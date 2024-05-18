  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Слован Братислава
5:1
Конец матча
Ружомберок
0'
1:0
21' Гол
Кашия Гурам
2:0
24' Гол
Стрелец Давид
2:1
30' Гол
Лютеран Оливер
3:1
40' Гол
Барсегян Тигран
4:1
61' Гол
Толич Марко
5:1
90' Гол
Змрхаль Яромир
90'+1
82
Борян
Милан
12
Байрич
Кенан
4
Кашия
Гурам
6
Виммер
Кевин
28
Блэкмэн
Сезар
7
Вайсс
Владимир
11
Барсегян
Тигран
88
Саввидис
Кириакос
24
Толич
Марко
18
Марчелли
Нино
13
Стрелец
Давид
34
Фрюхвальд
Томаш
22
Симон
Габриэл
32
Малы
Матуш
28
Селески
Александер
4
Лютеран
Оливер
20
Хобот
Марьян
11
Лавринчик
Самуэль
24
Жигмунд
Марек
30
Хриен
Мартин
14
Гладик
Ян
15
Герец
Штефан
Слован Братислава
5-4-1
Ружомберок
3-4-2-1

История личных встреч

Слован Братислава
Ружомберок

37 матчей

86.5%
13.5%
32 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.9%
27%
27.1%
17 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.3%
24.3%
5.4%
26 побед 9 ничьих 0 побед

19 матчей

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

89.5%
10.5%
0 побед 17 ничьих 12 побед

Второй тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед

56 матчей

57.1%
23.2%
19.7%
32 победы 13 ничьих 11 побед

Первый тайм

30.4%
48.2%
21.4%
17 побед 27 ничьих 12 побед

Второй тайм

46.4%
33.9%
19.7%
26 побед 19 ничьих 11 побед

История матчей

С
0:1
С
2:2
С
1:2
С
2:0
С
0:1
С
0:0
С
1:1
К
0:2
С
1:0
С
1:0
С
0:0
С
5:0
К
1:0
С
1:0
С
1:0
С
1:1
С
3:2
С
3:2
С
1:1
С
0:2
С
1:0
К
3:1
С
1:0
С
0:1
С
2:1
С
2:1
С
2:1
С
3:2
С
3:1
С
1:1
С
2:1
С
1:0
С
1:2
С
2:1
С
1:2
С
2:3
С
3:2
С
2:2
С
2:2
КС
3:1
КС
2:0
С
2:1
С
0:0
CL
2:0
CL
1:0
CL
1:0
CL
0:0
CL
3:0
CL
2:0
CL
0:2
CL
1:3
CL
5:1
CL
2:0
CL
1:1
CL
0:0
CL
0:2

Голы

Всего голов

52
31

Голов в среднем за матч

1.79
1.15

Среднее время на гол

50
78

Всего голов

31
21

Голов в среднем за матч

1.15
0.72

Среднее время на гол

78
124

Всего голов

83
52

Голов в среднем за матч

1.48
0.93

Тотал матчей

2.5
51
Больше 91%
Меньше 9%
5
38
Больше 68%
Меньше 32%
18
24
Больше 43%
Меньше 57%
32
14
Больше 25%
Меньше 75%
42
7
Больше 13%
Меньше 88%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
55

Среднее время на гол

60
96

Бомбардиры внутри турнира

Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барсегян Тигран 13 (2) 0.41
Стрелец Давид 11 0.34
Марчелли Нино 10 0.31
Чаврич Александр 9 (2) 0.28
Толич Марко 9 (1) 0.28
Родригес Жерсон 4 (1) 0.13
Куцка Юрай 3 0.09
Змрхаль Яромир 3 0.09
Вайсс Владимир 2 0.06
Кашия Гурам 2 0.06
Блэкмэн Сезар 2 0.06
Пощек Лукаш 1 0.03
Ловат Лукас 1 0.03
Войтко Матуш 1 0.03
Канкава Джаба 1 0.03
Абубакари Малик 1 0.03
Лихи Филип 0 0
Виммер Кевин 0 0
Байрич Кенан 0 0
Саввидис Кириакос 0 0
Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бодя Мартин 5 (2) 0.16
Хриен Мартин 4 0.13
Лавринчик Самуэль 4 0.13
Герец Штефан 4 0.13
Домонкос Кристоф 4 0.13
Шефчик Самуэль 3 0.09
Гладик Ян 2 0.06
Тучны Адам 2 0.06
Селески Александер 2 0.06
Малы Матуш 2 0.06
Лютеран Оливер 1 0.03
Хобот Марьян 1 0.03
Симон Габриэл 1 0.03
Мудры Тимотей 1 0.03
Бобчек Томаш 1 0.03
Котула Юрай 0 0
Жигмунд Марек 0 0

