Тур: 32. Стадион: Кэшпойнт Арена. Зрители: 8500
2:2
Конец матча
0'
1:0
11' ГолGustavo VI
30' Желтая карточкаМаак Маттиас
45' Желтая карточкаMohamed Ouedraogo
1:1
45' ГолMatheus Lins
49' Желтая карточкаЙегер Лукас
51' Желтая карточкаMike-Steven Baehre
1:2
63' ГолДиаби Ядали
82' Желтая карточкаГугганиг Лукас
2:2
89' ГолКоллер Пауль-Фридрих
90'+4
Ход матча
11'
1:0
30'
45'
1:1
49'
63'
1:2
82'
89'
28
Jan
Jurcec
23
Йегер
Лукас
20
Gustavo
VI
31
Маак
Маттиас
13
Matheus
Lins
20
Горцель
Нико
23
Pius
Grabher
19
Бобциен
Бен
15
Namory
Cisse
22
Диаби
Ядали
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Jan JurcecПолузащитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Gustavo VIНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Paul Piffer
-
-
-
Главный тренер: Joachim Standfest
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Маак МаттиасЗащитник
-
13 Matheus LinsЗащитник
-
20 Горцель НикоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Pius GrabherПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Бобциен БенНападающий
-
15 Namory CisseНападающий
-
22 Диаби ЯдалиНападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
- Полузащитник
-
-
41 Enes Koc
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Heraf
История личных встреч
Альтах
Аустрия Лустенау
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 12 побед
27 матчей
37%
25.9%
37.1%
10 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
40.7%
29.6%
29.7%
11 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
22.2%
44.5%
9 побед 6 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
18
Голов в среднем за матч
1.46
1.29
Среднее время на гол
61
70
Всего голов
24
10
Голов в среднем за матч
1.71
0.77
Среднее время на гол
52
117
Всего голов
43
28
Голов в среднем за матч
1.59
1.04
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
Среднее время на гол
56
86
Бомбардиры внутри турнира
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mike-Steven Baehre
|5 (3)
|0.16
|Gustavo VI
|4
|0.13
|Гугганиг Лукас
|3
|0.09
|Фадингер Лукас
|3
|0.09
|Коллер Пауль-Фридрих
|3
|0.09
|Гебауэр Кристиан
|2
|0.06
|Sofian Bahloul
|2
|0.06
|Демаку Весель
|1
|0.03
|Mohamed Ouedraogo
|1
|0.03
|Нухиу Атдхи
|1
|0.03
|Йегер Лукас
|1
|0.03
|Лукачевич Леонардо
|0
|0
|Райтер Доминик
|0
|0
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lukas Fridrikas
|6 (2)
|0.19
|Диаби Ядали
|5
|0.16
|Namory Cisse
|3
|0.09
|Anthony Schmid
|2
|0.06
|Бобциен Бен
|1
|0.03
|Оливейра Андерсон
|1
|0.03
|Dario Grujic
|1
|0.03
|Leo Mikic
|1
|0.03
|Pius Grabher
|1
|0.03
|Matheus Lins
|1
|0.03
|Domenik Schierl
|0
|0
|Майзль Лука
|0
|0
|Torben Rhein
|0
|0
|Диалло Байла
|0
|0
Карточки
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mike-Steven Baehre
|13
|0
|Йегер Лукас
|12
|0
|Нухиу Атдхи
|7
|1
|Фадингер Лукас
|8
|0
|Гугганиг Лукас
|7
|0
|Felix Strauss
|4
|1
|Райнер Константин
|5
|0
|Лукачевич Леонардо
|4
|0
|Демаку Весель
|4
|0
|Коллер Пауль-Фридрих
|4
|0
|Gustavo VI
|2
|1
|Штандфест Йоахим
|3
|0
|Гебауэр Кристиан
|3
|0
|Инголич Сандро
|3
|0
|Sofian Bahloul
|3
|0
|Стоянович Деян
|2
|0
|Райтер Доминик
|2
|0
|Бишоф Ной
|2
|0
|Mohamed Ouedraogo
|2
|0
|Шютценауэр Тобиас
|1
|0
|Ousmane Diawara
|1
|0
|Jan Jurcec
|1
|0
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pius Grabher
|4
|2
|Dario Grujic
|6
|0
|Оливейра Андерсон
|3
|1
|Диалло Байла
|3
|1
|Маак Маттиас
|4
|0
|Domenik Schierl
|4
|0
|Torben Rhein
|4
|0
|Бобциен Бен
|4
|0
|Боатенг Кеннеди
|2
|1
|Namory Cisse
|2
|1
|Шато Патерсон
|3
|0
|Fabian Gmeiner
|3
|0
|Daniel Tiefenbach
|3
|0
|Мольтенис Борис
|3
|0
|Leo Matzler
|3
|0
|Matheus Lins
|3
|0
|Майзль Лука
|2
|0
|Stefano Surdanovic
|2
|0
|Фредериксен Николай
|2
|0
|Диаби Ядали
|2
|0
|Горцель Нико
|1
|0
|Anthony Schmid
|1
|0
|Leo Mikic
|1
|0
Результаты матчей
Альтах
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Аустрия Лустенау
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Сухие победы
2
8
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
9
11
Альтах
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Аустрия Лустенау
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (12)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
17
32
Упущенные победы
9
5
Альтах
