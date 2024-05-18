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  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Зрители: 3553
Вольфсбергер
3:1
Конец матча
Сваровски Тироль
0'
0:1
45' Гол
Felix Bacher
1:1
49' Гол
Augustine Boakye
50' Желтая карточка
Нашбергер Йоханнес
2:1
57' Гол
Писингер Симон
58' Желтая карточка
Томич Денис
80' Красная карточка
Стейскал Адам
85' Красная карточка
Кронбергер Лука
3:1
90' Гол
Омич Эрвин
90'+7
32
Гютльбауэр
Лукас
22
Баумгартнер
Доминик
44
Омич
Эрвин
8
Писингер
Симон
5
Диабате
Шейк
19
Алтунашвили
Сандро
97
Яшич
Адис
14
Pascal
Muller
4
Кеннеди
Скотт
77
Maximilian
Scharfetter
11
Балло
Тьерно
40
Стейскал
Адам
5
Felix
Bacher
22
Osarenren
Okungbowa
3
Гугганиг
Давид
14
Alexander
Ranacher
28
Thomas
Geris
17
Нашбергер
Йоханнес
4
Мюллер
Валентино
30
Тафернер
Маттойс
18
Томич
Денис
9
Прелец
Ник
Вольфсбергер
3-5-2
Сваровски Тироль
3-4-2-1

История личных встреч

Вольфсбергер
Сваровски Тироль

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

15 матчей

33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

Б
1:1
Б
4:1
Б
2:3
Б
2:0
Б
4:0
Б
1:2
Б
1:3
Б
5:1
Б
2:2
Б
2:2
Б
2:0
Б
3:5
Б
4:1
Б
2:0
Б
2:2

Голы

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

2.29
1.38

Среднее время на гол

39
65

Всего голов

21
12

Голов в среднем за матч

2.63
1.71

Среднее время на гол

34
52

Всего голов

37
23

Голов в среднем за матч

2.47
1.53

Тотал матчей

2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

36
58

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балло Тьерно 11 (3) 0.34
Augustine Boakye 9 0.28
Бамба Мохаммед 6 (1) 0.19
Циммерманн Бернхард 3 (2) 0.09
Писингер Симон 2 0.06
Омич Эрвин 2 0.06
Яшич Адис 2 0.06
Забитцер Томас 1 0.03
Ридер Флориан 1 0.03
Кеннеди Скотт 1 0.03
Тиджани Самсон 1 0.03
Баумгартнер Доминик 0 0
Верачниг Николас 0 0
Алтунашвили Сандро 0 0
Ибертсбергер Лукас 0 0
Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прелец Ник 8 0.25
Диарра Мамаду 4 0.13
Кронбергер Лука 3 0.09
Эртльталер Юлиус 2 0.06
Томич Денис 2 (1) 0.06
Тафернер Маттойс 1 0.03
Шульц Кофи 1 0.03
Felix Bacher 1 0.03
Скрбо Стефан 1 0.03
Букса Александр 1 (1) 0.03
Osarenren Okungbowa 1 0.03
Огринец Санди 1 0.03
Зульцбахер Лукас 1 0.03
Блуме Брор 0 0
Гугганиг Давид 0 0

Карточки

Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алтунашвили Сандро 9 0
Верачниг Николас 6 1
Augustine Boakye 5 1
Баумгартнер Доминик 6 0
Шерцер Йонатан 6 0
Балло Тьерно 4 1
Бамба Мохаммед 5 0
Циммерманн Бернхард 4 0
Яшич Адис 4 0
Ибертсбергер Лукас 4 0
Манфред Шмид 2 1
Ляйтгеб Марио 3 0
Кеннеди Скотт 3 0
Тиджани Самсон 3 0
Диабате Шейк 2 0
Бонманн Хендрик 2 0
Ридер Флориан 2 0
Омич Эрвин 2 0
Pascal Muller 2 0
Писингер Симон 1 0
Гютльбауэр Лукас 1 0
Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кронбергер Лука 8 1
Тафернер Маттойс 8 0
Гугганиг Давид 6 1
Felix Bacher 6 1
Зульцбахер Лукас 5 1
Диарра Мамаду 6 0
Эртльталер Юлиус 5 0
Устюндаг Джем 5 0
Osarenren Okungbowa 4 0
Стейскал Адам 2 1
Шульц Кофи 3 0
Нашбергер Йоханнес 3 0
Мюллер Валентино 2 0
Dominik Stumberger 2 0
Томич Денис 2 0
Блуме Брор 1 0
Огринец Санди 1 0
Alexander Ranacher 1 0
Прелец Ник 1 0
Джаунегг Дэвид 1 0
Thomas Geris 1 0
Томас Зильбербергер 1 0