Карточки

Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Толич Марко 6 1
Барсегян Тигран 6 0
Кашия Гурам 4 0
Байрич Кенан 4 0
Вайсс Владимир 3 0
Ловат Лукас 3 0
Саввидис Кириакос 1 1
Канкава Джаба 2 0
Борян Милан 2 0
Пощек Лукаш 2 0
Виммер Кевин 2 0
Змрхаль Яромир 2 0
Блэкмэн Сезар 2 0
Куцка Юрай 1 0
Агбо Уче 1 0
Стрелец Давид 1 0
Лихи Филип 1 0
Абубакари Малик 1 0
Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жигмунд Марек 8 0
Хриен Мартин 7 0
Лавринчик Самуэль 7 0
Мойжиш Александр 5 0
Лютеран Оливер 4 0
Фрюхвальд Томаш 4 0
Тучны Адам 2 1
Герец Штефан 3 0
Гладик Ян 3 0
Мудры Тимотей 3 0
Малы Матуш 3 0
Селески Александер 3 0
Симон Габриэл 1 1
Масло Ян 2 0
Ondrej Smetana 2 0
Домонкос Кристоф 2 0
Хобот Марьян 2 0
Шефчик Самуэль 2 0
Peter Tomko 1 0
Котула Юрай 1 0
Бодя Мартин 1 0
Viktor Uradnik 1 0

Результаты матчей

Слован Братислава
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
25% (4)
6% (1)
Ружомберок
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

7
12
Слован Братислава
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)
Ружомберок
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

7
3

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

32
19
Слован Братислава
50%
50%
14 побед 14 поражений
Первый тайм
38% (12)
31% (10)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
28% (9)
34% (11)
Ружомберок
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
25% (8)
25% (8)
50% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
41% (13)
31% (10)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

8
7

Волевые победы

18
8

Упущенные победы

39
31

Голы по времени матча

Забито

38
18
21 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 6
17 Не забивали 20
5
13%
1
6%
1-15
12
32%
4
22%
16-30
4
11%
2
11%
31-45
6
16%
5
28%
46-60
4
11%
3
17%
61-75
7
18%
3
17%
76-90

Пропущено

16
29
10 В 1-м тайме 19
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
3
19%
2
7%
1-15
2
13%
7
24%
16-30
5
31%
10
34%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
1
6%
5
17%
61-75
5
31%
3
10%
76-90

Забито

37
20
14 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 9
17 Не забивали 19
3
8%
2
10%
1-15
5
14%
4
20%
16-30
6
16%
3
15%
31-45
8
22%
5
25%
46-60
5
14%
3
15%
61-75
10
27%
3
15%
76-90

Пропущено

16
14
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
5
31%
1
7%
1-15
3
19%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
3
19%
4
29%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
3
19%
2
14%
76-90

Забито

75
38
35 В 1-м тайме 16
40 Во 2-м тайме 22
22 Забивали первыми 15
2 Не забивали 7
8
11%
3
8%
1-15
17
23%
8
21%
16-30
10
13%
5
13%
31-45
14
19%
10
26%
46-60
9
12%
6
16%
61-75
17
23%
6
16%
76-90

Пропущено

32
43
18 В 1-м тайме 25
14 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 22
8
25%
3
7%
1-15
5
16%
9
21%
16-30
5
16%
13
30%
31-45
3
9%
6
14%
46-60
3
9%
7
16%
61-75
8
25%
5
12%
76-90

