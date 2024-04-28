Тур: 30.
Позже
История личных встреч
Родина Москва
Тюмень
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Родина Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тимошенко Иван
|13 (3)
|0.46
|Гордюшенко Астемир
|7
|0.25
|Калмыков Амур
|6 (1)
|0.21
|Турищев Максим
|4
|0.14
|Клещенко Александр
|3
|0.11
|Самко Владислав
|2
|0.07
|Султонов Мухаммад
|1
|0.04
|Юшин Александр
|1
|0.04
|Вачхольз Уэсли Ната
|1
|0.04
|Кризан Митча
|1
|0.04
|Бакаев Солтмурад
|1
|0.04
|Кузнецов Даниил
|1
|0.04
|Сокол Артём
|1 (1)
|0.04
|Куль Руслан
|1 (1)
|0.04
Тюмень
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шитов Виталий
|5
|0.18
|Порохов Илья
|5 (2)
|0.18
|Байтуков Руслан
|3
|0.11
|Маркелов Иван
|3 (1)
|0.11
|Татаринов Евгений
|3 (1)
|0.11
|Коротаев Александр
|2
|0.07
|Бем Александр
|2
|0.07
|Кобялко Антон
|1
|0.04
|Чуканов Андреа
|1
|0.04
|Печенкин Никита
|1
|0.04
|Синяк Антон
|1
|0.04
|Болотов Евгений
|1
|0.04
|Самойлов Денис
|1
|0.04
|Насыров Исламжан
|1 (1)
|0.04
Карточки
Родина Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калмыков Амур
|6
|0
|Клещенко Александр
|5
|0
|Бакаев Солтмурад
|5
|0
|Плиев Заурбек
|4
|0
|Фищенко Руслан
|4
|0
|Сокол Артём
|2
|1
|Гордюшенко Астемир
|3
|0
|Камышев Илья
|3
|0
|Вачхольз Уэсли Ната
|3
|0
|Дмитриев Олег
|3
|0
|Воропаев Артём
|3
|0
|Эдилсон
|2
|0
|Марсиньо Силва
|2
|0
|Юшин Александр
|2
|0
|Насыров Исламжан
|2
|0
|Куликов Даниил
|2
|0
|Кризан Митча
|2
|0
|Тимошенко Иван
|2
|0
|Юдинцев Георгий
|2
|0
|Тананеев Дмитрий
|1
|0
|Маркитесов Дмитрий
|1
|0
|Кузнецов Даниил
|1
|0
|Турищев Максим
|1
|0
|Кочиев Хетаг
|1
|0
|Мещанинов Артём
|1
|0
Тюмень
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Печенкин Никита
|5
|1
|Дружинин Игорь
|6
|0
|Байтуков Руслан
|4
|1
|Самойлов Денис
|3
|1
|Шитов Виталий
|4
|0
|Татаринов Евгений
|2
|1
|Бем Александр
|3
|0
|Болотов Евгений
|3
|0
|Балахонцев Никита
|3
|0
|Маркелов Иван
|2
|0
|Коротаев Александр
|2
|0
|Синяк Антон
|2
|0
|Порохов Илья
|2
|0
|Шадрин Павел
|1
|0
|Петров Михаил
|1
|0
|Мырзаков Кирилл
|1
|0
|Москаленчик Илья
|1
|0
Результаты матчей
Родина Москва
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Тюмень
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
4
4
Родина Москва
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Тюмень
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
19
16
Родина Москва
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (5)
61% (17)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
32% (9)
25% (7)
Тюмень
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
14% (4)
57% (16)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
25% (7)
39% (11)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
7
11
Упущенные победы
23
20
Голы по времени матча
Забито
23
13
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 5
16 Не забивали 19
5
22%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
17%
1
8%
31-45
5
22%
3
23%
46-60
3
13%
3
23%
61-75
6
26%
3
23%
76-90
Пропущено
11
16
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
0
0%
3
19%
1-15
3
27%
1
6%
16-30
2
18%
6
38%
31-45
1
9%
1
6%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
4
36%
3
19%
76-90
Забито
20
17
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
1
5%
1
6%
1-15
6
30%
1
6%
16-30
1
5%
2
12%
31-45
4
20%
4
24%
46-60
2
10%
2
12%
61-75
6
30%
7
41%
76-90
Пропущено
14
13
3 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
2
14%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
7%
3
23%
31-45
2
14%
2
15%
46-60
4
29%
1
8%
61-75
5
36%
3
23%
76-90
Забито
43
30
17 В 1-м тайме 8
26 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 11
6 Не забивали 10
6
14%
3
10%
1-15
6
14%
2
7%
16-30
5
12%
3
10%
31-45
9
21%
7
23%
46-60
5
12%
5
17%
61-75
12
28%
10
33%
76-90
Пропущено
25
29
8 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 17
2
8%
4
14%
1-15
3
12%
4
14%
16-30
3
12%
9
31%
31-45
3
12%
3
10%
46-60
5
20%
3
10%
61-75
9
36%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Родина Москва
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
СКА-Хабаровск - Родина Москва 2:1 Родина Москва - Химки 1:2 Родина Москва - Ленинградец 2:0 Сокол - Родина Москва 1:1
Родина Москва - Волгарь 3:0 Родина Москва - Кубань 1:0 Родина Москва - Урал 1:1 Шинник - Родина Москва 0:2 Акрон - Родина Москва 0:2 Абдыш-Ата - Родина Москва 2:2 Рубин - Родина Москва 1:4 Енисей - Родина Москва 1:1 Амкал - Родина Москва 0:1 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Родина Москва - Кызылжар 1:3 Краснодар - Родина Москва 3:0 Пари НН - Родина Москва 1:0 Родина Москва - Ростов 2:1 Родина Москва - Енисей 2:1 Торпедо Москва - Родина Москва 1:1
Тюмень
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Тюмень - Черноморец Нв 1:1 Тюмень - Нефтехимик 0:3 Волгарь - Тюмень 1:2 Тюмень - Шинник 0:2
Арсенал Тула - Тюмень 0:0 Тюмень - Алания 0:1 Торпедо Москва - Тюмень 0:0 Химки - Тюмень 3:0 Аксу - Тюмень 1:3 Тюмень - Кубань 1:2 Тюмень - Нефтчи Фергана 1:2 Сочи - Тюмень 2:1 Алашкерт - Тюмень 2:4 Ленинградец - Тюмень 2:1 Ленинградец - Тюмень 1:0 Динамо Махачкала - Тюмень 3:1 Тюмень - Кубань 3:0 Тюмень - Сокол 2:0 Нефтехимик - Тюмень 0:2 Черноморец Нв - Тюмень 0:1
