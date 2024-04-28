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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 30.
Родина Москва
 
Позже
Тюмень
Прогнозы 6
Родина Москва 83.3% (5)
X 16.7% (1)
Тюмень 0% (0)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Родина Москва
Тюмень

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

МПЛ
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тимошенко Иван 13 (3) 0.46
Гордюшенко Астемир 7 0.25
Калмыков Амур 6 (1) 0.21
Турищев Максим 4 0.14
Клещенко Александр 3 0.11
Самко Владислав 2 0.07
Султонов Мухаммад 1 0.04
Юшин Александр 1 0.04
Вачхольз Уэсли Ната 1 0.04
Кризан Митча 1 0.04
Бакаев Солтмурад 1 0.04
Кузнецов Даниил 1 0.04
Сокол Артём 1 (1) 0.04
Куль Руслан 1 (1) 0.04
Тюмень
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шитов Виталий 5 0.18
Порохов Илья 5 (2) 0.18
Байтуков Руслан 3 0.11
Маркелов Иван 3 (1) 0.11
Татаринов Евгений 3 (1) 0.11
Коротаев Александр 2 0.07
Бем Александр 2 0.07
Кобялко Антон 1 0.04
Чуканов Андреа 1 0.04
Печенкин Никита 1 0.04
Синяк Антон 1 0.04
Болотов Евгений 1 0.04
Самойлов Денис 1 0.04
Насыров Исламжан 1 (1) 0.04

Карточки

Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калмыков Амур 6 0
Клещенко Александр 5 0
Бакаев Солтмурад 5 0
Плиев Заурбек 4 0
Фищенко Руслан 4 0
Сокол Артём 2 1
Гордюшенко Астемир 3 0
Камышев Илья 3 0
Вачхольз Уэсли Ната 3 0
Дмитриев Олег 3 0
Воропаев Артём 3 0
Эдилсон 2 0
Марсиньо Силва 2 0
Юшин Александр 2 0
Насыров Исламжан 2 0
Куликов Даниил 2 0
Кризан Митча 2 0
Тимошенко Иван 2 0
Юдинцев Георгий 2 0
Тананеев Дмитрий 1 0
Маркитесов Дмитрий 1 0
Кузнецов Даниил 1 0
Турищев Максим 1 0
Кочиев Хетаг 1 0
Мещанинов Артём 1 0
Тюмень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Печенкин Никита 5 1
Дружинин Игорь 6 0
Байтуков Руслан 4 1
Самойлов Денис 3 1
Шитов Виталий 4 0
Татаринов Евгений 2 1
Бем Александр 3 0
Болотов Евгений 3 0
Балахонцев Никита 3 0
Маркелов Иван 2 0
Коротаев Александр 2 0
Синяк Антон 2 0
Порохов Илья 2 0
Шадрин Павел 1 0
Петров Михаил 1 0
Мырзаков Кирилл 1 0
Москаленчик Илья 1 0

Результаты матчей

Родина Москва
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Тюмень
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

4
4
Родина Москва
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Тюмень
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

19
16
Родина Москва
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (5)
61% (17)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
32% (9)
25% (7)
Тюмень
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
14% (4)
57% (16)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
25% (7)
39% (11)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

7
11

Упущенные победы

23
20

Голы по времени матча

Забито

23
13
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 5
16 Не забивали 19
5
22%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
17%
1
8%
31-45
5
22%
3
23%
46-60
3
13%
3
23%
61-75
6
26%
3
23%
76-90

Пропущено

11
16
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
0
0%
3
19%
1-15
3
27%
1
6%
16-30
2
18%
6
38%
31-45
1
9%
1
6%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
4
36%
3
19%
76-90

Забито

20
17
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
1
5%
1
6%
1-15
6
30%
1
6%
16-30
1
5%
2
12%
31-45
4
20%
4
24%
46-60
2
10%
2
12%
61-75
6
30%
7
41%
76-90

