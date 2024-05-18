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  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 11813 Главный судья: Попа Каталин
Университатя Крайова
3:2
Конец матча
Сепси
0'
0:1
21' Гол
Штефэнеску Мариус
1:1
46' Гол
Stefan Bana
2:1
52' Гол
Кольич Элвир
64' Желтая карточка
Оройан Дариус
2:2
66' Гол
Дебелюх Габриэл
76' Желтая карточка
Митрицэ Александру
3:2
79' Гол
Иван Андрей
81' Желтая карточка
Варга Кевин
90' Желтая карточка
Нчамаа Базилио
90' Желтая карточка
Чоботарю Денис
90'+5
21
Попеску
Лаурентиу
2
Влэдою
Штефан
26
Зайков
Джоко
34
Раул
Силва
11
Банку
Никусор
4
Крецу
Александру
5
Меквабишвили
Анзор
37
Дансиу
Мариан
28
Митрицэ
Александру
20
Маркович
Йован
9
Иван
Андрей
33
Никзули
Роланд
17
Оройан
Дариус
13
Чоботарю
Денис
82
Ниняй
Бранислав
3
Штефан
Флорин
77
Аганович
Аднан
21
Алими
Исник
10
Матей
Космин
11
Штефэнеску
Мариус
96
Дебелюх
Габриэл
97
Варга
Роланд
Университатя Крайова
Сепси

История личных встреч

Университатя Крайова
Сепси

18 матчей

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
6 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 8 побед

28 матчей

42.9%
21.4%
35.7%
12 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

21.4%
57.1%
21.5%
6 побед 16 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.7%
35.7%
28.6%
10 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

С
1:3
С
1:3
С
2:1
С
0:1
С
1:2
С
0:1
С
2:2
Л1ГБ
0:5
К
0:1
К
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
Л1ГА
2:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
Л1
1:0
Л1
2:3

Голы

Всего голов

11
19

Голов в среднем за матч

0.73
1.27

Среднее время на гол

122
71

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.23
1.08

Среднее время на гол

73
83

Всего голов

27
33

Голов в среднем за матч

0.96
1.18

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

93
76

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрицэ Александру 16 (3) 0.4
Баярам Штефан 8 0.2
Иван Андрей 7 (2) 0.18
Крецу Александру 6 0.15
Маркович Йован 6 0.15
Кольич Элвир 4 (1) 0.1
Хури Льес 3 (1) 0.08
Рогульич Анте 3 0.08
Банку Никусор 2 0.05
Кэпэцынэ Михай 2 (1) 0.05
Мальдонадо Дениль 2 0.05
Дансиу Мариан 2 0.05
Раул Силва 1 0.03
Скречу Владимир 1 0.03
Stefan Bana 1 0.03
Куртич Ясмин 1 (1) 0.03
Влэдою Штефан 0 0
Кымпану Георге 0 0
Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штефэнеску Мариус 13 (3) 0.33
Шафранко Павол 8 0.2
Дебелюх Габриэл 8 (1) 0.2
Алими Исник 6 (2) 0.15
Матей Космин 5 (1) 0.13
Каллаку Шерифф 4 0.1
Аганович Аднан 3 0.08
Штефан Флорин 2 0.05
Паун Николае 2 0.05
Варга Роланд 1 0.03
Варга Кевин 1 0.03
Чоботарю Денис 1 0.03
Рондон Марио 1 0.03
Домашкан Виталий 1 0.03
Георге Ион 1 0.03
Бэлаша Михай 1 (1) 0.03
Думитреску Андрес 0 0
Ниняй Бранислав 0 0
Родригес Хонатан II 0 0
Отелита Богдан 0 0
Оройан Дариус 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Банку Никусор 12 0
Хури Льес 9 1
Кэпэцынэ Михай 9 0
Juraj Badelj 6 1
Митрицэ Александру 7 0
Влэдою Штефан 7 0
Матею Александру 6 0
Попеску Лаурентиу 6 0
Маркович Йован 6 0
Иван Андрей 4 1
Крецу Александру 5 0
Скречу Владимир 5 0
Кольич Элвир 4 0
Раул Силва 4 0
Нчамаа Базилио 2 1
Баярам Штефан 3 0
Лаурентин Рехекампф 2 0
Куртич Ясмин 2 0
Зайков Джоко 2 0
Борца Флорин 2 0
Дансиу Мариан 2 0
Ишфан Александру 1 0
Меквабишвили Анзор 1 0
Ивайло Петев 1 0
Jalen Blesa 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штефэнеску Мариус 12 0
Ниняй Бранислав 11 0
Оройан Дариус 6 1
Алими Исник 7 0
Штефан Флорин 5 1
Аганович Аднан 5 0
Думитреску Андрес 3 1
Бэлаша Михай 4 0
Георге Ион 4 0
Отелита Богдан 4 0
Матей Космин 2 1
Варга Кевин 3 0
Кечкеш Акош 3 0
Домашкан Виталий 3 0
Никзули Роланд 3 0
Чоботарю Денис 3 0
Родригес Хонатан II 3 0
Паун Николае 3 0
Варга Роланд 2 0
Франсишку Жуниор 2 0
Шафранко Павол 2 0
Дебелюх Габриэл 2 0
Бернд Шторк 2 0
Рондон Марио 1 0
Молдован Дину 1 0
Каллаку Шерифф 1 0
Liviu Ciobotariu 1 0
Davide Popsa 1 0

