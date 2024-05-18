Тур: 10. Стадион: Народны (Тегельне Поле).
5:1
Конец матча
0'
1:0
21' ГолКашия Гурам
2:0
24' ГолСтрелец Давид
2:1
30' ГолЛютеран Оливер
3:1
40' ГолБарсегян Тигран
4:1
61' ГолТолич Марко
5:1
90' ГолЗмрхаль Яромир
90'+1
Ход матча
21'
1:0
24'
2:0
30'
2:1
40'
3:1
61'
4:1
66'
90'
5:1
82
Борян
Милан
12
Байрич
Кенан
24
Толич
Марко
32
Малы
Матуш
20
Хобот
Марьян
30
Хриен
Мартин
14
Гладик
Ян
15
Герец
Штефан
- Основной состав
-
82 Борян МиланВратарь
-
12 Байрич КенанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Толич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Хрдина АдамВратарь
-
25 Пощек ЛукашЗащитник
- Полузащитник
-
27 Войтко МатушПолузащитник
-
21 Elvis Isaac
-
-
19 Maxim Mateas
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Малы МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Хобот МарьянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хриен МартинПолузащитник
-
14 Гладик ЯнПолузащитник
-
15 Герец ШтефанНападающий
- Запасные игроки
-
39 Котула ЮрайЗащитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
17 Тучны АдамПолузащитник
-
18 Бодя МартинНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ondrej Smetana
История личных встреч
Слован Братислава
Ружомберок
37 матчей
86.5%
13.5%
32 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.9%
27%
27.1%
17 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.3%
24.3%
5.4%
26 побед 9 ничьих 0 побед
19 матчей
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
89.5%
10.5%
0 побед 17 ничьих 12 побед
Второй тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед
56 матчей
57.1%
23.2%
19.7%
32 победы 13 ничьих 11 побед
Первый тайм
30.4%
48.2%
21.4%
17 побед 27 ничьих 12 побед
Второй тайм
46.4%
33.9%
19.7%
26 побед 19 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
52
31
Голов в среднем за матч
1.79
1.15
Среднее время на гол
50
78
Всего голов
31
21
Голов в среднем за матч
1.15
0.72
Среднее время на гол
78
124
Всего голов
83
52
Голов в среднем за матч
1.48
0.93
Тотал матчей
2.5
51
Больше 91%
Меньше 9%
5
38
Больше 68%
Меньше 32%
18
24
Больше 43%
Меньше 57%
32
14
Больше 25%
Меньше 75%
42
7
Больше 13%
Меньше 88%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
55
Среднее время на гол
60
96
Бомбардиры внутри турнира
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барсегян Тигран
|13 (2)
|0.41
|Стрелец Давид
|11
|0.34
|Марчелли Нино
|10
|0.31
|Чаврич Александр
|9 (2)
|0.28
|Толич Марко
|9 (1)
|0.28
|Родригес Жерсон
|4 (1)
|0.13
|Куцка Юрай
|3
|0.09
|Змрхаль Яромир
|3
|0.09
|Вайсс Владимир
|2
|0.06
|Кашия Гурам
|2
|0.06
|Блэкмэн Сезар
|2
|0.06
|Пощек Лукаш
|1
|0.03
|Ловат Лукас
|1
|0.03
|Войтко Матуш
|1
|0.03
|Канкава Джаба
|1
|0.03
|Абубакари Малик
|1
|0.03
|Лихи Филип
|0
|0
|Виммер Кевин
|0
|0
|Байрич Кенан
|0
|0
|Саввидис Кириакос
|0
|0
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бодя Мартин
|5 (2)
|0.16
|Хриен Мартин
|4
|0.13
|Лавринчик Самуэль
|4
|0.13
|Герец Штефан
|4
|0.13
|Домонкос Кристоф
|4
|0.13
|Шефчик Самуэль
|3
|0.09
|Гладик Ян
|2
|0.06
|Тучны Адам
|2
|0.06
|Селески Александер
|2
|0.06
|Малы Матуш
|2
|0.06
|Лютеран Оливер
|1
|0.03
|Хобот Марьян
|1
|0.03
|Симон Габриэл
|1
|0.03
|Мудры Тимотей
|1
|0.03
|Бобчек Томаш
|1
|0.03
|Котула Юрай
|0
|0
|Жигмунд Марек
|0
|0
Карточки
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Толич Марко
|6
|1
|Барсегян Тигран
|6
|0
|Кашия Гурам
|4
|0
|Байрич Кенан
|4
|0
|Вайсс Владимир
|3
|0
|Ловат Лукас
|3
|0
|Саввидис Кириакос
