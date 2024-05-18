Тур: 39. Стадион: Хет Куипие.
Ход матча
25'
0:1
28'
89'
0:2
24
Тагир
Равиль
18
Йоу
Гриффин
15
Тулен
Янник
23
Фулон
Дам
77
Флюке
Патрик
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Тагир РавильЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Йоу ГриффинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Kyan Vaesen
-
25 Tuur Rommens
-
28 Karol Borys
-
83 Раф Смекенс
-
Главный тренер: Барт Гоор
- Основной состав
-
15 Тулен ЯнникВратарь
-
23 Фулон ДамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Флюке ПатрикПолузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Асанте ИсаакПолузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хаси Бесник
История личных встреч
Вестерло
Мехелен
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
71.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 11 побед
20 матчей
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
23
Голов в среднем за матч
1.3
2.3
Среднее время на гол
69
39
Всего голов
25
24
Голов в среднем за матч
2.5
2.4
Среднее время на гол
36
37
Всего голов
38
47
Голов в среднем за матч
1.9
2.35
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
47
38
Бомбардиры внутри турнира
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мадсен Николас
|13 (8)
|0.34
|Стассин Лукас
|9
|0.24
|Йоу Гриффин
|7 (1)
|0.18
|Фриган Матия
|5
|0.13
|Даци Эрдон
|3
|0.08
|Верман Ромео
|3
|0.08
|Бос Джордан
|3
|0.08
|Тагир Равиль
|2
|0.05
|Tuur Rommens
|1
|0.03
|Томас ван ден Кейбус
|1
|0.03
|Байрам Эмин
|1
|0.03
|Сидорчук Сергей
|1
|0.03
|Йорданов Эдиссон
|1
|0.03
|Алькосер Хосимар
|1
|0.03
|Шадли Насер
|0
|0
|Сайяд Аллахьяр
|0
|0
|Рейнолдс Брайан
|0
|0
|Lucas Van Eenoo
|0
|0
|Хасполат Догукан
|0
|0
|Мацуо Юсуке
|0
|0
|Kyan Vaesen
|0
|0
|Arthur Piedfort
|0
|0
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мрабти Керим
|8 (1)
|0.21
|Схоофс Роб
|7
|0.18
|Хайреманс Джеффри
|6 (3)
|0.15
|Бассетте Норман
|5
|0.13
|Флюке Патрик
|4
|0.1
|Слимани Ислам
|3
|0.08
|Фулон Дам
|3
|0.08
|Антонио Билл
|3
|0.08
|Бафдили Билал
|3
|0.08
|Rafik Belghali
|2
|0.05
|Бейтс Дэвид
|2
|0.05
|Коббо Элиас
|2
|0.05
|Конате Мори
|2
|0.05
|Лаубербах Лион
|2
|0.05
|Сторм Никола
|1
|0.03
|Маледе Йонас
|0
|0
|Уолш Сэнди
|0
|0
Карточки
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байрам Эмин
|7
|0
|Сидорчук Сергей
|6
|0
|Верман Ромео
|4
|1
|Arthur Piedfort
|4
|1
|Bakary Haidara
|4
|1
|Йорданов Эдиссон
|5
|0
|Хасполат Догукан
|5
|0
|Мадсен Николас
|5
|0
|Tuur Rommens
|3
|1
|Рейнолдс Брайан
|4
|0
|Стассин Лукас
|4
|0
|Mathias Fixelles
|3
|0
|Томас ван ден Кейбус
|3
|0
|Тагир Равиль
|3
|0
|Бос Джордан
|3
|0
|Гиллекенс Ник
|1
|1
|Болат Синан
|2
|0
|Даци Эрдон
|2
|0
|Йоу Гриффин
|2
|0
|Нойштедтер Роман
|1
|0
|Lucas Van Eenoo
|1
|0
|Пердикицци Пьетро
|1
|0
|Шадли Насер
|1
|0
|Kyan Vaesen
|1
|0
|Фриган Матия
|1
|0
|Rik De Mil
|1
|0
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фулон Дам
|8
|0
|Уолш Сэнди
|5
|0
|Бейтс Дэвид
|5
|0
|Конате Мори
|5
|0
|Слимани Ислам
|3
|1
|Мрабти Керим
|4
|0
|Коббо Элиас
|4
|0
|Схоофс Роб
|3
|0
|Гарананга Мунаше
|3
|0
|Бафдили Билал
|3
|0
|Хайреманс Джеффри
|2
|0
|Сторм Никола
|2
|0
|Ванлерберге Йорди
|2
|0
|Куке Гетан
|2
|0
|Лаубербах Лион
|2
|0
|Мукау Нгалаэль
|2
|0
|Бесник Хаши
|1
|0
|Болинголи-Мбомбо Боли
|1
|0
|Флюке Патрик
|1
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Маледе Йонас
|1
|0
|Ван Хеке Яннес
|1
|0
|Rafik Belghali
|1
|0
|Бассетте Норман
|1
|0
Результаты матчей
Вестерло
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
25% (5)
60% (12)
Мехелен
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
26% (5)
53% (10)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
3
8
Упущенные победы
16
6
Вестерло
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Мехелен
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
21
13
Упущенные победы
16
25
Вестерло
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
39% (15)
37% (14)
24% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (8)
37% (14)
42% (16)
Мехелен
43.8%
56.2%
14 побед 18 поражений
Первый тайм
26% (10)
41% (16)
33% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (11)
26% (10)
46% (18)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
7
11
Волевые победы
24
21
Упущенные победы
32
31
Голы по времени матча
Забито
28
23
17 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 8
24 Не забивали 25
4
14%
3
13%
1-15
7
25%
3
13%
16-30
6
21%
3
13%
31-45
3
11%
2
9%
46-60
4
14%
5
22%
61-75
4
14%
6
26%
76-90
Пропущено
37
30
14 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 15
5
14%
2
7%
1-15
5
14%
7
23%
16-30
4
11%
5
17%
31-45
3
8%
3
10%
46-60
6
16%
7
23%
61-75
14
38%
6
20%
76-90
Забито
26
31
9 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 11
24 Не забивали 24
2
8%
1
3%
1-15
5
19%
1
3%
16-30
2
8%
7
23%
31-45
1
4%
8
26%
46-60
4
15%
4
13%
61-75
12
46%
10
32%
76-90
Пропущено
34
22
15 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 11
4
12%
3
14%
1-15
4
12%
3
14%
16-30
7
21%
5
23%
31-45
5
15%
1
5%
46-60
9
26%
2
9%
61-75
5
15%
8
36%
76-90
Забито
54
54
26 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 36
17 Забивали первыми 19
10 Не забивали 10
6
11%
4
7%
1-15
12
22%
4
7%
16-30
8
15%
10
19%
31-45
4
7%
10
19%
46-60
8
15%
9
17%
61-75
16
30%
30%
16
30%
30%
76-90
Пропущено
71
52
29 В 1-м тайме 25
42 Во 2-м тайме 27
20 Пропускали первыми 17
34 Не пропускали 26
9
13%
5
10%
1-15
9
13%
10
19%
16-30
11
15%
10
19%
31-45
8
11%
4
8%
46-60
15
21%
9
17%
61-75
19
27%
14
27%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерло
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Гент - Вестерло 3:2 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 Вестерло - Стандард 3:3
Мехелен - Вестерло 3:2 Вестерло - Гент 0:3 Сент-Трейден - Вестерло 2:0 Вестерло - Генк 1:1 Мехелен - Вестерло 3:1 Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1 Сент-Трейден - Вестерло 1:0 Вестерло - Стандард 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2 Вестерло - АХ Лёвен 0:3 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Гент - Вестерло 2:2 Брюгге - Вестерло 3:0 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Бошольт - Вестерло 2:2 Вестерло - Бохольт 2:2
Мехелен
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сент-Трейден - Мехелен 2:1 Мехелен - Гент 2:4 Мехелен - АХ Лёвен 3:0 Стандард - Мехелен 0:0
Гент - Мехелен 3:1 Мехелен - Вестерло 3:2 Мехелен - Сент-Трейден 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 1:0 Мехелен - Вестерло 3:1 Серкль Брюгге - Мехелен 2:3 Мехелен - Кортрейк 3:0 Антверпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Генк 1:1 Эйпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Андерлехт 2:2 Мехелен - РВДМ 47 3:1 Гент - Мехелен 1:2 Мехелен - Герта 3:0 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1
Результаты матчей
Вестерло
Мехелен
Точный счет
0:3
3 раза 15%
1:3
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
3:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 30%
1
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
3 раза 15%
4
1 раз 5%
3
6 раз 32%
0
5 раз 26%
1
4 раза 21%
2
3 раза 16%
4
1 раз 5%
Точный счет
2:2
4 раза 22%
3:2
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 15%
2:3
3 раза 15%
3:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
9 раз 50%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
1 раз 6%
1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
3
4 раза 20%
2
2 раза 10%
Точный счет
2:2
5 раз 13%
0:3
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
3:3
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 13%
3:1
5 раз 13%
2:3
4 раза 10%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 34%
0
10 раз 26%
1
10 раз 26%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
1
12 раз 31%
0
11 раз 28%
3
10 раз 26%
2
5 раз 13%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Вестерло
Мехелен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
146
Больше Меньше
145
812
109
416
712
119
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
146
108
614
117
416
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2810
Больше Меньше
2811
1820
1623
533
1128
137
138
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|26 (1)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|18 (9)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|18 (3)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|18 (3)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|15 (3)
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|12
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 10
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 8
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|2 8
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9