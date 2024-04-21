1:2
Второй тайм: 89'
0'
1:0
18' ГолFacundo Altamira
1:1
24' ГолРомеро Брайан
45' Желтая карточкаОрдоньес Кристиан
54' Красная карточкаГомес Элиас
1:2
68' ГолРомеро Брайан
Ход матча
18'
24'
1:1
54'
68'
Прогноз на матч от Liveresult
10
Hernan
Lopez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Hernan LopezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
22 Martin Pino
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Oldra
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Кавана ТомасЗащитник
- Защитник
-
21 Мендез НачоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Лобато ЛенниНападающий
-
-
-
-
-
30 Alejo Sarco
-
Главный тренер: Кинтерос Густаво
История личных встреч
Годой Крус
Велес Сарсфилд
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед
24 матча
29.2%
29.2%
41.6%
7 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
29.2%
37.5%
33.3%
7 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
29.2%
29.2%
41.6%
7 побед 7 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
16
Голов в среднем за матч
1.27
1.23
Среднее время на гол
70
73
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.69
1.36
Среднее время на гол
53
66
Всего голов
36
31
Голов в среднем за матч
1.5
1.29
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
Среднее время на гол
60
69
Бомбардиры внутри турнира
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конечни Томас
|5 (1)
|0.33
|Tomas Badaloni
|4
|0.27
|Facundo Altamira
|3
|0.2
|Hernan Lopez
|2
|0.13
|Manuel Guillen
|1
|0.07
|Juan Cejas
|0
|0
|Nicolas Fernandez3
|0
|0
|Lucas Arce
|0
|0
|Tomas Pozzo
|0
|0
|Silvio Ulariaga
|0
|0
|Facundo Martin Butti
|0
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Брайан
|6
|0.4
|Пиццини Франсиско
|3
|0.2
|Лобато Ленни
|2
|0.13
|Акино Клаудио
|1 (1)
|0.07
|Осорио Абель
|1
|0.07
|Маммана Эмануэль
|1
|0.07
|Гомес Элиас
|1
|0.07
|Гомес Валентин
|1
|0.07
|Roberto Garcia
|0
|0
|Пиньейро Родриго
|0
|0
|Ордоньес Кристиан
|0
|0
|Thiago Fernandez
|0
|0
|Alvaro Montoro
|0
|0
Карточки
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Arce
|4
|0
|Hernan Lopez
|2
|1
|Гальдамес Томас
|3
|0
|Nicolas Fernandez3
|3
|0
|Manuel Guillen
|3
|0
|Pier Barrios
|2
|0
|Federico Rasmussen
|2
|0
|Valentin Burgoa
|2
|0
|Braian Salvareschi
|2
|0
|Tomas Pozzo
|2
|0
|Silvio Ulariaga
|2
|0
|Juan Andrada
|1
|0
|Juan Cejas
|1
|0
|Franco Petroli
|1
|0
|Tomas Badaloni
|1
|0
|Vicente Poggi
|1
|0
|Bruno Sosa
|1
|0
|Daniel Barrea
|1
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Брайан
|4
|0
|Бузат Агустин
|4
|0
|Гомес Валентин
|4
|0
|Ордоньес Кристиан
|4
|0
|Гомес Элиас
|2
|1
|Акино Клаудио
|3
|0
|Пиццини Франсиско
|2
|0
|Roberto Garcia
|2
|0
|Фернандес Дамиан
|1
|0
|Маммана Эмануэль
|1
|0
|Мендез Начо
|1
|0
|Tomas Marchiori
|1
|0
|Thiago Vecino
|1
|0
|Флорентин Хосе
|1
|0
|Лобато Ленни
|1
|0
|Thiago Fernandez
|1
|0
|Alvaro Montoro
|1
|0
Результаты матчей
Годой Крус
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Велес Сарсфилд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
2
Годой Крус
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Велес Сарсфилд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
7
8
Годой Крус
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Велес Сарсфилд
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
9
10
Голы по времени матча
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
0
0%
2
29%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
43%
1
14%
76-90
Пропущено
3
8
3 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
67%
4
50%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
5
63%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
15
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 9
3 Не забивали 4
1
7%
3
20%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
3
21%
6
40%
76-90
Пропущено
7
12
6 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
14%
1
8%
1-15
2
29%
3
25%
16-30
3
43%
4
33%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Годой Крус
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бока Хуниорс - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Сармьенто 1:0 Платенсе - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Сан-Мартин Сан-Хуан 0:0
Сан-Лоренсо Альмагро - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Тигре 1:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Годой Крус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Коло-Коло - Годой Крус 0:0 Институто Кордоба - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Коло-Коло 0:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Бельграно - Годой Крус 0:1 Годой Крус - Ланус 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус - Платенсе 1:1 Годой Крус - Банфилд 0:0 Годой Крус - Бока Хуниорс 1:2
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Индепендьенте Ривадавия - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0
Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 1:0 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Тигре 2:2 Велес Сарсфилд - Спортиво лас Парехас 2:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:0 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 5:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Колон 3:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Банфилд 0:1
Результаты матчей
Годой Крус
Велес Сарсфилд
Точный счет
1:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:2
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:0
5 раз 36%
0:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Годой Крус
Велес Сарсфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
43
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
95
59
410
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|12 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|12
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|8
|Архентинос Хуниорс
|Ромеро Максимильяно
|6 (2)
|Архентинос Хуниорс
|Лескано Алан
|6 (2)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|1 8
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|7
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Индепендьенте Авельянеда
|Joaquin Laso
|6
|Ланус
|Агирре Брайан
|6