Марсиньо сыграл на подборе, но его удар с лёта с двадцати трёх метров получился выше ворот.

Маркелов на чужой половине поля отмахнулся от Мещанинова.

Замена в составе "Родины": вместо Артёма Мещанинова на поле вышел Дмитрий Тананеев.

Дмитриев от углового флага навесил на Тананеева, который головой пробил выше ворот.

Мещанинов не смог удачно исполнить перевод налево на Юшина. Мяч оказался за боковой линией поля.

Бем справа сделал пас в штрафную площадь на на Шитова, под чей прострел в центр не смог подстроиться Маркелов.

Гордюшенко слева в штрафной площади прокинул мяч мимо Байтукова, но на выходе вовремя и уверенно сыграл Любаков.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! КАЛМЫКОВ!!! Гордюшенко слева прошёл вперёд и прострелил на Калмыкова, который головой переправил мяч в ближний угол ворот.

Фищенко завалил на газон Коротаева. Около тридцати пяти метров до ворот.

Калмыков уверенно сыграл и в своей штрафной площади, выбив мяч после навеса соперников со "стандарта".

Насыров слева от с линии штрафной площади пробил рядом с дальней штангой.

34' Юшину потребовалась помощь медиков. Небольшая пауза в матче.

32' Марсиньо слева попытался уйти от Бема, но прокинул мяч вперёд слишком сильно и упустил его за пределы поля.

31' Бем справа сделал пас вперёд на Коротаева, который не смог сохранить мяч в борьбе с двумя соперниками.

30' Калмыков отправил мяч в сетку после отскока, но перед этим Гордюшенко врезался в Любакова. Свисток арбитра раздался раньше.

29' Клещенко слева прошёл вперёд, но его навес к воротам соперники заблокировали.

28' Марсиньо на чужой половине поля мяч попал в руку,

27' "Родина" атакует больше и разнообразнее. Атаки гостей зрители видят заметно реже, но они выглядят более нацеленными на ворота. При этом по опасным моментах превосходства московской команды нет.

26' Гордюшенко чуть сильно сделал пас направо в штрафную площадь на Сокола, и Москаленчик проводил мяч за пределы поля.

25' Любаков на выходе забрал мяч в руки после подачи от Бакаева справа.