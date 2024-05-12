Тур: 28. Стадион: Черноморец.
3:0
Второй тайм: 73'
0'
22' Красная карточкаБезуглый Никита
1:0
45' ГолВасильев Александр Андреевич
51' Желтая карточкаSamuel Obinaiia
2:0
52' ГолШтогрин Андрей
3:0
59' ГолБойчук Богдан
69' Желтая карточкаБичек Константин
Ход матча
22'
45'
51'
52'
2:0
59'
3:0
69'
37
Мозиль
Олег
14
Юсов
Дмитрий
19
Гармаш
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Билык ОлегВратарь
-
71 Вечный ЯнВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Гомеш ЖозеНападающий
-
70 Samson Iyede
-
-
-
17 Danylo Golub
-
-
Главный тренер: Григорчук Роман
- Основной состав
-
37 Мозиль ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Юсов ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гармаш ДенисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Курило ИгорьЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
История личных встреч
Черноморец Од
Металлист-1925
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
9 матчей
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
0.8
Среднее время на гол
72
112
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.11
0.67
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
81
135
Бомбардиры внутри турнира
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штогрин Андрей
|8
|0.29
|Бойчук Богдан
|4
|0.14
|Авагимян Артур
|4
|0.14
|Кузык Орест
|4
|0.14
|Васильев Александр Андреевич
|3
|0.11
|Путря Илья
|3 (3)
|0.11
|Бадибанга Зигей
|2
|0.07
|Samson Iyede
|2
|0.07
|Ермаков Виталий
|2
|0.07
|Брагару Максим
|1
|0.04
|Шпорн Йон
|1
|0.04
|Guy Hadida
|1
|0.04
|Dada Belmonte
|0
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юсов Дмитрий
|5 (1)
|0.18
|Борячук Андрей
|4 (1)
|0.14
|Дмитренко Владислав
|3
|0.11
|Oleksiy Sydorov
|2
|0.07
|Имереков Максим
|2
|0.07
|Русин Ростислав
|2
|0.07
|Габелок Артём
|1
|0.04
|Овусу Раймонд
|1
|0.04
|Безуглый Никита
|1
|0.04
|Гармаш Денис
|1
|0.04
|Ткачук Евгений
|1
|0.04
|Вачиберадзе Бека
|1
|0.04
|Ременюк Андрей
|1
|0.04
|Ari Moura
|1
|0.04
|Фарина Марьян
|1
|0.04
|Жичиков Максим
|0
|0
|Курило Игорь
|0
|0
|Мартынюк Ярослав
|0
|0
Карточки
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салюк Владимир
|5
|2
|Авагимян Артур
|5
|1
|Шпорн Йон
|6
|0
|Васильев Александр Андреевич
|5
|0
|Путря Илья
|5
|0
|Брагару Максим
|5
|0
|Кузык Орест
|3
|1
|Samson Iyede
|3
|1
|Luka Gucek
|3
|1
|Бадибанга Зигей
|3
|0
|Бойчук Богдан
|3
|0
|Штогрин Андрей
|2
|0
|Огиря Владислав
|1
|0
|Альваренга Фабрисио
|1
|0
|Guy Hadida
|1
|0
|Гомеш Жозе
|1
|0
|Ермаков Виталий
|1
|0
|Билык Олег
|1
|0
|Dada Belmonte
|1
|0
|Варакута Даниил
|1
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жичиков Максим
|6
|1
|Курило Игорь
|3
|2
|Безуглый Никита
|3
|1
|Ткачук Андрей
|4
|0
|Борячук Андрей
|4
|0
|Мозиль Олег
|2
|1
|Русин Ростислав
|2
|1
|Мартынюк Ярослав
|2
|1
|Имереков Максим
|3
|0
|Юрченко Владлен
|3
|0
|Юсов Дмитрий
|3
|0
|Габелок Артём
|3
|0
|Червак Вадим
|3
|0
|Бичек Константин
|1
|1
|Гармаш Денис
|2
|0
|Ткачук Евгений
|2
|0
|Дмитренко Владислав
|2
|0
|Капинус Дмитрий
|2
|0
|Фарина Марьян
|2
|0
|Andrii Chyruk
|2
|0
|Oleksiy Sydorov
|2
|0
|Samuel Obinaiia
|2
|0
|Вачиберадзе Бека
|1
|0
|Ременюк Андрей
|1
|0
|Ari Moura
|1
|0
|Овусу Раймонд
|1
|0
Результаты матчей
Черноморец Од
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Металлист-1925
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
12
Черноморец Од
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Металлист-1925
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
24
16
Упущенные победы
12
12
Черноморец Од
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
44% (12)
37% (10)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
30% (8)
33% (9)
Металлист-1925
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
33% (9)
30% (8)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
48% (13)
37% (10)
Сухие победы
10
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
28
16
Упущенные победы
16
24
Голы по времени матча
Забито
17
13
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
4
24%
2
15%
1-15
3
18%
4
31%
16-30
2
12%
1
8%
31-45
2
12%
3
23%
46-60
3
18%
2
15%
61-75
3
18%
1
8%
76-90
Пропущено
19
25
7 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
3
16%
3
12%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
2
11%
8
32%
31-45
5
26%
3
12%
46-60
3
16%
2
8%
61-75
4
21%
7
28%
76-90
Забито
15
17
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
20 Не забивали 16
1
7%
2
12%
1-15
4
27%
2
12%
16-30
2
13%
3
18%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
4
27%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
27
22
11 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
