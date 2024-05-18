Тур: 32. Стадион: Лавантталь Арена. Зрители: 3553
3:1
Конец матча
0'
0:1
45' ГолFelix Bacher
1:1
49' ГолAugustine Boakye
50' Желтая карточкаНашбергер Йоханнес
2:1
57' ГолПисингер Симон
58' Желтая карточкаТомич Денис
80' Красная карточкаСтейскал Адам
85' Красная карточкаКронбергер Лука
3:1
90' ГолОмич Эрвин
90'+7
Ход матча
45'
0:1
49'
1:1
57'
2:1
58'
80'
85'
90'
3:1
44
Омич
Эрвин
97
Яшич
Адис
11
Балло
Тьерно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Омич ЭрвинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Яшич АдисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Балло ТьерноНападающий
- Запасные игроки
-
21 Скубль ДавидВратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Шмид Манфред
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Thomas GerisЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Томич ДенисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
44 Шульц КофиЗащитник
- Полузащитник
-
23 Скрбо СтефанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
История личных встреч
Вольфсбергер
Сваровски Тироль
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
15 матчей
33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
2.29
1.38
Среднее время на гол
39
65
Всего голов
21
12
Голов в среднем за матч
2.63
1.71
Среднее время на гол
34
52
Всего голов
37
23
Голов в среднем за матч
2.47
1.53
Тотал матчей
2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
36
58
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балло Тьерно
|11 (3)
|0.34
|Augustine Boakye
|9
|0.28
|Бамба Мохаммед
|6 (1)
|0.19
|Циммерманн Бернхард
|3 (2)
|0.09
|Писингер Симон
|2
|0.06
|Омич Эрвин
|2
|0.06
|Яшич Адис
|2
|0.06
|Забитцер Томас
|1
|0.03
|Ридер Флориан
|1
|0.03
|Кеннеди Скотт
|1
|0.03
|Тиджани Самсон
|1
|0.03
|Баумгартнер Доминик
|0
|0
|Верачниг Николас
|0
|0
|Алтунашвили Сандро
|0
|0
|Ибертсбергер Лукас
|0
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прелец Ник
|8
|0.25
|Диарра Мамаду
|4
|0.13
|Кронбергер Лука
|3
|0.09
|Эртльталер Юлиус
|2
|0.06
|Томич Денис
|2 (1)
|0.06
|Тафернер Маттойс
|1
|0.03
|Шульц Кофи
|1
|0.03
|Felix Bacher
|1
|0.03
|Скрбо Стефан
|1
|0.03
|Букса Александр
|1 (1)
|0.03
|Osarenren Okungbowa
|1
|0.03
|Огринец Санди
|1
|0.03
|Зульцбахер Лукас
|1
|0.03
|Блуме Брор
|0
|0
|Гугганиг Давид
|0
|0
Карточки
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алтунашвили Сандро
|9
|0
|Верачниг Николас
|6
|1
|Augustine Boakye
|5
|1
|Баумгартнер Доминик
|6
|0
|Шерцер Йонатан
|6
|0
|Балло Тьерно
|4
|1
|Бамба Мохаммед
|5
|0
|Циммерманн Бернхард
|4
|0
|Яшич Адис
|4
|0
|Ибертсбергер Лукас
|4
|0
|Манфред Шмид
|2
|1
|Ляйтгеб Марио
|3
|0
|Кеннеди Скотт
|3
|0
|Тиджани Самсон
|3
|0
|Диабате Шейк
|2
|0
|Бонманн Хендрик
|2
|0
|Ридер Флориан
|2
|0
|Омич Эрвин
|2
|0
|Pascal Muller
|2
|0
|Писингер Симон
|1
|0
|Гютльбауэр Лукас
|1
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кронбергер Лука
|8
|1
|Тафернер Маттойс
|8
|0
|Гугганиг Давид
|6
|1
|Felix Bacher
|6
|1
|Зульцбахер Лукас
|5
|1
|Диарра Мамаду
|6
|0
|Эртльталер Юлиус
|5
|0
|Устюндаг Джем
|5
|0
|Osarenren Okungbowa
|4
|0
|Стейскал Адам
|2
|1
|Шульц Кофи
|3
|0
|Нашбергер Йоханнес
|3
|0
|Мюллер Валентино
|2
|0
|Dominik Stumberger
|2
|0
|Томич Денис
|2
|0
|Блуме Брор
|1
|0
|Огринец Санди
|1
|0
|Alexander Ranacher
|1
|0
|Прелец Ник
|1
|0
|Джаунегг Дэвид
|1
|0
|Thomas Geris
|1
|0
|Томас Зильбербергер
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбергер
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сваровски Тироль
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
4
5
Вольфсбергер
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Сваровски Тироль
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
9
22
Упущенные победы
20
10
Вольфсбергер
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (12)
31% (10)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
50% (16)
31% (10)
Сваровски Тироль
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
34% (11)
31% (10)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
41% (13)