Результаты матчей
Родина Москва
Тюмень
Точный счет
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
2 раза 14%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
Точный счет
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:2
4 раза 14%
0:0
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 36%
2
7 раз 25%
0
6 раз 21%
4
4 раза 14%
3
1 раз 4%
0
10 раз 36%
1
9 раз 32%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Родина Москва
Тюмень
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
95
68
59
311
311
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
95
68
410
212
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
226
Больше Меньше
1810
1216
919
523
325
424
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|16
|6
|7
|45 - 32
|54
|2.
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|30 - 14
|51
|3.
|Заявка
|29
|14
|8
|7
|41 - 22
|50
|4.
|29
|11
|14
|4
|35 - 22
|47
|5.
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|43 - 25
|44
|6.
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|31 - 28
|41
|7.
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|30 - 28
|41
|8.
|Заявка
|29
|10
|11
|8
|37 - 39
|41
|9.
|Заявка
|29
|12
|4
|13
|48 - 39
|40
|10.
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|31 - 30
|40
|11.
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|33 - 38
|40
|12.
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|27 - 28
|39
|13.
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|26 - 29
|36
|14.
|Заявка
|28
|7
|11
|10
|27 - 31
|32
|15.
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|23 - 46
|28
|16.
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|19 - 36
|27
|17.
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|25 - 39
|27
|18.
|Заявка
|29
|5
|8
|16
|20 - 45
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|24 - 9
|33
|2.
|15
|8
|6
|1
|20 - 7
|30
|3.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|18 - 6
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|20 - 9
|29
|5.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|34 - 19
|29
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 11
|27
|7.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 11
|26
|8.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|20 - 14
|26
|9.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|19 - 13
|25
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 12
|22
|11.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 13
|22
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|17 - 12
|20
|13.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 16
|20
|14.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 16
|20
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 18
|16
|16.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|13 - 15
|16
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|12 - 23
|11
|18.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|8 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 18
|28
|2.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|16 - 11
|23
|3.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|12 - 8
|22
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 12
|21
|5.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|17 - 22
|20
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 16
|19
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|11 - 17
|19
|8.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 14
|18
|9.
|14
|3
|8
|3
|15 - 15
|17
|10.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|13 - 16
|16
|11.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 26
|16
|12.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|11 - 16
|14
|13.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|10 - 19
|12
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 28
|12
|15.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|14 - 20
|11
|16.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|7 - 19
|10
|17.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|7 - 30
|7
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|7 - 21
|7
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|15
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Алания
|Машуков Ислам
|12
|Енисей
|Ломакин Александр
|10
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|10
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|10
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|1 8
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|9
|Енисей
|Стежко Виталий
|8
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|8
Прогнозы на матч Родина Москва - Тюмень
Исход игры
Родина Москва
83.3% (5)
Ничья
16.7% (1)
Тюмень
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (2)
Меньше
66.67% (4)
Обе команды забьют
Да
50% (3)
Нет
50% (3)
Популярный счёт
1:0 Родина Москва
50% (3)
2:1 Родина Москва
33.3% (2)
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