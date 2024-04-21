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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Годой Крус
1:2
Второй тайм: 89'
Велес Сарсфилд
0'
1:0
18' Гол
Facundo Altamira
1:1
24' Гол
Ромеро Брайан
45' Желтая карточка
Ордоньес Кристиан
54' Красная карточка
Гомес Элиас
1:2
68' Гол
Ромеро Брайан
1
Franco
Petroli
4
Lucas
Arce
2
Pier
Barrios
23
Federico
Rasmussen
3
Гальдамес
Томас
25
Vicente
Poggi
5
Bruno
Sosa
41
Facundo
Altamira
10
Hernan
Lopez
11
Конечни
Томас
34
Tomas
Badaloni
1
Tomas
Marchiori
4
Roberto
Garcia
34
Фернандес
Дамиан
31
Гомес
Валентин
3
Гомес
Элиас
32
Ордоньес
Кристиан
26
Бузат
Агустин
20
Пиццини
Франсиско
22
Акино
Клаудио
27
Thiago
Fernandez
9
Ромеро
Брайан
Годой Крус
4-2-3-1
Велес Сарсфилд
4-2-3-1

История личных встреч

Годой Крус
Велес Сарсфилд

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед

24 матча

29.2%
29.2%
41.6%
7 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

29.2%
37.5%
33.3%
7 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

29.2%
29.2%
41.6%
7 побед 7 ничьих 10 побед

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
1:1
КПЛ
0:0
ЛП
3:0
КДМЭП
3:2
С
0:1
С
0:2
С
0:1
П
3:0
П
1:4
П
2:2
П
1:4
П
1:1
П
2:1
П
3:1
П
2:1
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
2:0
ПА
0:4
ПА
2:0
ПА
2:0
ПА
4:0
ПА
1:3

Голы

Всего голов

14
16

Голов в среднем за матч

1.27
1.23

Среднее время на гол

70
73

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.69
1.36

Среднее время на гол

53
66

Всего голов

36
31

Голов в среднем за матч

1.5
1.29

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
3
Больше 13%
Меньше 88%
21

Среднее время на гол

60
69

Бомбардиры внутри турнира

Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конечни Томас 5 (1) 0.33
Tomas Badaloni 4 0.27
Facundo Altamira 3 0.2
Hernan Lopez 2 0.13
Manuel Guillen 1 0.07
Juan Cejas 0 0
Nicolas Fernandez3 0 0
Lucas Arce 0 0
Tomas Pozzo 0 0
Silvio Ulariaga 0 0
Facundo Martin Butti 0 0
Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Брайан 6 0.4
Пиццини Франсиско 3 0.2
Лобато Ленни 2 0.13
Акино Клаудио 1 (1) 0.07
Осорио Абель 1 0.07
Маммана Эмануэль 1 0.07
Гомес Элиас 1 0.07
Гомес Валентин 1 0.07
Roberto Garcia 0 0
Пиньейро Родриго 0 0
Ордоньес Кристиан 0 0
Thiago Fernandez 0 0
Alvaro Montoro 0 0

Карточки

Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Arce 4 0
Hernan Lopez 2 1
Гальдамес Томас 3 0
Nicolas Fernandez3 3 0
Manuel Guillen 3 0
Pier Barrios 2 0
Federico Rasmussen 2 0
Valentin Burgoa 2 0
Braian Salvareschi 2 0
Tomas Pozzo 2 0
Silvio Ulariaga 2 0
Juan Andrada 1 0
Juan Cejas 1 0
Franco Petroli 1 0
Tomas Badaloni 1 0
Vicente Poggi 1 0
Bruno Sosa 1 0
Daniel Barrea 1 0
Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Брайан 4 0
Бузат Агустин 4 0
Гомес Валентин 4 0
Ордоньес Кристиан 4 0
Гомес Элиас 2 1
Акино Клаудио 3 0
Пиццини Франсиско 2 0
Roberto Garcia 2 0
Фернандес Дамиан 1 0
Маммана Эмануэль 1 0
Мендез Начо 1 0
Tomas Marchiori 1 0
Thiago Vecino 1 0
Флорентин Хосе 1 0
Лобато Ленни 1 0
Thiago Fernandez 1 0
Alvaro Montoro 1 0

Результаты матчей

Годой Крус
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Велес Сарсфилд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
2
Годой Крус
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Велес Сарсфилд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

7
8
Годой Крус
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Велес Сарсфилд
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

9
10

Голы по времени матча

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
0
0%
2
29%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
43%
1
14%
76-90

Пропущено

3
8
3 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
67%
4
50%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
5
63%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
15
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 9
3 Не забивали 4
1
7%
3
20%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
3
21%
6
40%
76-90

Пропущено

7
12
6 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
14%
1
8%
1-15
2
29%
3
25%
16-30
3
43%
4
33%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Годой Крус
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бока Хуниорс - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Сармьенто 1:0 Платенсе - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Сан-Мартин Сан-Хуан 0:0
Сан-Лоренсо Альмагро - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Тигре 1:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Годой Крус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Коло-Коло - Годой Крус 0:0 Институто Кордоба - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Коло-Коло 0:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Бельграно - Годой Крус 0:1 Годой Крус - Ланус 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус - Платенсе 1:1 Годой Крус - Банфилд 0:0 Годой Крус - Бока Хуниорс 1:2
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Индепендьенте Ривадавия - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0
Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 1:0 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Тигре 2:2 Велес Сарсфилд - Спортиво лас Парехас 2:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:0 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 5:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Колон 3:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Банфилд 0:1

Результаты матчей

Годой Крус
Велес Сарсфилд

Точный счет

1:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:2
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:0
5 раз 36%
0:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Годой Крус
Велес Сарсфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
4
3
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
5
5
9
1.5
4
10
1/4 финала
4 Архентинос Хуниорс
3 Дефенса и Хустисия
3 Эстудиантес Ла-Плата
0 Барракас Сентраль
Годой Крус
Велес Сарсфилд
Ривер Плейт
Бока Хуниорс
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 12 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 12
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 8
Архентинос Хуниорс Ромеро Максимильяно 6 (2)
Архентинос Хуниорс Лескано Алан 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 1 8
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 7
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 6
Индепендьенте Авельянеда Joaquin Laso 6
Ланус Агирре Брайан 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Ордоньес Кристиан получил желтую карточку от судьи
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    Годой Крус
    Ничья
    Велес Сарсфилд
    8.68
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