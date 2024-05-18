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  2. Матчи
  3. Плей-офф за путёвку в Лигу Европы
  4. Бельгия
  5. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 39. Стадион: .
Вестерло
0:2
Конец матча
Мехелен
0'
0:1
25' Гол
Бафдили Билал
28' Желтая карточка
Схоофс Роб
0:2
89' Гол
Rafik Belghali
90'+6
1
Болат
Синан
22
Рейнолдс
Брайан
6
Хасполат
Догукан
24
Тагир
Равиль
5
Бос
Джордан
15
Сидорчук
Сергей
46
Arthur
Piedfort
18
Йоу
Гриффин
8
Мадсен
Николас
77
Алькосер
Хосимар
76
Стассин
Лукас
15
Тулен
Янник
23
Фулон
Дам
42
Гарананга
Мунаше
8
Конате
Мори
21
Болинголи-Мбомбо
Боли
34
Мукау
Нгалаэль
35
Бафдили
Билал
77
Флюке
Патрик
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
20
Лаубербах
Лион
Вестерло
4-2-3-1
Мехелен
4-2-3-1

История личных встреч

Вестерло
Мехелен

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
71.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 11 побед

20 матчей

30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 побед

История матчей

ПДА
3:2
ПДА
3:1
ПДА
2:3
ПДА
2:0
ПДА
5:4
ТМК
3:1
ТМС
0:6
ПДБВЭ
3:0
ПДБВЭ
1:3
ПДБПЭ
0:3
ПДБПЭ
2:0
ТМК
0:6
ТМК
1:4
ЛП
1:2
ЛП
1:2
ЛП
3:2
ЛП
2:2
ЛЖ
1:1
ЛЖ
5:2
ТМС
0:3

Голы

Всего голов

13
23

Голов в среднем за матч

1.3
2.3

Среднее время на гол

69
39

Всего голов

25
24

Голов в среднем за матч

2.5
2.4

Среднее время на гол

36
37

Всего голов

38
47

Голов в среднем за матч

1.9
2.35

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

47
38

Бомбардиры внутри турнира

Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мадсен Николас 13 (8) 0.34
Стассин Лукас 9 0.24
Йоу Гриффин 7 (1) 0.18
Фриган Матия 5 0.13
Даци Эрдон 3 0.08
Верман Ромео 3 0.08
Бос Джордан 3 0.08
Тагир Равиль 2 0.05
Tuur Rommens 1 0.03
Томас ван ден Кейбус 1 0.03
Байрам Эмин 1 0.03
Сидорчук Сергей 1 0.03
Йорданов Эдиссон 1 0.03
Алькосер Хосимар 1 0.03
Шадли Насер 0 0
Сайяд Аллахьяр 0 0
Рейнолдс Брайан 0 0
Lucas Van Eenoo 0 0
Хасполат Догукан 0 0
Мацуо Юсуке 0 0
Kyan Vaesen 0 0
Arthur Piedfort 0 0
Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мрабти Керим 8 (1) 0.21
Схоофс Роб 7 0.18
Хайреманс Джеффри 6 (3) 0.15
Бассетте Норман 5 0.13
Флюке Патрик 4 0.1
Слимани Ислам 3 0.08
Фулон Дам 3 0.08
Антонио Билл 3 0.08
Бафдили Билал 3 0.08
Rafik Belghali 2 0.05
Бейтс Дэвид 2 0.05
Коббо Элиас 2 0.05
Конате Мори 2 0.05
Лаубербах Лион 2 0.05
Сторм Никола 1 0.03
Маледе Йонас 0 0
Уолш Сэнди 0 0

