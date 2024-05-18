  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Кошице
1:0
Первый тайм: 21'
Михаловце
0'
1:0
17' Гол
Галлович Давид

Ход матча

17'
Галлович Давид
(Oбуне Жереми Суссанго)
1:0
Лучшие коэффициенты
Кошице
Ничья
Михаловце
2.16
3.40
Реклама, betcity.ru
3.50
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
13
Перрейра
Криштиану
3
Петрак
Бернард
88
Горосито
Николас
17
Голиков
Александр
19
Фабиш
Лукаш
31
Дэвис
Эрик
34
Грессак
Лукас
23
Фашко
Михал
8
Галлович
Давид
77
Oбуне
Жереми
Суссанго
55
Медвед
Жан
77
Фрелих
Жига
26
Tornike
Dzotsenidze
5
Polydefkis
Volanakis
12
Franck
Bahi
21
Магда
Даниэль
4
Зубайру
Абдул
17
Вашко
Филип
9
Matus
Marcin
20
Яношик
Лукаш
29
Enzo
Arevalo
10
Жофчак
Игор
Кошице
5-3-2
Михаловце
3-4-3

История личных встреч

Кошице
Михаловце

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

История матчей

С
1:0
С
2:1
С
0:2
Р
1:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Кошице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Медвед Жан 9 (1) 0.28
Фабиш Лукаш 2 0.06
Пачинда Эрик 2 0.06
Кесе Кристи 2 0.06
Петрак Бернард 2 0.06
Фашко Михал 1 0.03
Zyen Jones 1 0.03
Галлович Давид 1 0.03
Лачны Милош 1 0.03
Грессак Лукас 1 0.03
Анаане Тиджани 1 0.03
Marcel Vasil 1 0.03
Boris Turcak 0 0
Шинделарж Мартин 0 0
Инносенти Нассим 0 0
Miroslav Sovic 0 0
Михаловце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matus Marcin 10 (3) 0.31
Ван Кессел Гино 5 0.16
Ниархос Иоаннис 2 0.06
Issa Adekunle 2 0.06
Enzo Arevalo 2 0.06
Stanislav Danko 1 0.03
Жофчак Игор 1 0.03
Марьянович Саша 1 0.03
Магда Даниэль 1 0.03
Lukas Simko 1 0.03
Daniel Pavuk 1 0.03
Franck Bahi 1 0.03
Вашко Филип 0 0
Tornike Dzotsenidze 0 0
Ержабек Михал 0 0
Яношик Лукаш 0 0

Карточки

Кошице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голиков Александр 6 2
Jan Mizerak 5 0
Перрейра Криштиану 3 1
Шинделарж Мартин 4 0
Фашко Михал 2 1
Хочко Дени 3 0
Кесе Кристи 3 0
Фабиш Лукаш 3 0
Медвед Жан 3 0
Инносенти Нассим 3 0
Галлович Давид 3 0
Oбуне Жереми Суссанго 3 0
Peter Varga 1 1
Boris Turcak 2 0
Кира Матуш 2 0
Пачинда Эрик 1 0
erik Liener 1 0
Кривак Ян 1 0
Miroslav Sovic 1 0
Михаловце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Polydefkis Volanakis 7 1
Franck Bahi 6 0
Issa Adekunle 5 0
Ниархос Иоаннис 5 0
Жофчак Игор 4 0
Lukas Simko 4 0
Карасюк Роман 3 0
Matus Marcin 3 0
Ван Кессел Гино 3 0
Stanislav Danko 3 0
Магда Даниэль 3 0
Вашко Филип 3 0
Enzo Arevalo 3 0
Беднар Мартин 2 0
Марьянович Саша 2 0
Ержабек Михал 2 0
Яношик Лукаш 2 0
Tornike Dzotsenidze 2 0
Peter Struhar 1 0
Сараз Беньямин 1 0
Фрелих Жига 1 0
Веремеев Владислав 1 0
Yushi Shimamura 1 0
Samuel Ramos 1 0

Результаты матчей

Кошице
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Михаловце
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

8
9
Кошице
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Михаловце
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

27
19

Упущенные победы

7
12
Кошице
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
45% (14)
29% (9)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
48% (15)
29% (9)
Михаловце
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
52% (16)
29% (9)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

29
19

Упущенные победы

15
21

Голы по времени матча

Забито

13
12
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
23 Не забивали 22
3
23%
1
8%
1-15
4
31%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
15%
2
17%
61-75
3
23%
5
42%
76-90

Пропущено

21
23
10 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
3
14%
3
13%
1-15
6
29%
7
30%
16-30
1
5%
3
13%
31-45
5
24%
2
9%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
3
14%
5
22%
76-90

Забито

15
18
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
22 Не забивали 21
3
20%
2
11%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
2
13%
5
28%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
3
20%
3
17%
61-75
5
33%
4
22%
76-90

Пропущено

32
22
18 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 10
9
28%
5
23%
1-15
4
13%
4
18%
16-30
5
16%
6
27%
31-45
2
6%
1
5%
46-60
5
16%
1
5%
61-75
7
22%
5
23%
76-90

Забито

28
30
13 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
6
21%
3
10%
1-15
5
18%
3
10%
16-30
2
7%
7
23%
31-45
2
7%
3
10%
46-60
5
18%
5
17%
61-75
8
29%
9
30%
76-90

Пропущено

53
45
28 В 1-м тайме 28
25 Во 2-м тайме 17
17 Пропускали первыми 19
27 Не пропускали 21
12
23%
8
18%
1-15
10
19%
11
24%
16-30
6
11%
9
20%
31-45
7
13%
3
7%
46-60
8
15%
4
9%
61-75
10
19%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Кошице
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Скалица - Кошице 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:1 Кошице - Злате Моравце 0:2 Тренчин - Кошице 1:2
Кошице - Скалица 1:2 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Злате Моравце - Кошице 1:2 Кошице - Ньиредьхаза 0:0 Михаловце - Кошице 1:0 Кошице - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 1:1 Кошице - Скалица 2:1 Кошице - Железярне Подбрезова 0:0 Тренчин - Кошице 4:1 Кошице - Спартак Трнава 2:3 Казинцбарцика - Кошице 1:2 Мезёкёвешд - Кошице 1:2 Ньиредьхаза - Кошице 1:0 Кошице - Ружомберок 2:2 Злате Моравце - Кошице 1:1
Михаловце
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Михаловце - Злате Моравце 3:0 Тренчин - Михаловце 1:0 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Михаловце - Скалица 1:3
Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 0:1 Михаловце - Тренчин 0:0 Скалица - Михаловце 0:0 Михаловце - Кошице 1:0 Злате Моравце - Михаловце 0:2 Михаловце - Спартак Трнава 0:2 Михаловце - Злате Моравце 4:1 Жилина - Михаловце 1:1 Михаловце - Ружомберок 0:1 Железярне Подбрезова - Михаловце 2:1 Михаловце - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Оболонь - Михаловце 4:1 Кызылжар - Михаловце 1:3 Михаловце - ФК Гуменне 4:0 Кишварда - Михаловце 1:1 Спартак Трнава - Михаловце 1:0

Результаты матчей

Кошице
Михаловце

Точный счет

0:0
3 раза 20%
0:3
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
0:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 60%
2
4 раза 27%
1
2 раза 13%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 31%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
2:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:0
6 раз 19%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
16 раз 52%
2
8 раз 26%
1
6 раз 19%
3
1 раз 3%
1
13 раз 42%
0
12 раз 39%
2
3 раза 10%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Кошице
Михаловце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
9
0.5
Больше Меньше
9
7
4
11
1.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
10
5
5
11
1.5
2
13
1
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
16
0.5
Больше Меньше
19
12
9
22
1.5
6
25
1
30
2.5
3
28

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 0:0 32 22 5 5 71 - 30 71
2.
Жилина
 0:0 32 16 8 8 52 - 42 56
3.
ДАК
 0:0 32 15 11 6 46 - 30 56
4.
Спартак Трнава
 0:0 32 17 4 11 42 - 29 55
5.
Ружомберок
 0:0 32 12 12 8 37 - 38 48
6.
Железярне Подбрезова
 0:0 32 11 5 16 49 - 55 38

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 0:0 32 14 9 9 48 - 39 51
2.
Тренчин
 0:0 32 13 10 9 46 - 32 49
3.
Скалица
 0:0 32 11 7 14 33 - 36 40
4.
Михаловце
 0:0 32 6 10 16 29 - 46 28
5.
Кошице
 0:0 32 6 7 19 25 - 56 25
6.
Злате Моравце
 0:0 32 2 6 24 19 - 64 12

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 0:0 16 10 4 2 33 - 15 34
2.
ДАК
 0:0 16 10 4 2 31 - 16 34
3.
Жилина
 0:0 16 10 3 3 32 - 24 33
4.
Ружомберок
 0:0 16 9 4 3 20 - 14 31
5.
Спартак Трнава
 0:0 16 9 2 5 22 - 12 29
6.
Железярне Подбрезова
 0:0 16 7 3 6 24 - 26 24

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 0:0 16 9 2 5 28 - 15 29
2.
Скалица
 0:0 16 7 4 5 17 - 15 25
3.
Дукла Банска-Бистрица
 0:0 16 5 7 4 21 - 21 22
4.
Михаловце
 0:0 16 4 5 7 17 - 23 17
5.
Кошице
 0:0 16 3 5 8 10 - 24 14
6.
Злате Моравце
 0:0 16 1 4 11 10 - 27 7

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 0:0 16 12 1 3 38 - 15 37
2.
Спартак Трнава
 0:0 16 8 2 6 20 - 17 26
3.
Жилина
 0:0 16 6 5 5 20 - 18 23
4.
ДАК
 0:0 16 5 7 4 15 - 14 22
5.
Ружомберок
 0:0 16 3 8 5 17 - 24 17
6.
Железярне Подбрезова
 0:0 16 4 2 10 25 - 29 14

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 0:0 16 9 2 5 27 - 18 29
2.
Тренчин
 0:0 16 4 8 4 18 - 17 20
3.
Скалица
 0:0 16 4 3 9 16 - 21 15
4.
Кошице
 0:0 16 3 2 11 15 - 32 11
5.
Михаловце
 0:0 16 2 5 9 12 - 23 11
6.
Злате Моравце
 0:0 16 1 2 13 9 - 37 5

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 12 (11)
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 12 (7)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 11 (4)
Слован Братислава Стрелец Давид 10 (9)
Спартак Трнава Дюриш Михал 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 11
Тренчин Rahim Ibrahim 1 10
Кошице Голиков Александр 2 6
Железярне Подбрезова Бартош Марек Кристиан 9
Железярне Подбрезова Rene Paraj 9
Весь список
Лучшие коэффициенты
Кошице
Ничья
Михаловце
2.16
3.40
Реклама, betcity.ru
3.50
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кошице 1:0 Михаловце онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Кошице
Михаловце
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный