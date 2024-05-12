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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Александрия
1:0
Конец матча
Днепр-1
0'
1:0
18' Гол
Шостак Денис
69' Желтая карточка
Кивинда Даниэль
71' Желтая карточка
Калюжный Иван
90' Желтая карточка
Сарапий Эдуард
90' Желтая карточка
Шевченко Никита
90'+6
77
Шевченко
Никита
22
Скорко
Данил
26
Miguel
II
30
Копына
Юрий
24
Мартынюк
Александр
25
Калюжный
Иван
91
Михайленко
Николай
14
Кулаковский
Артем
71
Шостак
Денис
6
Ковалец
Кирилл
33
Juan
Alvina
1
Волынец
Евгений
3
Адамюк
Владимир
39
Сваток
Александр
5
Сарапий
Эдуард
42
Пасич
Евгений
18
Бабенко
Руслан
22
Рубчинский
Валентин
11
Мирошниченко
Денис
27
Очеретько
Олег
14
Ramik
Hadzhyiev
7
Филиппов
Александр
Александрия
Днепр-1

История личных встреч

Александрия
Днепр-1

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

125%
0 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
К
1:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2.67
0.83

Среднее время на гол

33
108

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.17
1

Среднее время на гол

77
90

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.67
0.89

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

54
101

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулянский Артём 5 0.18
Скорко Данил 4 (1) 0.14
Михайленко Николай 3 0.11
Плакса Родион 2 0.07
Juan Alvina 1 0.04
Калитвинцев Владислав 1 0.04
Ковалец Кирилл 1 0.04
Копына Юрий 1 0.04
Беляев Александр 1 0.04
Кравченко Антон 1 0.04
Джеовани 1 0.04
Кулаков Андрей 1 0.04
Шостак Денис 1 0.04
Погорелый Владислав 1 0.04
Кулаковский Артем 1 (1) 0.04
Miguel II 0 0
Kyrylo Sigeev 0 0
Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуцуляк Алексей 9 0.32
Филиппов Александр 8 0.29
Пихалёнок Александр 5 (2) 0.18
Леднeв Богдан 4 0.14
Адамюк Владимир 2 0.07
Мирошниченко Денис 1 0.04
Сарапий Эдуард 1 0.04
Сваток Александр 1 0.04
Танчик Владимир 1 0.04
Бабенко Руслан 1 0.04
Когут Игорь 1 0.04
Ramik Hadzhyiev 1 0.04
Бланко Доминго 1 (1) 0.04
Рубчинский Валентин 0 0
Пурита Эмилиано 0 0

Карточки

Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Логинов Сергей 6 0
Калюжный Иван 6 0
Ковалец Кирилл 4 1
Miguel II 4 1
Kyrylo Sigeev 5 0
Калитвинцев Владислав 4 0
Скорко Данил 4 0
Мартынюк Александр 3 0
Шостак Денис 3 0
Roman Savchenko 3 0
Смирный Евгений 2 0
Беляев Александр 2 0
Кулаков Андрей 2 0
Кулаковский Артем 2 0
Плакса Родион 2 0
Ермаков Георгий 2 0
Ротань Руслан 1 0
Кравченко Антон 1 0
Джеовани 1 0
Шевченко Никита 1 0
Эрнандес Хосе I 1 0
Копына Юрий 1 0
Бабогло Владислав 1 0
Микитишин Артур 1 0
Juan Alvina 1 0
Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарапий Эдуард 9 1
Бабенко Руслан 5 0
Адамюк Владимир 4 0
Гуцуляк Алексей 4 0
Рубчинский Валентин 4 0
Сваток Александр 3 0
Каплиенко Александр 3 0
Пихалёнок Александр 3 0
Горбунов Сергей Олегович 3 0
Ramik Hadzhyiev 3 0
Мирошниченко Денис 2 0
Кравец Василий 2 0
Когут Игорь 2 0
Леднeв Богдан 2 0
Волынец Евгений 2 0
Очеретько Олег 2 0
Горин Олег 2 0
Yuriy Maksymov 2 0
Пасич Евгений 1 0
Бланко Доминго 1 0
Кивинда Даниэль 1 0

Результаты матчей

Александрия
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Днепр-1
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

7
5
Александрия
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Днепр-1
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

7
16
Александрия
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (8)
57% (16)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
61% (17)
25% (7)
Днепр-1
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (10)
43% (12)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
61% (17)
25% (7)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

14
21

Голы по времени матча

Забито

12
18
5 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 9
18 Не забивали 16
2
17%
3
17%
1-15
2
17%
4
22%
16-30
1
8%
4
22%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
3
25%
1
6%
61-75
4
33%
1
6%
76-90

Пропущено

17
12
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
6%
2
17%
1-15
3
18%
2
17%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
8
47%
3
25%
76-90

Забито

13
20
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 11
21 Не забивали 15
1
8%
3
15%
1-15
1
8%
3
15%
16-30
2
15%
2
10%
31-45
5
38%
7
35%
46-60
2
15%
2
10%
61-75
2
15%
3
15%
76-90

Пропущено

16
13
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 9
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
4
25%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
3
19%
2
15%
61-75
4
25%
4
31%
76-90

Забито

25
38
9 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 20
11 Не забивали 3
3
12%
6
16%
1-15
3
12%
7
18%
16-30
3
12%
6
16%
31-45
5
20%
12
32%
46-60
5
20%
3
8%
61-75
6
24%
4
11%
76-90

Пропущено

33
25
16 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 18
4
12%
2
8%
1-15
5
15%
3
12%
16-30
7
21%
5
20%
31-45
1
3%
5
20%
46-60
4
12%
3
12%
61-75
12
36%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Александрия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Александрия - Рух Львов 2:2 Колос Ковалёвка - Александрия 0:0 Александрия - ЛНЗ Черкассы 1:2 Александрия - Оболонь 2:2
Александрия - Динамо Киев 0:1 Черноморец Од - Александрия 3:2 Минай - Александрия 2:2 Александрия - Ворскла 1:0 Полесье - Александрия 1:2 Александрия - Заря 0:0 Александрия - Шахтёр Донецк 0:3 Александрия - Кайсар 0:1 Александрия - Пюник 3:2 Сабуртало - Александрия 0:3 Люнгбю - Александрия 1:1 Стяуа Бухарест - Александрия 0:1 Александрия - Ахал 3:0 Александрия - Видовре 1:2 Вайле - Александрия 3:0 Б-93 - Александрия 1:2
Днепр-1
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Днепр-1 - Динамо Киев 1:2 Верес - Днепр-1 1:1 Металлист-1925 - Днепр-1 1:1
Днепр-1 - Заря 2:2 Колос Ковалёвка - Днепр-1 0:2 ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Рух Львов 0:1 Оболонь - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Минай 1:1 Днепр-1 - РФШ Рига 2:1 Днепр-1 - Аркадаг 1:0 Днепр-1 - Дечич 2:0 Ракув - Днепр-1 4:1 Черно Море - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Штурм Грац 1:2 Полесье - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Днепр-1 - Черноморец Од 5:2 Шахтёр Донецк - Днепр-1 1:3

Результаты матчей

Александрия
Днепр-1

Точный счет

1:0
5 раз 33%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
1
8 раз 57%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
5 раз 36%
0:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
8 раз 57%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:0
7 раз 25%
0:0
5 раз 18%
0:3
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:1
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
7 раз 25%
0:1
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 39%
1
10 раз 36%
2
6 раз 21%
3
1 раз 4%
1
16 раз 57%
2
5 раз 18%
0
4 раза 14%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Александрия
Днепр-1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
12
2
2
13
1.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
12
2
5
8
1.5
4
10
1
12
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
11
0.5
Больше Меньше
24
4
7
21
1.5
8
20
1
27
2.5
3
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 28 22 4 2 62 - 21 70
2.
Динамо Киев
 28 20 3 5 67 - 26 63
3.
Кривбасс
 27 16 6 5 47 - 26 54
4.
Днепр-1
 28 13 9 6 37 - 26 48
5.
Рух Львов
 28 11 13 4 41 - 29 46
6.
Полесье
 27 12 7 8 33 - 27 43
7.
ЛНЗ Черкассы
 27 8 8 11 25 - 32 32
8.
Заря
 27 7 10 10 27 - 33 31
9.
Ворскла
 28 8 6 14 27 - 44 30
10.
Александрия
 28 7 9 12 25 - 36 30
11.
Черноморец Од
 27 9 2 16 35 - 43 29
12.
Колос Ковалёвка
 27 6 11 10 18 - 25 29
13.
Оболонь
 28 5 11 12 17 - 35 26
14.
Верес
 27 5 8 14 26 - 42 23
15.
Минай
 28 4 10 14 24 - 45 22
16.
Металлист-1925
 27 5 7 15 28 - 49 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 15 12 1 2 31 - 12 37
2.
Динамо Киев
 14 11 1 2 33 - 8 34
3.
Кривбасс
 13 8 3 2 22 - 13 27
4.
Днепр-1
 14 6 4 4 19 - 14 22
5.
Полесье
 14 6 4 4 17 - 16 22
6.
Рух Львов
 13 4 8 1 17 - 12 20
7.
Черноморец Од
 13 6 1 6 18 - 18 19
8.
Александрия
 15 5 4 6 12 - 20 19
9.
Верес
 14 4 5 5 21 - 23 17
10.
Металлист-1925
 13 4 4 5 16 - 23 16
11.
Заря
 13 4 3 6 9 - 14 15
12.
Колос Ковалёвка
 14 3 6 5 8 - 11 15
13.
Оболонь
 14 3 6 5 9 - 15 15
14.
ЛНЗ Черкассы
 13 3 3 7 12 - 20 12
15.
Ворскла
 14 3 3 8 15 - 28 12
16.
Минай
 14 2 6 6 13 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 13 10 3 0 31 - 9 33
2.
Динамо Киев
 14 9 2 3 34 - 18 29
3.
Кривбасс
 14 8 3 3 25 - 13 27
4.
Днепр-1
 14 7 5 2 18 - 12 26
5.
Рух Львов
 15 7 5 3 24 - 17 26
6.
Полесье
 13 6 3 4 16 - 11 21
7.
ЛНЗ Черкассы
 14 5 5 4 13 - 12 20
8.
Ворскла
 14 5 3 6 12 - 16 18
9.
Заря
 14 3 7 4 18 - 19 16
10.
Колос Ковалёвка
 13 3 5 5 10 - 14 14
11.
Александрия
 13 2 5 6 13 - 16 11
12.
Оболонь
 14 2 5 7 8 - 20 11
13.
Черноморец Од
 14 3 1 10 17 - 25 10
14.
Минай
 14 2 4 8 11 - 25 10
15.
Верес
 13 1 3 9 5 - 19 6
16.
Металлист-1925
 14 1 3 10 12 - 26 6
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 13 (7)
Динамо Киев Буяльский Виталий 10 (5)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 10 (2)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 9 (2)
Заря Герреро Эдуардо 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 11
Заря Джордан 3 7
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 9
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 9
Весь список
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    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 18'
      Хуан Альвина сделал результативную передачу.
    • 18'
      Г О О О О Л - Шостак Денис бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Александрия 1:0 Днепр-1 онлайн

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