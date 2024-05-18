  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Жилина
2:3
Конец матча
ДАК
0'
1:0
27' Гол
Илько Патрик
1:1
47' Гол
Труса Матей
1:2
54' Гол
Труса Матей
1:3
67' Пенальти
Труса Матей
77' Желтая карточка
Димун Милан
90' Желтая карточка
Antoin Essomba
90' Желтая карточка
Труса Матей
90' Желтая карточка
Губочан Томаш
90' Желтая карточка
Попович Александар
2:3
90' Гол
Илько Патрик
90'+13
30
Белько
Любомир
18
Стойчевски
Андрей
15
Губочан
Томаш
17
James
Ndjeungoue
24
Samuel
Datko
11
Samuel
Gidi
37
Зауэр
Марио
27
Яворчек
Доминик
14
Eric
Bille
19
Ямбор
Тимотей
16
Илько
Патрик
41
Попович
Александар
21
Mark
Csinger
33
Качараба
Тарас
16
Брунетти
Матеус
91
Япи
Ромарик
17
Андзуана
Иоан
66
Качер
Мирослав
8
Димун
Милан
24
Герц
Кристиан
46
Труса
Матей
19
Fernand
Goure
Жилина
3-4-3
ДАК
5-3-2

История личных встреч

Жилина
ДАК

17 матчей

47.1%
52.9%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

22 матча

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 15 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед

39 матчей

20.5%
35.9%
43.6%
8 побед 14 ничьих 17 побед

Первый тайм

28.2%
33.3%
38.5%
11 побед 13 ничьих 15 побед

Второй тайм

25.6%
38.5%
35.9%
10 побед 15 ничьих 14 побед

История матчей

С
2:1
С
1:1
С
5:1
СГА
0:1
С
1:0
С
5:2
С
1:1
С
2:0
С
2:2
С
3:1
С
0:2
С
2:1
С
3:3
С
1:1
С
4:1
С
2:0
С
2:2
С
1:0
С
1:2
С
1:0
С
2:2
С
0:0
С
2:3
С
3:1
С
0:0
С
4:2
С
2:2
С
0:6
С
2:2
С
4:1
К
3:0
С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
3:1
С
2:2
С
2:1
С
0:0
С
0:1

Голы

Всего голов

35
23

Голов в среднем за матч

1.94
1.1

Среднее время на гол

46
82

Всего голов

35
25

Голов в среднем за матч

1.67
1.39

Среднее время на гол

54
64

Всего голов

70
48

Голов в среднем за матч

1.79
1.23

Тотал матчей

2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
29
Больше 74%
Меньше 26%
10
22
Больше 56%
Меньше 44%
17
17
Больше 44%
Меньше 56%
22
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

50
73

Бомбардиры внутри турнира

Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дурис Давид 9 0.28
Зауэр Марио 6 0.19
Ямбор Тимотей 6 (3) 0.19
Илько Патрик 5 0.16
Henry Addo 5 0.16
Минарик Ян 4 0.13
Antoin Essomba 3 0.09
Eric Bille 3 0.09
Samuel Gidi 2 0.06
Xavier Adang 2 0.06
Samuel Datko 1 0.03
Руснак Матуш 1 0.03
Яворчек Доминик 1 0.03
Копас Адам 1 0.03
Капралик Адриан 1 0.03
Немчик Томаш 1 0.03
Стойчевски Андрей 1 0.03
Лейтнер Патрик 1 0.03
Бари Кристиан 0 0
Белько Любомир 0 0
ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Труса Матей 12 (1) 0.38
Андзуана Иоан 6 0.19
Fernand Goure 3 0.09
Рамадан Аммар 3 0.09
Коне Мусса II 3 (1) 0.09
Milan Vitalis 3 0.09
Гаврич Желько 3 0.09
Чермак Алеш 2 0.06
Брунетти Матеус 2 0.06
Крстович Никола 2 0.06
Реджич Дамир 2 0.06
Bartol Barisic 2 0.06
Качер Мирослав 1 0.03
Mark Csinger 1 0.03
Япи Ромарик 1 0.03
Веселовски Доминик 1 0.03
Грушковски Конрад 1 0.03
Zoran Zahradnik 1 0.03
Герц Кристиан 0 0
Мендес Алехандро 0 0
Димун Милан 0 0
Ниархос Иоаннис 0 0
Пинту Алекс 0 0
Долчек Иван 0 0
Юргенс Оливер 0 0

