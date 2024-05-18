Тур: 32. Стадион: Hofmann Personal Stadion. Зрители: 6000
1:2
Конец матча
0'
0:1
12' ПенальтиФитц Доминик
44' Желтая карточкаПоцманн Марвин
0:2
54' ГолШмидт Александер
68' Желтая карточкаSimon Pirkl
73' Желтая карточкаДобрас Кристиан
1:2
78' ГолSimon Pirkl
87' Желтая карточкаГуэнуш Хаким
90' Желтая карточкаФитц Доминик
90'+6
Ход матча
12'
0:1
44'
54'
0:2
68'
73'
78'
1:2
87'
90'
23
Lukas
Tursch
17
Пашич
Алем
20
Simon
Seidl
10
Paul
Mensah
24
Tin
Plavotic
36
Фитц
Доминик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Lukas TurschЗащитник
- Защитник
-
17 Пашич АлемПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Simon SeidlПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Paul MensahНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Gerald Scheiblehner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
-
21 Гуэнуш ХакимЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Christian Wegleitner
История личных встреч
Блау-Вайсс Линц
Аустрия Вена
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
135
Бомбардиры внутри турнира
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronivaldo II
|10 (3)
|0.31
|Simon Pirkl
|4
|0.13
|Simon Seidl
|4
|0.13
|Маранда Мануэль
|3
|0.09
|Paul Mensah
|2
|0.06
|Голлес Джулиан
|2
|0.06
|Носс Конор
|2
|0.06
|Добрас Кристиан
|2
|0.06
|Фейертаг Штефан
|1
|0.03
|Alexander Briedl
|1
|0.03
|Кох Тобиас
|1 (1)
|0.03
|Штраусс Фабио
|0
|0
|Marco Krainz
|0
|0
|Marcel Schantl
|0
|0
|Митрович Данило
|0
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грубер Андреас
|11
|0.34
|Фитц Доминик
|8 (4)
|0.25
|Асллани Фисник
|4
|0.13
|Шмидт Александер
|3
|0.09
|Хускович Муарем
|3
|0.09
|Вучич Ромео
|2
|0.06
|Ранфтль Райнхольд
|1
|0.03
|Крэтзиг Франс
|1
|0.03
|Гуэнуш Хаким
|1
|0.03
|Хандль Йоханнес
|1
|0.03
|Польстер Мануэль
|0
|0
|Юкич Александар
|0
|0
|Галвао Лукас
|0
|0
|Фишер Манфред
|0
|0
|Браунёдер Маттиас
|0
|0
|Ayi Silva Kangani
|0
|0
Карточки
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Simon Pirkl
|8
|0
|Marco Krainz
|7
|0
|Paul Mensah
|6
|0
|Штраусс Фабио
|5
|0
|Кох Тобиас
|5
|0
|Добрас Кристиан
|3
|1
|Хаудум Штефан
|4
|0
|Ronivaldo II
|4
|0
|Носс Конор
|4
|0
|Маранда Мануэль
|3
|0
|Пашич Алем
|3
|0
|Митрович Данило
|3
|0
|Alexander Briedl
|3
|0
|Lukas Tursch
|2
|0
|Michael Brandner
|2
|0
|Ибрахими Мехмет
|2
|0
|Simon Seidl
|2
|0
|Gerald Scheiblehner
|2
|0
|Фейертаг Штефан
|1
|0
|Голлес Джулиан
|1
|0
|Хофер Рафаэль
|1
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галвао Лукас
|10
|2
|Хандль Йоханнес
|9
|0
|Ранфтль Райнхольд
|7
|0
|Фишер Манфред
|7
|0
|Фитц Доминик
|7
|0
|Мартинс Марвин
|3
|2
|Гуэнуш Хаким
|4
|1
|Хускович Муарем
|5
|0
|Крэтзиг Франс
|5
|0
|Холланд Джеймс
|3
|1
|Michael Wimmer
|3
|1
|Грубер Андреас
|4
|0
|Юкич Александар
|4
|0
|Поцманн Марвин
|3
|0
|Балтакса Матан
|3
|0
|Браунёдер Маттиас
|1
|1
|Вучич Ромео
|1
|1
|Вельс Моритц
|1
|1
|Шмидт Александер
|2
|0
|Мейсль Маттео
|2
|0
|Кос Мирко
|0
|1
|Фрюхтль Кристиан
|1
|0
|Асллани Фисник
|1
|0
|Ayi Silva Kangani
|1
|0
Результаты матчей
Блау-Вайсс Линц
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Аустрия Вена
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
9
5
Блау-Вайсс Линц
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Аустрия Вена
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
23
7
Упущенные победы
10
20
Блау-Вайсс Линц
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
34% (11)
38% (12)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
44% (14)
19% (6)
Аустрия Вена
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
28% (9)
44% (14)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
53% (17)
31% (10)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
26
9
Упущенные победы
19
25
Голы по времени матча
Забито
18
15
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 9
