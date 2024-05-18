  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Петреску Раду
ЧФР Клуж
5:1
Конец матча
Фарул Констанца
0'
1:0
8' Пенальти
Дяк Чиприан
2:0
16' Гол
Тахцидис Панайотис
3:0
22' Гол
Мухар Карло
4:0
38' Гол
Бирлигея Даниэль
48' Желтая карточка
Мунтяну Луис
4:1
65' Гол
Ганя Кристиан
5:1
87' Гол
Отеле Филип
90'+4
90
Сава
Рэзван
19
Могос
Василе
42
Бобен
Матия
44
Крешич
Антон
45
Камора
Мауру
73
Мухар
Карло
18
Кейта
Абдул-Кадер
77
Тахцидис
Панайотис
10
Дяк
Чиприан
9
Бирлигея
Даниэль
17
Отеле
Филип
1
Бузбуки
Александру
22
Сырбу
Дан
3
Попеску
Михай
45
Маринс
Густаво
11
Ганя
Кристиан
8
Вынэ
Йонуц
5
Кейруш
Диогу
24
Грамени
Константин
30
Григорян
Нарек
9
Мунтяну
Луис
19
Андронаке
Лука
ЧФР Клуж
Фарул Констанца

История личных встреч

ЧФР Клуж
Фарул Констанца

21 матч

90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
42.9%
14 побед 9 ничьих 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

40 матчей

47.5%
20%
32.5%
19 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

30%
47.5%
22.5%
12 побед 19 ничьих 9 побед

Второй тайм

35%
40%
25%
14 побед 16 ничьих 10 побед

История матчей

С
5:1
С
1:1
С
3:1
С
1:2
С
1:0
С
0:3
К
0:0
С
1:3
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
С
0:1
Л1ГА
3:1
Л1ГА
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ДА
0:1
ДА
3:0
ДА
2:1

Голы

Всего голов

26
22

Голов в среднем за матч

1.3
1.1

Среднее время на гол

69
81

Всего голов

19
18

Голов в среднем за матч

0.95
0.9

Среднее время на гол

94
100

Всего голов

45
40

Голов в среднем за матч

1.13
1

Тотал матчей

2.5
36
Больше 90%
Меньше 10%
4
24
Больше 60%
Меньше 40%
16
17
Больше 43%
Меньше 58%
23
6
Больше 15%
Меньше 85%
34
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

80
90

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отеле Филип 18 0.45
Бирлигея Даниэль 14 0.35
Мухар Карло 10 0.25
Тахцидис Панайотис 7 (3) 0.18
Дяк Чиприан 3 (1) 0.08
Авуну Дюрель 3 0.08
Айети Арлинд 3 0.08
Камора Мауру 2 0.05
Маня Кристьян 2 0.05
Джуричич Лука 2 0.05
Йебоа Эммануэль 2 0.05
Михаэль Петер 1 0.03
Бетанкор Хефте 1 0.03
Красники Эрмал 1 0.03
Эль-Каддури Омар 1 0.03
Бобен Матия 1 0.03
Кейта Абдул-Кадер 1 0.03
Илие Матей 1 0.03
Крешич Антон 0 0
Цэру Богдан 0 0
Цвек Ловро 0 0
Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мунтяну Луис 12 (1) 0.3
Ларие Йонуц 7 (5) 0.18
Будеску Константин 6 (2) 0.15
Ривалдиньо 6 0.15
Ionut Cojocaru 4 0.1
Грамени Константин 3 0.08
Артян Андрей 3 0.08
Вынэ Йонуц 2 0.05
Ганя Кристиан 2 0.05
Дякону Роналдо 2 0.05
Попеску Михай 1 0.03
Мазилу Адриан 1 0.03
Кейруш Диогу 1 0.03
Кырнац Николае 1 0.03
Балута Тудор 1 0.03
Беншаиб Амин 1 0.03
Андронаке Лука 1 0.03
Крисиума Матеус 1 0.03
Сали Энес 1 0.03
Григорян Нарек 0 0
Кики Давид 0 0
Касап Карло 0 0
Боргнино Марко 0 0
Вианна Фабио 0 0
Сырбу Дан 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухар Карло 10 0
Тахцидис Панайотис 7 0
Дяк Чиприан 6 0
Бирлигея Даниэль 5 0
Эль-Каддури Омар 4 0
Авуну Дюрель 4 0
Отеле Филип 4 0
Илие Матей 2 1
Камора Мауру 3 0
Крешич Антон 3 0
Цвек Ловро 3 0
Бобен Матия 3 0
Фика Алин 3 0
Кейта Абдул-Кадер 3 0
Сава Рэзван 3 0
Андреа Мандорлини 1 1
Мамич Петар 2 0
Могос Василе 2 0
Джуричич Лука 2 0
Морган Зив 2 0
Муту Адриан 1 0
Айети Арлинд 1 0
Маня Кристьян 1 0
Бетанкор Хефте 1 0
Йебоа Эммануэль 1 0
Дан Петреску 1 0
Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попеску Михай 11 0
Ларие Йонуц 7 0
Грамени Константин 6 0
Ганя Кристиан 4 1
Будеску Константин 5 0
Мунтяну Луис 5 0
Георге Хаджи 3 1
Дюссо Дамьен 4 0
Артян Андрей 4 0
Сырбу Дан 4 0
Маринс Густаво 4 0
Кики Давид 2 1
Григорян Нарек 2 1
Вынэ Йонуц 3 0
Ривалдиньо 3 0
Кейруш Диогу 3 0
Неделку Драгош 2 0
Дякону Роналдо 2 0
Балута Тудор 2 0
Ionut Cojocaru 2 0
Бузбуки Александру 1 0
Касап Карло 1 0
Боргнино Марко 1 0
Беншаиб Амин 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Айоани Михай 1 0
Андронаке Лука 1 0
Вианна Фабио 1 0
Думитраче Валенти 1 0
Мазилу Адриан 1 0
Дукуре Кевин Гробры 1 0
Iustin Doicaru 1 0

