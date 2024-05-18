  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Плей-офф за путёвку в Лигу Европы
  4. Бельгия
  5. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 39. Стадион: .
Стандард
1:4
Конец матча
Гент
0'
0:1
10' Гол
Фернандес-Пардо Матиас
1:1
17' Гол
Йебоа Келвин
17' Желтая карточка
Йебоа Келвин
1:2
66' Гол
Фернандес-Пардо Матиас
1:3
80' Гол
Депуатр Лоран
1:4
87' Гол
Депуатр Лоран
90'+4
40
Matthieu
Epolo
13
Фосси
Марлон
5
Панзо
Джонатан
51
Lucas
Noubi
Ngnokam
11
Фини
Сейду
6
Кавабэ
Хаяо
8
Прайс
Айзек
22
Баликвиша
Вильям
61
Cihan
Canak
14
Канга
Вилфрид
9
Йебоа
Келвин
16
Шмидт
Дэниел
34
Jorthy
Mokio
5
Кандусс
Исмаэль
23
Торунарига
Джордан
17
Юльсагер
Эндрю
8
Геркенс
Питер
24
Кумс
Свен
6
Гандельман
Омри
25
Фортуна
Нуриу
28
Фернандес-Пардо
Матиас
9
Сонко
Момоду
Стандард
3-5-2
Гент
3-5-2

История личных встреч

Стандард
Гент

23 матча

73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.8%
56.5%
11 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

60.9%
34.8%
4.3%
14 побед 8 ничьих 0 побед

32 матча

6.3%
93.7%
0 побед 2 ничьи 30 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 10 ничьих 21 победа

Второй тайм

21.9%
78.1%
0 побед 7 ничьих 26 побед

55 матчей

30.9%
14.5%
54.6%
17 побед 8 ничьих 30 побед

Первый тайм

20%
41.8%
38.2%
11 побед 23 ничьи 21 победа

Второй тайм

25.5%
27.3%
47.2%
14 побед 15 ничьих 26 побед

История матчей

ПДА
5:1
ПДА
4:2
ПДА
3:1
ПОЗПВЛЕ
3:1
ПОЗПВЛЕ
1:2
ПДА
0:0
ПДА
2:2
ПДА
0:1
К
3:1
ПДА
3:1
ПОЗПВЛЕ
2:0
ПОЗПВЛЕ
2:1
ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПДА
0:1
ПДА
3:1
ПОЗЧТ
2:3
ПОЗЧТ
1:2
ПДА
2:1
ПДА
3:2
ПОЗЧТ
1:3
ПДА
1:0
ПДА
0:0
ПДА
1:0
ЛП
1:1
ЛП
1:0
ЛП
0:3
ЛП
4:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
1:3
ЛЖ
1:2
ЛЖ
0:1
ЛЖ
2:3
ЛЖ
0:1
ЛЖ
7:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:2
ЛЖ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
К
4:2
К
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
К
4:0
К
2:2
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

42
24

Голов в среднем за матч

1.56
0.86

Среднее время на гол

57
105

Всего голов

56
37

Голов в среднем за матч

2
1.37

Среднее время на гол

45
65

Всего голов

98
61

Голов в среднем за матч

1.78
1.11

Тотал матчей

2.5
50
Больше 91%
Меньше 9%
5
39
Больше 71%
Меньше 29%
16
35
Больше 64%
Меньше 36%
20
21
Больше 38%
Меньше 62%
34
9
Больше 16%
Меньше 84%
46
4
Больше 7%
Меньше 93%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
54

Среднее время на гол

50
81

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канга Вилфрид 12 (2) 0.32
Кавабэ Хаяо 7 0.18
Йебоа Келвин 6 0.16
Альсате Стивен 2 0.05
Баликвиша Вильям 2 0.05
Лайфис Константинос 2 0.05
Сова Камал 2 0.05
Фосси Марлон 1 0.03
Прайс Айзек 1 0.03
Бокади Мервей 1 0.03
О'Нил Эйден 1 0.03
Дженепо Мусса 1 0.03
Драгус Денис 1 0.03
Панзо Джонатан 1 0.03
Nathan Ngoy 1 0.03
Cihan Canak 0 0
Девале Жиль 0 0
Доннум Арон 0 0
Matthieu Epolo 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиссудали Тарик 14 0.36
Гандельман Омри 11 0.28
Фернандес-Пардо Матиас 7 0.18
Кейперс Уго 6 (1) 0.15
Хон Хён-Сок 5 0.13
Де Сар Жюльен 5 (3) 0.13
Самуаз Матисс 5 0.13
Геркенс Питер 4 0.1
Депуатр Лоран 3 0.08
Орбан Гифт 3 0.08
Ватанабэ Цуёси 2 0.05
Фофана Малик 2 0.05
Митрович Стефан 2 0.05
Кандусс Исмаэль 2 0.05
Кумс Свен 1 0.03
Торунарига Джордан 1 0.03
Юльсагер Эндрю 1 0.03
Браун Арчи 0 0
Сурдез Франк 0 0
Фадига Ноа 0 0

Карточки

Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan Ngoy 6 1
Ванхесден Зиньо 7 0
Канга Вилфрид 5 0
Альсате Стивен 3 1
Хефкенс Карл 4 0
О'Нил Эйден 4 0
Баликвиша Вильям 2 1
Лайфис Константинос 3 0
Хэйден Айзак 3 0
Кавабэ Хаяо 3 0
Дженепо Мусса 3 0
Йебоа Келвин 3 0
Прайс Айзек 3 0
Lucas Noubi Ngnokam 3 0
Девале Жиль 2 0
Думбия Сулейман 2 0
Доннум Арон 2 0
Сахабо Хаким 2 0
Бокади Мервей 0 1
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Драгус Денис 1 0
Панзо Джонатан 1 0
Фосси Марлон 1 0
Огайо Ноа 1 0
Мандл Ромейн 1 0
Cihan Canak 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торунарига Джордан 8 0
Кандусс Исмаэль 5 1
Де Сар Жюльен 6 0
Браун Арчи 3 1
Кумс Свен 4 0
Тиссудали Тарик 4 0
Самуаз Матисс 4 0
Фортуна Нуриу 2 1
Фадига Ноа 1 1
Гандельман Омри 1 1
Митрович Стефан 2 0
Юльсагер Эндрю 2 0
Кейперс Уго 2 0
Орбан Гифт 0 1
Геркенс Питер 1 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Хон Хён-Сок 1 0
Ватанабэ Цуёси 1 0
Йокота Дайсуке 1 0
Фофана Малик 1 0
Фернандес-Пардо Матиас 1 0
Хейн Ванхаезебрук 1 0

Результаты матчей

Стандард
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
Гент
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

5
9
Стандард
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
Гент
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
40% (8)
15% (3)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

28
5

Упущенные победы

18
41
Стандард
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (10)
53% (20)
21% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (14)
45% (17)
18% (7)
Гент
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
31% (12)
41% (16)
28% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (12)
38% (15)
31% (12)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

34
11

Упущенные победы

23
50

Голы по времени матча

Забито

19
32
8 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 11
27 Не забивали 24
2
11%
5
16%
1-15
4
21%
6
19%
16-30
2
11%
6
19%
31-45
3
16%
5
16%
46-60
5
26%
2
6%
61-75
3
16%
8
25%
76-90

Пропущено

18
26
8 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 15
3
17%
1
4%
1-15
4
22%
6
23%
16-30
1
6%
6
23%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
3
17%
4
15%
61-75
7
39%
4
15%
76-90

Забито

23
43
11 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 8
25 Не забивали 21
2
9%
1
2%
1-15
2
9%
7
16%
16-30
7
30%
11
26%
31-45
3
13%
10
23%
46-60
3
13%
8
19%
61-75
6
26%
6
14%
76-90

Пропущено

43
25
18 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 15
4
9%
7
28%
1-15
6
14%
5
20%
16-30
8
19%
4
16%
31-45
6
14%
1
4%
46-60
6
14%
4
16%
61-75
13
30%
4
16%
76-90

Забито

42
75
19 В 1-м тайме 36
23 Во 2-м тайме 39
13 Забивали первыми 19
14 Не забивали 6
4
10%
6
8%
1-15
6
14%
13
17%
16-30
9
21%
17
23%
31-45
6
14%
15
20%
46-60
8
19%
10
13%
61-75
9
21%
14
19%
76-90

Пропущено

61
51
26 В 1-м тайме 29
35 Во 2-м тайме 22
21 Пропускали первыми 19
32 Не пропускали 30
7
11%
8
16%
1-15
10
16%
11
22%
16-30
9
15%
10
20%
31-45
6
10%
6
12%
46-60
9
15%
8
16%
61-75
20
33%
8
16%
76-90

Результаты последних матчей

Стандард
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
АХ Лёвен - Стандард 3:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Стандард - Мехелен 0:0 Вестерло - Стандард 3:3
Сент-Трейден - Стандард 3:3 Стандард - АХ Лёвен 0:0 Гент - Стандард 5:1 Стандард - Эйпен 4:0 Генк - Стандард 1:0 Стандард - Гент 4:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:1 Вестерло - Стандард 2:1 Стандард - АХ Лёвен 1:0 РВДМ 47 - Стандард 2:2 Стандард - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - Кортрейк 0:1 Стандард - Люцерн 2:1 Боруссия Д - Стандард 3:3 Стандард - Сент-Трейден 1:1
Гент
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гент - АХ Лёвен 0:1 Мехелен - Гент 2:4 Гент - Вестерло 3:2 Сент-Трейден - Гент 0:2
Гент - Мехелен 3:1 АХ Лёвен - Гент 2:1 Вестерло - Гент 0:3 Гент - Стандард 5:1 Гент - Спортинг Шарлеруа 5:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 1:1 Стандард - Гент 4:2 Гент - Антверпен 2:2 Гент - Маккаби Хайфа 1:1 Эйпен - Гент 0:2 Маккаби Хайфа - Гент 1:0 Гент - Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт - Гент 1:0 Сент-Трейден - Гент 4:1 Гент - Вестерло 2:2 Гент - Мехелен 1:2

Результаты матчей

Стандард
Гент

Точный счет

0:0
4 раза 21%
0:1
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
1
7 раз 37%
4
2 раза 11%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
1
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
4 раза 21%
4
2 раза 11%
5
2 раза 11%
0
1 раз 5%

Точный счет

1:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
0:2
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
1
6 раз 30%
2
5 раз 25%
0
4 раза 20%
3
3 раза 15%
4
2 раза 10%

Точный счет

1:1
7 раз 18%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
2:1
3 раза 8%
3:3
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 15%
2:2
4 раза 10%
2:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
3:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 39%
0
13 раз 34%
2
4 раза 11%
3
4 раза 11%
4
2 раза 5%
1
11 раз 28%
2
10 раз 26%
3
7 раз 18%
0
5 раз 13%
4
4 раза 10%
5
2 раза 5%

Тоталы голов в матче

Стандард
Гент

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
18
1
4
15
1.5
13
6
3
16
2.5
8
11
2
17
3.5
4
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
16
4
6
13
1.5
10
10
3
16
2.5
5
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
13
0.5
Больше Меньше
34
5
10
28
1.5
23
16
6
32
2.5
13
26
2
36
3.5
6
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 9 7 0 2 25 - 10 45
2.
Мехелен
 9 4 1 4 17 - 16 36
3.
Сент-Трейден
 9 3 4 2 14 - 13 33
4.
АХ Лёвен
 9 4 3 2 11 - 10 30
5.
Стандард
 8 0 5 3 10 - 19 22
6.
Вестерло
 8 0 3 5 10 - 19 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 4 3 0 1 11 - 5 33
2.
Сент-Трейден
 5 2 2 1 8 - 7 28
3.
АХ Лёвен
 4 3 0 1 8 - 5 24
4.
Мехелен
 4 2 0 2 10 - 9 6
5.
Стандард
 4 0 3 1 2 - 5 3
6.
Вестерло
 5 0 3 2 6 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мехелен
 5 2 1 2 7 - 7 30
2.
Стандард
 4 0 2 2 8 - 14 19
3.
Вестерло
 3 0 0 3 4 - 8 15
4.
Гент
 5 4 0 1 14 - 5 12
5.
АХ Лёвен
 5 1 3 1 3 - 5 6
6.
Сент-Трейден
 4 1 2 1 6 - 6 5

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 26 (1)
Андерлехт Дрейер Андерс 18 (9)
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 18 (3)
Брюгге Родригеш Тьяго 18 (3)
Андерлехт Дольберг Каспер 15 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 12
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 10
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 8
Андерлехт Дебаст Зено 2 8
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Стандард 1:4 Гент онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный