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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Зрители: 8500
Альтах
2:2
Конец матча
Аустрия Лустенау
0'
1:0
11' Гол
Gustavo VI
30' Желтая карточка
Маак Маттиас
45' Желтая карточка
Mohamed Ouedraogo
1:1
45' Гол
Matheus Lins
49' Желтая карточка
Йегер Лукас
51' Желтая карточка
Mike-Steven Baehre
1:2
63' Гол
Диаби Ядали
82' Желтая карточка
Гугганиг Лукас
2:2
89' Гол
Коллер Пауль-Фридрих
90'+4
1
Стоянович
Деян
22
Эстрада
Паскаль
5
Гугганиг
Лукас
15
Коллер
Пауль-Фридрих
28
Jan
Jurcec
23
Йегер
Лукас
14
Демаку
Весель
29
Mohamed
Ouedraogo
30
Фадингер
Лукас
20
Gustavo
VI
8
Mike-Steven
Baehre
29
Simon
Nesler-Taubl
3
Боатенг
Кеннеди
31
Маак
Маттиас
13
Matheus
Lins
20
Горцель
Нико
33
Daniel
Tiefenbach
23
Pius
Grabher
7
Fabian
Gmeiner
19
Бобциен
Бен
15
Namory
Cisse
22
Диаби
Ядали
Альтах
3-4-3
Аустрия Лустенау
3-4-3

История личных встреч

Альтах
Аустрия Лустенау

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 12 побед

27 матчей

37%
25.9%
37.1%
10 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

40.7%
29.6%
29.7%
11 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
22.2%
44.5%
9 побед 6 ничьих 12 побед

История матчей

Б
0:1
Б
3:0
Б
0:3
Б
1:1
Б
1:0
Б
3:0
Б
1:2
ЭЛ
5:0
ЭЛ
2:0
ЭЛ
1:1
ЭЛ
0:0
ЭЛ
2:0
ЭЛ
2:2
ЭЛ
1:2
ЭЛ
2:0
ЭЛ
4:1
ЭЛ
1:1
ЭЛ
0:5
ЭЛ
1:1
ЭЛ
2:1
ЭЛ
2:1
ЭЛ
2:0
ЭЛ
2:0
ЭЛ
2:0
ЭЛ
1:2
ЭЛ
0:2
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

19
18

Голов в среднем за матч

1.46
1.29

Среднее время на гол

61
70

Всего голов

24
10

Голов в среднем за матч

1.71
0.77

Среднее время на гол

52
117

Всего голов

43
28

Голов в среднем за матч

1.59
1.04

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
24

Среднее время на гол

56
86

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mike-Steven Baehre 5 (3) 0.16
Gustavo VI 4 0.13
Гугганиг Лукас 3 0.09
Фадингер Лукас 3 0.09
Коллер Пауль-Фридрих 3 0.09
Гебауэр Кристиан 2 0.06
Sofian Bahloul 2 0.06
Демаку Весель 1 0.03
Mohamed Ouedraogo 1 0.03
Нухиу Атдхи 1 0.03
Йегер Лукас 1 0.03
Лукачевич Леонардо 0 0
Райтер Доминик 0 0
Аустрия Лустенау
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lukas Fridrikas 6 (2) 0.19
Диаби Ядали 5 0.16
Namory Cisse 3 0.09
Anthony Schmid 2 0.06
Бобциен Бен 1 0.03
Оливейра Андерсон 1 0.03
Dario Grujic 1 0.03
Leo Mikic 1 0.03
Pius Grabher 1 0.03
Matheus Lins 1 0.03
Domenik Schierl 0 0
Майзль Лука 0 0
Torben Rhein 0 0
Диалло Байла 0 0

Карточки

Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mike-Steven Baehre 13 0
Йегер Лукас 12 0
Нухиу Атдхи 7 1
Фадингер Лукас 8 0
Гугганиг Лукас 7 0
Felix Strauss 4 1
Райнер Константин 5 0
Лукачевич Леонардо 4 0
Демаку Весель 4 0
Коллер Пауль-Фридрих 4 0
Gustavo VI 2 1
Штандфест Йоахим 3 0
Гебауэр Кристиан 3 0
Инголич Сандро 3 0
Sofian Bahloul 3 0
Стоянович Деян 2 0
Райтер Доминик 2 0
Бишоф Ной 2 0
Mohamed Ouedraogo 2 0
Шютценауэр Тобиас 1 0
Ousmane Diawara 1 0
Jan Jurcec 1 0
Аустрия Лустенау
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pius Grabher 4 2
Dario Grujic 6 0
Оливейра Андерсон 3 1
Диалло Байла 3 1
Маак Маттиас 4 0
Domenik Schierl 4 0
Torben Rhein 4 0
Бобциен Бен 4 0
Боатенг Кеннеди 2 1
Namory Cisse 2 1
Шато Патерсон 3 0
Fabian Gmeiner 3 0
Daniel Tiefenbach 3 0
Мольтенис Борис 3 0
Leo Matzler 3 0
Matheus Lins 3 0
Майзль Лука 2 0
Stefano Surdanovic 2 0
Фредериксен Николай 2 0
Диаби Ядали 2 0
Горцель Нико 1 0
Anthony Schmid 1 0
Leo Mikic 1 0