Результаты матчей

ЧФР Клуж
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (8)
45% (9)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
60% (12)
0% (0)
Фарул Констанца
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

3
12
ЧФР Клуж
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
15% (3)
40% (8)
Фарул Констанца
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
55% (11)
20% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

14
11

Упущенные победы

29
30
ЧФР Клуж
64.5%
35.5%
20 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (12)
48% (19)
23% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (17)
38% (15)
20% (8)
Фарул Констанца
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
25% (10)
43% (17)
33% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (12)
43% (17)
28% (11)

Сухие победы

11
7

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

21
16

Упущенные победы

32
42

Голы по времени матча

Забито

40
26
20 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 10
24 Не забивали 24
7
18%
2
8%
1-15
6
15%
4
15%
16-30
7
18%
5
19%
31-45
3
8%
5
19%
46-60
9
23%
3
12%
61-75
8
20%
7
27%
76-90

Пропущено

13
30
9 В 1-м тайме 17
4 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
2
15%
3
10%
1-15
5
38%
5
17%
16-30
2
15%
9
30%
31-45
2
15%
3
10%
46-60
2
15%
4
13%
61-75
0
0%
6
20%
76-90

Забито

32
32
17 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 11
24 Не забивали 24
4
13%
2
6%
1-15
3
9%
6
19%
16-30
10
31%
6
19%
31-45
4
13%
6
19%
46-60
2
6%
7
22%
61-75
9
28%
5
16%
76-90

Пропущено

31
26
15 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 14
15 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 17
5
16%
4
15%
1-15
5
16%
4
15%
16-30
5
16%
4
15%
31-45
1
3%
3
12%
46-60
8
26%
2
8%
61-75
7
23%
9
35%
76-90

Забито

72
58
37 В 1-м тайме 25
35 Во 2-м тайме 33
17 Забивали первыми 21
8 Не забивали 8
11
15%
4
7%
1-15
9
13%
10
17%
16-30
17
24%
11
19%
31-45
7
10%
11
19%
46-60
11
15%
10
17%
61-75
17
24%
12
21%
76-90

Пропущено

44
56
24 В 1-м тайме 29
20 Во 2-м тайме 27
21 Пропускали первыми 16
29 Не пропускали 30
7
16%
7
13%
1-15
10
23%
9
16%
16-30
7
16%
13
23%
31-45
3
7%
6
11%
46-60
10
23%
6
11%
61-75
7
16%
15
27%
76-90

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 3:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:1
Фарул Констанца - ЧФР Клуж 5:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 1:4 Корвинул Хунедоара - ЧФР Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:2 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Гент 1:2
Фарул Констанца
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:3 Фарул Констанца - Сепси 1:4 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 3:1
Фарул Констанца - ЧФР Клуж 5:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:2 Ботошани - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Клуж - Фарул Констанца 1:0 Фарул Констанца - Оцелул Галац 1:1 Сепси - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Динамо Бухарест 0:2 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Фарул Констанца - Черно Море 2:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0

Результаты матчей

ЧФР Клуж
Фарул Констанца

Точный счет

0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 25%
0:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
5 раз 25%
0
4 раза 20%
3
4 раза 20%
2
3 раза 15%
4
3 раза 15%
5
1 раз 5%
1
8 раз 40%
0
4 раза 20%
2
3 раза 15%
3
3 раза 15%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Точный счет

1:0
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
1:4
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
0
4 раза 20%
3
3 раза 15%
4
3 раза 15%
2
2 раза 10%
1
9 раз 45%
2
6 раз 30%
0
4 раза 20%
3
1 раз 5%

Точный счет

1:0
6 раз 15%
1:1
5 раз 13%
0:1
4 раза 10%
3:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
5:1
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
1:4
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 18%
0:1
5 раз 13%
3:1
4 раза 10%
0:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
5:1
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 33%
0
8 раз 20%
3
7 раз 18%
4
6 раз 15%
2
5 раз 13%
5
1 раз 3%
1
17 раз 43%
2
9 раз 23%
0
8 раз 20%
3
4 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

ЧФР Клуж
Фарул Констанца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
16
4
11
9
1.5
8
12
8
12
2.5
5
15
4
16
3.5
2
18
1
19
4.5
1
19

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
16
4
8
12
1.5
7
13
6
14
2.5
1
19
3
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
32
8
0.5
Больше Меньше
32
8
19
21
1.5
15
25
14
26
2.5
6
34
7
33
3.5
2
38
1
39
4.5
1
39

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 18 (10)
ЧФР Клуж Отеле Филип 18 (9)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 17 (5)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 16 (13)
ФКСБ Олару Дариус 15 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Германнштадт Sota Mino 1 13
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 9
ФКСБ Коман Флоринел 2 9
Университатя Крайова Банку Никусор 12
Сепси Штефэнеску Мариус 12
Весь список
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