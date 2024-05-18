Тур: 10. Стадион: Стадион под Дубном.
0'
1:0
27' ГолИлько Патрик
1:1
47' ГолТруса Матей
1:2
54' ГолТруса Матей
1:3
67' ПенальтиТруса Матей
77' Желтая карточкаДимун Милан
90' Желтая карточкаAntoin Essomba
90' Желтая карточкаТруса Матей
90' Желтая карточкаГубочан Томаш
90' Желтая карточкаПопович Александар
2:3
90' ГолИлько Патрик
90'+13
Ход матча
27'
1:0
47'
1:1
54'
1:2
67'
1:3
77'
90'
90'
90'
90'
2:3
24
Samuel
Datko
11
Samuel
Gidi
37
Зауэр
Марио
14
Eric
Bille
16
Илько
Патрик
21
Mark
Csinger
91
Япи
Ромарик
46
Труса
Матей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Samuel DatkoПолузащитник
-
11 Samuel GidiПолузащитник
-
37 Зауэр МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Eric BilleНападающий
- Нападающий
-
16 Илько ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Michal Scasny
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Mark CsingerЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
91 Япи РомарикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Труса МатейНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Каша ФилипЗащитник
-
5 Шейх ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Реджич ДамирНападающий
-
28 Коне МуссаНападающий
-
Главный тренер: Муньос
История личных встреч
Жилина
ДАК
17 матчей
47.1%
52.9%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед
22 матча
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 15 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед
39 матчей
20.5%
35.9%
43.6%
8 побед 14 ничьих 17 побед
Первый тайм
28.2%
33.3%
38.5%
11 побед 13 ничьих 15 побед
Второй тайм
25.6%
38.5%
35.9%
10 побед 15 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
23
Голов в среднем за матч
1.94
1.1
Среднее время на гол
46
82
Всего голов
35
25
Голов в среднем за матч
1.67
1.39
Среднее время на гол
54
64
Всего голов
70
48
Голов в среднем за матч
1.79
1.23
Тотал матчей
2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
29
Больше 74%
Меньше 26%
10
22
Больше 56%
Меньше 44%
17
17
Больше 44%
Меньше 56%
22
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
50
73
Бомбардиры внутри турнира
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дурис Давид
|9
|0.28
|Зауэр Марио
|6
|0.19
|Ямбор Тимотей
|6 (3)
|0.19
|Илько Патрик
|5
|0.16
|Henry Addo
|5
|0.16
|Минарик Ян
|4
|0.13
|Antoin Essomba
|3
|0.09
|Eric Bille
|3
|0.09
|Samuel Gidi
|2
|0.06
|Xavier Adang
|2
|0.06
|Samuel Datko
|1
|0.03
|Руснак Матуш
|1
|0.03
|Яворчек Доминик
|1
|0.03
|Копас Адам
|1
|0.03
|Капралик Адриан
|1
|0.03
|Немчик Томаш
|1
|0.03
|Стойчевски Андрей
|1
|0.03
|Лейтнер Патрик
|1
|0.03
|Бари Кристиан
|0
|0
|Белько Любомир
|0
|0
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Труса Матей
|12 (1)
|0.38
|Андзуана Иоан
|6
|0.19
|Fernand Goure
|3
|0.09
|Рамадан Аммар
|3
|0.09
|Коне Мусса II
|3 (1)
|0.09
|Milan Vitalis
|3
|0.09
|Гаврич Желько
|3
|0.09
|Чермак Алеш
|2
|0.06
|Брунетти Матеус
|2
|0.06
|Крстович Никола
|2
|0.06
|Реджич Дамир
|2
|0.06
|Bartol Barisic
|2
|0.06
|Качер Мирослав
|1
|0.03
|Mark Csinger
|1
|0.03
|Япи Ромарик
|1
|0.03
|Веселовски Доминик
|1
|0.03
|Грушковски Конрад
|1
|0.03
|Zoran Zahradnik
|1
|0.03
|Герц Кристиан
|0
|0
|Мендес Алехандро
|0
|0
|Димун Милан
|0
|0
|Ниархос Иоаннис
|0
|0
|Пинту Алекс
|0
|0
|Долчек Иван
|0
|0
|Юргенс Оливер
|0
|0
Карточки
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стойчевски Андрей
|4
|2
