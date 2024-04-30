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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 30.
Родина Москва
0:1
Первый тайм: 45+'
Тюмень
0'
5' Желтая карточка
Марсиньо Силва
0:1
38' Гол
Печенкин Никита

Ход матча

5'
Марсиньо Силва
 
38'
0:1
Печенкин Никита
Прогнозы 118
Родина Москва 78% (92)
X 12.7% (15)
Тюмень 9.3% (11)
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Родина Москва
Тюмень

История личных встреч

Родина Москва
Тюмень

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

МПЛ
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тимошенко Иван 13 (3) 0.45
Гордюшенко Астемир 7 0.24
Калмыков Амур 6 (1) 0.21
Турищев Максим 4 0.14
Клещенко Александр 3 0.1
Самко Владислав 2 0.07
Султонов Мухаммад 1 0.03
Юшин Александр 1 0.03
Вачхольз Уэсли Ната 1 0.03
Кризан Митча 1 0.03
Бакаев Солтмурад 1 0.03
Кузнецов Даниил 1 0.03
Сокол Артём 1 (1) 0.03
Куль Руслан 1 (1) 0.03
Тюмень
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шитов Виталий 5 0.17
Порохов Илья 5 (2) 0.17
Байтуков Руслан 3 0.1
Маркелов Иван 3 (1) 0.1
Татаринов Евгений 3 (1) 0.1
Коротаев Александр 2 0.07
Печенкин Никита 2 0.07
Бем Александр 2 0.07
Кобялко Антон 1 0.03
Чуканов Андреа 1 0.03
Синяк Антон 1 0.03
Болотов Евгений 1 0.03
Самойлов Денис 1 0.03
Насыров Исламжан 1 (1) 0.03

Карточки

Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калмыков Амур 6 0
Клещенко Александр 5 0
Бакаев Солтмурад 5 0
Плиев Заурбек 4 0
Фищенко Руслан 4 0
Сокол Артём 2 1
Марсиньо Силва 3 0
Гордюшенко Астемир 3 0
Камышев Илья 3 0
Вачхольз Уэсли Ната 3 0
Дмитриев Олег 3 0
Воропаев Артём 3 0
Эдилсон 2 0
Юшин Александр 2 0
Насыров Исламжан 2 0
Куликов Даниил 2 0
Кризан Митча 2 0
Тимошенко Иван 2 0
Юдинцев Георгий 2 0
Тананеев Дмитрий 1 0
Маркитесов Дмитрий 1 0
Кузнецов Даниил 1 0
Турищев Максим 1 0
Кочиев Хетаг 1 0
Мещанинов Артём 1 0
Тюмень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Печенкин Никита 5 1
Дружинин Игорь 6 0
Байтуков Руслан 4 1
Самойлов Денис 3 1
Шитов Виталий 4 0
Татаринов Евгений 2 1
Бем Александр 3 0
Болотов Евгений 3 0
Балахонцев Никита 3 0
Маркелов Иван 2 0
Коротаев Александр 2 0
Синяк Антон 2 0
Порохов Илья 2 0
Шадрин Павел 1 0
Петров Михаил 1 0
Мырзаков Кирилл 1 0
Москаленчик Илья 1 0

Результаты матчей

Родина Москва
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Тюмень
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

4
4
Родина Москва
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Тюмень
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

19
16
Родина Москва
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (5)
61% (17)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
32% (9)
25% (7)
Тюмень
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
14% (4)
57% (16)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
25% (7)
39% (11)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

7
11

Упущенные победы

23
20

Голы по времени матча

Забито

23
13
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 5
16 Не забивали 19
5
22%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
17%
1
8%
31-45
5
22%
3
23%
46-60
3
13%
3
23%
61-75
6
26%
3
23%
76-90

Пропущено

11
16
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
0
0%
3
19%
1-15
3
27%
1
6%
16-30
2
18%
6
38%
31-45
1
9%
1
6%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
4
36%
3
19%
76-90

Забито

20
17
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
1
5%
1
6%
1-15
6
30%
1
6%
16-30
1
5%
2
12%
31-45
4
20%
4
24%
46-60
2
10%
2
12%
61-75
6
30%
7
41%
76-90

Пропущено

14
13
3 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
2
14%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
7%
3
23%
31-45
2
14%
2
15%
46-60
4
29%
1
8%
61-75
5
36%
3
23%
76-90

Забито

43
30
17 В 1-м тайме 8
26 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 11
6 Не забивали 10
6
14%
3
10%
1-15
6
14%
2
7%
16-30
5
12%
3
10%
31-45
9
21%
7
23%
46-60
5
12%
5
17%
61-75
12
28%
10
33%
76-90

