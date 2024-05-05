Стадион: Парк де Пренс.
Позже
История личных встреч
ПСЖ
Боруссия Д
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
7 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
0.75
Среднее время на гол
67
120
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
1.25
0
Среднее время на гол
72
0
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.29
0.43
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
70
210
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|8 (3)
|0.73
|Дембеле Усман
|2
|0.18
|Витинья II
|2
|0.18
|Заир-Эмери Уоррен
|1
|0.09
|Хакими Ашраф
|1
|0.09
|Кан-Ин Ли
|1
|0.09
|Баркола Бредли
|1
|0.09
|Шкриньяр Милан
|1
|0.09
|Эрнандес Люка
|1
|0.09
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.09
|Фабиан Руис
|0
|0
|Маркиньос Маркос
|0
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фюллькруг Никлас
|3
|0.27
|Брандт Юлиан
|2
|0.18
|Адейеми Карим
|2
|0.18
|Ройс Марко
|2 (1)
|0.18
|Забитцер Марсель
|1
|0.09
|Аллер Себастьян
|1
|0.09
|Мален Дониэлл
|1
|0.09
|Санчо Джедон
|1
|0.09
|Нмеча Феликс
|1
|0.09
|Матсен Ян
|1
|0.09
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0.09
|Шлоттербек Нико
|0
|0
|Хуммельс Матс
|0
|0
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дембеле Усман
|4
|0
|Хакими Ашраф
|3
|0
|Фабиан Руис
|2
|0
|Маркиньос Маркос
|2
|0
|Шкриньяр Милан
|2
|0
|Эрнандес Люка
|2
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|2
|0
|Витинья II
|2
|0
|Угарте Мануэль
|2
|0
|Мендеш Нуну
|1
|0
|Рамуш Гонсалу
|1
|0
|Мбаппе Килиан
|1
|0
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0
|Кан-Ин Ли
|1
|0
|Бералдо Лукас
|1
|0
|Заир-Эмери Уоррен
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джан Эмре
|4
|0
|Шлоттербек Нико
|4
|0
|Матсен Ян
|3
|0
|Хуммельс Матс
|2
|0
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0
|Зюле Никлас
|1
|0
|Вольф Мариус
|1
|0
|Нмеча Феликс
|1
|0
Результаты матчей
ПСЖ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Боруссия Д
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
2
ПСЖ
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Боруссия Д
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
7
11
ПСЖ
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Боруссия Д
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
10
13
Голы по времени матча
Забито
10
6
1 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
6
60%
1
17%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
2
20%
1
17%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
9
11
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
2
22%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
4
44%
2
18%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
1
11%
2
18%
76-90
Пропущено
10
2
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 2
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
19
17
4 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
2
11%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
11%
4
24%
31-45
10
53%
3
18%
46-60
2
11%
3
18%
61-75
3
16%
3
18%
76-90
Пропущено
14
8
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
2
14%
1
13%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
2
25%
31-45
3
21%
4
50%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Боруссия Д - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Гавр 3:3 Лорьян - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Лион 4:1
Барселона - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Барселона 2:3 ПСЖ - Клермон 1:1 ПСЖ - Ренн 1:0 Марсель - ПСЖ 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6 ПСЖ - Ницца 3:1 ПСЖ - Реймс 2:2 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Монако - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Ренн 1:1 Нант - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 ПСЖ - Лилль 3:1 ПСЖ - Брест 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2
Боруссия Д
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Боруссия Д - Аугсбург 5:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг - Боруссия Д 4:1 Боруссия Д - Байер Л 1:1
Боруссия Д - Атлетико М 4:2 Боруссия М - Боруссия Д 1:2 Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Штутгарт 0:1 Бавария - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 3:1 Боруссия Д - ПСВ 2:0 Вердер - Боруссия Д 1:2 Унион Берлин - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3 ПСВ - Боруссия Д 1:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Бохум 3:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4
Результаты матчей
ПСЖ
Боруссия Д
Точный счет
2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
ПСЖ
Боруссия Д
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
33
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
24
14
15
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
92
65
47
29
29
110
110
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|Бавария
|Кейн Гарри
|8 (3)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|8 (2)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|8
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|6 (1)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|6 (1)
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|1 5
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 4
|Копенгаген
|Фальк Расмус
|5
|Севилья
|Окампос Лукас
|1 3
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ПСЖ - Боруссия Д
Исход игры
ПСЖ
77.9% (67)
Ничья
8.1% (7)
Боруссия Д
14% (12)
Тотал 2.5
Больше
81.13% (43)
Меньше
18.87% (10)
Обе команды забьют
Да
81.13% (43)
Нет
18.87% (10)
Популярный счёт
2:1 ПСЖ
29.1% (25)
3:1 ПСЖ
9.3% (8)
2:0 ПСЖ
8.1% (7)
2:2 Ничья
5.8% (5)
2:3 Боруссия Д
2.3% (2)
1:2 Боруссия Д
2.3% (2)
1:0 ПСЖ
2.3% (2)
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