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (8)
50% (16)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
50% (16)
22% (7)
Аустрия Лустенау
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (10)
47% (15)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
47% (15)
22% (7)
Сухие победы
6
9
Сухие поражения
7
9
Волевые победы
18
32
Упущенные победы
18
16
Голы по времени матча
Забито
15
13
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
22 Не забивали 23
4
27%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
13%
2
15%
31-45
2
13%
3
23%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
6
40%
3
23%
76-90
Пропущено
16
21
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
2
13%
3
14%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
4
25%
1
5%
31-45
2
13%
5
24%
46-60
4
25%
2
10%
61-75
2
13%
7
33%
76-90
Забито
13
14
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
22 Не забивали 23
3
23%
1
7%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
3
23%
2
14%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
4
31%
4
29%
76-90
Пропущено
23
32
12 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
3
13%
3
9%
1-15
3
13%
5
16%
16-30
6
26%
7
22%
31-45
4
17%
5
16%
46-60
3
13%
6
19%
61-75
4
17%
6
19%
76-90
Забито
28
27
13 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 9
12 Не забивали 14
7
25%
2
7%
1-15
1
4%
3
11%
16-30
5
18%
4
15%
31-45
3
11%
6
22%
46-60
2
7%
5
19%
61-75
10
36%
7
26%
76-90
Пропущено
39
53
20 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 31
18 Пропускали первыми 20
23 Не пропускали 24
5
13%
6
11%
1-15
5
13%
8
15%
16-30
10
26%
8
15%
31-45
6
15%
10
19%
46-60
7
18%
8
15%
61-75
6
15%
13
25%
76-90
Результаты последних матчей
Альтах
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Сваровски Тироль - Альтах 0:1 Альтах - Вольфсбергер 0:1 Аустрия Вена - Альтах 2:2 Блау-Вайсс Линц - Альтах 2:1
Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:2 Аустрия Лустенау - Альтах 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Виль 1:3 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер - Альтах 1:1 Альтах - ЛАСК 0:0 Альтах - Хартберг 1:2 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 1:1 Леобен - Альтах 2:1 Черноморец Од - Альтах 0:2 Альтах - Раднички 1923 1:2 Альтах - Ньиредьхаза 1:1 Альтах - Вашаш 0:2
Аустрия Лустенау
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аустрия Лустенау - Блау-Вайсс Линц 1:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 2:0 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:0 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:2
Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Альтах 0:1 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:2 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Аустрия Лустенау - Блау-Вайсс Линц 2:0 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 7:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Аустрия Лустенау - Целе 1:0 Бавария-2 - Аустрия Лустенау 1:4 Биль/Бьен - Аустрия Лустенау 2:4 Биль Бьенн - Аустрия Лустенау 2:4 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:3 Альтах - Аустрия Лустенау 3:0
Результаты матчей
Альтах
Аустрия Лустенау
Точный счет
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
0:4
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
Точный счет
0:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 41%
1
13 раз 41%
2
4 раза 13%
3
2 раза 6%
0
17 раз 53%
1
8 раз 25%
2
7 раз 22%
Тоталы голов в матче
Альтах
Аустрия Лустенау
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
88
412
412
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
79
214
313
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1913
Больше Меньше
1517
626
725
230
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|19 (2)
|Рапид Вена
|Грюлль Марко
|13 (6)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|12 (3)
|ЛАСК
|Любичич Марин
|12 (1)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|11 (4)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 10
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|13
|Альтах
|Йегер Лукас
|12
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхинья
|1 10
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 9