Пропущено

14
13
3 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
2
14%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
7%
3
23%
31-45
2
14%
2
15%
46-60
4
29%
1
8%
61-75
5
36%
3
23%
76-90

Забито

43
30
17 В 1-м тайме 8
26 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 11
6 Не забивали 10
6
14%
3
10%
1-15
6
14%
2
7%
16-30
5
12%
3
10%
31-45
9
21%
7
23%
46-60
5
12%
5
17%
61-75
12
28%
10
33%
76-90

Пропущено

25
29
8 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 17
2
8%
4
14%
1-15
3
12%
4
14%
16-30
3
12%
9
31%
31-45
3
12%
3
10%
46-60
5
20%
3
10%
61-75
9
36%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Родина Москва
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
СКА-Хабаровск - Родина Москва 2:1 Родина Москва - Химки 1:2 Родина Москва - Ленинградец 2:0 Сокол - Родина Москва 1:1
Родина Москва - Волгарь 3:0 Родина Москва - Кубань 1:0 Родина Москва - Урал 1:1 Шинник - Родина Москва 0:2 Акрон - Родина Москва 0:2 Абдыш-Ата - Родина Москва 2:2 Рубин - Родина Москва 1:4 Енисей - Родина Москва 1:1 Амкал - Родина Москва 0:1 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Родина Москва - Кызылжар 1:3 Краснодар - Родина Москва 3:0 Пари НН - Родина Москва 1:0 Родина Москва - Ростов 2:1 Родина Москва - Енисей 2:1 Торпедо Москва - Родина Москва 1:1
Тюмень
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Тюмень - Черноморец Нв 1:1 Тюмень - Нефтехимик 0:3 Волгарь - Тюмень 1:2 Тюмень - Шинник 0:2
Арсенал Тула - Тюмень 0:0 Тюмень - Алания 0:1 Торпедо Москва - Тюмень 0:0 Химки - Тюмень 3:0 Аксу - Тюмень 1:3 Тюмень - Кубань 1:2 Тюмень - Нефтчи Фергана 1:2 Сочи - Тюмень 2:1 Алашкерт - Тюмень 2:4 Ленинградец - Тюмень 2:1 Ленинградец - Тюмень 1:0 Динамо Махачкала - Тюмень 3:1 Тюмень - Кубань 3:0 Тюмень - Сокол 2:0 Нефтехимик - Тюмень 0:2 Черноморец Нв - Тюмень 0:1

Результаты матчей

Родина Москва
Тюмень

Точный счет

1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
2 раза 14%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%

Точный счет

1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:2
4 раза 14%
0:0
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 36%
2
7 раз 25%
0
6 раз 21%
4
4 раза 14%
3
1 раз 4%
0
10 раз 36%
1
9 раз 32%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Родина Москва
Тюмень