|Минарик Ян
|5
|0
|Губочан Томаш
|3
|0
|Руснак Матуш
|3
|0
|Бари Кристиан
|3
|0
|Яворчек Доминик
|3
|0
|Беланик Самуэль
|3
|0
|Немчик Томаш
|2
|0
|Ямбор Тимотей
|2
|0
|Samuel Gidi
|2
|0
|Antoin Essomba
|2
|0
|Xavier Adang
|2
|0
|Eric Bille
|2
|0
|Мыслович Патрик
|1
|0
|Дурис Давид
|1
|0
|Илько Патрик
|1
|0
|Белько Любомир
|1
|0
|Капралик Адриан
|1
|0
|Лейтнер Патрик
|1
|0
|Зауэр Марио
|1
|0
|Henry Addo
|1
|0
|James Ndjeungoue
|1
|0
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Труса Матей
|8
|0
|Димун Милан
|7
|0
|Milan Vitalis
|5
|0
|Рисванис Спирос
|3
|1
|Попович Александар
|4
|0
|Андзуана Иоан
|4
|0
|Герц Кристиан
|4
|0
|Пинту Алекс
|4
|0
|Mark Csinger
|4
|0
|Каша Филип
|2
|1
|Ниархос Иоаннис
|3
|0
|Fernand Goure
|3
|0
|Хиско Муньос
|2
|0
|Качер Мирослав
|2
|0
|Рамадан Аммар
|2
|0
|Брунетти Матеус
|2
|0
|Bartol Barisic
|0
|1
|Чермак Алеш
|1
|0
|Качараба Тарас
|1
|0
|Харатин Игорь
|1
|0
|Коне Мусса II
|1
|0
|Крстович Никола
|1
|0
|Гаврич Желько
|1
|0
|Реджич Дамир
|1
|0
|Грушковски Конрад
|1
|0
Результаты матчей
Жилина
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
56% (9)
13% (2)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
ДАК
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
5
6
Жилина
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
ДАК
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
18
30
Жилина
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (12)
28% (9)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
34% (11)
28% (9)
ДАК
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (6)
50% (16)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
41% (13)
34% (11)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
23
6
Упущенные победы
23
36
Голы по времени матча
Забито
34
20
18 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 7
19 Не забивали 21
4
12%
1
5%
1-15
6
18%
3
15%
16-30
8
24%
5
25%
31-45
1
3%
2
10%
46-60
6
18%
5
25%
61-75
9
26%
4
20%
76-90
Пропущено
27
14
10 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
4
15%
1
7%
1-15
4
15%
3
21%
16-30
2
7%
2
14%
31-45
6
22%
1
7%
46-60
5
19%
4
29%
61-75
6
22%
3
21%
76-90
Забито
20
31
10 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 11
20 Не забивали 19
3
15%
5
16%
1-15
4
20%
6
19%
16-30
3
15%
4
13%
31-45
3
15%
8
26%
46-60
3
15%
4
13%
61-75
4
20%
4
13%
76-90
Пропущено
18
16
5 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 11
1
6%
1
6%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
5
28%
3
19%
46-60
3
17%
2
13%
61-75
5
28%
8
50%
76-90
Забито
54
51
28 В 1-м тайме 24
26 Во 2-м тайме 27
19 Забивали первыми 18
7 Не забивали 8
7
13%
6
12%
1-15
10
19%
9
18%
16-30
11
20%
9
18%
31-45
4
7%
10
20%
46-60
9
17%
9
18%
61-75
13
24%
8
16%
76-90
Пропущено
45
30
15 В 1-м тайме 9
30 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 8
23 Не пропускали 19
5
11%
2
7%
1-15
6
13%
4
13%
16-30
4
9%
3
10%
31-45
11
24%
4
13%
46-60
8
18%
6
20%
61-75
11
24%
11
37%
76-90
Результаты последних матчей
Жилина
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ружомберок - Жилина 1:1 Слован Братислава - Жилина 2:3 Жилина - Спартак Трнава 2:0 Железярне Подбрезова - Жилина 1:2
Жилина - Ружомберок 0:0 Жилина - Слован Братислава 0:3 Спартак Трнава - Жилина 1:0 ДАК - Жилина 2:1 Жилина - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Жилина 1:1 Слован Братислава - Жилина 1:0 Жилина - Михаловце 1:1 Скалица - Жилина 1:1 Жилина - Слован Братислава 0:4 Жилина - Зброёвка 2:2 Жилина - Подбескидзе 5:0 Жилина - Татран Липтовски-Микулаш 5:0 Жилина - Карвина 7:4 Жилина - Поважска-Бистрица 7:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 3:1
