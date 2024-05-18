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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Зрители: 6000
Блау-Вайсс Линц
1:2
Конец матча
Аустрия Вена
0'
0:1
12' Пенальти
Фитц Доминик
44' Желтая карточка
Поцманн Марвин
0:2
54' Гол
Шмидт Александер
68' Желтая карточка
Simon Pirkl
73' Желтая карточка
Добрас Кристиан
1:2
78' Гол
Simon Pirkl
87' Желтая карточка
Гуэнуш Хаким
90' Желтая карточка
Фитц Доминик
90'+6
1
Nicolas
Schmid
5
Митрович
Данило
15
Маранда
Мануэль
23
Lukas
Tursch
8
Simon
Pirkl
17
Пашич
Алем
19
Alexander
Briedl
20
Simon
Seidl
30
Добрас
Кристиан
7
Носс
Конор
10
Paul
Mensah
1
Фрюхтль
Кристиан
46
Хандль
Йоханнес
24
Tin
Plavotic
40
Мейсль
Маттео
26
Ранфтль
Райнхольд
41
Крэтзиг
Франс
30
Фишер
Манфред
19
Поцманн
Марвин
36
Фитц
Доминик
33
Шмидт
Александер
10
Асллани
Фисник
Блау-Вайсс Линц
4-2-3-1
Аустрия Вена
3-4-1-2

История личных встреч

Блау-Вайсс Линц
Аустрия Вена

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

Б
0:0
Б
1:2
Б
4:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
135

Бомбардиры внутри турнира

Блау-Вайсс Линц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronivaldo II 10 (3) 0.31
Simon Pirkl 4 0.13
Simon Seidl 4 0.13
Маранда Мануэль 3 0.09
Paul Mensah 2 0.06
Голлес Джулиан 2 0.06
Носс Конор 2 0.06
Добрас Кристиан 2 0.06
Фейертаг Штефан 1 0.03
Alexander Briedl 1 0.03
Кох Тобиас 1 (1) 0.03
Штраусс Фабио 0 0
Marco Krainz 0 0
Marcel Schantl 0 0
Митрович Данило 0 0
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грубер Андреас 11 0.34
Фитц Доминик 8 (4) 0.25
Асллани Фисник 4 0.13
Шмидт Александер 3 0.09
Хускович Муарем 3 0.09
Вучич Ромео 2 0.06
Ранфтль Райнхольд 1 0.03
Крэтзиг Франс 1 0.03
Гуэнуш Хаким 1 0.03
Хандль Йоханнес 1 0.03
Польстер Мануэль 0 0
Юкич Александар 0 0
Галвао Лукас 0 0
Фишер Манфред 0 0
Браунёдер Маттиас 0 0
Ayi Silva Kangani 0 0

Карточки

Блау-Вайсс Линц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Simon Pirkl 8 0
Marco Krainz 7 0
Paul Mensah 6 0
Штраусс Фабио 5 0
Кох Тобиас 5 0
Добрас Кристиан 3 1
Хаудум Штефан 4 0
Ronivaldo II 4 0
Носс Конор 4 0
Маранда Мануэль 3 0
Пашич Алем 3 0
Митрович Данило 3 0
Alexander Briedl 3 0
Lukas Tursch 2 0
Michael Brandner 2 0
Ибрахими Мехмет 2 0
Simon Seidl 2 0
Gerald Scheiblehner 2 0
Фейертаг Штефан 1 0
Голлес Джулиан 1 0
Хофер Рафаэль 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галвао Лукас 10 2
Хандль Йоханнес 9 0
Ранфтль Райнхольд 7 0
Фишер Манфред 7 0
Фитц Доминик 7 0
Мартинс Марвин 3 2
Гуэнуш Хаким 4 1
Хускович Муарем 5 0
Крэтзиг Франс 5 0
Холланд Джеймс 3 1
Michael Wimmer 3 1
Грубер Андреас 4 0
Юкич Александар 4 0
Поцманн Марвин 3 0
Балтакса Матан 3 0
Браунёдер Маттиас 1 1
Вучич Ромео 1 1
Вельс Моритц 1 1
Шмидт Александер 2 0
Мейсль Маттео 2 0
Кос Мирко 0 1
Фрюхтль Кристиан 1 0
Асллани Фисник 1 0
Ayi Silva Kangani 1 0