Карточки

Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стойчевски Андрей 4 2
Минарик Ян 5 0
Губочан Томаш 3 0
Руснак Матуш 3 0
Бари Кристиан 3 0
Яворчек Доминик 3 0
Беланик Самуэль 3 0
Немчик Томаш 2 0
Ямбор Тимотей 2 0
Samuel Gidi 2 0
Antoin Essomba 2 0
Xavier Adang 2 0
Eric Bille 2 0
Мыслович Патрик 1 0
Дурис Давид 1 0
Илько Патрик 1 0
Белько Любомир 1 0
Капралик Адриан 1 0
Лейтнер Патрик 1 0
Зауэр Марио 1 0
Henry Addo 1 0
James Ndjeungoue 1 0
ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Труса Матей 8 0
Димун Милан 7 0
Milan Vitalis 5 0
Рисванис Спирос 3 1
Попович Александар 4 0
Андзуана Иоан 4 0
Герц Кристиан 4 0
Пинту Алекс 4 0
Mark Csinger 4 0
Каша Филип 2 1
Ниархос Иоаннис 3 0
Fernand Goure 3 0
Хиско Муньос 2 0
Качер Мирослав 2 0
Рамадан Аммар 2 0
Брунетти Матеус 2 0
Bartol Barisic 0 1
Чермак Алеш 1 0
Качараба Тарас 1 0
Харатин Игорь 1 0
Коне Мусса II 1 0
Крстович Никола 1 0
Гаврич Желько 1 0
Реджич Дамир 1 0
Грушковски Конрад 1 0

Результаты матчей

Жилина
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
56% (9)
13% (2)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
ДАК
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

5
6
Жилина
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
ДАК
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

18
30
Жилина
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (12)
28% (9)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
34% (11)
28% (9)
ДАК
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (6)
50% (16)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
41% (13)
34% (11)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

23
6

Упущенные победы

23
36

Голы по времени матча

Забито

34
20
18 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 7
19 Не забивали 21
4
12%
1
5%
1-15
6
18%
3
15%
16-30
8
24%
5
25%
31-45
1
3%
2
10%
46-60
6
18%
5
25%
61-75
9
26%
4
20%
76-90

Пропущено

27
14
10 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
4
15%
1
7%
1-15
4
15%
3
21%
16-30
2
7%
2
14%
31-45
6
22%
1
7%
46-60
5
19%
4
29%
61-75
6
22%
3
21%
76-90

Забито

20
31
10 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 11
20 Не забивали 19
3
15%
5
16%
1-15
4
20%
6
19%
16-30
3
15%
4
13%
31-45
3
15%
8
26%
46-60
3
15%
4
13%
61-75
4
20%
4
13%
76-90

Пропущено

18
16
5 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 11
1
6%
1
6%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
5
28%
3
19%
46-60
3
17%
2
13%
61-75
5
28%
8
50%
76-90

Забито

54
51
28 В 1-м тайме 24
26 Во 2-м тайме 27
19 Забивали первыми 18
7 Не забивали 8
7
13%
6
12%
1-15
10
19%
9
18%
16-30
11
20%
9
18%
31-45
4
7%
10
20%
46-60
9
17%
9
18%
61-75
13
24%
8
16%
76-90

Пропущено

45
30
15 В 1-м тайме 9
30 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 8
23 Не пропускали 19
5
11%
2
7%
1-15
6
13%
4
13%
16-30
4
9%
3
10%
31-45
11
24%
4
13%
46-60
8
18%
6
20%
61-75
11
24%
11
37%
76-90