Результаты матчей

Альтах
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Аустрия Лустенау
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)

Сухие победы

2
8

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

9
11
Альтах
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Аустрия Лустенау
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (12)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

17
32

Упущенные победы

9
5
Альтах
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (8)
50% (16)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
50% (16)
22% (7)
Аустрия Лустенау
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (10)
47% (15)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
47% (15)
22% (7)

Сухие победы

6
9

Сухие поражения

7
9

Волевые победы

18
32

Упущенные победы

18
16

Голы по времени матча

Забито

15
13
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
22 Не забивали 23
4
27%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
13%
2
15%
31-45
2
13%
3
23%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
6
40%
3
23%
76-90

Пропущено

16
21
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
2
13%
3
14%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
4
25%
1
5%
31-45
2
13%
5
24%
46-60
4
25%
2
10%
61-75
2
13%
7
33%
76-90

Забито

13
14
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
22 Не забивали 23
3
23%
1
7%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
3
23%
2
14%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
4
31%
4
29%
76-90

Пропущено

23
32
12 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
3
13%
3
9%
1-15
3
13%
5
16%
16-30
6
26%
7
22%
31-45
4
17%
5
16%
46-60
3
13%
6
19%
61-75
4
17%
6
19%
76-90

Забито

28
27
13 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 9
12 Не забивали 14
7
25%
2
7%
1-15
1
4%
3
11%
16-30
5
18%
4
15%
31-45
3
11%
6
22%
46-60
2
7%
5
19%
61-75
10
36%
7
26%
76-90

Пропущено

39
53
20 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 31
18 Пропускали первыми 20
23 Не пропускали 24
5
13%
6
11%
1-15
5
13%
8
15%
16-30
10
26%
8
15%
31-45
6
15%
10
19%
46-60
7
18%
8
15%
61-75
6
15%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Альтах
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Сваровски Тироль - Альтах 0:1 Альтах - Вольфсбергер 0:1 Аустрия Вена - Альтах 2:2 Блау-Вайсс Линц - Альтах 2:1
Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:2 Аустрия Лустенау - Альтах 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Виль 1:3 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер - Альтах 1:1 Альтах - ЛАСК 0:0 Альтах - Хартберг 1:2 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 1:1 Леобен - Альтах 2:1 Черноморец Од - Альтах 0:2 Альтах - Раднички 1923 1:2 Альтах - Ньиредьхаза 1:1 Альтах - Вашаш 0:2
Аустрия Лустенау
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аустрия Лустенау - Блау-Вайсс Линц 1:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 2:0 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:0 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:2
Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Альтах 0:1 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:2 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Аустрия Лустенау - Блау-Вайсс Линц 2:0 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 7:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Аустрия Лустенау - Целе 1:0 Бавария-2 - Аустрия Лустенау 1:4 Биль/Бьен - Аустрия Лустенау 2:4 Биль Бьенн - Аустрия Лустенау 2:4 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:3 Альтах - Аустрия Лустенау 3:0

Результаты матчей

Альтах
Аустрия Лустенау

Точный счет

0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
0:4
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%

Точный счет

0:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 41%
1
13 раз 41%
2
4 раза 13%
3
2 раза 6%
0
17 раз 53%
1
8 раз 25%
2
7 раз 22%

Тоталы голов в матче

Альтах
Аустрия Лустенау

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
8
8
4
12
1.5
4
12
1
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
7
9
2
14
1.5
3
13
1
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
13
0.5
Больше Меньше
15
17
6
26
1.5
7
25
2
30
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 19 (2)
Рапид Вена Грюлль Марко 13 (6)
Хартберг Энтруп Максимилиан 12 (3)
ЛАСК Любичич Марин 12 (1)
Аустрия Вена Грубер Андреас 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 10
Альтах Mike-Steven Baehre 13
Альтах Йегер Лукас 12
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхинья 1 10
Хартберг Хайль Юрген 1 9
Весь список
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Бобциен Бен сделал результативную передачу.
    • 49'
      Г О О О О Л - Matheus Lins бьет в цель!
    • 47'
      Mohamed Ouedraogo получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Маак Маттиас получил желтую карточку от судьи
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