|1
|1
|Канкава Джаба
|2
|0
|Борян Милан
|2
|0
|Пощек Лукаш
|2
|0
|Виммер Кевин
|2
|0
|Змрхаль Яромир
|2
|0
|Блэкмэн Сезар
|2
|0
|Куцка Юрай
|1
|0
|Агбо Уче
|1
|0
|Стрелец Давид
|1
|0
|Лихи Филип
|1
|0
|Абубакари Малик
|1
|0
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жигмунд Марек
|8
|0
|Хриен Мартин
|7
|0
|Лавринчик Самуэль
|7
|0
|Мойжиш Александр
|5
|0
|Лютеран Оливер
|4
|0
|Фрюхвальд Томаш
|4
|0
|Тучны Адам
|2
|1
|Герец Штефан
|3
|0
|Гладик Ян
|3
|0
|Мудры Тимотей
|3
|0
|Малы Матуш
|3
|0
|Селески Александер
|3
|0
|Симон Габриэл
|1
|1
|Масло Ян
|2
|0
|Ondrej Smetana
|2
|0
|Домонкос Кристоф
|2
|0
|Хобот Марьян
|2
|0
|Шефчик Самуэль
|2
|0
|Peter Tomko
|1
|0
|Котула Юрай
|1
|0
|Бодя Мартин
|1
|0
|Viktor Uradnik
|1
|0
Результаты матчей
Слован Братислава
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
25% (4)
6% (1)
Ружомберок
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
7
12
Слован Братислава
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)
Ружомберок
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
7
3
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
32
19
Слован Братислава
50%
50%
14 побед 14 поражений
Первый тайм
38% (12)
31% (10)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
28% (9)
34% (11)
Ружомберок
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
25% (8)
25% (8)
50% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
41% (13)
31% (10)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
8
7
Волевые победы
18
8
Упущенные победы
39
31
Голы по времени матча
Забито
38
18
21 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 6
17 Не забивали 20
5
13%
1
6%
1-15
12
32%
4
22%
16-30
4
11%
2
11%
31-45
6
16%
5
28%
46-60
4
11%
3
17%
61-75
7
18%
3
17%
76-90
Пропущено
16
29
10 В 1-м тайме 19
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
3
19%
2
7%
1-15
2
13%
7
24%
16-30
5
31%
10
34%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
1
6%
5
17%
61-75
5
31%
3
10%
76-90
Забито
37
20
14 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 9
17 Не забивали 19
3
8%
2
10%
1-15
5
14%
4
20%
16-30
6
16%
3
15%
31-45
8
22%
5
25%
46-60
5
14%
3
15%
61-75
10
27%
3
15%
76-90
Пропущено
16
14
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
5
31%
1
7%
1-15
3
19%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
3
19%
4
29%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
3
19%
2
14%
76-90
Забито
75
38
35 В 1-м тайме 16
40 Во 2-м тайме 22
22 Забивали первыми 15
2 Не забивали 7
8
11%
3
8%
1-15
17
23%
8
21%
16-30
10
13%
5
13%
31-45
14
19%
10
26%
46-60
9
12%
6
16%
61-75
17
23%
6
16%
76-90
Пропущено
32
43
18 В 1-м тайме 25
14 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 22
8
25%
3
7%
1-15
5
16%
9
21%
16-30
5
16%
13
30%
31-45
3
9%
6
14%
46-60
3
9%
7
16%
61-75
8
25%
5
12%
76-90
Результаты последних матчей
Слован Братислава
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Слован Братислава - Жилина 2:3 ДАК - Слован Братислава 5:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2
Слован Братислава - ДАК 0:0 Жилина - Слован Братислава 0:3 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 2:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:3 Ружомберок - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 2:0 Слован Братислава - Жилина 1:0 Тренчин - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Штурм Грац 0:1 Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Штурм Грац - Слован Братислава 4:1 Жилина - Слован Братислава 0:4 Слован Братислава - Браво 1:1 Аль-Вакра - Слован Братислава 1:4 Аль-Райян - Слован Братислава 2:2
