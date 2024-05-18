Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Луи Мунтяну нанес удар, но тот был заблокирован.

Луи Мунтяну совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Вынэ Йонуц пробует нанести удар издали, но Рэзван Сава держит все под контролем

43' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Этот гол претендует на звание "Гола года"!

32' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

30' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для ЧФР Клуж

26' Матч возобновлен

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Сава Рэзван взял и забрал мяч на выходе

20' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Мухар Карло не смог попасть в створ ударом издали

19' Оооо... вот это был удар! Бирлигея Даниэль должен был забить с этой позиции.

19' Бирлигея Даниэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

14' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Сава Рэзван взял и забрал мяч на выходе

10' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

8' СПАСЕНО - Бузбуки Александру пробил пенальти, но Рэзван Сава отбивает!

6' После проверки VAR судья изменил решение - ЧФР Клуж пробьет пенальти!

6' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для ЧФР Клуж

6' Хорошую попытку сделал Бирлигея Даниэль . Удар в створ, но вратарь начеку

6' ПЕНАЛЬТИ! – Бузбуки Александру серьёзно фолит на сопернике в штрафной площади

5' Отеле Филип навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Нарек Григорян нанес удар, но тот был заблокирован.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре