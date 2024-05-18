Тур: 39. Стадион: Морис Дюфран.
0'
0:1
10' ГолФернандес-Пардо Матиас
1:1
17' ГолЙебоа Келвин
17' Желтая карточкаЙебоа Келвин
1:2
66' ГолФернандес-Пардо Матиас
1:3
80' ГолДепуатр Лоран
1:4
87' ГолДепуатр Лоран
90'+4
Ход матча
10'
17'
1:1
17'
66'
80'
1:3
87'
13
Фосси
Марлон
11
Фини
Сейду
61
Cihan
Canak
16
Шмидт
Дэниел
34
Jorthy
Mokio
24
Кумс
Свен
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Фосси МарлонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Фини СейдуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Cihan CanakПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Диркс ДанЗащитник
-
18 Сова КамалПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Сахабо ХакимПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Леко Иван
- Основной состав
-
16 Шмидт ДэниелВратарь
-
34 Jorthy MokioЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Фортен ЛуиВратарь
-
12 Гамбор ХугоЗащитник
- Защитник
-
21 Агбор БрайянЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
История личных встреч
Стандард
Гент
23 матча
73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.8%
56.5%
11 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
60.9%
34.8%
4.3%
14 побед 8 ничьих 0 побед
32 матча
6.3%
93.7%
0 побед 2 ничьи 30 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 10 ничьих 21 победа
Второй тайм
21.9%
78.1%
0 побед 7 ничьих 26 побед
55 матчей
30.9%
14.5%
54.6%
17 побед 8 ничьих 30 побед
Первый тайм
20%
41.8%
38.2%
11 побед 23 ничьи 21 победа
Второй тайм
25.5%
27.3%
47.2%
14 побед 15 ничьих 26 побед
История матчей
Голы
Всего голов
42
24
Голов в среднем за матч
1.56
0.86
Среднее время на гол
57
105
Всего голов
56
37
Голов в среднем за матч
2
1.37
Среднее время на гол
45
65
Всего голов
98
61
Голов в среднем за матч
1.78
1.11
Тотал матчей
2.5
50
Больше 91%
Меньше 9%
5
39
Больше 71%
Меньше 29%
16
35
Больше 64%
Меньше 36%
20
21
Больше 38%
Меньше 62%
34
9
Больше 16%
Меньше 84%
46
4
Больше 7%
Меньше 93%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
54
Среднее время на гол
50
81
Бомбардиры внутри турнира
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канга Вилфрид
|12 (2)
|0.32
|Кавабэ Хаяо
|7
|0.18
|Йебоа Келвин
|6
|0.16
|Альсате Стивен
|2
|0.05
|Баликвиша Вильям
|2
|0.05
|Лайфис Константинос
|2
|0.05
|Сова Камал
|2
|0.05
|Фосси Марлон
|1
|0.03
|Прайс Айзек
|1
|0.03
|Бокади Мервей
|1
|0.03
|О'Нил Эйден
|1
|0.03
|Дженепо Мусса
|1
|0.03
|Драгус Денис
|1
|0.03
|Панзо Джонатан
|1
|0.03
|Nathan Ngoy
|1
|0.03
|Cihan Canak
|0
|0
|Девале Жиль
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
|Matthieu Epolo
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиссудали Тарик
|14
|0.36
|Гандельман Омри
|11
|0.28
|Фернандес-Пардо Матиас
|7
|0.18
|Кейперс Уго
|6 (1)
|0.15
|Хон Хён-Сок
|5
|0.13
|Де Сар Жюльен
|5 (3)
|0.13
|Самуаз Матисс
|5
|0.13
|Геркенс Питер
|4
|0.1
|Депуатр Лоран
|3
|0.08
|Орбан Гифт
|3
|0.08
|Ватанабэ Цуёси
|2
|0.05
|Фофана Малик
|2
|0.05
|Митрович Стефан
|2
|0.05
|Кандусс Исмаэль
|2
|0.05
|Кумс Свен
|1
|0.03
|Торунарига Джордан
|1
|0.03
|Юльсагер Эндрю
|1
|0.03
|Браун Арчи
|0
|0
|Сурдез Франк
|0
|0
|Фадига Ноа
|0
|0
Карточки
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan Ngoy
|6
|1
|Ванхесден Зиньо
|7
|0
|Канга Вилфрид
|5
|0
|Альсате Стивен
|3
|1
|Хефкенс Карл
|4
|0
|О'Нил Эйден
|4
|0
|Баликвиша Вильям
|2
|1
|Лайфис Константинос
|3
|0
|Хэйден Айзак
|3
|0
|Кавабэ Хаяо
|3
|0
|Дженепо Мусса
|3
|0
|Йебоа Келвин
|3
|0
|Прайс Айзек
|3
|0
|Lucas Noubi Ngnokam
|3
|0
|Девале Жиль
|2
|0
|Думбия Сулейман
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Сахабо Хаким
|2
|0
|Бокади Мервей
|0
|1
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
|Панзо Джонатан
|1
|0
|Фосси Марлон
|1
|0
|Огайо Ноа
|1
|0
|Мандл Ромейн
|1
|0
|Cihan Canak
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торунарига Джордан
|8
|0
|Кандусс Исмаэль
|5
|1
|Де Сар Жюльен
|6
|0
|Браун Арчи
|3
|1
|Кумс Свен
|4
|0
|Тиссудали Тарик
|4
|0
|Самуаз Матисс
|4
|0
|Фортуна Нуриу
|2
|1
|Фадига Ноа
|1
|1
|Гандельман Омри
|1
|1
|Митрович Стефан
|2
|0
|Юльсагер Эндрю
|2
|0
|Кейперс Уго
|2
|0
|Орбан Гифт
|0
|1
|Геркенс Питер
|1
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0
|Йокота Дайсуке
|1
|0
|Фофана Малик
|1
|0
|Фернандес-Пардо Матиас
|1
|0
|Хейн Ванхаезебрук
|1
|0
Результаты матчей
Стандард
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
Гент
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
5
9
Стандард
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
Гент
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
40% (8)