Ружомберок
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ружомберок - Жилина 1:1 Спартак Трнава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Ружомберок - Железярне Подбрезова 3:2
ДАК - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Липани 0:1 Жилина - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Спартак Трнава 2:1 Липани - Ружомберок 0:5 Ружомберок - ДАК 1:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Слован Братислава 0:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:1 ДАК - Ружомберок 0:1 Злате Моравце - Ружомберок 2:4 Михаловце - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Гурник Забже - Ружомберок 4:0 Гостивар - Ружомберок 1:4 Приштина - Ружомберок 0:1
Результаты матчей
Слован Братислава
Ружомберок
Точный счет
2:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 50%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
1
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:2
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:2
4 раза 13%
2:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
5:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
14 раз 44%
1
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
4 раза 13%
0
3 раза 9%
5
2 раза 6%
6
1 раз 3%
1
13 раз 41%
2
9 раз 28%
0
8 раз 25%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Слован Братислава
Ружомберок
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
133
133
610
511
115
412
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
115
124
511
610
115
313
115
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
293
Больше Меньше
248
257
1121
1121
230
725
131
329
131
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|23
|4
|5
|76 - 31
|73
|2.
|32
|16
|10
|6
|49 - 32
|58
|3.
|32
|18
|3
|11
|47 - 29
|57
|4.
|32
|16
|7
|9
|54 - 45
|55
|5.
|32
|12
|11
|9
|38 - 43
|47
|6.
|32
|11
|4
|17
|49 - 60
|37
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|14
|9
|9
|50 - 41
|51
|2.
|32
|13
|10
|9
|48 - 34
|49
|3.
|32
|11
|7
|14
|35 - 38
|40
|4.
|32
|7
|6
|19
|27 - 56
|27
|5.
|32
|6
|9
|17
|29 - 48
|27
|6.
|32
|2
|6
|24
|21 - 66
|12
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|11
|3
|2
|38 - 16
|36
|2.
|16
|10
|4
|2
|31 - 16
|34
|3.
|16
|10
|2
|4
|34 - 27
|32
|4.
|16
|10
|1
|5
|27 - 12
|31
|5.
|16
|9
|4
|3
|20 - 14
|31
|6.
|16
|7
|3
|6
|24 - 26
|24
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|2
|5
|28 - 15
|29
|2.
|16
|7
|4
|5
|17 - 15
|25
|3.
|16
|5
|7
|4
|23 - 23
|22
|4.
|16
|4
|5
|7
|17 - 23
|17
|5.
|16
|4
|4
|8
|12 - 24
|16
|6.
|16
|1
|4
|11
|12 - 29
|7
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|1
|3
|38 - 15
|37
|2.
|16
|8
|2
|6
|20 - 17
|26
|3.
|16
|6
|6
|4
|18 - 16
|24
|4.
|16
|6
|5
|5
|20 - 18
|23
|5.
|16
|3
|7
|6
|18 - 29
|16
|6.
|16
|4
|1
|11
|25 - 34
|13
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|2
|5
|27 - 18
|29
|2.
|16
|4
|8
|4
|20 - 19
|20
|3.
|16
|4
|3
|9
|18 - 23
|15
|4.
|16
|3
|2
|11
|15 - 32
|11
|5.
|16
|2
|4
|10
|12 - 25
|10
|6.
|16
|1
|2
|13
|9 - 37
|5
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|13 (11)
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|13 (8)
|ДАК
|Труса Матей
|12 (4)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|12 (4)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|11 (10)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 11
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 10
|Железярне Подбрезова
|Rene Paraj
|10
|Михаловце
|Polydefkis Volanakis
|1 8
|Кошице
|Голиков Александр
|2 6