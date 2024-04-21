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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Ривер Плейт
1:3
Второй тайм: 80'
Бока Хуниорс
0'
1:0
10' Гол
Борха Мигель
40' Желтая карточка
Эчеверри Клаудио
44' Желтая карточка
Мерентиель Мигель
45' Желтая карточка
Фернандес Игнасио
1:1
45' Гол
Мерентиель Мигель
49' Желтая карточка
Борха Мигель
49' Желтая карточка
Рохо Маркос
1:2
62' Гол
Кавани Эдинсон
1:3
67' Гол
Мерентиель Мигель
70' Желтая карточка
Кавани Эдинсон
74' Желтая карточка
Колидио Факундо
77' Желтая карточка
79' Желтая карточка
1
Армани
Франко
15
Эррера
Марсело
II
14
Пирес
Леандро
17
Диас
Пауло
13
Диас
Энцо
Эрнан
26
Фернандес
Игнасио
23
Вильягра
Родриго
29
Альендро
Родриго
19
Эчеверри
Клаудио
9
Борха
Мигель
11
Колидио
Факундо
1
Ромеро
Серхио
17
Адвинкула
Луис
2
Лема
Кристиан
6
Рохо
Маркос
23
Бланко
Лаутаро
47
Jabes
Saralegui
21
Фернандес
Игнасио
8
Фернандес
Пол
22
Kevin
Zenon
16
Мерентиель
Мигель
10
Кавани
Эдинсон
Ривер Плейт
4-3-1-2
Бока Хуниорс
4-4-2

История личных встреч

Ривер Плейт
Бока Хуниорс

30 матчей

80%
20%
24 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.3%
30%
16.7%
16 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
23.3%
6.7%
21 победа 7 ничьих 0 побед

29 матчей

27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 21 победа

Первый тайм

62.1%
37.9%
0 побед 18 ничьих 16 побед

Второй тайм

48.3%
51.7%
0 побед 14 ничьих 17 побед

59 матчей

40.7%
23.7%
35.6%
24 победы 14 ничьих 21 победа

Первый тайм

27.1%
45.8%
27.1%
16 побед 27 ничьих 16 побед

Второй тайм

35.6%
35.6%
28.8%
21 победа 21 ничья 17 побед

История матчей

КПЛ
1:1
КПЛ
0:2
ЛП
1:0
ЛП
1:0
КПЛ
0:1
ЛП
2:1
К
0:0
КПЛ
1:1
КПЛ
1:1
КДМЭП
2:2
КЛ
1:0
КЛ
2:0
С
0:0
КЛ
3:1
КЛ
2:2
С
0:2
С
0:2
ТМК
0:1
С
1:2
ТМК
0:1
П
1:3
ТМК
0:2
П
2:4
П
0:0
П
0:0
ТМК
0:1
ТМК
0:1
ТМК
0:1
П
0:1
КЛ
0:3
КЛ
1:0
П
2:0
ТМК
5:0
ТМК
1:0
КС
1:0
КС
0:0
П
1:1
ТМС
1:1
П
1:2
ТМ(
0:2
ТМ(
1:1
П
0:1
П
1:1
ТМ(
1:2
ТМ(
0:0
ТМ(
0:2
П
2:2
ПА
2:0
ПА
1:0
ПА
2:0
TPDV
1:3
ПА
1:1
ПА
1:1
TPDV
2:0
TPDV
2:1
ПА
0:1
ПА
1:0
TPDV
2:3
TPDV
2:0

Голы

Всего голов

19
43

Голов в среднем за матч

0.95
1.1

Среднее время на гол

94
81

Всего голов

37
18

Голов в среднем за матч

0.95
0.9

Среднее время на гол

94
100

Всего голов

56
61

Голов в среднем за матч

0.95
1.03

Тотал матчей

2.5
53
Больше 90%
Меньше 10%
6
36
Больше 61%
Меньше 39%
23
15
Больше 25%
Меньше 75%
44
9
Больше 15%
Меньше 85%
50
3
Больше 5%
Меньше 95%
56
1
Больше 2%
Меньше 98%
58

Среднее время на гол

94
87

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борха Мигель 13 0.87
Колидио Факундо 6 0.4
Солари Пабло 3 0.2
Фернандес Игнасио 1 0.07
Эчеверри Клаудио 1 0.07
Пирес Леандро 1 0.07
Эррера Марсело II 1 0.07
Руберто Агустин 1 0.07
Барко Эсекьель 0 0
Альендро Родриго 0 0
Диас Энцо Эрнан 0 0
Боселли Себастьян 0 0
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавани Эдинсон 7 (1) 0.47
Мерентиель Мигель 6 0.4
Kevin Zenon 2 0.13
Медина Кристиан 2 0.13
Lucas Blondel 2 0.13
Luca Langoni 1 0.07
Бенедетто Дарио 1 0.07
Валентини Николас 1 0.07
Адвинкула Луис 0 0
Бланко Лаутаро 0 0
Фабра Франк 0 0

