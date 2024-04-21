1:3
Второй тайм: 80'
0'
1:0
10' ГолБорха Мигель
40' Желтая карточкаЭчеверри Клаудио
44' Желтая карточкаМерентиель Мигель
45' Желтая карточкаФернандес Игнасио
1:1
45' ГолМерентиель Мигель
49' Желтая карточкаБорха Мигель
49' Желтая карточкаРохо Маркос
1:2
62' ГолКавани Эдинсон
1:3
67' ГолМерентиель Мигель
70' Желтая карточкаКавани Эдинсон
74' Желтая карточкаКолидио Факундо
Ход матча
10'
1:0
40'
45'
49'
49'
62'
1:2
67'
70'
74'
77'
79'
Прогноз на матч от Liveresult
17
Диас
Пауло
22
Kevin
Zenon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Солари ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Демичелис Мартин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Kevin ZenonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Luca Langoni
-
-
12 Leandro Brey
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
История личных встреч
Ривер Плейт
Бока Хуниорс
30 матчей
80%
20%
24 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.3%
30%
16.7%
16 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
23.3%
6.7%
21 победа 7 ничьих 0 побед
29 матчей
27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 21 победа
Первый тайм
62.1%
37.9%
0 побед 18 ничьих 16 побед
Второй тайм
48.3%
51.7%
0 побед 14 ничьих 17 побед
59 матчей
40.7%
23.7%
35.6%
24 победы 14 ничьих 21 победа
Первый тайм
27.1%
45.8%
27.1%
16 побед 27 ничьих 16 побед
Второй тайм
35.6%
35.6%
28.8%
21 победа 21 ничья 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
43
Голов в среднем за матч
0.95
1.1
Среднее время на гол
94
81
Всего голов
37
18
Голов в среднем за матч
0.95
0.9
Среднее время на гол
94
100
Всего голов
56
61
Голов в среднем за матч
0.95
1.03
Тотал матчей
2.5
53
Больше 90%
Меньше 10%
6
36
Больше 61%
Меньше 39%
23
15
Больше 25%
Меньше 75%
44
9
Больше 15%
Меньше 85%
50
3
Больше 5%
Меньше 95%
56
1
Больше 2%
Меньше 98%
58
Среднее время на гол
94
87
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борха Мигель
|13
|0.87
|Колидио Факундо
|6
|0.4
|Солари Пабло
|3
|0.2
|Фернандес Игнасио
|1
|0.07
|Эчеверри Клаудио
|1
|0.07
|Пирес Леандро
|1
|0.07
|Эррера Марсело II
|1
|0.07
|Руберто Агустин
|1
|0.07
|Барко Эсекьель
|0
|0
|Альендро Родриго
|0
|0
|Диас Энцо Эрнан
|0
|0
|Боселли Себастьян
|0
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавани Эдинсон
|7 (1)
|0.47
|Мерентиель Мигель
|6
|0.4
|Kevin Zenon
|2
|0.13
|Медина Кристиан
|2
|0.13
|Lucas Blondel
|2
|0.13
|Luca Langoni
|1
|0.07
|Бенедетто Дарио
|1
|0.07
|Валентини Николас
|1
|0.07
|Адвинкула Луис
|0
|0
|Бланко Лаутаро
|0
|0
|Фабра Франк
|0
|0
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Игнасио
|6
|0
|Фонсека Николас
|5
|0
|Пирес Леандро
|4
|0
|Диас Энцо Эрнан
|4
|0
|Эррера Марсело II
|4
|0
|Диас Пауло
|3
|0
|Альендро Родриго
|3
|0
|Каско Милтон
|2
|0
|Борха Мигель
|2
|0
|Колидио Факундо
|1
|0
|Симон Сантьяго
|1
|0
|Боселли Себастьян
|1
|0
|Эчеверри Клаудио
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Медина Кристиан
|4
|1
|Лема Кристиан
|5
|0
|Фернандес Пол
|4
|0
|Бланко Лаутаро
|2
|1
|Рохо Маркос
|3
|0
|Фигаль Хорхе
|3
|0
|Кампусано Хорман
|3
|0
|Luca Langoni
|3
|0
|Кавани Эдинсон
|2
|0
|Мерентиель Мигель
|2
|0
|Бульяуде Эсекиэль
|2
|0
|Валентини Николас
|2
|0
|Сараччи Марсело
|1
|0
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0
|Kevin Zenon
|1
|0
|Leandro Brey
|1
|0
Результаты матчей
Ривер Плейт
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Бока Хуниорс
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
2
Ривер Плейт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Бока Хуниорс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
11
12
Ривер Плейт
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Бока Хуниорс
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
14
14
Голы по времени матча
Забито
15
7
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
3
43%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
3
20%
2
29%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
40%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
2
40%
3
50%
76-90
Забито
11
12
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
9%
2
17%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
3
27%
2
17%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
3
27%
3
25%
61-75
1
9%
3
25%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
Забито
26
19
14 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
2
8%
2
11%
1-15
5
19%
4
21%
16-30
7
27%
2
11%
31-45
3
12%
2
11%
46-60
5
19%
4
21%
61-75
4
15%
5
26%
76-90
Пропущено
10
13
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
20%
2
15%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
20%
2
15%
61-75
4
40%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ривер Плейт - Дакота 1:6 Институто Кордоба - Ривер Плейт 1:3 Ривер Плейт - Эстрелла 1:3 Ривер Плейт - Насьональ Монтевидео 2:0
Ривер Плейт - Росарио Сентраль 2:1 Британния - Ривер Плейт 2:0 Тачира - Ривер Плейт 0:2 Уракан - Ривер Плейт 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт 4:0 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:1 Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 1:1 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 0:3 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:2 Дакота - Ривер Плейт 4:0 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:1 Эстрелла - Ривер Плейт 4:1 Ривер Плейт - Банфилд 1:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Бока Хуниорс - Годой Крус 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Спортиво Триниденсе 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 1:3
Насьональ Потоси - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Норте Сальта 3:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:1 Ланус - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1 Платенсе - Бока Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2 Химназия и Тиро - Бока Хуниорс 0:1 Годой Крус - Бока Хуниорс 1:2
Результаты матчей
Ривер Плейт
Бока Хуниорс
Точный счет
1:1
3 раза 43%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
5
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ривер Плейт
Бока Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
25
25
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
43
25
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
104
86
68
410
311
113
113
113
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|13
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|12 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|8
|Бока Хуниорс
|Кавани Эдинсон
|7
|Архентинос Хуниорс
|Ромеро Максимильяно
|6 (2)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|1 8
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|7
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|6
|Индепендьенте Авельянеда
|Joaquin Laso
|6