Карточки

Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрам Эмин 7 0
Сидорчук Сергей 6 0
Верман Ромео 4 1
Arthur Piedfort 4 1
Bakary Haidara 4 1
Йорданов Эдиссон 5 0
Хасполат Догукан 5 0
Мадсен Николас 5 0
Tuur Rommens 3 1
Рейнолдс Брайан 4 0
Стассин Лукас 4 0
Mathias Fixelles 3 0
Томас ван ден Кейбус 3 0
Тагир Равиль 3 0
Бос Джордан 3 0
Гиллекенс Ник 1 1
Болат Синан 2 0
Даци Эрдон 2 0
Йоу Гриффин 2 0
Нойштедтер Роман 1 0
Lucas Van Eenoo 1 0
Пердикицци Пьетро 1 0
Шадли Насер 1 0
Kyan Vaesen 1 0
Фриган Матия 1 0
Rik De Mil 1 0
Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фулон Дам 8 0
Уолш Сэнди 5 0
Бейтс Дэвид 5 0
Конате Мори 5 0
Слимани Ислам 3 1
Мрабти Керим 4 0
Коббо Элиас 4 0
Схоофс Роб 3 0
Гарананга Мунаше 3 0
Бафдили Билал 3 0
Хайреманс Джеффри 2 0
Сторм Никола 2 0
Ванлерберге Йорди 2 0
Куке Гетан 2 0
Лаубербах Лион 2 0
Мукау Нгалаэль 2 0
Бесник Хаши 1 0
Болинголи-Мбомбо Боли 1 0
Флюке Патрик 1 0
Нгой Жульен 1 0
Маледе Йонас 1 0
Ван Хеке Яннес 1 0
Rafik Belghali 1 0
Бассетте Норман 1 0

Результаты матчей

Вестерло
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
25% (5)
60% (12)
Мехелен
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
26% (5)
53% (10)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

16
6
Вестерло
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Мехелен
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

21
13

Упущенные победы

16
25
Вестерло
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
39% (15)
37% (14)
24% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (8)
37% (14)
42% (16)
Мехелен
43.8%
56.2%
14 побед 18 поражений
Первый тайм
26% (10)
41% (16)
33% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (11)
26% (10)
46% (18)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

7
11

Волевые победы

24
21

Упущенные победы

32
31

Голы по времени матча

Забито

28
23
17 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 8
24 Не забивали 25
4
14%
3
13%
1-15
7
25%
3
13%
16-30
6
21%
3
13%
31-45
3
11%
2
9%
46-60
4
14%
5
22%
61-75
4
14%
6
26%
76-90

Пропущено

37
30
14 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 15
5
14%
2
7%
1-15
5
14%
7
23%
16-30
4
11%
5
17%
31-45
3
8%
3
10%
46-60
6
16%
7
23%
61-75
14
38%
6
20%
76-90

Забито

26
31
9 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 11
24 Не забивали 24
2
8%
1
3%
1-15
5
19%
1
3%
16-30
2
8%
7
23%
31-45
1
4%
8
26%
46-60
4
15%
4
13%
61-75
12
46%
10
32%
76-90

Пропущено

34
22
15 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 11
4
12%
3
14%
1-15
4
12%
3
14%
16-30
7
21%
5
23%
31-45
5
15%
1
5%
46-60
9
26%
2
9%
61-75
5
15%
8
36%
76-90

Забито

54
54
26 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 36
17 Забивали первыми 19
10 Не забивали 10
6
11%
4
7%
1-15
12
22%
4
7%
16-30
8
15%
10
19%
31-45
4
7%
10
19%
46-60
8
15%
9
17%
61-75
16
30%
30%
16
30%
30%
76-90