34% (11)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
7
10
Волевые победы
14
26
Упущенные победы
24
15
Голы по времени матча
Забито
19
12
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
22 Не забивали 25
3
16%
1
8%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
4
21%
6
50%
31-45
4
21%
2
17%
46-60
1
5%
2
17%
61-75
3
16%
1
8%
76-90
Пропущено
21
30
8 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 15
5
24%
4
13%
1-15
0
0%
1
3%
16-30
3
14%
6
20%
31-45
4
19%
9
30%
46-60
7
33%
1
3%
61-75
2
10%
9
30%
76-90
Забито
20
15
5 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
23 Не забивали 23
3
15%
1
7%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
1
5%
3
20%
31-45
3
15%
4
27%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
8
40%
3
20%
76-90
Пропущено
20
27
6 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
1
5%
6
22%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
3
15%
3
11%
31-45
4
20%
4
15%
46-60
3
15%
6
22%
61-75
7
35%
7
26%
76-90
Забито
39
27
16 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 10
13 Не забивали 16
6
15%
2
7%
1-15
5
13%
2
7%
16-30
5
13%
9
33%
31-45
7
18%
6
22%
46-60
5
13%
4
15%
61-75
11
28%
4
15%
76-90
Пропущено
41
57
14 В 1-м тайме 21
27 Во 2-м тайме 36
14 Пропускали первыми 20
24 Не пропускали 28
6
15%
10
18%
1-15
2
5%
2
4%
16-30
6
15%
9
16%
31-45
8
20%
13
23%
46-60
10
24%
7
12%
61-75
9
22%
16
28%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбергер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:4 Альтах - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 0:2 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:2
Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 0:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:1 Вольфсбергер - Альтах 1:1 Штурм Грац - Вольфсбергер 4:0 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 АСК Кофлач - Вольфсбергер 5:4 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 0:2 Олимпия Любляна - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Металлист-1925 3:1 Вольфсбергер - Металлист 3:1 Пяст - Вольфсбергер 1:0 Гразер - Вольфсбергер 0:1
Сваровски Тироль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сваровски Тироль - Альтах 0:1 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 3:2 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:0
Аустрия Вена - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:2 Ян - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:1 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:0 Сваровски Тироль - Штурм Грац 0:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 4:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Сваровски Тироль - Борац Баня-Лука 1:0 Сваровски Тироль - Копер 1:2 Рид - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Райхенау 7:1 Мюнхен-1860 - Сваровски Тироль 4:1
Результаты матчей
Вольфсбергер
Сваровски Тироль
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:2
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
3:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
9 раз 56%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 13%
0:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
0:2
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 38%
1
9 раз 28%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
3 раза 9%
0
15 раз 47%
1
9 раз 28%
2
6 раз 19%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Вольфсбергер
Сваровски Тироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
106
511
412
313
115
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
79
610
412
412
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2012
Больше Меньше
1715
1121
824
725
230
329
131
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|19 (2)
|Рапид Вена
|Грюлль Марко
|13 (6)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|12 (3)
|ЛАСК
|Любичич Марин
|12 (1)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|11 (4)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 10
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|13
|Альтах
|Йегер Лукас
|12
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхинья
|1 10
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 9