3
11%
2
9%
1-15
4
15%
6
27%
16-30
4
15%
4
18%
31-45
6
22%
1
5%
46-60
5
19%
6
27%
61-75
5
19%
3
14%
76-90
Забито
32
30
16 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 9
10 Не забивали 8
5
16%
4
13%
1-15
7
22%
6
20%
16-30
4
13%
4
13%
31-45
4
13%
5
17%
46-60
5
16%
5
17%
61-75
7
22%
6
20%
76-90
Пропущено
46
47
18 В 1-м тайме 25
28 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 23
6
13%
5
11%
1-15
6
13%
8
17%
16-30
6
13%
12
26%
31-45
11
24%
4
9%
46-60
8
17%
8
17%
61-75
9
20%
10
21%
76-90
Результаты последних матчей
Черноморец Од
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Шахтёр Донецк - Черноморец Од 3:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 1:4 Минай - Черноморец Од 2:0 Черноморец Од - Кривбасс 1:2
Заря - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Александрия 3:2 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 4:1 Полесье - Черноморец Од 1:4 Черноморец Од - Верес 0:1 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Динамо Киев - Черноморец Од 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Алашкерт 1:4 Черноморец Од - Брера Струмица 3:1 Черноморец Од - Альтах 0:2 Черноморец Од - ТС Гэлакси 0:4 Черноморец Од - Дрита 1:3 Черноморец Од - Уйпешт 1:3 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0
Металлист-1925
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Металлист-1925 - Ворскла 3:2 Кривбасс - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Оболонь 1:1 Металлист-1925 - Днепр-1 1:1
Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:1 Заря - Металлист-1925 2:1 Металлист-1925 - Рух Львов 1:4 Металлист-1925 - ЛНЗ Черкассы 1:1 Минай - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 2:4 Согндаль - Металлист-1925 1:2 Брентфорд 2 - Металлист-1925 0:4 Металлист-1925 - Левадия Таллин 1:0 Пяст - Металлист-1925 2:0 Вольфсбергер - Металлист-1925 3:1 Металлист-1925 - Александрия 0:3 Динамо Киев - Металлист-1925 4:2 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Верес - Металлист-1925 4:3 Полесье - Металлист-1925 2:1
Результаты матчей
Черноморец Од
Металлист-1925
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 19%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 33%
1
9 раз 33%
2
4 раза 15%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
12 раз 44%
0
8 раз 30%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Черноморец Од
Металлист-1925
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
112
58
49
310
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
86
410
311
212
113
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
189
Больше Меньше
198
918
720
522
225
225
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|22
|4
|2
|62 - 21
|70
|2.
|28
|20
|3
|5
|67 - 26
|63
|3.
|27
|16
|6
|5
|47 - 26
|54
|4.
|28
|13
|9
|6
|37 - 26
|48
|5.
|28
|11
|13
|4
|41 - 29
|46
|6.
|27
|12
|7
|8
|33 - 27
|43
|7.
|27
|8
|8
|11
|25 - 32
|32
|8.
|3:0
|28
|10
|2
|16
|38 - 43
|32
|9.
|27
|7
|10
|10
|27 - 33
|31
|10.
|28
|8
|6
|14
|27 - 44
|30
|11.
|28
|7
|9
|12
|25 - 36
|30
|12.
|27
|6
|11
|10
|18 - 25
|29
|13.
|28
|5
|11
|12
|17 - 35
|26
|14.
|27
|5
|8
|14
|26 - 42
|23
|15.
|28
|4
|10
|14
|24 - 45
|22
|16.
|0:3
|28
|5
|7
|16
|28 - 52
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|1
|2
|31 - 12
|37
|2.
|14
|11
|1
|2
|33 - 8
|34
|3.
|13
|8
|3
|2
|22 - 13
|27
|4.
|3:0
|14
|7
|1
|6
|21 - 18
|22
|5.
|14
|6
|4
|4
|19 - 14
|22
|6.
|14
|6
|4
|4
|17 - 16
|22
|7.
|13
|4
|8
|1
|17 - 12
|20
|8.
|15
|5
|4
|6
|12 - 20
|19
|9.
|14
|4
|5
|5
|21 - 23
|17
|10.
|0:3
|13
|4
|4
|5
|16 - 23
|16
|11.
|13
|4
|3
|6
|9 - 14
|15
|12.
|14
|3
|6
|5
|8 - 11
|15
|13.
|14
|3
|6
|5
|9 - 15
|15
|14.
|13
|3
|3
|7
|12 - 20
|12
|15.
|14
|3
|3
|8
|15 - 28
|12
|16.
|14
|2
|6
|6
|13 - 20
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|3
|0
|31 - 9
|33
|2.
|14
|9
|2
|3
|34 - 18
|29
|3.
|14
|8
|3
|3
|25 - 13
|27
|4.
|14
|7
|5
|2
|18 - 12
|26
|5.
|15
|7
|5
|3
|24 - 17
|26
|6.
|13
|6
|3
|4
|16 - 11
|21
|7.
|14
|5
|5
|4
|13 - 12
|20
|8.
|14
|5
|3
|6
|12 - 16
|18
|9.
|14
|3
|7
|4
|18 - 19
|16
|10.
|13
|3
|5
|5
|10 - 14
|14
|11.
|13
|2
|5
|6
|13 - 16
|11
|12.
|14
|2
|5
|7
|8 - 20
|11
|13.
|3:0
|14
|3
|1
|10
|17 - 25
|10
|14.
|14
|2
|4
|8
|11 - 25
|10
|15.
|13
|1
|3
|9
|5 - 19
|6
|16.
|0:3
|15
|1
|3
|11
|12 - 29
|6
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|13 (7)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|10 (5)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|10 (2)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|9 (2)
|Заря
|Герреро Эдуардо
|9 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 11
|Заря
|Джордан
|3 7
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 9
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 9