Результаты матчей

Блау-Вайсс Линц
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Аустрия Вена
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

9
5
Блау-Вайсс Линц
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Аустрия Вена
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

23
7

Упущенные победы

10
20
Блау-Вайсс Линц
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
34% (11)
38% (12)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
44% (14)
19% (6)
Аустрия Вена
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
28% (9)
44% (14)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
53% (17)
31% (10)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

26
9

Упущенные победы

19
25

Голы по времени матча

Забито

18
15
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 9
21 Не забивали 22
4
22%
7
47%
1-15
3
17%
1
7%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
6
33%
2
13%
76-90

Пропущено

20
20
12 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
6
30%
2
10%
1-15
2
10%
4
20%
16-30
4
20%
5
25%
31-45
3
15%
3
15%
46-60
2
10%
2
10%
61-75
3
15%
4
20%
76-90

Забито

15
20
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
23 Не забивали 23
5
33%
3
15%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
2
13%
6
30%
31-45
3
20%
4
20%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
1
7%
6
30%
76-90

Пропущено

28
14
11 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 7
4
14%
3
21%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
6
21%
3
21%
31-45
9
32%
2
14%
46-60
3
11%
1
7%
61-75
5
18%
5
36%
76-90

Забито

33
35
18 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 17
12 Не забивали 13
9
27%
10
29%
1-15
4
12%
2
6%
16-30
5
15%
8
23%
31-45
4
12%
5
14%
46-60
4
12%
2
6%
61-75
7
21%
8
23%
76-90

Пропущено

48
34
23 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 17
16 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 19
10
21%
5
15%
1-15
3
6%
4
12%
16-30
10
21%
8
24%
31-45
12
25%
5
15%
46-60
5
10%
3
9%
61-75
8
17%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Аустрия Лустенау - Блау-Вайсс Линц 1:0 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 3:2 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Альтах 2:1
Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:2 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:0 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 0:0 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Аустрия Лустенау - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Ред Булл Зальцбург 1:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 1:1 Фёрст Вена - Блау-Вайсс Линц 3:1 Гурник Забже - Блау-Вайсс Линц 3:2 Пакш - Блау-Вайсс Линц 0:0 Блау-Вайсс Линц - Юнион Гюртен 2:0 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 1:6
Аустрия Вена
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:4 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - Альтах 2:2 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:0
Аустрия Вена - Сваровски Тироль 3:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 0:0 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:0 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Аустрия Вена - Хартберг 3:1 Штурм Грац - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - ДАК 3:0 Аустрия Вена - Дунайcка Cтреда 3:0 Аустрия Вена - Фаворитнер 3:1 Аустрия Вена - Сигма Оломоуц 0:0 Аустрия Вена - Спартак Трнава 3:2

Результаты матчей

Блау-Вайсс Линц
Аустрия Вена

Точный счет

0:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
5 раз 31%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
7 раз 44%
2
4 раза 25%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%

Точный счет

0:0
5 раз 16%
2:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 38%
1
11 раз 34%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
13 раз 41%
2
9 раз 28%
1
7 раз 22%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Блау-Вайсс Линц
Аустрия Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
9
7
5
11
1.5
7
9
2
14
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
10
6
4
12
1.5
5
11
1
15
2.5
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
12
0.5
Больше Меньше
19
13
9
23
1.5
12
20
3
29
2.5
3
29
1
31
3.5
1
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 19 (2)
Рапид Вена Грюлль Марко 13 (6)
Хартберг Энтруп Максимилиан 12 (3)
ЛАСК Любичич Марин 12 (1)
Аустрия Вена Грубер Андреас 11 (4)
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Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 10
Альтах Mike-Steven Baehre 13
Альтах Йегер Лукас 12
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхинья 1 10
Хартберг Хайль Юрген 1 9
Весь список
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Поцманн Марвин получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Г О О О О Л - Фитц Доминик из команды Аустрия Вена забивает с точки!
    • Судья начинает матч
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