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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Стадион: .
ПСЖ
 
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Боруссия Д
Прогнозы 86
ПСЖ 77.9% (67)
X 8.1% (7)
Боруссия Д 14% (12)
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Прогноз на матч от Liveresult
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ПСЖ
Ничья
Боруссия Д
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

ПСЖ
Боруссия Д

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

7 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
1:0
ЛЧ
1:1
ЛЧ
2:0
ЛЧ
2:0
ЛЧ
2:1
ЛЕ
0:0
ЛЕ
1:1

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
0.75

Среднее время на гол

67
120

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

1.25
0

Среднее время на гол

72
0

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.29
0.43

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
210

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 8 (3) 0.73
Дембеле Усман 2 0.18
Витинья II 2 0.18
Заир-Эмери Уоррен 1 0.09
Хакими Ашраф 1 0.09
Кан-Ин Ли 1 0.09
Баркола Бредли 1 0.09
Шкриньяр Милан 1 0.09
Эрнандес Люка 1 0.09
Коло-Муани Рандаль 1 0.09
Фабиан Руис 0 0
Маркиньос Маркос 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фюллькруг Никлас 3 0.27
Брандт Юлиан 2 0.18
Адейеми Карим 2 0.18
Ройс Марко 2 (1) 0.18
Забитцер Марсель 1 0.09
Аллер Себастьян 1 0.09
Мален Дониэлл 1 0.09
Санчо Джедон 1 0.09
Нмеча Феликс 1 0.09
Матсен Ян 1 0.09
Байно-Гиттенс Джейми 1 0.09
Шлоттербек Нико 0 0
Хуммельс Матс 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дембеле Усман 4 0
Хакими Ашраф 3 0
Фабиан Руис 2 0
Маркиньос Маркос 2 0
Шкриньяр Милан 2 0
Эрнандес Люка 2 0
Доннарумма Джанлуиджи 2 0
Витинья II 2 0
Угарте Мануэль 2 0
Мендеш Нуну 1 0
Рамуш Гонсалу 1 0
Мбаппе Килиан 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Кан-Ин Ли 1 0
Бералдо Лукас 1 0
Заир-Эмери Уоррен 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джан Эмре 4 0
Шлоттербек Нико 4 0
Матсен Ян 3 0
Хуммельс Матс 2 0
Рюэрсон Юлиан 2 0
Зюле Никлас 1 0
Вольф Мариус 1 0
Нмеча Феликс 1 0

Результаты матчей

ПСЖ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Боруссия Д
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
2
ПСЖ
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Боруссия Д
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

7
11
ПСЖ
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Боруссия Д
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

10
13

Голы по времени матча

Забито

10
6
1 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
6
60%
1
17%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
2
20%
1
17%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

9
11
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
2
22%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
4
44%
2
18%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
1
11%
2
18%
76-90

Пропущено

10
2
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 2
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

19
17
4 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
2
11%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
11%
4
24%
31-45
10
53%
3
18%
46-60
2
11%
3
18%
61-75
3
16%
3
18%
76-90

Пропущено

14
8
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
2
14%
1
13%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
2
25%
31-45
3
21%
4
50%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Боруссия Д - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Гавр 3:3 Лорьян - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Лион 4:1
Барселона - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Барселона 2:3 ПСЖ - Клермон 1:1 ПСЖ - Ренн 1:0 Марсель - ПСЖ 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6 ПСЖ - Ницца 3:1 ПСЖ - Реймс 2:2 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Монако - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Ренн 1:1 Нант - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 ПСЖ - Лилль 3:1 ПСЖ - Брест 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2
Боруссия Д
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Боруссия Д - Аугсбург 5:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг - Боруссия Д 4:1 Боруссия Д - Байер Л 1:1
Боруссия Д - Атлетико М 4:2 Боруссия М - Боруссия Д 1:2 Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Штутгарт 0:1 Бавария - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 3:1 Боруссия Д - ПСВ 2:0 Вердер - Боруссия Д 1:2 Унион Берлин - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3 ПСВ - Боруссия Д 1:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Бохум 3:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4

Результаты матчей

ПСЖ
Боруссия Д

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

ПСЖ
Боруссия Д

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
3
1
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
4
1.5
1
4
1
5
2.5
1
4
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
2
6
5
1.5
4
7
2
9
2.5
2
9
1
10
3.5
1
10
1/8 финала
3 Порту
5 Арсенал
1 Лацио
3 Бавария
1 РБ Лейпциг
2 Реал Мадрид
2 Копенгаген
6 Манчестер Сити
4 Интер Милан
5 Атлетико М
1 ПСВ
3 Боруссия Д
4 ПСЖ
1 Реал Сосьедад
2 Наполи
4 Барселона
1/4 финала
2 Арсенал
3 Бавария
8 Реал Мадрид
7 Манчестер Сити
4 Атлетико М
5 Боруссия Д
6 ПСЖ
4 Барселона
1/2 финала
2 Бавария
2 Реал Мадрид
1 Боруссия Д
0 ПСЖ
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 8 (3)
ПСВ Де Йонг Люк 8 (2)
ПСЖ Мбаппе Килиан 8
Атлетико М Гризманн Антуан 6 (1)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Копенгаген Лерагер Лукас 1 5
Копенгаген Йелерт Элиас 1 4
Копенгаген Фальк Расмус 5
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 мая 2024, осталось 2 дня 13 часов 10 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 86
    ПСЖ 77.9% (67)
    X 8.1% (7)
    Боруссия Д 14% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
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    Боруссия Д
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ПСЖ - Боруссия Д

    Исход игры
    ПСЖ
    77.9% (67)
    Ничья
    8.1% (7)
    Боруссия Д
    14% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.13% (43)
    Меньше
    18.87% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    81.13% (43)
    Нет
    18.87% (10)
    Популярный счёт
    2:1 ПСЖ
    29.1% (25)
    3:1 ПСЖ
    9.3% (8)
    2:0 ПСЖ
    8.1% (7)
    2:2 Ничья
    5.8% (5)
    2:3 Боруссия Д
    2.3% (2)
    1:2 Боруссия Д
    2.3% (2)
    1:0 ПСЖ
    2.3% (2)
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