Пропущено

25
29
8 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 17
2
8%
4
14%
1-15
3
12%
4
14%
16-30
3
12%
9
31%
31-45
3
12%
3
10%
46-60
5
20%
3
10%
61-75
9
36%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Родина Москва
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
СКА-Хабаровск - Родина Москва 2:1 Родина Москва - Химки 1:2 Родина Москва - Ленинградец 2:0 Сокол - Родина Москва 1:1
Родина Москва - Волгарь 3:0 Родина Москва - Кубань 1:0 Родина Москва - Урал 1:1 Шинник - Родина Москва 0:2 Акрон - Родина Москва 0:2 Абдыш-Ата - Родина Москва 2:2 Рубин - Родина Москва 1:4 Енисей - Родина Москва 1:1 Амкал - Родина Москва 0:1 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Родина Москва - Кызылжар 1:3 Краснодар - Родина Москва 3:0 Пари НН - Родина Москва 1:0 Родина Москва - Ростов 2:1 Родина Москва - Енисей 2:1 Торпедо Москва - Родина Москва 1:1
Тюмень
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Тюмень - Черноморец Нв 1:1 Тюмень - Нефтехимик 0:3 Волгарь - Тюмень 1:2 Тюмень - Шинник 0:2
Арсенал Тула - Тюмень 0:0 Тюмень - Алания 0:1 Торпедо Москва - Тюмень 0:0 Химки - Тюмень 3:0 Аксу - Тюмень 1:3 Тюмень - Кубань 1:2 Тюмень - Нефтчи Фергана 1:2 Сочи - Тюмень 2:1 Алашкерт - Тюмень 2:4 Ленинградец - Тюмень 2:1 Ленинградец - Тюмень 1:0 Динамо Махачкала - Тюмень 3:1 Тюмень - Кубань 3:0 Тюмень - Сокол 2:0 Нефтехимик - Тюмень 0:2 Черноморец Нв - Тюмень 0:1

Результаты матчей

Родина Москва
Тюмень

Точный счет

1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
2 раза 14%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%

Точный счет

1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:2
4 раза 14%
0:0
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 36%
2
7 раз 25%
0
6 раз 21%
4
4 раза 14%
3
1 раз 4%
0
10 раз 36%
1
9 раз 32%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Родина Москва
Тюмень