Результаты матчей

Вольфсбергер
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сваровски Тироль
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

4
5
Вольфсбергер
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Сваровски Тироль
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

9
22

Упущенные победы

20
10
Вольфсбергер
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (12)
31% (10)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
50% (16)
31% (10)
Сваровски Тироль
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
34% (11)
31% (10)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
41% (13)
34% (11)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

7
10

Волевые победы

14
26

Упущенные победы

24
15

Голы по времени матча

Забито

19
12
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
22 Не забивали 25
3
16%
1
8%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
4
21%
6
50%
31-45
4
21%
2
17%
46-60
1
5%
2
17%
61-75
3
16%
1
8%
76-90

Пропущено

21
30
8 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 15
5
24%
4
13%
1-15
0
0%
1
3%
16-30
3
14%
6
20%
31-45
4
19%
9
30%
46-60
7
33%
1
3%
61-75
2
10%
9
30%
76-90

Забито

20
15
5 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
23 Не забивали 23
3
15%
1
7%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
1
5%
3
20%
31-45
3
15%
4
27%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
8
40%
3
20%
76-90

Пропущено

20
27
6 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
1
5%
6
22%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
3
15%
3
11%
31-45
4
20%
4
15%
46-60
3
15%
6
22%
61-75
7
35%
7
26%
76-90

Забито

39
27
16 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 10
13 Не забивали 16
6
15%
2
7%
1-15
5
13%
2
7%
16-30
5
13%
9
33%
31-45
7
18%
6
22%
46-60
5
13%
4
15%
61-75
11
28%
4
15%
76-90

Пропущено

41
57
14 В 1-м тайме 21
27 Во 2-м тайме 36
14 Пропускали первыми 20
24 Не пропускали 28
6
15%
10
18%
1-15
2
5%
2
4%
16-30
6
15%
9
16%
31-45
8
20%
13
23%
46-60
10
24%
7
12%
61-75
9
22%
16
28%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбергер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:4 Альтах - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 0:2 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:2
Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 0:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:1 Вольфсбергер - Альтах 1:1 Штурм Грац - Вольфсбергер 4:0 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 АСК Кофлач - Вольфсбергер 5:4 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 0:2 Олимпия Любляна - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Металлист-1925 3:1 Вольфсбергер - Металлист 3:1 Пяст - Вольфсбергер 1:0 Гразер - Вольфсбергер 0:1
Сваровски Тироль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сваровски Тироль - Альтах 0:1 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 3:2 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:0
Аустрия Вена - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:2 Ян - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:1 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:0 Сваровски Тироль - Штурм Грац 0:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 4:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Сваровски Тироль - Борац Баня-Лука 1:0 Сваровски Тироль - Копер 1:2 Рид - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Райхенау 7:1 Мюнхен-1860 - Сваровски Тироль 4:1

Результаты матчей

Вольфсбергер
Сваровски Тироль

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:2
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
3:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
9 раз 56%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 13%
0:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
0:2
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 38%
1
9 раз 28%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
3 раза 9%
0
15 раз 47%
1
9 раз 28%
2
6 раз 19%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Вольфсбергер
Сваровски Тироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
10
6
5
11
1.5
4
12
3
13
2.5
1
15
2
14
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
7
9
6
10
1.5
4
12
4
12
2.5
1
15
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
12
0.5
Больше Меньше
17
15
11
21
1.5
8
24
7
25
2.5
2
30
3
29
3.5
1
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 19 (2)
Рапид Вена Грюлль Марко 13 (6)
Хартберг Энтруп Максимилиан 12 (3)
ЛАСК Любичич Марин 12 (1)
Аустрия Вена Грубер Андреас 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 10
Альтах Mike-Steven Baehre 13
Альтах Йегер Лукас 12
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхинья 1 10
Хартберг Хайль Юрген 1 9
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Тафернер Маттойс сделал результативную передачу.
    • 47'
      Г О О О О Л - Felix Bacher бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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