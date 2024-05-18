Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Алими Исник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Удар от ворот произведет Сепси

85' Меквабишвили Анзор не смог попасть в створ ударом издали

84' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Каллаку Шерифф оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Матч возобновлен

81' Банку Никусор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Варга Кевин получил желтую карточку от судьи

79' Г О О О О Л - Иван Андрей забивает с правой ноги!

79' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Удар от ворот произведет Сепси

76' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Митрицэ Александру получил желтую карточку от судьи

76' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Митрицэ Александру нырнул в штрафной. Спорно!

75' Меквабишвили Анзор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Раул Силва выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Удар от ворот произведет Сепси

73' Удар от ворот произведет Сепси

73' Stefan Bana оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Кольич Элвир пробует нанести удар издали, но Roland Niczuly держит все под контролем

71' Удар от ворот произведет Сепси

71' Митрицэ Александру навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Матч возобновлен

70' Тактическая замена. Флорин Штефан уходит с поля и его заменяет Варга Кевин

69' Флорин Штефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Флорин Штефан из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

68' Банку Никусор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' ГОООООЛ - Габриэл Дебелюх Сепси забивает ударом головой

66' Флорин Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Думитреску Андрес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Оройан Дариус получил желтую карточку от судьи

64' Marius Stefanescu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Матч возобновлен

62' Думитреску Андрес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Удар от ворот произведет Сепси

58' Митрицэ Александру навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Хорошую попытку сделал Крецу Александру . Удар в створ, но вратарь начеку

57' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Матч возобновится спорным мячом

55' Банку Никусор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Г О О О О Л - Кольич Элвир забивает ударом с левой ноги!

52' Меквабишвили Анзор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Хорошую попытку сделал Иван Андрей . Удар в створ, но вратарь начеку

51' Меквабишвили Анзор пробует нанести удар издали, но Roland Niczuly держит все под контролем

50' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Флорин Штефан из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

49' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Габриэл Дебелюх из команды Сепси в офсайде

47' Флорин Штефан из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.