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  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Кошице
2:0
Конец матча
Михаловце
0'
1:0
17' Гол
Галлович Давид
32' Желтая карточка
Грессак Лукас
36' Желтая карточка
Фашко Михал
45' Желтая карточка
Enzo Arevalo
64' Желтая карточка
Дэвис Эрик
2:0
81' Гол
Инносенти Нассим
83' Желтая карточка
Ниархос Иоаннис
86' Желтая карточка
Polydefkis Volanakis
90' Желтая карточка
Инносенти Нассим
90'+5
13
Перрейра
Криштиану
3
Петрак
Бернард
88
Горосито
Николас
17
Голиков
Александр
19
Фабиш
Лукаш
31
Дэвис
Эрик
34
Грессак
Лукас
23
Фашко
Михал
8
Галлович
Давид
77
Oбуне
Жереми
Суссанго
55
Медвед
Жан
77
Фрелих
Жига
26
Tornike
Dzotsenidze
5
Polydefkis
Volanakis
12
Franck
Bahi
21
Магда
Даниэль
4
Зубайру
Абдул
17
Вашко
Филип
9
Matus
Marcin
20
Яношик
Лукаш
29
Enzo
Arevalo
10
Жофчак
Игор
Кошице
5-3-2
Михаловце
3-4-3

История личных встреч

Кошице
Михаловце

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

История матчей

С
1:0
С
2:1
С
0:2
Р
1:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Кошице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Медвед Жан 9 (1) 0.28
Фабиш Лукаш 2 0.06
Галлович Давид 2 0.06
Пачинда Эрик 2 0.06
Кесе Кристи 2 0.06
Петрак Бернард 2 0.06
Фашко Михал 1 0.03
Zyen Jones 1 0.03
Инносенти Нассим 1 0.03
Лачны Милош 1 0.03
Грессак Лукас 1 0.03
Анаане Тиджани 1 0.03
Marcel Vasil 1 0.03
Boris Turcak 0 0
Шинделарж Мартин 0 0
Oбуне Жереми Суссанго 0 0
Miroslav Sovic 0 0
Михаловце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matus Marcin 10 (3) 0.31
Ван Кессел Гино 5 0.16
Ниархос Иоаннис 2 0.06
Issa Adekunle 2 0.06
Enzo Arevalo 2 0.06
Stanislav Danko 1 0.03
Жофчак Игор 1 0.03
Марьянович Саша 1 0.03
Магда Даниэль 1 0.03
Lukas Simko 1 0.03
Daniel Pavuk 1 0.03
Franck Bahi 1 0.03
Вашко Филип 0 0
Tornike Dzotsenidze 0 0
Ержабек Михал 0 0
Яношик Лукаш 0 0

Карточки

Кошице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голиков Александр 6 2
Jan Mizerak 5 0
Перрейра Криштиану 3 1
Фашко Михал 3 1
Шинделарж Мартин 4 0
Инносенти Нассим 4 0
Хочко Дени 3 0
Кесе Кристи 3 0
Фабиш Лукаш 3 0
Медвед Жан 3 0
Галлович Давид 3 0
Oбуне Жереми Суссанго 3 0
Peter Varga 1 1
Boris Turcak 2 0
Кира Матуш 2 0
Пачинда Эрик 1 0
Грессак Лукас 1 0
erik Liener 1 0
Кривак Ян 1 0
Дэвис Эрик 1 0
Miroslav Sovic 1 0
Михаловце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Polydefkis Volanakis 8 1
Ниархос Иоаннис 6 0
Franck Bahi 6 0
Issa Adekunle 5 0
Жофчак Игор 4 0
Lukas Simko 4 0
Enzo Arevalo 4 0
Карасюк Роман 3 0
Matus Marcin 3 0
Ван Кессел Гино 3 0
Stanislav Danko 3 0
Магда Даниэль 3 0
Вашко Филип 3 0
Беднар Мартин 2 0
Марьянович Саша 2 0
Ержабек Михал 2 0
Яношик Лукаш 2 0
Tornike Dzotsenidze 2 0
Peter Struhar 1 0
Сараз Беньямин 1 0
Фрелих Жига 1 0
Веремеев Владислав 1 0
Yushi Shimamura 1 0
Samuel Ramos 1 0

Результаты матчей

Кошице
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Михаловце
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

8
9
Кошице
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Михаловце
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

27
19

Упущенные победы

7
12
Кошице
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
47% (15)
28% (9)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
47% (15)
28% (9)
Михаловце
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
25% (8)
41% (13)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
50% (16)
31% (10)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

29
19

Упущенные победы

15
21

Голы по времени матча

Забито

15
12
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
23 Не забивали 23
3
20%
1
8%
1-15
5
33%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
4
27%
5
42%
76-90

Пропущено

21
25
10 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 12
3
14%
3
12%
1-15
6
29%
8
32%
16-30
1
5%
3
12%
31-45
5
24%
2
8%
46-60
3
14%
3
12%
61-75
3
14%
6
24%
76-90

Забито

15
18
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
23 Не забивали 22
3
20%
2
11%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
2
13%
5
28%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
3
20%
3
17%
61-75
5
33%
4
22%
76-90

Пропущено

32
22
18 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 10
9
28%
5
23%
1-15
4
13%
4
18%
16-30
5
16%
6
27%
31-45
2
6%
1
5%
46-60
5
16%
1
5%
61-75
7
22%
5
23%
76-90

Забито

30
30
14 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
6
20%
3
10%
1-15
6
20%
3
10%
16-30
2
7%
7
23%
31-45
2
7%
3
10%
46-60
5
17%
5
17%
61-75
9
30%
9
30%
76-90

Пропущено

53
47
28 В 1-м тайме 29
25 Во 2-м тайме 18
17 Пропускали первыми 20
27 Не пропускали 22
12
23%
8
17%
1-15
10
19%
12
26%
16-30
6
11%
9
19%
31-45
7
13%
3
6%
46-60
8
15%
4
9%
61-75
10
19%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Кошице
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Скалица - Кошице 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:1 Кошице - Злате Моравце 0:2 Тренчин - Кошице 1:2
Кошице - Скалица 1:2 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Злате Моравце - Кошице 1:2 Кошице - Ньиредьхаза 0:0 Михаловце - Кошице 1:0 Кошице - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 1:1 Кошице - Скалица 2:1 Кошице - Железярне Подбрезова 0:0 Тренчин - Кошице 4:1 Кошице - Спартак Трнава 2:3 Казинцбарцика - Кошице 1:2 Мезёкёвешд - Кошице 1:2 Ньиредьхаза - Кошице 1:0 Кошице - Ружомберок 2:2 Злате Моравце - Кошице 1:1
Михаловце
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Михаловце - Злате Моравце 3:0 Тренчин - Михаловце 1:0 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Михаловце - Скалица 1:3
Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 0:1 Михаловце - Тренчин 0:0 Скалица - Михаловце 0:0 Михаловце - Кошице 1:0 Злате Моравце - Михаловце 0:2 Михаловце - Спартак Трнава 0:2 Михаловце - Злате Моравце 4:1 Жилина - Михаловце 1:1 Михаловце - Ружомберок 0:1 Железярне Подбрезова - Михаловце 2:1 Михаловце - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Оболонь - Михаловце 4:1 Кызылжар - Михаловце 1:3 Михаловце - ФК Гуменне 4:0 Кишварда - Михаловце 1:1 Спартак Трнава - Михаловце 1:0

Результаты матчей

Кошице
Михаловце

Точный счет

0:0
3 раза 19%
0:3
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 56%
2
5 раз 31%
1
2 раза 13%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 31%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:0
6 раз 19%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
16 раз 50%
2
9 раз 28%
1
6 раз 19%
3
1 раз 3%
0
13 раз 41%
1
13 раз 41%
2
3 раза 9%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Кошице
Михаловце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
9
0.5
Больше Меньше
9
7
5
11
1.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
10
6
5
11
1.5
2
14
1
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
16
0.5
Больше Меньше
19
13
10
22
1.5
6
26
1
31
2.5
3
29

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 32 23 4 5 76 - 31 73
2.
ДАК
 32 16 10 6 49 - 32 58
3.
Спартак Трнава
 32 18 3 11 47 - 29 57
4.
Жилина
 32 16 7 9 54 - 45 55
5.
Ружомберок
 32 12 11 9 38 - 43 47
6.
Железярне Подбрезова
 32 11 4 17 49 - 60 37

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 32 14 9 9 50 - 41 51
2.
Тренчин
 32 13 10 9 48 - 34 49
3.
Скалица
 32 11 7 14 35 - 38 40
4.
Кошице
 32 7 6 19 27 - 56 27
5.
Михаловце
 32 6 9 17 29 - 48 27
6.
Злате Моравце
 32 2 6 24 21 - 66 12

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 16 11 3 2 38 - 16 36
2.
ДАК
 16 10 4 2 31 - 16 34
3.
Жилина
 16 10 2 4 34 - 27 32
4.
Спартак Трнава
 16 10 1 5 27 - 12 31
5.
Ружомберок
 16 9 4 3 20 - 14 31
6.
Железярне Подбрезова
 16 7 3 6 24 - 26 24

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 16 9 2 5 28 - 15 29
2.
Скалица
 16 7 4 5 17 - 15 25
3.
Дукла Банска-Бистрица
 16 5 7 4 23 - 23 22
4.
Михаловце
 16 4 5 7 17 - 23 17
5.
Кошице
 16 4 4 8 12 - 24 16
6.
Злате Моравце
 16 1 4 11 12 - 29 7

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 16 12 1 3 38 - 15 37
2.
Спартак Трнава
 16 8 2 6 20 - 17 26
3.
ДАК
 16 6 6 4 18 - 16 24
4.
Жилина
 16 6 5 5 20 - 18 23
5.
Ружомберок
 16 3 7 6 18 - 29 16
6.
Железярне Подбрезова
 16 4 1 11 25 - 34 13

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 16 9 2 5 27 - 18 29
2.
Тренчин
 16 4 8 4 20 - 19 20
3.
Скалица
 16 4 3 9 18 - 23 15
4.
Кошице
 16 3 2 11 15 - 32 11
5.
Михаловце
 16 2 4 10 12 - 25 10
6.
Злате Моравце
 16 1 2 13 9 - 37 5

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 13 (11)
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 13 (8)
ДАК Труса Матей 12 (4)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 12 (4)
Слован Братислава Стрелец Давид 11 (10)
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Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 11
Тренчин Rahim Ibrahim 1 10
Железярне Подбрезова Rene Paraj 10
Михаловце Polydefkis Volanakis 1 8
Кошице Голиков Александр 2 6
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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