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
9
5
6
8
1.5
5
9
3
11
2.5
3
11
2
12
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
9
5
6
8
1.5
4
10
2
12
2.5
2
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
6
0.5
Больше Меньше
18
10
12
16
1.5
9
19
5
23
2.5
3
25
4
24
3.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 29 16 6 7 45 - 32 54
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 28 15 6 7 30 - 14 51
3.
Акрон
 Заявка 29 14 8 7 41 - 22 50
4.
Арсенал Тула
 29 11 14 4 35 - 22 47
5.
Родина Москва
 Заявка 28 12 8 8 43 - 25 44
6.
Тюмень
 Заявка 28 11 8 9 31 - 28 41
7.
Нефтехимик
 Заявка 29 11 8 10 30 - 28 41
8.
Алания
 Заявка 29 10 11 8 37 - 39 41
9.
Енисей
 Заявка 29 12 4 13 48 - 39 40
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 29 11 7 11 31 - 30 40
11.
Шинник
 Заявка 29 11 7 11 33 - 38 40
12.
КАМАЗ
 Заявка 29 10 9 10 27 - 28 39
13.
Торпедо Москва
 Заявка 29 9 9 11 26 - 29 36
14.
Черноморец Нв
 Заявка 28 7 11 10 27 - 31 32
15.
Сокол
 Заявка 29 7 7 15 23 - 46 28
16.
Ленинградец
 Заявка 29 6 9 14 19 - 36 27
17.
Волгарь
 Заявка 29 5 12 12 25 - 39 27
18.
Кубань
 Заявка 29 5 8 16 20 - 45 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 Заявка 15 10 3 2 24 - 9 33
2.
Арсенал Тула
 15 8 6 1 20 - 7 30
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 9 2 3 18 - 6 29
4.
КАМАЗ
 Заявка 14 8 5 1 20 - 9 29
5.
Енисей
 Заявка 15 9 2 4 34 - 19 29
6.
Акрон
 Заявка 15 8 3 4 25 - 11 27
7.
Родина Москва
 Заявка 14 8 2 4 23 - 11 26
8.
Химки
 Заявка 15 7 5 3 20 - 14 26
9.
Алания
 Заявка 14 7 4 3 19 - 13 25
10.
Тюмень
 Заявка 14 6 4 4 18 - 12 22
11.
Торпедо Москва
 Заявка 14 6 4 4 15 - 13 22
12.
Черноморец Нв
 Заявка 14 5 5 4 17 - 12 20
13.
Шинник
 Заявка 14 5 5 4 16 - 16 20
14.
Нефтехимик
 Заявка 15 5 5 5 15 - 16 20
15.
Сокол
 Заявка 14 4 4 6 11 - 18 16
16.
Кубань
 Заявка 15 3 7 5 13 - 15 16
17.
Волгарь
 Заявка 14 2 5 7 12 - 23 11
18.
Ленинградец
 Заявка 14 1 5 8 8 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 14 9 1 4 25 - 18 28
2.
Акрон
 Заявка 14 6 5 3 16 - 11 23
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 6 4 4 12 - 8 22
4.
Нефтехимик
 Заявка 14 6 3 5 15 - 12 21
5.
Шинник
 Заявка 15 6 2 7 17 - 22 20
6.
Тюмень
 Заявка 14 5 4 5 13 - 16 19
7.
Ленинградец
 Заявка 15 5 4 6 11 - 17 19
8.
Родина Москва
 Заявка 14 4 6 4 20 - 14 18
9.
Арсенал Тула
 14 3 8 3 15 - 15 17
10.
Волгарь
 Заявка 15 3 7 5 13 - 16 16
11.
Алания
 Заявка 15 3 7 5 18 - 26 16
12.
Торпедо Москва
 Заявка 15 3 5 7 11 - 16 14
13.
Черноморец Нв
 Заявка 14 2 6 6 10 - 19 12
14.
Сокол
 Заявка 15 3 3 9 12 - 28 12
15.
Енисей
 Заявка 14 3 2 9 14 - 20 11
16.
КАМАЗ
 Заявка 15 2 4 9 7 - 19 10
17.
Кубань
 Заявка 14 2 1 11 7 - 30 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 1 4 9 7 - 21 7
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Топ бомбардиров
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 15
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Алания Машуков Ислам 12
Енисей Ломакин Александр 10
Химки Руденко Александр Александрович 10
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Пальцев Валентин 10
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Родина Москва - Тюмень от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 апреля 2024, осталось 1 день 14 часов 6 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 60% завершится победой Родина Москва.
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    • Прогнозы 6
    Родина Москва 83.3% (5)
    X 16.7% (1)
    Тюмень 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Родина Москва
    Ничья
    Тюмень
    1.73
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    3.70
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    5.30
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    Прогнозы на матч Родина Москва - Тюмень

    Исход игры
    Родина Москва
    83.3% (5)
    Ничья
    16.7% (1)
    Тюмень
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (2)
    Меньше
    66.67% (4)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (3)
    Нет
    50% (3)
    Популярный счёт
    1:0 Родина Москва
    50% (3)
    2:1 Родина Москва
    33.3% (2)
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