Результаты последних матчей

Жилина
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ружомберок - Жилина 1:1 Слован Братислава - Жилина 2:3 Жилина - Спартак Трнава 2:0 Железярне Подбрезова - Жилина 1:2
Жилина - Ружомберок 0:0 Жилина - Слован Братислава 0:3 Спартак Трнава - Жилина 1:0 ДАК - Жилина 2:1 Жилина - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Жилина 1:1 Слован Братислава - Жилина 1:0 Жилина - Михаловце 1:1 Скалица - Жилина 1:1 Жилина - Слован Братислава 0:4 Жилина - Зброёвка 2:2 Жилина - Подбескидзе 5:0 Жилина - Татран Липтовски-Микулаш 5:0 Жилина - Карвина 7:4 Жилина - Поважска-Бистрица 7:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 3:1
ДАК
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ДАК - Спартак Трнава 1:0 Железярне Подбрезова - ДАК 0:3 ДАК - Слован Братислава 5:3 ДАК - Ружомберок 0:0
Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Железярне Подбрезова 3:1 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Жилина 2:1 Спартак Трнава - ДАК 3:0 ДАК - Жилина 1:1 ДАК - Ружомберок 0:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Спартак Трнава - ДАК 1:2 ДАК - Скалица 1:0 Аустрия Вена - ДАК 3:0 Хартберг - ДАК 0:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 ДАК - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 0:0 ДАК - Злате Моравце 3:0

Результаты матчей

Жилина
ДАК

Точный счет

3:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
3 раза 19%
1
5 раз 31%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
5
2 раза 13%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:1
5 раз 16%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
0:0
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 31%
0
7 раз 22%
2
7 раз 22%
3
5 раз 16%
5
3 раза 9%
1
10 раз 31%
0
9 раз 28%
3
7 раз 22%
2
4 раза 13%
5
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Жилина
ДАК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
3
9
7
1.5
8
8
6
10
2.5
6
10
3
13
3.5
2
14
3
13
4.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
10
6
6
10
1.5
5
11
2
14
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
7
0.5
Больше Меньше
23
9
15
17
1.5
13
19
8
24
2.5
9
23
3
29
3.5
2
30
3
29
4.5
2
30

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 32 23 4 5 76 - 31 73
2.
ДАК
 32 16 10 6 49 - 32 58
3.
Спартак Трнава
 32 18 3 11 47 - 29 57
4.
Жилина
 32 16 7 9 54 - 45 55
5.
Ружомберок
 32 12 11 9 38 - 43 47
6.
Железярне Подбрезова
 32 11 4 17 49 - 60 37

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 32 14 9 9 50 - 41 51
2.
Тренчин
 32 13 10 9 48 - 34 49
3.
Скалица
 32 11 7 14 35 - 38 40
4.
Кошице
 32 7 6 19 27 - 56 27
5.
Михаловце
 32 6 9 17 29 - 48 27
6.
Злате Моравце
 32 2 6 24 21 - 66 12

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 16 11 3 2 38 - 16 36
2.
ДАК
 16 10 4 2 31 - 16 34
3.
Жилина
 16 10 2 4 34 - 27 32
4.
Спартак Трнава
 16 10 1 5 27 - 12 31
5.
Ружомберок
 16 9 4 3 20 - 14 31
6.
Железярне Подбрезова
 16 7 3 6 24 - 26 24

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 16 9 2 5 28 - 15 29
2.
Скалица
 16 7 4 5 17 - 15 25
3.
Дукла Банска-Бистрица
 16 5 7 4 23 - 23 22
4.
Михаловце
 16 4 5 7 17 - 23 17
5.
Кошице
 16 4 4 8 12 - 24 16
6.
Злате Моравце
 16 1 4 11 12 - 29 7

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 16 12 1 3 38 - 15 37
2.
Спартак Трнава
 16 8 2 6 20 - 17 26
3.
ДАК
 16 6 6 4 18 - 16 24
4.
Жилина
 16 6 5 5 20 - 18 23
5.
Ружомберок
 16 3 7 6 18 - 29 16
6.
Железярне Подбрезова
 16 4 1 11 25 - 34 13

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 16 9 2 5 27 - 18 29
2.
Тренчин
 16 4 8 4 20 - 19 20
3.
Скалица
 16 4 3 9 18 - 23 15
4.
Кошице
 16 3 2 11 15 - 32 11
5.
Михаловце
 16 2 4 10 12 - 25 10
6.
Злате Моравце
 16 1 2 13 9 - 37 5

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 13 (11)
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 13 (8)
ДАК Труса Матей 12 (4)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 12 (4)
Слован Братислава Стрелец Давид 11 (10)
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Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 11
Тренчин Rahim Ibrahim 1 10
Железярне Подбрезова Rene Paraj 10
Михаловце Polydefkis Volanakis 1 8
Кошице Голиков Александр 2 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 27'
      Eric Bille сделал результативную передачу.
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