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
9
5
6
8
1.5
5
9
3
11
2.5
3
11
2
12
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
9
5
6
8
1.5
4
10
2
12
2.5
2
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
6
0.5
Больше Меньше
18
10
12
16
1.5
9
19
5
23
2.5
3
25
4
24
3.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 29 16 6 7 45 - 32 54
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 29 15 7 7 30 - 14 52
3.
Акрон
 Заявка 29 14 8 7 41 - 22 50
4.
Родина Москва
 1:0 Заявка 29 13 8 8 44 - 25 47
5.
Арсенал Тула
 29 11 14 4 35 - 22 47
6.
Тюмень
 0:1 Заявка 29 11 8 10 31 - 29 41
7.
Нефтехимик
 Заявка 29 11 8 10 30 - 28 41
8.
Алания
 Заявка 29 10 11 8 37 - 39 41
9.
Енисей
 Заявка 29 12 4 13 48 - 39 40
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 29 11 7 11 31 - 30 40
11.
Шинник
 Заявка 29 11 7 11 33 - 38 40
12.
КАМАЗ
 Заявка 29 10 9 10 27 - 28 39
13.
Торпедо Москва
 Заявка 29 9 9 11 26 - 29 36
14.
Черноморец Нв
 Заявка 29 7 12 10 27 - 31 33
15.
Сокол
 Заявка 29 7 7 15 23 - 46 28
16.
Ленинградец
 Заявка 29 6 9 14 19 - 36 27
17.
Волгарь
 Заявка 29 5 12 12 25 - 39 27
18.
Кубань
 Заявка 29 5 8 16 20 - 45 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 Заявка 15 10 3 2 24 - 9 33
2.
Арсенал Тула
 15 8 6 1 20 - 7 30
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 9 2 3 18 - 6 29
4.
КАМАЗ
 Заявка 14 8 5 1 20 - 9 29
5.
Енисей
 Заявка 15 9 2 4 34 - 19 29
6.
Родина Москва
 1:0 Заявка 15 9 2 4 24 - 11 29
7.
Акрон
 Заявка 15 8 3 4 25 - 11 27
8.
Химки
 Заявка 15 7 5 3 20 - 14 26
9.
Алания
 Заявка 14 7 4 3 19 - 13 25
10.
Тюмень
 0:1 Заявка 14 6 4 4 18 - 12 22
11.
Торпедо Москва
 Заявка 14 6 4 4 15 - 13 22
12.
Черноморец Нв
 Заявка 15 5 6 4 17 - 12 21
13.
Шинник
 Заявка 14 5 5 4 16 - 16 20
14.
Нефтехимик
 Заявка 15 5 5 5 15 - 16 20
15.
Сокол
 Заявка 14 4 4 6 11 - 18 16
16.
Кубань
 Заявка 15 3 7 5 13 - 15 16
17.
Волгарь
 Заявка 14 2 5 7 12 - 23 11
18.
Ленинградец
 Заявка 14 1 5 8 8 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 14 9 1 4 25 - 18 28
2.
Акрон
 Заявка 14 6 5 3 16 - 11 23
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 6 5 4 12 - 8 23
4.
Нефтехимик
 Заявка 14 6 3 5 15 - 12 21
5.
Шинник
 Заявка 15 6 2 7 17 - 22 20
6.
Тюмень
 0:1 Заявка 15 5 4 6 13 - 17 19
7.
Ленинградец
 Заявка 15 5 4 6 11 - 17 19
8.
Родина Москва
 1:0 Заявка 14 4 6 4 20 - 14 18
9.
Арсенал Тула
 14 3 8 3 15 - 15 17
10.
Волгарь
 Заявка 15 3 7 5 13 - 16 16
11.
Алания
 Заявка 15 3 7 5 18 - 26 16
12.
Торпедо Москва
 Заявка 15 3 5 7 11 - 16 14
13.
Черноморец Нв
 Заявка 14 2 6 6 10 - 19 12
14.
Сокол
 Заявка 15 3 3 9 12 - 28 12
15.
Енисей
 Заявка 14 3 2 9 14 - 20 11
16.
КАМАЗ
 Заявка 15 2 4 9 7 - 19 10
17.
Кубань
 Заявка 14 2 1 11 7 - 30 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 1 4 9 7 - 21 7
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Топ бомбардиров
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 15
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Алания Машуков Ислам 12
Енисей Ломакин Александр 10
Химки Руденко Александр Александрович 10
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Пальцев Валентин 10
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 8
КАМАЗ Горелов Павел 9
Енисей Стежко Виталий 8
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 8
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Родина" (Москва) - "Тюмень" - 1:0.
  • Угловой
    45'
    Дмитриев от углового флага навесил на Тананеева, который головой пробил выше ворот.
  • Замена
    45'
    Замена в составе "Родины": вместо Артёма Мещанинова на поле вышел Дмитрий Тананеев.
  • Травма, повреждение
    45'
    Мещанинову потребовалась помощь медиков. Небольшая пауза в матче.
  • Фол, нарушение
    45'
    Маркелов на чужой половине поля отмахнулся от Мещанинова.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавил Жабченко в первом тайме.
  • 45'
    Марсиньо сыграл на подборе, но его удар с лёта с двадцати трёх метров получился выше ворот.
  • Опасный момент
    44'
    Насыров слева от с линии штрафной площади пробил рядом с дальней штангой.
  • Желтая карточка
    43'
    Франк Артига получил жёлтую карточку за излишнее проявление эмоций.
  • 42'
    Калмыков уверенно сыграл и в своей штрафной площади, выбив мяч после навеса соперников со "стандарта".
  • Фол, нарушение
    41'
    Фищенко завалил на газон Коротаева. Около тридцати пяти метров до ворот.
  • Описание гола
    39'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    КАЛМЫКОВ!!! Гордюшенко слева прошёл вперёд и прострелил на Калмыкова, который головой переправил мяч в ближний угол ворот.
  • 37'
    Гордюшенко слева в штрафной площади прокинул мяч мимо Байтукова, но на выходе вовремя и уверенно сыграл Любаков.
  • 36'
    Бем справа сделал пас в штрафную площадь на на Шитова, под чей прострел в центр не смог подстроиться Маркелов.
  • 35'
    Мещанинов не смог удачно исполнить перевод налево на Юшина. Мяч оказался за боковой линией поля.
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    • Травма, повреждение
      34'
      Юшину потребовалась помощь медиков. Небольшая пауза в матче.
    • 32'
