
|Паун Николае
|2
|0.05
|Варга Роланд
|1
|0.03
|Варга Кевин
|1
|0.03
|Чоботарю Денис
|1
|0.03
|Рондон Марио
|1
|0.03
|Домашкан Виталий
|1
|0.03
|Георге Ион
|1
|0.03
|Бэлаша Михай
|1 (1)
|0.03
|Ниняй Бранислав
|0
|0
|Родригес Хонатан II
|0
|0
|Думитреску Андрес
|0
|0
|Отелита Богдан
|0
|0
|Оройан Дариус
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Банку Никусор
|12
|0
|Хури Льес
|9
|1
|Кэпэцынэ Михай
|9
|0
|Juraj Badelj
|6
|1
|Влэдою Штефан
|7
|0
|Матею Александру
|6
|0
|Митрицэ Александру
|6
|0
|Попеску Лаурентиу
|6
|0
|Маркович Йован
|6
|0
|Иван Андрей
|4
|1
|Крецу Александру
|5
|0
|Скречу Владимир
|5
|0
|Кольич Элвир
|4
|0
|Раул Силва
|4
|0
|Баярам Штефан
|3
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|1
|Лаурентин Рехекампф
|2
|0
|Куртич Ясмин
|2
|0
|Зайков Джоко
|2
|0
|Борца Флорин
|2
|0
|Дансиу Мариан
|2
|0
|Ишфан Александру
|1
|0
|Меквабишвили Анзор
|1
|0
|Ивайло Петев
|1
|0
|Jalen Blesa
|1
|0
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штефэнеску Мариус
|12
|0
|Ниняй Бранислав
|11
|0
|Алими Исник
|7
|0
|Штефан Флорин
|5
|1
|Оройан Дариус
|5
|1
|Аганович Аднан
|5
|0
|Думитреску Андрес
|3
|1
|Бэлаша Михай
|4
|0
|Георге Ион
|4
|0
|Отелита Богдан
|4
|0
|Матей Космин
|2
|1
|Кечкеш Акош
|3
|0
|Домашкан Виталий
|3
|0
|Никзули Роланд
|3
|0
|Родригес Хонатан II
|3
|0
|Паун Николае
|3
|0
|Варга Роланд
|2
|0
|Франсишку Жуниор
|2
|0
|Варга Кевин
|2
|0
|Шафранко Павол
|2
|0
|Чоботарю Денис
|2
|0
|Дебелюх Габриэл
|2
|0
|Бернд Шторк
|2
|0
|Рондон Марио
|1
|0
|Молдован Дину
|1
|0
|Каллаку Шерифф
|1
|0
|Liviu Ciobotariu
|1
|0
|Davide Popsa
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Крайова
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
58% (11)
26% (5)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Сепси
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
9
7
Университатя Крайова
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
50% (10)
25% (5)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
40% (8)
45% (9)
Сепси
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
10
12
Упущенные победы
34
28
Университатя Крайова
50%
50%
14 побед 14 поражений
Первый тайм
54% (21)
26% (10)
21% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (8)
38% (15)
41% (16)
Сепси
37.9%
62.1%
11 побед 18 поражений
Первый тайм
26% (10)
46% (18)
28% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (12)
31% (12)
38% (15)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
14
17
Упущенные победы
43
35
Голы по времени матча
Забито
28
24
17 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 7
23 Не забивали 25
8
29%
4
17%
1-15
5
18%
4
17%
16-30
4
14%
6
25%
31-45
2
7%
0
0%
46-60
4
14%
4
17%
61-75
5
18%
6
25%
76-90
Пропущено
21
24
7 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 15
1
5%
6
25%
1-15
1
5%
2
8%
16-30
5
24%
4
17%
31-45
7
33%
3
13%
46-60
5
24%
1
4%
61-75
2
10%
8
33%
76-90
Забито
36
32
12 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 7
23 Не забивали 23
3
8%
3
9%
1-15
2
6%
3
9%
16-30
7
19%
9
28%
31-45
6
17%
5
16%
46-60
4
11%
5
16%
61-75
14
39%
7
22%
76-90
Пропущено
27
26
18 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 14
2
7%
6
23%
1-15
5
19%
5
19%
16-30
11
41%
5
19%
31-45
4
15%
3
12%
46-60
2
7%
5
19%
61-75
3
11%
2
8%
76-90
Забито
64
56
29 В 1-м тайме 29
35 Во 2-м тайме 27
20 Забивали первыми 14
7 Не забивали 9
11
17%
7
13%
1-15
7
11%
7
13%
16-30
11
17%
15
27%
31-45
8
13%
5
9%
46-60
8
13%
9
16%
61-75
19
30%
30%
13
23%
76-90
Пропущено
48
50
25 В 1-м тайме 28
23 Во 2-м тайме 22
17 Пропускали первыми 21
31 Не пропускали 29
3
6%
12
24%
1-15
6
13%
7
14%
16-30
16
33%
9
18%
31-45
11
23%
6
12%
46-60
7
15%
6
12%
61-75
5
10%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:3 Университатя Крайова - ФКСБ 2:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:1
Сепси - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 ФКСБ - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:2 У Крайова 1948 - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Университатя Крайова - Словацко 1:1
Сепси
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сепси - Рапид Бухарест 3:2 Фарул Констанца - Сепси 1:4 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2
Сепси - Университатя Крайова 1:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:1 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 1:1 Чиксереда М. Чук - Сепси 1:2 ФКСБ - Сепси 2:1 Петролул Плоешти - Сепси 1:2 Сепси - Волунтари 4:0 Ботошани - Сепси 1:2 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - Фарул Констанца 0:1 ФКСБ - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Сепси 2:1 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Сепси - Уйпешт 0:0
Результаты матчей
Университатя Крайова
Сепси
Точный счет
2:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
8 раз 40%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Точный счет
1:2
3 раза 15%
1:3
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
2:1
6 раз 32%
1:0
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 30%
0
5 раз 25%
3
5 раз 25%
1
3 раза 15%
4
1 раз 5%
1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
Точный счет
1:2
5 раз 13%
1:1
4 раза 10%
1:3
4 раза 10%
2:0
4 раза 10%
2:1
4 раза 10%
2:2
4 раза 10%
1:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
8 раз 21%
1:0
5 раз 13%
1:1
5 раз 13%
0:0
4 раза 10%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 31%
1
11 раз 28%
0
8 раз 21%
3
6 раз 15%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
16 раз 41%
0
9 раз 23%
2
7 раз 18%
3
3 раза 8%
4
2 раза 5%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Университатя Крайова
Сепси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
164
811
812
217
416
118
317
118
218
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
155
Больше Меньше
145
128
613
614
316
119
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
318
Больше Меньше
309
2019
1425
831
732
237
435
138
237
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|18 (10)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|17 (9)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|17 (5)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|16 (11)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|15 (5)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 13
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 9
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 9
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|12
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|12