Тур: 10. Стадион: Кошицкая футбольная арена.
Ход матча
17'
19
Фабиш
Лукаш
31
Дэвис
Эрик
23
Фашко
Михал
55
Медвед
Жан
77
Фрелих
Жига
12
Franck
Bahi
17
Вашко
Филип
20
Яношик
Лукаш
29
Enzo
Arevalo
10
Жофчак
Игор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
-
31 Дэвис ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
23 Фашко МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
55 Медвед ЖанНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Кривак ЯнЗащитник
- Защитник
-
33 Michal JonecПолузащитник
-
11 Моха ХадфиНападающий
-
-
-
10 Zyen Jones
-
-
Главный тренер: Gergely Geri
- Основной состав
-
77 Фрелих ЖигаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Franck BahiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Вашко ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Яношик ЛукашНападающий
-
29 Enzo ArevaloНападающий
-
10 Жофчак ИгорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Франтишек Страка
История личных встреч
Кошице
Михаловце
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Кошице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Медвед Жан
|9 (1)
|0.28
|Фабиш Лукаш
|2
|0.06
|Пачинда Эрик
|2
|0.06
|Кесе Кристи
|2
|0.06
|Петрак Бернард
|2
|0.06
|Фашко Михал
|1
|0.03
|Zyen Jones
|1
|0.03
|Галлович Давид
|1
|0.03
|Лачны Милош
|1
|0.03
|Грессак Лукас
|1
|0.03
|Анаане Тиджани
|1
|0.03
|Marcel Vasil
|1
|0.03
|Boris Turcak
|0
|0
|Шинделарж Мартин
|0
|0
|Инносенти Нассим
|0
|0
|Miroslav Sovic
|0
|0
Михаловце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matus Marcin
|10 (3)
|0.31
|Ван Кессел Гино
|5
|0.16
|Ниархос Иоаннис
|2
|0.06
|Issa Adekunle
|2
|0.06
|Enzo Arevalo
|2
|0.06
|Stanislav Danko
|1
|0.03
|Жофчак Игор
|1
|0.03
|Марьянович Саша
|1
|0.03
|Магда Даниэль
|1
|0.03
|Lukas Simko
|1
|0.03
|Daniel Pavuk
|1
|0.03
|Franck Bahi
|1
|0.03
|Вашко Филип
|0
|0
|Tornike Dzotsenidze
|0
|0
|Ержабек Михал
|0
|0
|Яношик Лукаш
|0
|0
Карточки
Кошице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голиков Александр
|6
|2
|Jan Mizerak
|5
|0
|Перрейра Криштиану
|3
|1
|Шинделарж Мартин
|4
|0
|Фашко Михал
|2
|1
|Хочко Дени
|3
|0
|Кесе Кристи
|3
|0
|Фабиш Лукаш
|3
|0
|Медвед Жан
|3
|0
|Инносенти Нассим
|3
|0
|Галлович Давид
|3
|0
|Oбуне Жереми Суссанго
|3
|0
|Peter Varga
|1
|1
|Boris Turcak
|2
|0
|Кира Матуш
|2
|0
|Пачинда Эрик
|1
|0
|erik Liener
|1
|0
|Кривак Ян
|1
|0
|Miroslav Sovic
|1
|0
Михаловце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Polydefkis Volanakis
|7
|1
|Franck Bahi
|6
|0
|Issa Adekunle
|5
|0
|Ниархос Иоаннис
|5
|0
|Жофчак Игор
|4
|0
|Lukas Simko
|4
|0
|Карасюк Роман
|3
|0
|Matus Marcin
|3
|0
|Ван Кессел Гино
|3
|0
|Stanislav Danko
|3
|0
|Магда Даниэль
|3
|0
|Вашко Филип
|3
|0
|Enzo Arevalo
|3
|0
|Беднар Мартин
|2
|0
|Марьянович Саша
|2
|0
|Ержабек Михал
|2
|0
|Яношик Лукаш
|2
|0
|Tornike Dzotsenidze
|2
|0
|Peter Struhar
|1
|0
|Сараз Беньямин
|1
|0
|Фрелих Жига
|1
|0
|Веремеев Владислав
|1
|0
|Yushi Shimamura
|1
|0
|Samuel Ramos
|1
|0
Результаты матчей
Кошице
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Михаловце
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
8
9
Кошице
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Михаловце
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
27
19
Упущенные победы
7
12
Кошице
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
45% (14)
29% (9)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
48% (15)
29% (9)
Михаловце
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
52% (16)
29% (9)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
29
19
Упущенные победы
15
21
Голы по времени матча
Забито
13
12
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
23 Не забивали 22
3
23%
1
8%
1-15
4
31%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
15%
2
17%
61-75
3
23%
5
42%
76-90
Пропущено
21
23
10 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
3
14%
3
13%
1-15
6
29%
7
30%
16-30
1
5%
3
13%
31-45
5
24%
2
9%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
3
14%
5
22%
76-90
Забито
15
18
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
22 Не забивали 21
3
20%
2
11%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
2
13%
5
28%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
3
20%
3
17%
61-75
5
33%
4
22%
76-90
Пропущено
32
22
18 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 10
9
28%
5
23%
1-15
4
13%
4
18%
16-30
5
16%
6
27%
31-45
2
6%
1
5%
46-60
5
16%
1
5%
61-75
7
22%
5
23%
76-90
Забито
28
30
13 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
6
21%
3
10%
1-15
5
18%
3
10%
16-30
2
7%
7
23%
31-45
2
7%
3
10%
46-60
5
18%
5
17%
61-75
8
29%
9
30%
76-90
Пропущено
53
45
28 В 1-м тайме 28
25 Во 2-м тайме 17
17 Пропускали первыми 19
27 Не пропускали 21
12
23%
8
18%
1-15
10
19%
11
24%
16-30
6
11%
9
20%
31-45
7
13%
3
7%
46-60
8
15%
4
9%
61-75
10
19%
10
22%
76-90
Результаты последних матчей
Кошице
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Скалица - Кошице 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:1 Кошице - Злате Моравце 0:2 Тренчин - Кошице 1:2
Кошице - Скалица 1:2 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Злате Моравце - Кошице 1:2 Кошице - Ньиредьхаза 0:0 Михаловце - Кошице 1:0 Кошице - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 1:1 Кошице - Скалица 2:1 Кошице - Железярне Подбрезова 0:0 Тренчин - Кошице 4:1 Кошице - Спартак Трнава 2:3 Казинцбарцика - Кошице 1:2 Мезёкёвешд - Кошице 1:2 Ньиредьхаза - Кошице 1:0 Кошице - Ружомберок 2:2 Злате Моравце - Кошице 1:1
Михаловце
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Михаловце - Злате Моравце 3:0 Тренчин - Михаловце 1:0 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Михаловце - Скалица 1:3
Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 0:1 Михаловце - Тренчин 0:0 Скалица - Михаловце 0:0 Михаловце - Кошице 1:0 Злате Моравце - Михаловце 0:2 Михаловце - Спартак Трнава 0:2 Михаловце - Злате Моравце 4:1 Жилина - Михаловце 1:1 Михаловце - Ружомберок 0:1 Железярне Подбрезова - Михаловце 2:1 Михаловце - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Оболонь - Михаловце 4:1 Кызылжар - Михаловце 1:3 Михаловце - ФК Гуменне 4:0 Кишварда - Михаловце 1:1 Спартак Трнава - Михаловце 1:0
Результаты матчей
Кошице
Михаловце
Точный счет
0:0
3 раза 20%
0:3
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
0:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 60%
2
4 раза 27%
1
2 раза 13%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
5 раз 31%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
2:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:0
6 раз 19%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
16 раз 52%
2
8 раз 26%
1
6 раз 19%
3
1 раз 3%
1
13 раз 42%
0
12 раз 39%
2
3 раза 10%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Кошице
Михаловце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
69
Больше Меньше
97
411
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
105
511
213
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1516
Больше Меньше
1912
922
625
130
328
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|32
|22
|5
|5
|71 - 30
|71
|2.
|0:0
|32
|16
|8
|8
|52 - 42
|56
|3.
|0:0
|32
|15
|11
|6
|46 - 30
|56
|4.
|0:0
|32
|17
|4
|11
|42 - 29
|55
|5.
|0:0
|32
|12
|12
|8
|37 - 38
|48
|6.
|0:0
|32
|11
|5
|16
|49 - 55
|38
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|16
|10
|4
|2
|33 - 15
|34
|2.
|0:0
|16
|10
|4
|2
|31 - 16
|34
|3.
|0:0
|16
|10
|3
|3
|32 - 24
|33
|4.
|0:0
|16
|9
|4
|3
|20 - 14
|31
|5.
|0:0
|16
|9
|2
|5
|22 - 12
|29
|6.
|0:0
|16
|7
|3
|6
|24 - 26
|24
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|16
|12
|1
|3
|38 - 15
|37
|2.
|0:0
|16
|8
|2
|6
|20 - 17
|26
|3.
|0:0
|16
|6
|5
|5
|20 - 18
|23
|4.
|0:0
|16
|5
|7
|4
|15 - 14
|22
|5.
|0:0
|16
|3
|8
|5
|17 - 24
|17
|6.
|0:0
|16
|4
|2
|10
|25 - 29
|14
Группа вылета
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|12 (11)
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|12 (7)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|11 (4)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|10 (9)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|10 (5)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 11
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 10
|Кошице
|Голиков Александр
|2 6
|Железярне Подбрезова
|Бартош Марек Кристиан
|9
|Железярне Подбрезова
|Rene Paraj
|9