      Марсиньо слева попытался уйти от Бема, но прокинул мяч вперёд слишком сильно и упустил его за пределы поля.
    • 31'
      Бем справа сделал пас вперёд на Коротаева, который не смог сохранить мяч в борьбе с двумя соперниками.
    • Фол, нарушение
      30'
      Калмыков отправил мяч в сетку после отскока, но перед этим Гордюшенко врезался в Любакова. Свисток арбитра раздался раньше.
    • 29'
      Клещенко слева прошёл вперёд, но его навес к воротам соперники заблокировали.
    • Фол, нарушение
      28'
      Марсиньо на чужой половине поля мяч попал в руку,
    • 27'
      "Родина" атакует больше и разнообразнее. Атаки гостей зрители видят заметно реже, но они выглядят более нацеленными на ворота. При этом по опасным моментах превосходства московской команды нет.
    • 26'
      Гордюшенко чуть сильно сделал пас направо в штрафную площадь на Сокола, и Москаленчик проводил мяч за пределы поля.
    • 25'
      Любаков на выходе забрал мяч в руки после подачи от Бакаева справа.
    • 24'
      Сокол с Бакаевым покомбинировали на правом фланге, но мяч к воротам так и не смогли доставить.
    • Фол, нарушение
      23'
      Шитов на фланге руками остановил Марсиньо.
    • 22'
      Шитов справа с линии штрафной площади пробил левее ворот.
    • 21'
      Байтуков из-за боковой линии поля сделал заброс в штрафную площадь на Коротаева, который в борьбе с соперниками оказался на газоне. Жабченко в эпизоде нарушения правил не усмотрел.
    • Фол, нарушение
      20'
      Гордюшенко на чужой половине поля толкнул в спину Болотова.
    • 18'
      Марсиньо слева навесил на Калмыкова, который головой пробил левее ворот.
    • Угловой
      17'
      Дмитриев от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Москаленчик.
    • 16'
      Бакаев справа навесил к дальней штанге, где Гордюшенко сделал скидку на Калмыкова, а скидка Амура грудью вышла безадресной.
    • Угловой
      15'
      Гости исполнили угловой удар. В штрафной площади "Родины" напряжённо, но по воротам так никому пробить и не удалось.
    • Опасный момент
      14'
      Насыров активно сыграл слева и вывел к воротам Маркелова, который с пятнадцати метров пробил в дальний угол. Пришло время вступать в игру Корякину.
    • Угловой
      13'
      Дмитриев от углового флага навесил на Клещенко, после удара головой которого мяч угодил в спину Коротаева.
    • 12'
      "Родина" всё активнее начинает действовать на чужой половине поля. Москвичи всё чаще включаются в прессинг.
    • Опасный момент
      11'
      Гордюшенко слева отправил к воротам Юшина, чей удар низом в дальний угол отразил Любаков, распластавшись на газоне.
    • 10'
      Клещенко не смог точно исполнить заброс вперёд направо на Бакаева. Мяч улетел за боковую линию поля.
    • 9'
      "Родина" у центрального круга переводит мяч с фланга на фланг.
    • 8'
      Калмыков откликнулся на длинный заброс вперёд от Марсиньо, но сам не смог сделать удобно скидку на Гордюшенко.
    • 6'
      "Родина" постепенно начинает доминировать в центре поля. Хозяева лучше контролируют мяч, но продвижение вперёд им даётся с трудом.
    • Желтая карточка
      5'
      Марсиньо на чужой половине поля потерял мяч и прихватил руками Бема, рванувшего вперёд. Арбитр сразу показал жёлтую карточку защитнику "Родины".
    • 4'
      "Тюмень" активно сыграла в прессинге на чужой половине поля. Гостям удалось забрать мяч, но свою атаку они не развернули.
    • 3'
      С обмена выпадами вперёд команды начали встречу. Обе команды двигают мяч быстро, вот только много неточностей в передачах на чужой половине поля.
    • 2'
      "Родина" играет в голубых футболках и белых трусах, "Тюмень" - в чёрной форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Сапсан Арене"!
    • До матча
    • Главный судья: Жабченко Анатолий (Краснодар);
      Первый помощник: Тиракъянц Артур (Ростов-на-Дону);
      Второй помощник: Белокур Максим (Находка);
      Резервный судья: Гарафутдинов Кирилл (Москва).
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча тридцатого тура Российской Мелбет-Первой лиги, в котором сыграют московская «Родина» и «Тюмень». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • 55 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 118
    Родина Москва 78% (92)
    X 12.7% (15)
    Тюмень 9.3% (11)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Родина Москва
    Ничья
    Тюмень
    1.97
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    3.95
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    5.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Родина Москва 0:1 Тюмень

    Исход игры
    Родина Москва
    78% (92)
    Ничья
    12.7% (15)
    Тюмень
    9.3% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.54% (46)
    Меньше
    54.46% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    57.43% (58)
    Нет
    42.57% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Родина Москва
    33.1% (39)
    1:0 Родина Москва
    24.6% (29)
    2:0 Родина Москва
    10.2% (12)
    1:1 Ничья
    10.2% (12)
    1:2 Тюмень
    4.2% (5)
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