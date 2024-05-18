Тур: 10. Стадион: Кошицкая футбольная арена.
0'
1:0
17' ГолГаллович Давид
32' Желтая карточкаГрессак Лукас
36' Желтая карточкаФашко Михал
45' Желтая карточкаEnzo Arevalo
64' Желтая карточкаДэвис Эрик
2:0
81' ГолИнносенти Нассим
83' Желтая карточкаНиархос Иоаннис
86' Желтая карточкаPolydefkis Volanakis
90' Желтая карточкаИнносенти Нассим
90'+5
Ход матча
17'
32'
36'
45'
64'
81'
2:0
83'
90'
19
Фабиш
Лукаш
31
Дэвис
Эрик
23
Фашко
Михал
55
Медвед
Жан
77
Фрелих
Жига
12
Franck
Bahi
17
Вашко
Филип
20
Яношик
Лукаш
29
Enzo
Arevalo
10
Жофчак
Игор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
-
31 Дэвис ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
23 Фашко МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
55 Медвед ЖанНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Кривак ЯнЗащитник
- Защитник
-
33 Michal JonecПолузащитник
-
11 Моха ХадфиНападающий
-
-
-
10 Zyen Jones
-
-
Главный тренер: Gergely Geri
- Основной состав
-
77 Фрелих ЖигаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Franck BahiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Вашко ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Яношик ЛукашНападающий
-
29 Enzo ArevaloНападающий
-
10 Жофчак ИгорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Франтишек Страка
История личных встреч
Кошице
Михаловце
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Кошице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Медвед Жан
|9 (1)
|0.28
|Фабиш Лукаш
|2
|0.06
|Галлович Давид
|2
|0.06
|Пачинда Эрик
|2
|0.06
|Кесе Кристи
|2
|0.06
|Петрак Бернард
|2
|0.06
|Фашко Михал
|1
|0.03
|Zyen Jones
|1
|0.03
|Инносенти Нассим
|1
|0.03
|Лачны Милош
|1
|0.03
|Грессак Лукас
|1
|0.03
|Анаане Тиджани
|1
|0.03
|Marcel Vasil
|1
|0.03
|Boris Turcak
|0
|0
|Шинделарж Мартин
|0
|0
|Oбуне Жереми Суссанго
|0
|0
|Miroslav Sovic
|0
|0
Михаловце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matus Marcin
|10 (3)
|0.31
|Ван Кессел Гино
|5
|0.16
|Ниархос Иоаннис
|2
|0.06
|Issa Adekunle
|2
|0.06
|Enzo Arevalo
|2
|0.06
|Stanislav Danko
|1
|0.03
|Жофчак Игор
|1
|0.03
|Марьянович Саша
|1
|0.03
|Магда Даниэль
|1
|0.03
|Lukas Simko
|1
|0.03
|Daniel Pavuk
|1
|0.03
|Franck Bahi
|1
|0.03
|Вашко Филип
|0
|0
|Tornike Dzotsenidze
|0
|0
|Ержабек Михал
|0
|0
|Яношик Лукаш
|0
|0
Карточки
Кошице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голиков Александр
|6
|2
|Jan Mizerak
|5
|0
|Перрейра Криштиану
|3
|1
|Фашко Михал
|3
|1
|Шинделарж Мартин
|4
|0
|Инносенти Нассим
|4
|0
|Хочко Дени
|3
|0
|Кесе Кристи
|3
|0
|Фабиш Лукаш
|3
|0
|Медвед Жан
|3
|0
|Галлович Давид
|3
|0
|Oбуне Жереми Суссанго
|3
|0
|Peter Varga
|1
|1
|Boris Turcak
|2
|0
|Кира Матуш
|2
|0
|Пачинда Эрик
|1
|0
|Грессак Лукас
|1
|0
|erik Liener
|1
|0
|Кривак Ян
|1
|0
|Дэвис Эрик
|1
|0
|Miroslav Sovic
|1
|0
Михаловце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Polydefkis Volanakis
|8
|1
|Ниархос Иоаннис
|6
|0
|Franck Bahi
|6
|0
|Issa Adekunle
|5
|0
|Жофчак Игор
|4
|0
|Lukas Simko
|4
|0
|Enzo Arevalo
|4
|0
|Карасюк Роман
|3
|0
|Matus Marcin
|3
|0
|Ван Кессел Гино
|3
|0
|Stanislav Danko
|3
|0
|Магда Даниэль
|3
|0
|Вашко Филип
|3
|0
|Беднар Мартин
|2
|0
|Марьянович Саша
|2
|0
|Ержабек Михал
|2
|0
|Яношик Лукаш
|2
|0
|Tornike Dzotsenidze
|2
|0
|Peter Struhar
|1
|0
|Сараз Беньямин
|1
|0
|Фрелих Жига
|1
|0
|Веремеев Владислав
|1
|0
|Yushi Shimamura
|1
|0
|Samuel Ramos
|1
|0
Результаты матчей
Кошице
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Михаловце
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
8
9
Кошице
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Михаловце
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
27
19
Упущенные победы
7
12
Кошице
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
47% (15)
28% (9)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
47% (15)
28% (9)
Михаловце
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
25% (8)
41% (13)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
50% (16)
31% (10)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
29
19
Упущенные победы
15
21
Голы по времени матча
Забито
15
12
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
23 Не забивали 23
3
20%
1
8%
1-15
5
33%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
4
27%
5
42%
76-90
Пропущено
21
25
10 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 12
3
14%
3
12%
1-15
6
29%
8
32%
16-30
1
5%
3
12%
31-45
5
24%
2
8%
46-60
3
14%
3
12%
61-75
3
14%
6
24%
76-90
Забито
15
18
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
23 Не забивали 22
3
20%
2
11%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
2
13%
5
28%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
3
20%
3
17%
61-75
5
33%
4
22%
76-90
Пропущено
32
22
18 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 10
9
28%
5
23%
1-15
4
13%
4
18%
16-30
5
16%
6
27%
31-45
2
6%
1
5%
46-60
5
16%
1
5%
61-75
7
22%
5
23%
76-90
Забито
30
30
14 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
6
20%
3
10%
1-15
6
20%
3
10%
16-30
2
7%
7
23%
31-45
2
7%
3
10%
46-60
5
17%
5
17%
61-75
9
30%
9
30%
76-90
Пропущено
53
47
28 В 1-м тайме 29
25 Во 2-м тайме 18
17 Пропускали первыми 20
27 Не пропускали 22
12
23%
8
17%
1-15
10
19%
12
26%
16-30
6
11%
9
19%
31-45
7
13%
3
6%
46-60
8
15%
4
9%
61-75
10
19%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
Кошице
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Скалица - Кошице 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:1 Кошице - Злате Моравце 0:2 Тренчин - Кошице 1:2
Кошице - Скалица 1:2 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Злате Моравце - Кошице 1:2 Кошице - Ньиредьхаза 0:0 Михаловце - Кошице 1:0 Кошице - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 1:1 Кошице - Скалица 2:1 Кошице - Железярне Подбрезова 0:0 Тренчин - Кошице 4:1 Кошице - Спартак Трнава 2:3 Казинцбарцика - Кошице 1:2 Мезёкёвешд - Кошице 1:2 Ньиредьхаза - Кошице 1:0 Кошице - Ружомберок 2:2 Злате Моравце - Кошице 1:1
Михаловце
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Михаловце - Злате Моравце 3:0 Тренчин - Михаловце 1:0 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Михаловце - Скалица 1:3
Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 0:1 Михаловце - Тренчин 0:0 Скалица - Михаловце 0:0 Михаловце - Кошице 1:0 Злате Моравце - Михаловце 0:2 Михаловце - Спартак Трнава 0:2 Михаловце - Злате Моравце 4:1 Жилина - Михаловце 1:1 Михаловце - Ружомберок 0:1 Железярне Подбрезова - Михаловце 2:1 Михаловце - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Оболонь - Михаловце 4:1 Кызылжар - Михаловце 1:3 Михаловце - ФК Гуменне 4:0 Кишварда - Михаловце 1:1 Спартак Трнава - Михаловце 1:0
Результаты матчей
Кошице
Михаловце
Точный счет
0:0
3 раза 19%
0:3
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 56%
2
5 раз 31%
1
2 раза 13%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
5 раз 31%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:0
6 раз 19%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
16 раз 50%
2
9 раз 28%
1
6 раз 19%
3
1 раз 3%
0
13 раз 41%
1
13 раз 41%
2
3 раза 9%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Кошице
Михаловце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
79
Больше Меньше
97
511
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
106
511
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1616
Больше Меньше
1913
1022
626
131
329
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|23
|4
|5
|76 - 31
|73
|2.
|32
|16
|10
|6
|49 - 32
|58
|3.
|32
|18
|3
|11
|47 - 29
|57
|4.
|32
|16
|7
|9
|54 - 45
|55
|5.
|32
|12
|11
|9
|38 - 43
|47
|6.
|32
|11
|4
|17
|49 - 60
|37
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|14
|9
|9
|50 - 41
|51
|2.
|32
|13
|10
|9
|48 - 34
|49
|3.
|32
|11
|7
|14
|35 - 38
|40
|4.
|32
|7
|6
|19
|27 - 56
|27
|5.
|32
|6
|9
|17
|29 - 48
|27
|6.
|32
|2
|6
|24
|21 - 66
|12
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|11
|3
|2
|38 - 16
|36
|2.
|16
|10
|4
|2
|31 - 16
|34
|3.
|16
|10
|2
|4
|34 - 27
|32
|4.
|16
|10
|1
|5
|27 - 12
|31
|5.
|16
|9
|4
|3
|20 - 14
|31
|6.
|16
|7
|3
|6
|24 - 26
|24
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|2
|5
|28 - 15
|29
|2.
|16
|7
|4
|5
|17 - 15
|25
|3.
|16
|5
|7
|4
|23 - 23
|22
|4.
|16
|4
|5
|7
|17 - 23
|17
|5.
|16
|4
|4
|8
|12 - 24
|16
|6.
|16
|1
|4
|11
|12 - 29
|7
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|1
|3
|38 - 15
|37
|2.
|16
|8
|2
|6
|20 - 17
|26
|3.
|16
|6
|6
|4
|18 - 16
|24
|4.
|16
|6
|5
|5
|20 - 18
|23
|5.
|16
|3
|7
|6
|18 - 29
|16
|6.
|16
|4
|1
|11
|25 - 34
|13
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|2
|5
|27 - 18
|29
|2.
|16
|4
|8
|4
|20 - 19
|20
|3.
|16
|4
|3
|9
|18 - 23
|15
|4.
|16
|3
|2
|11
|15 - 32
|11
|5.
|16
|2
|4
|10
|12 - 25
|10
|6.
|16
|1
|2
|13
|9 - 37
|5
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|13 (11)
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|13 (8)
|ДАК
|Труса Матей
|12 (4)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|12 (4)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|11 (10)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 11
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 10
|Железярне Подбрезова
|Rene Paraj
|10
|Михаловце
|Polydefkis Volanakis
|1 8
|Кошице
|Голиков Александр
|2 6