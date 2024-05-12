Тур: 28. Стадион: Ника.
1:0
Конец матча
0'
1:0
18' ГолШостак Денис
69' Желтая карточкаКивинда Даниэль
71' Желтая карточкаКалюжный Иван
90' Желтая карточкаСарапий Эдуард
90' Желтая карточкаШевченко Никита
90'+6
Ход матча
18'
1:0
69'
71'
90'
90'
22
Скорко
Данил
26
Miguel
II
30
Копына
Юрий
71
Шостак
Денис
33
Juan
Alvina
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Скорко ДанилЗащитник
-
26 Miguel IIЗащитник
-
30 Копына ЮрийЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Шостак ДенисНападающий
- Нападающий
-
33 Juan AlvinaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 ДжеованиНападающий
-
99 De
-
-
-
-
Главный тренер: Сергей Кравченко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Когут ИгорьНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Максимов Юрий
История личных встреч
Александрия
Днепр-1
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
125%
0 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2.67
0.83
Среднее время на гол
33
108
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.17
1
Среднее время на гол
77
90
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.67
0.89
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
54
101
Бомбардиры внутри турнира
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулянский Артём
|5
|0.18
|Скорко Данил
|4 (1)
|0.14
|Михайленко Николай
|3
|0.11
|Плакса Родион
|2
|0.07
|Juan Alvina
|1
|0.04
|Калитвинцев Владислав
|1
|0.04
|Ковалец Кирилл
|1
|0.04
|Копына Юрий
|1
|0.04
|Беляев Александр
|1
|0.04
|Кравченко Антон
|1
|0.04
|Джеовани
|1
|0.04
|Кулаков Андрей
|1
|0.04
|Шостак Денис
|1
|0.04
|Погорелый Владислав
|1
|0.04
|Кулаковский Артем
|1 (1)
|0.04
|Miguel II
|0
|0
|Kyrylo Sigeev
|0
|0
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуцуляк Алексей
|9
|0.32
|Филиппов Александр
|8
|0.29
|Пихалёнок Александр
|5 (2)
|0.18
|Леднeв Богдан
|4
|0.14
|Адамюк Владимир
|2
|0.07
|Мирошниченко Денис
|1
|0.04
|Сарапий Эдуард
|1
|0.04
|Сваток Александр
|1
|0.04
|Танчик Владимир
|1
|0.04
|Бабенко Руслан
|1
|0.04
|Когут Игорь
|1
|0.04
|Ramik Hadzhyiev
|1
|0.04
|Бланко Доминго
|1 (1)
|0.04
|Рубчинский Валентин
|0
|0
|Пурита Эмилиано
|0
|0
Карточки
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Логинов Сергей
|6
|0
|Калюжный Иван
|6
|0
|Ковалец Кирилл
|4
|1
|Miguel II
|4
|1
|Kyrylo Sigeev
|5
|0
|Калитвинцев Владислав
|4
|0
|Скорко Данил
|4
|0
|Мартынюк Александр
|3
|0
|Шостак Денис
|3
|0
|Roman Savchenko
|3
|0
|Смирный Евгений
|2
|0
|Беляев Александр
|2
|0
|Кулаков Андрей
|2
|0
|Кулаковский Артем
|2
|0
|Плакса Родион
|2
|0
|Ермаков Георгий
|2
|0
|Ротань Руслан
|1
|0
|Кравченко Антон
|1
|0
|Джеовани
|1
|0
|Шевченко Никита
|1
|0
|Эрнандес Хосе I
|1
|0
|Копына Юрий
|1
|0
|Бабогло Владислав
|1
|0
|Микитишин Артур
|1
|0
|Juan Alvina
|1
|0
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарапий Эдуард
|9
|1
|Бабенко Руслан
|5
|0
|Адамюк Владимир
|4
|0
|Гуцуляк Алексей
|4
|0
|Рубчинский Валентин
|4
|0
|Сваток Александр
|3
|0
|Каплиенко Александр
|3
|0
|Пихалёнок Александр
|3
|0
|Горбунов Сергей Олегович
|3
|0
|Ramik Hadzhyiev
|3
|0
|Мирошниченко Денис
|2
|0
|Кравец Василий
|2
|0
|Когут Игорь
|2
|0
|Леднeв Богдан
|2
|0
|Волынец Евгений
|2
|0
|Очеретько Олег
|2
|0
|Горин Олег
|2
|0
|Yuriy Maksymov
|2
|0
|Пасич Евгений
|1
|0
|Бланко Доминго
|1
|0
|Кивинда Даниэль
|1
|0
Результаты матчей
Александрия
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Днепр-1
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
7
5
Александрия
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Днепр-1
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
13
6
Упущенные победы
7
16
Александрия
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (8)
57% (16)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
61% (17)
25% (7)
Днепр-1
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (10)
43% (12)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