ДАК
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ДАК - Спартак Трнава 1:0 Железярне Подбрезова - ДАК 0:3 ДАК - Слован Братислава 5:3 ДАК - Ружомберок 0:0
Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Железярне Подбрезова 3:1 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Жилина 2:1 Спартак Трнава - ДАК 3:0 ДАК - Жилина 1:1 ДАК - Ружомберок 0:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Спартак Трнава - ДАК 1:2 ДАК - Скалица 1:0 Аустрия Вена - ДАК 3:0 Хартберг - ДАК 0:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 ДАК - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 0:0 ДАК - Злате Моравце 3:0
Результаты матчей
Жилина
ДАК
Точный счет
3:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
3 раза 19%
1
5 раз 31%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
5
2 раза 13%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:1
5 раз 16%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
0:0
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 31%
0
7 раз 22%
2
7 раз 22%
3
5 раз 16%
5
3 раза 9%
1
10 раз 31%
0
9 раз 28%
3
7 раз 22%
2
4 раза 13%
5
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Жилина
ДАК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
133
97
88
610
610
313
214
313
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
106
610
511
214
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
257
Больше Меньше
239
1517
1319
824
923
329
230
329
230
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|23
|4
|5
|76 - 31
|73
|2.
|32
|16
|10
|6
|49 - 32
|58
|3.
|32
|18
|3
|11
|47 - 29
|57
|4.
|32
|16
|7
|9
|54 - 45
|55
|5.
|32
|12
|11
|9
|38 - 43
|47
|6.
|32
|11
|4
|17
|49 - 60
|37
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|14
|9
|9
|50 - 41
|51
|2.
|32
|13
|10
|9
|48 - 34
|49
|3.
|32
|11
|7
|14
|35 - 38
|40
|4.
|32
|7
|6
|19
|27 - 56
|27
|5.
|32
|6
|9
|17
|29 - 48
|27
|6.
|32
|2
|6
|24
|21 - 66
|12
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|11
|3
|2
|38 - 16
|36
|2.
|16
|10
|4
|2
|31 - 16
|34
|3.
|16
|10
|2
|4
|34 - 27
|32
|4.
|16
|10
|1
|5
|27 - 12
|31
|5.
|16
|9
|4
|3
|20 - 14
|31
|6.
|16
|7
|3
|6
|24 - 26
|24
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|2
|5
|28 - 15
|29
|2.
|16
|7
|4
|5
|17 - 15
|25
|3.
|16
|5
|7
|4
|23 - 23
|22
|4.
|16
|4
|5
|7
|17 - 23
|17
|5.
|16
|4
|4
|8
|12 - 24
|16
|6.
|16
|1
|4
|11
|12 - 29
|7
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|1
|3
|38 - 15
|37
|2.
|16
|8
|2
|6
|20 - 17
|26
|3.
|16
|6
|6
|4
|18 - 16
|24
|4.
|16
|6
|5
|5
|20 - 18
|23
|5.
|16
|3
|7
|6
|18 - 29
|16
|6.
|16
|4
|1
|11
|25 - 34
|13
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|2
|5
|27 - 18
|29
|2.
|16
|4
|8
|4
|20 - 19
|20
|3.
|16
|4
|3
|9
|18 - 23
|15
|4.
|16
|3
|2
|11
|15 - 32
|11
|5.
|16
|2
|4
|10
|12 - 25
|10
|6.
|16
|1
|2
|13
|9 - 37
|5
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|13 (11)
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|13 (8)
|ДАК
|Труса Матей
|12 (4)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|12 (4)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|11 (10)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 11
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 10
|Железярне Подбрезова
|Rene Paraj
|10
|Михаловце
|Polydefkis Volanakis
|1 8
|Кошице
|Голиков Александр
|2 6