15% (3)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
28
5
Упущенные победы
18
41
Стандард
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (10)
53% (20)
21% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (14)
45% (17)
18% (7)
Гент
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
31% (12)
41% (16)
28% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (12)
38% (15)
31% (12)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
34
11
Упущенные победы
23
50
Голы по времени матча
Забито
19
32
8 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 11
27 Не забивали 24
2
11%
5
16%
1-15
4
21%
6
19%
16-30
2
11%
6
19%
31-45
3
16%
5
16%
46-60
5
26%
2
6%
61-75
3
16%
8
25%
76-90
Пропущено
18
26
8 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 15
3
17%
1
4%
1-15
4
22%
6
23%
16-30
1
6%
6
23%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
3
17%
4
15%
61-75
7
39%
4
15%
76-90
Забито
23
43
11 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 8
25 Не забивали 21
2
9%
1
2%
1-15
2
9%
7
16%
16-30
7
30%
11
26%
31-45
3
13%
10
23%
46-60
3
13%
8
19%
61-75
6
26%
6
14%
76-90
Пропущено
43
25
18 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 15
4
9%
7
28%
1-15
6
14%
5
20%
16-30
8
19%
4
16%
31-45
6
14%
1
4%
46-60
6
14%
4
16%
61-75
13
30%
4
16%
76-90
Забито
42
75
19 В 1-м тайме 36
23 Во 2-м тайме 39
13 Забивали первыми 19
14 Не забивали 6
4
10%
6
8%
1-15
6
14%
13
17%
16-30
9
21%
17
23%
31-45
6
14%
15
20%
46-60
8
19%
10
13%
61-75
9
21%
14
19%
76-90
Пропущено
61
51
26 В 1-м тайме 29
35 Во 2-м тайме 22
21 Пропускали первыми 19
32 Не пропускали 30
7
11%
8
16%
1-15
10
16%
11
22%
16-30
9
15%
10
20%
31-45
6
10%
6
12%
46-60
9
15%
8
16%
61-75
20
33%
8
16%
76-90
Результаты последних матчей
Стандард
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
АХ Лёвен - Стандард 3:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Стандард - Мехелен 0:0 Вестерло - Стандард 3:3
Сент-Трейден - Стандард 3:3 Стандард - АХ Лёвен 0:0 Гент - Стандард 5:1 Стандард - Эйпен 4:0 Генк - Стандард 1:0 Стандард - Гент 4:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:1 Вестерло - Стандард 2:1 Стандард - АХ Лёвен 1:0 РВДМ 47 - Стандард 2:2 Стандард - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - Кортрейк 0:1 Стандард - Люцерн 2:1 Боруссия Д - Стандард 3:3 Стандард - Сент-Трейден 1:1
Гент
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гент - АХ Лёвен 0:1 Мехелен - Гент 2:4 Гент - Вестерло 3:2 Сент-Трейден - Гент 0:2
Гент - Мехелен 3:1 АХ Лёвен - Гент 2:1 Вестерло - Гент 0:3 Гент - Стандард 5:1 Гент - Спортинг Шарлеруа 5:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 1:1 Стандард - Гент 4:2 Гент - Антверпен 2:2 Гент - Маккаби Хайфа 1:1 Эйпен - Гент 0:2 Маккаби Хайфа - Гент 1:0 Гент - Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт - Гент 1:0 Сент-Трейден - Гент 4:1 Гент - Вестерло 2:2 Гент - Мехелен 1:2
Результаты матчей
Стандард
Гент
Точный счет
0:0
4 раза 21%
0:1
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 42%
1
7 раз 37%
4
2 раза 11%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
1
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
4 раза 21%
4
2 раза 11%
5
2 раза 11%
0
1 раз 5%
Точный счет
1:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
0:2
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
1
6 раз 30%
2
5 раз 25%
0
4 раза 20%
3
3 раза 15%
4
2 раза 10%
Точный счет
1:1
7 раз 18%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
2:1
3 раза 8%
3:3
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 15%
2:2
4 раза 10%
2:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
3:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 39%
0
13 раз 34%
2
4 раза 11%
3
4 раза 11%
4
2 раза 5%
1
11 раз 28%
2
10 раз 26%
3
7 раз 18%
0
5 раз 13%
4
4 раза 10%
5
2 раза 5%
Тоталы голов в матче
Стандард
Гент
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
181
415
136
316
811
217
415
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
164
613
1010
316
515
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2513
Больше Меньше
345
1028
2316
632
1326
236
633
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|26 (1)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|18 (9)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|18 (3)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|18 (3)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|15 (3)
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|12
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 10
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 8
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|2 8
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9