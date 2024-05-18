Тур: 10. Стадион: Константин Рэдулеску. Главный судья: Петреску Раду
4:0
Первый тайм: 40'
0'
2:0
16' ГолТахцидис Панайотис
22' Undefined phrase: football_event_Мухар Карло
4:0
38' ГолБирлигея Даниэль
Ход матча
9'
1:0
16'
22'
3:0
22'
38'
4:0
Владение мячом
90
Сава
Рэзван
19
Могос
Василе
42
Бобен
Матия
44
Крешич
Антон
45
Камора
Мауру
73
Мухар
Карло
10
Дяк
Чиприан
17
Отеле
Филип
22
Сырбу
Дан
- Основной состав
-
90 Сава РэзванВратарь
-
19 Могос ВасилеЗащитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
-
44 Крешич АнтонЗащитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанНападающий
- Нападающий
-
17 Отеле ФилипНападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Илие МатейЗащитник
- Защитник
-
22 Аусси АланЗащитник
-
29 Авуну ДюрельПолузащитник
- Полузащитник
-
82 Фика АлинНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Сырбу ДанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Дюссо ДамьенЗащитник
- Защитник
-
21 Боли КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Касап КарлоПолузащитник
-
88 Бану ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Мушат Штефан
-
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
ЧФР Клуж
Фарул Констанца
21 матч
90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
42.9%
14 побед 9 ничьих 0 побед
19 матчей
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед
40 матчей
47.5%
20%
32.5%
19 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
30%
47.5%
22.5%
12 побед 19 ничьих 9 побед
Второй тайм
35%
40%
25%
14 побед 16 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
22
Голов в среднем за матч
1.3
1.1
Среднее время на гол
69
81
Всего голов
19
18
Голов в среднем за матч
0.95
0.9
Среднее время на гол
94
100
Всего голов
45
40
Голов в среднем за матч
1.13
1
Тотал матчей
2.5
36
Больше 90%
Меньше 10%
4
24
Больше 60%
Меньше 40%
16
17
Больше 43%
Меньше 58%
23
6
Больше 15%
Меньше 85%
34
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
80
90
Бомбардиры внутри турнира
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Отеле Филип
|17
|0.43
|Бирлигея Даниэль
|13
|0.33
|Мухар Карло
|10
|0.25
|Тахцидис Панайотис
|7 (3)
|0.18
|Авуну Дюрель
|3
|0.08
|Айети Арлинд
|3
|0.08
|Дяк Чиприан
|2
|0.05
|Камора Мауру
|2
|0.05
|Маня Кристьян
|2
|0.05
|Джуричич Лука
|2
|0.05
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.05
|Бетанкор Хефте
|1
|0.03
|Михаэль Петер
|1
|0.03
|Красники Эрмал
|1
|0.03
|Эль-Каддури Омар
|1
|0.03
|Бобен Матия
|1
|0.03
|Кейта Абдул-Кадер
|1
|0.03
|Илие Матей
|1
|0.03
|Крешич Антон
|0
|0
|Цэру Богдан
|0
|0
|Цвек Ловро
|0
|0
Фарул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мунтяну Луис
|12 (1)
|0.3
|Ларие Йонуц
|7 (5)
|0.18
|Будеску Константин
|6 (2)
|0.15
|Ривалдиньо
|6
|0.15
|Ionut Cojocaru
|4
|0.1
|Грамени Константин
|3
|0.08
|Артян Андрей
|3
|0.08
|Вынэ Йонуц
|2
|0.05
|Дякону Роналдо
|2
|0.05
|Попеску Михай
|1
|0.03
|Ганя Кристиан
|1
|0.03
|Мазилу Адриан
|1
|0.03
|Кейруш Диогу
|1
|0.03
|Кырнац Николае
|1
|0.03
|Балута Тудор
|1
|0.03
|Беншаиб Амин
|1
|0.03
|Андронаке Лука
|1
|0.03
|Крисиума Матеус
|1
|0.03
|Сали Энес
|1
|0.03
|Григорян Нарек
|0
|0
|Кики Давид
|0
|0
|Боргнино Марко
|0
|0
|Вианна Фабио
|0
|0
|Сырбу Дан
|0
|0
Карточки
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухар Карло
|10
|0
|Тахцидис Панайотис
|7
|0
|Дяк Чиприан
|6
|0
|Бирлигея Даниэль
|5
|0
|Эль-Каддури Омар
|4
|0
|Авуну Дюрель
|4
|0
|Отеле Филип
|4
|0
|Илие Матей
|2
|1
|Камора Мауру
|3
|0
|Крешич Антон
|3
|0
|Цвек Ловро
|3
|0
|Бобен Матия
|3
|0
|Фика Алин
|3
|0
|Кейта Абдул-Кадер
|3
|0
|Сава Рэзван
|3
|0
|Андреа Мандорлини
|1
|1
|Мамич Петар
|2
|0
|Могос Василе
|2
|0
|Джуричич Лука
|2
|0
|Морган Зив
|2
|0
|Муту Адриан
|1
|0
|Айети Арлинд
|1
|0
|Маня Кристьян
|1
|0
|Бетанкор Хефте
|1
|0
|Йебоа Эммануэль
|1
|0
|Дан Петреску
|1
|0
Фарул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попеску Михай
|11
|0
|Ларие Йонуц
|7
|0
|Грамени Константин
|6
|0
|Ганя Кристиан
|4
|1
|Будеску Константин
|5
|0
|Георге Хаджи
|3
|1
|Дюссо Дамьен
|4
|0
|Артян Андрей
|4
|0
|Мунтяну Луис
|4
|0
|Сырбу Дан
|4
|0
|Маринс Густаво
|4
|0
|Кики Давид
|2
|1
|Григорян Нарек
|2
|1
|Вынэ Йонуц
|3
|0
|Ривалдиньо
|3
|0
|Кейруш Диогу
|3
|0
|Неделку Драгош
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Балута Тудор
|2
|0
|Ionut Cojocaru
|2
|0
|Бузбуки Александру
|1
|0
|Касап Карло
|1
|0
|Боргнино Марко
|1
|0
|Беншаиб Амин
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