Результаты последних матчей

Слован Братислава
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Слован Братислава - Жилина 2:3 ДАК - Слован Братислава 5:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2
Слован Братислава - ДАК 0:0 Жилина - Слован Братислава 0:3 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 2:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:3 Ружомберок - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 2:0 Слован Братислава - Жилина 1:0 Тренчин - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Штурм Грац 0:1 Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Штурм Грац - Слован Братислава 4:1 Жилина - Слован Братислава 0:4 Слован Братислава - Браво 1:1 Аль-Вакра - Слован Братислава 1:4 Аль-Райян - Слован Братислава 2:2
Ружомберок
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ружомберок - Жилина 1:1 Спартак Трнава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Ружомберок - Железярне Подбрезова 3:2
ДАК - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Липани 0:1 Жилина - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Спартак Трнава 2:1 Липани - Ружомберок 0:5 Ружомберок - ДАК 1:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Слован Братислава 0:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:1 ДАК - Ружомберок 0:1 Злате Моравце - Ружомберок 2:4 Михаловце - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Гурник Забже - Ружомберок 4:0 Гостивар - Ружомберок 1:4 Приштина - Ружомберок 0:1

Результаты матчей

Слован Братислава
Ружомберок

Точный счет

2:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 50%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
1
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:2
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:2
4 раза 13%
2:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
5:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
14 раз 44%
1
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
4 раза 13%
0
3 раза 9%
5
2 раза 6%
6
1 раз 3%
1
13 раз 41%
2
9 раз 28%
0
8 раз 25%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Слован Братислава
Ружомберок

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
13
3
13
3
1.5
6
10
5
11
2.5
1
15
4
12
3.5
2
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
11
5
12
4
1.5
5
11
6
10
2.5
1
15
3
13
3.5
1
15
1
15
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
3
0.5
Больше Меньше
24
8
25
7
1.5
11
21
11
21
2.5
2
30
7
25
3.5
1
31
3
29
4.5
1
31
5.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 32 23 4 5 76 - 31 73
2.
ДАК
 32 16 10 6 49 - 32 58
3.
Спартак Трнава
 32 18 3 11 47 - 29 57
4.
Жилина
 32 16 7 9 54 - 45 55
5.
Ружомберок
 32 12 11 9 38 - 43 47
6.
Железярне Подбрезова
 32 11 4 17 49 - 60 37

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 32 14 9 9 50 - 41 51
2.
Тренчин
 32 13 10 9 48 - 34 49
3.
Скалица
 32 11 7 14 35 - 38 40
4.
Кошице
 32 7 6 19 27 - 56 27
5.
Михаловце
 32 6 9 17 29 - 48 27
6.
Злате Моравце
 32 2 6 24 21 - 66 12

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 16 11 3 2 38 - 16 36
2.
ДАК
 16 10 4 2 31 - 16 34
3.
Жилина
 16 10 2 4 34 - 27 32
4.
Спартак Трнава
 16 10 1 5 27 - 12 31
5.
Ружомберок
 16 9 4 3 20 - 14 31
6.
Железярне Подбрезова
 16 7 3 6 24 - 26 24

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 16 9 2 5 28 - 15 29
2.
Скалица
 16 7 4 5 17 - 15 25
3.
Дукла Банска-Бистрица
 16 5 7 4 23 - 23 22
4.
Михаловце
 16 4 5 7 17 - 23 17
5.
Кошице
 16 4 4 8 12 - 24 16
6.
Злате Моравце
 16 1 4 11 12 - 29 7

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 16 12 1 3 38 - 15 37
2.
Спартак Трнава
 16 8 2 6 20 - 17 26
3.
ДАК
 16 6 6 4 18 - 16 24
4.
Жилина
 16 6 5 5 20 - 18 23
5.
Ружомберок
 16 3 7 6 18 - 29 16
6.
Железярне Подбрезова
 16 4 1 11 25 - 34 13

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 16 9 2 5 27 - 18 29
2.
Тренчин
 16 4 8 4 20 - 19 20
3.
Скалица
 16 4 3 9 18 - 23 15
4.
Кошице
 16 3 2 11 15 - 32 11
5.
Михаловце
 16 2 4 10 12 - 25 10
6.
Злате Моравце
 16 1 2 13 9 - 37 5

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 13 (11)
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 13 (8)
ДАК Труса Матей 12 (4)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 12 (4)
Слован Братислава Стрелец Давид 11 (10)
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Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 11
Тренчин Rahim Ibrahim 1 10
Железярне Подбрезова Rene Paraj 10
Михаловце Polydefkis Volanakis 1 8
Кошице Голиков Александр 2 6
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