61% (17)
25% (7)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
14
21
Голы по времени матча
Забито
12
18
5 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 9
18 Не забивали 16
2
17%
3
17%
1-15
2
17%
4
22%
16-30
1
8%
4
22%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
3
25%
1
6%
61-75
4
33%
1
6%
76-90
Пропущено
17
12
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
6%
2
17%
1-15
3
18%
2
17%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
8
47%
3
25%
76-90
Забито
13
20
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 11
21 Не забивали 15
1
8%
3
15%
1-15
1
8%
3
15%
16-30
2
15%
2
10%
31-45
5
38%
7
35%
46-60
2
15%
2
10%
61-75
2
15%
3
15%
76-90
Пропущено
16
13
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 9
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
4
25%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
3
19%
2
15%
61-75
4
25%
4
31%
76-90
Забито
25
38
9 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 20
11 Не забивали 3
3
12%
6
16%
1-15
3
12%
7
18%
16-30
3
12%
6
16%
31-45
5
20%
12
32%
46-60
5
20%
3
8%
61-75
6
24%
4
11%
76-90
Пропущено
33
25
16 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 18
4
12%
2
8%
1-15
5
15%
3
12%
16-30
7
21%
5
20%
31-45
1
3%
5
20%
46-60
4
12%
3
12%
61-75
12
36%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Александрия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Александрия - Рух Львов 2:2 Колос Ковалёвка - Александрия 0:0 Александрия - ЛНЗ Черкассы 1:2 Александрия - Оболонь 2:2
Александрия - Динамо Киев 0:1 Черноморец Од - Александрия 3:2 Минай - Александрия 2:2 Александрия - Ворскла 1:0 Полесье - Александрия 1:2 Александрия - Заря 0:0 Александрия - Шахтёр Донецк 0:3 Александрия - Кайсар 0:1 Александрия - Пюник 3:2 Сабуртало - Александрия 0:3 Люнгбю - Александрия 1:1 Стяуа Бухарест - Александрия 0:1 Александрия - Ахал 3:0 Александрия - Видовре 1:2 Вайле - Александрия 3:0 Б-93 - Александрия 1:2
Днепр-1
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Днепр-1 - Динамо Киев 1:2 Верес - Днепр-1 1:1 Металлист-1925 - Днепр-1 1:1
Днепр-1 - Заря 2:2 Колос Ковалёвка - Днепр-1 0:2 ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Рух Львов 0:1 Оболонь - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Минай 1:1 Днепр-1 - РФШ Рига 2:1 Днепр-1 - Аркадаг 1:0 Днепр-1 - Дечич 2:0 Ракув - Днепр-1 4:1 Черно Море - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Штурм Грац 1:2 Полесье - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Днепр-1 - Черноморец Од 5:2 Шахтёр Донецк - Днепр-1 1:3
Результаты матчей
Александрия
Днепр-1
Точный счет
1:0
5 раз 33%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
1
8 раз 57%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
5 раз 36%
0:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
8 раз 57%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:0
7 раз 25%
0:0
5 раз 18%
0:3
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:1
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
7 раз 25%
0:1
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 39%
1
10 раз 36%
2
6 раз 21%
3
1 раз 4%
1
16 раз 57%
2
5 раз 18%
0
4 раза 14%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Александрия
Днепр-1
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
122
213
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
122
58
410
112
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1711
Больше Меньше
244
721
820
127
325
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|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|13 (7)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|10 (5)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|10 (2)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|9 (2)
|Заря
|Герреро Эдуардо
|9 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 11
|Заря
|Джордан
|3 7
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 9
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 9