21 Не забивали 22
4
22%
7
47%
1-15
3
17%
1
7%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
6
33%
2
13%
76-90
Пропущено
20
20
12 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
6
30%
2
10%
1-15
2
10%
4
20%
16-30
4
20%
5
25%
31-45
3
15%
3
15%
46-60
2
10%
2
10%
61-75
3
15%
4
20%
76-90
Забито
15
20
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
23 Не забивали 23
5
33%
3
15%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
2
13%
6
30%
31-45
3
20%
4
20%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
1
7%
6
30%
76-90
Пропущено
28
14
11 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 7
4
14%
3
21%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
6
21%
3
21%
31-45
9
32%
2
14%
46-60
3
11%
1
7%
61-75
5
18%
5
36%
76-90
Забито
33
35
18 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 17
12 Не забивали 13
9
27%
10
29%
1-15
4
12%
2
6%
16-30
5
15%
8
23%
31-45
4
12%
5
14%
46-60
4
12%
2
6%
61-75
7
21%
8
23%
76-90
Пропущено
48
34
23 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 17
16 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 19
10
21%
5
15%
1-15
3
6%
4
12%
16-30
10
21%
8
24%
31-45
12
25%
5
15%
46-60
5
10%
3
9%
61-75
8
17%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Аустрия Лустенау - Блау-Вайсс Линц 1:0 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 3:2 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Альтах 2:1
Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:2 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:0 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 0:0 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Аустрия Лустенау - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Ред Булл Зальцбург 1:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 1:1 Фёрст Вена - Блау-Вайсс Линц 3:1 Гурник Забже - Блау-Вайсс Линц 3:2 Пакш - Блау-Вайсс Линц 0:0 Блау-Вайсс Линц - Юнион Гюртен 2:0 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 1:6
Аустрия Вена
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:4 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - Альтах 2:2 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:0
Аустрия Вена - Сваровски Тироль 3:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 0:0 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:0 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Аустрия Вена - Хартберг 3:1 Штурм Грац - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - ДАК 3:0 Аустрия Вена - Дунайcка Cтреда 3:0 Аустрия Вена - Фаворитнер 3:1 Аустрия Вена - Сигма Оломоуц 0:0 Аустрия Вена - Спартак Трнава 3:2
Результаты матчей
Блау-Вайсс Линц
Аустрия Вена
Точный счет
0:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
5 раз 31%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
7 раз 44%
2
4 раза 25%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
Точный счет
0:0
5 раз 16%
2:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 38%
1
11 раз 34%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
13 раз 41%
2
9 раз 28%
1
7 раз 22%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Блау-Вайсс Линц
Аустрия Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
97
511
79
214
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
106
412
511
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2012
Больше Меньше
1913
923
1220
329
329
131
131
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|19 (2)
|Рапид Вена
|Грюлль Марко
|13 (6)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|12 (3)
|ЛАСК
|Любичич Марин
|12 (1)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|11 (4)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 10
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|13
|Альтах
|Йегер Лукас
|12
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхинья
|1 10
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 9