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Игнасио 6 0
Фонсека Николас 5 0
Пирес Леандро 4 0
Диас Энцо Эрнан 4 0
Эррера Марсело II 4 0
Диас Пауло 3 0
Альендро Родриго 3 0
Каско Милтон 2 0
Борха Мигель 2 0
Колидио Факундо 1 0
Симон Сантьяго 1 0
Боселли Себастьян 1 0
Эчеверри Клаудио 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медина Кристиан 4 1
Лема Кристиан 5 0
Фернандес Пол 4 0
Бланко Лаутаро 2 1
Рохо Маркос 3 0
Фигаль Хорхе 3 0
Кампусано Хорман 3 0
Luca Langoni 3 0
Кавани Эдинсон 2 0
Мерентиель Мигель 2 0
Бульяуде Эсекиэль 2 0
Валентини Николас 2 0
Сараччи Марсело 1 0
Бриаско-Балекян Норберто 1 0
Kevin Zenon 1 0
Leandro Brey 1 0

Результаты матчей

Ривер Плейт
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Бока Хуниорс
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
2
Ривер Плейт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Бока Хуниорс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

11
12
Ривер Плейт
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Бока Хуниорс
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

14
14

Голы по времени матча

Забито

15
7
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
3
43%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
3
20%
2
29%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
40%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
2
40%
3
50%
76-90

Забито

11
12
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
9%
2
17%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
3
27%
2
17%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
3
27%
3
25%
61-75
1
9%
3
25%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
2
40%
1
14%
76-90

Забито

26
19
14 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
2
8%
2
11%
1-15
5
19%
4
21%
16-30
7
27%
2
11%
31-45
3
12%
2
11%
46-60
5
19%
4
21%
61-75
4
15%
5
26%
76-90

Пропущено

10
13
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
20%
2
15%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
20%
2
15%
61-75
4
40%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ривер Плейт - Дакота 1:6 Институто Кордоба - Ривер Плейт 1:3 Ривер Плейт - Эстрелла 1:3 Ривер Плейт - Насьональ Монтевидео 2:0
Ривер Плейт - Росарио Сентраль 2:1 Британния - Ривер Плейт 2:0 Тачира - Ривер Плейт 0:2 Уракан - Ривер Плейт 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт 4:0 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:1 Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 1:1 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 0:3 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:2 Дакота - Ривер Плейт 4:0 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:1 Эстрелла - Ривер Плейт 4:1 Ривер Плейт - Банфилд 1:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Бока Хуниорс - Годой Крус 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Спортиво Триниденсе 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 1:3
Насьональ Потоси - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Норте Сальта 3:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:1 Ланус - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1 Платенсе - Бока Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2 Химназия и Тиро - Бока Хуниорс 0:1 Годой Крус - Бока Хуниорс 1:2

Результаты матчей

Ривер Плейт
Бока Хуниорс

Точный счет

1:1
3 раза 43%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
5
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ривер Плейт
Бока Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
4
3
2
5
2.5
2
5
1
6
3.5
1
6
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
4
3
1.5
2
5
2
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
10
4
8
6
1.5
6
8
4
10
2.5
3
11
1
13
3.5
1
13
1
13
4.5
1/4 финала
4 Архентинос Хуниорс
3 Дефенса и Хустисия
3 Эстудиантес Ла-Плата
0 Барракас Сентраль
1 Годой Крус
2 Велес Сарсфилд
Ривер Плейт
Бока Хуниорс
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 13
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 12 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 8
Бока Хуниорс Кавани Эдинсон 7
Архентинос Хуниорс Ромеро Максимильяно 6 (2)
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Топ нарушителей
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 1 8
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 7
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 6
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 6
Индепендьенте Авельянеда Joaquin Laso 6
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Адвинкула Луис сделал результативную передачу.
    • 46'
      Г О О О О Л - Мерентиель Мигель бьет в цель!
    • 46'
      Фернандес Игнасио получил желтую карточку от судьи
    • 44'
      Мерентиель Мигель получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Эчеверри Клаудио получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Эчеверри Клаудио сделал результативную передачу.
    • 10'
      Г О О О О Л - Борха Мигель бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Бока Хуниорс
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