Пропущено

71
52
29 В 1-м тайме 25
42 Во 2-м тайме 27
20 Пропускали первыми 17
34 Не пропускали 26
9
13%
5
10%
1-15
9
13%
10
19%
16-30
11
15%
10
19%
31-45
8
11%
4
8%
46-60
15
21%
9
17%
61-75
19
27%
14
27%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерло
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Гент - Вестерло 3:2 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 Вестерло - Стандард 3:3
Мехелен - Вестерло 3:2 Вестерло - Гент 0:3 Сент-Трейден - Вестерло 2:0 Вестерло - Генк 1:1 Мехелен - Вестерло 3:1 Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1 Сент-Трейден - Вестерло 1:0 Вестерло - Стандард 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2 Вестерло - АХ Лёвен 0:3 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Гент - Вестерло 2:2 Брюгге - Вестерло 3:0 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Бошольт - Вестерло 2:2 Вестерло - Бохольт 2:2
Мехелен
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сент-Трейден - Мехелен 2:1 Мехелен - Гент 2:4 Мехелен - АХ Лёвен 3:0 Стандард - Мехелен 0:0
Гент - Мехелен 3:1 Мехелен - Вестерло 3:2 Мехелен - Сент-Трейден 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 1:0 Мехелен - Вестерло 3:1 Серкль Брюгге - Мехелен 2:3 Мехелен - Кортрейк 3:0 Антверпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Генк 1:1 Эйпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Андерлехт 2:2 Мехелен - РВДМ 47 3:1 Гент - Мехелен 1:2 Мехелен - Герта 3:0 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1

Результаты матчей

Вестерло
Мехелен

Точный счет

0:3
3 раза 15%
1:3
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
3:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 30%
1
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
3 раза 15%
4
1 раз 5%
3
6 раз 32%
0
5 раз 26%
1
4 раза 21%
2
3 раза 16%
4
1 раз 5%

Точный счет

2:2
4 раза 22%
3:2
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 15%
2:3
3 раза 15%
3:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
9 раз 50%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
1 раз 6%
1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
3
4 раза 20%
2
2 раза 10%

Точный счет

2:2
5 раз 13%
0:3
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
3:3
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 13%
3:1
5 раз 13%
2:3
4 раза 10%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 34%
0
10 раз 26%
1
10 раз 26%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
1
12 раз 31%
0
11 раз 28%
3
10 раз 26%
2
5 раз 13%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Вестерло
Мехелен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
6
0.5
Больше Меньше
14
5
8
12
1.5
10
9
4
16
2.5
7
12
1
19
3.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
14
6
10
8
1.5
6
14
1
17
2.5
4
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
10
0.5
Больше Меньше
28
11
18
20
1.5
16
23
5
33
2.5
11
28
1
37
3.5
1
38
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 8 6 0 2 21 - 9 42
2.
Мехелен
 9 4 1 4 17 - 16 36
3.
Сент-Трейден
 9 3 4 2 14 - 13 33
4.
АХ Лёвен
 9 4 3 2 11 - 10 30
5.
Стандард
 7 0 5 2 9 - 15 22
6.
Вестерло
 8 0 3 5 10 - 19 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 4 3 0 1 11 - 5 33
2.
Сент-Трейден
 5 2 2 1 8 - 7 28
3.
АХ Лёвен
 4 3 0 1 8 - 5 24
4.
Мехелен
 4 2 0 2 10 - 9 6
5.
Стандард
 3 0 3 0 1 - 1 3
6.
Вестерло
 5 0 3 2 6 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мехелен
 5 2 1 2 7 - 7 30
2.
Стандард
 4 0 2 2 8 - 14 19
3.
Вестерло
 3 0 0 3 4 - 8 15
4.
Гент
 4 3 0 1 10 - 4 9
5.
АХ Лёвен
 5 1 3 1 3 - 5 6
6.
Сент-Трейден
 4 1 2 1 6 - 6 5

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 26 (1)
Андерлехт Дрейер Андерс 18 (9)
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 18 (3)
Брюгге Родригеш Тьяго 18 (3)
Андерлехт Дольберг Каспер 15 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 12
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 10
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 8
Андерлехт Дебаст Зено 2 8
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Хасполат Догукан сделал результативную передачу.
  • 35'
    Г О О О О Л - Стассин Лукас бьет в цель!
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