|Андронаке Лука
|1
|0
|Вианна Фабио
|1
|0
|Думитраче Валенти
|1
|0
|Мазилу Адриан
|1
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0
|Iustin Doicaru
|1
|0
Результаты матчей
ЧФР Клуж
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
58% (11)
0% (0)
Фарул Констанца
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
3
11
ЧФР Клуж
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
15% (3)
40% (8)
Фарул Констанца
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
14
11
Упущенные победы
29
30
ЧФР Клуж
63.3%
36.7%
19 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (11)
49% (19)
23% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (17)
36% (14)
21% (8)
Фарул Констанца
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (10)
44% (17)
31% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (12)
41% (16)
28% (11)
Сухие победы
11
7
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
20
16
Упущенные победы
32
41
Голы по времени матча
Забито
35
25
16 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 10
24 Не забивали 24
6
17%
2
8%
1-15
4
11%
4
16%
16-30
6
17%
5
20%
31-45
3
9%
5
20%
46-60
9
26%
2
8%
61-75
7
20%
7
28%
76-90
Пропущено
12
25
9 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
2
17%
2
8%
1-15
5
42%
3
12%
16-30
2
17%
8
32%
31-45
2
17%
3
12%
46-60
1
8%
4
16%
61-75
0
0%
5
20%
76-90
Забито
32
32
17 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 11
23 Не забивали 23
4
13%
2
6%
1-15
3
9%
6
19%
16-30
10
31%
6
19%
31-45
4
13%
6
19%
46-60
2
6%
7
22%
61-75
9
28%
5
16%
76-90
Пропущено
31
26
15 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 14
15 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 17
5
16%
4
15%
1-15
5
16%
4
15%
16-30
5
16%
4
15%
31-45
1
3%
3
12%
46-60
8
26%
2
8%
61-75
7
23%
9
35%
76-90
Забито
67
57
33 В 1-м тайме 25
34 Во 2-м тайме 32
16 Забивали первыми 21
8 Не забивали 8
10
15%
4
7%
1-15
7
10%
10
18%
16-30
16
24%
11
19%
31-45
7
10%
11
19%
46-60
11
16%
9
16%
61-75
16
24%
12
21%
76-90
Пропущено
43
51
24 В 1-м тайме 25
19 Во 2-м тайме 26
21 Пропускали первыми 15
28 Не пропускали 29
7
16%
6
12%
1-15
10
23%
7
14%
16-30
7
16%
12
24%
31-45
3
7%
6
12%
46-60
9
21%
6
12%
61-75
7
16%
14
27%
76-90
Результаты последних матчей
ЧФР Клуж
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 3:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:1
Фарул Констанца - ЧФР Клуж 5:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 1:4 Корвинул Хунедоара - ЧФР Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:2 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Гент 1:2
Фарул Констанца
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:3 Фарул Констанца - Сепси 1:4 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 3:1
Фарул Констанца - ЧФР Клуж 5:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:2 Ботошани - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Клуж - Фарул Констанца 1:0 Фарул Констанца - Оцелул Галац 1:1 Сепси - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Динамо Бухарест 0:2 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Фарул Констанца - Черно Море 2:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0
Результаты матчей
ЧФР Клуж
Фарул Констанца
Точный счет
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 25%
0:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
4 раза 21%
2
3 раза 16%
4
3 раза 16%
1
8 раз 40%
0
4 раза 20%
2
3 раза 15%
3
3 раза 15%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Точный счет
1:0
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
1:4
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
0
4 раза 20%
3
3 раза 15%
4
3 раза 15%
2
2 раза 10%
1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
4 раза 21%
3
1 раз 5%
Точный счет
1:0
6 раз 15%
1:1
5 раз 13%
0:1
4 раза 10%
3:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
1:4
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 18%
0:1
5 раз 13%
3:1
4 раза 10%
0:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 33%
0
8 раз 21%
3
7 раз 18%
4
6 раз 15%
2
5 раз 13%
1
16 раз 41%
2
9 раз 23%
0
8 раз 21%
3
4 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
ЧФР Клуж
Фарул Констанца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
164
109
812
712
515
316
218
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
154
812
712
614
118
317
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
318
Больше Меньше
318
1821
1524
1326
633
633
237
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
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