Результаты матчей

Университатя Крайова
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
55% (11)
25% (5)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Сепси
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

9
9
Университатя Крайова
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
50% (10)
25% (5)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
40% (8)
45% (9)
Сепси
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

10
12

Упущенные победы

34
28
Университатя Крайова
51.7%
48.3%
15 побед 14 поражений
Первый тайм
53% (21)
25% (10)
23% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (9)
38% (15)
40% (16)
Сепси
36.7%
63.3%
11 побед 19 поражений
Первый тайм
28% (11)
45% (18)
28% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (12)
30% (12)
40% (16)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

16
17

Упущенные победы

43
37

Голы по времени матча

Забито

31
26
17 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 8
23 Не забивали 25
8
26%
4
15%
1-15
5
16%
5
19%
16-30
4
13%
6
23%
31-45
4
13%
0
0%
46-60
4
13%
5
19%
61-75
6
19%
6
23%
76-90

Пропущено

23
27
8 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 16
1
4%
6
22%
1-15
2
9%
2
7%
16-30
5
22%
4
15%
31-45
7
30%
5
19%
46-60
6
26%
1
4%
61-75
2
9%
9
33%
76-90

Забито

36
32
12 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 7
24 Не забивали 24
3
8%
3
9%
1-15
2
6%
3
9%
16-30
7
19%
9
28%
31-45
6
17%
5
16%
46-60
4
11%
5
16%
61-75
14
39%
7
22%
76-90

Пропущено

27
26
18 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 14
2
7%
6
23%
1-15
5
19%
5
19%
16-30
11
41%
5
19%
31-45
4
15%
3
12%
46-60
2
7%
5
19%
61-75
3
11%
2
8%
76-90

Забито

67
58
29 В 1-м тайме 30
38 Во 2-м тайме 28
20 Забивали первыми 15
7 Не забивали 9
11
16%
7
12%
1-15
7
10%
8
14%
16-30
11
16%
15
26%
31-45
10
15%
5
9%
46-60
8
12%
10
17%
61-75
20
30%
30%
13
22%
76-90

Пропущено

50
53
26 В 1-м тайме 28
24 Во 2-м тайме 25
18 Пропускали первыми 21
32 Не пропускали 30
3
6%
12
23%
1-15
7
14%
7
13%
16-30
16
32%
9
17%
31-45
11
22%
8
15%
46-60
8
16%
6
11%
61-75
5
10%
11
21%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:3 Университатя Крайова - ФКСБ 2:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:1
Сепси - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 ФКСБ - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:2 У Крайова 1948 - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Университатя Крайова - Словацко 1:1
Сепси
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сепси - Рапид Бухарест 3:2 Фарул Констанца - Сепси 1:4 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2
Сепси - Университатя Крайова 1:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:1 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 1:1 Чиксереда М. Чук - Сепси 1:2 ФКСБ - Сепси 2:1 Петролул Плоешти - Сепси 1:2 Сепси - Волунтари 4:0 Ботошани - Сепси 1:2 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - Фарул Констанца 0:1 ФКСБ - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Сепси 2:1 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Сепси - Уйпешт 0:0

Результаты матчей

Университатя Крайова
Сепси

Точный счет

2:1
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
2
6 раз 30%
0
3 раза 15%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
1
8 раз 40%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Точный счет

1:2
3 раза 15%
1:3
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
2:1
6 раз 30%
1:0
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 30%
0
5 раз 25%
3
5 раз 25%
1
3 раза 15%
4
1 раз 5%
1
8 раз 40%
0
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Точный счет

1:2
5 раз 13%
2:2
4 раза 10%
1:1
4 раза 10%
1:3
4 раза 10%
2:0
4 раза 10%
2:1
4 раза 10%
1:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
8 раз 20%
1:0
5 раз 13%
1:1
5 раз 13%
0:0
4 раза 10%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 30%
1
11 раз 28%
0
8 раз 20%
3
7 раз 18%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
16 раз 40%
0
9 раз 23%
2
8 раз 20%
3
3 раза 8%
4
2 раза 5%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Университатя Крайова
Сепси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
3
0.5
Больше Меньше
16
4
9
11
1.5
8
12
3
17
2.5
4
16
1
19
3.5
3
17
1
19
4.5
2
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
15
5
12
8
1.5
7
13
6
14
2.5
3
17
1
19
3.5
1
19

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
32
8
0.5
Больше Меньше
31
9
21
19
1.5
15
25
9
31
2.5
7
33
2
38
3.5
4
36
1
39
4.5
2
38

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 18 (10)
ЧФР Клуж Отеле Филип 18 (9)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 17 (5)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 16 (13)
ФКСБ Олару Дариус 15 (5)
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Топ нарушителей
Германнштадт Sota Mino 1 13
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 9
ФКСБ Коман Флоринел 2 9
Университатя Крайова Банку Никусор 12
Сепси Штефэнеску Мариус 12
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 11813 болельщиков
  • 95'
    После классного второго тайма Университатя Крайова совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Университатя Крайова: 48%, Сепси: 52%.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 94'
    Оооо... вот это был удар! Кольич Элвир должен был забить с этой позиции.
  • 94'
    Кольич Элвир оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
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    Где смотреть матч Университатя Крайова 3:2 Сепси онлайн

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