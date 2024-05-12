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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Черноморец Од
3:0
Конец матча
Металлист-1925
0'
21' Красная карточка
Безуглый Никита
1:0
45' Гол
Васильев Александр Андреевич
51' Желтая карточка
Samuel Obinaiia
2:0
52' Гол
Штогрин Андрей
3:0
59' Гол
Бойчук Богдан
69' Желтая карточка
Бичек Константин
74' Желтая карточка
Салюк Владимир
90'+4
1
Варакута
Даниил
9
Путря
Илья
79
Салюк
Владимир
3
Ермаков
Виталий
45
Брагару
Максим
27
Васильев
Александр
Андреевич
11
Бойчук
Богдан
77
Штогрин
Андрей
39
Бадибанга
Зигей
20
Авагимян
Артур
8
Шпорн
Йон
37
Мозиль
Олег
30
Безуглый
Никита
32
Имереков
Максим
74
Фарина
Марьян
2
Капинус
Дмитрий
14
Юсов
Дмитрий
40
Samuel
Obinaiia
28
Габелок
Артём
19
Гармаш
Денис
97
Oleksiy
Sydorov
9
Борячук
Андрей
Черноморец Од
Металлист-1925

История личных встреч

Черноморец Од
Металлист-1925

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

9 матчей

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
0:0

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
0.8

Среднее время на гол

72
112

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.11
0.67

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

81
135

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штогрин Андрей 8 0.29
Бойчук Богдан 4 0.14
Авагимян Артур 4 0.14
Кузык Орест 4 0.14
Васильев Александр Андреевич 3 0.11
Путря Илья 3 (3) 0.11
Бадибанга Зигей 2 0.07
Samson Iyede 2 0.07
Ермаков Виталий 2 0.07
Брагару Максим 1 0.04
Шпорн Йон 1 0.04
Guy Hadida 1 0.04
Dada Belmonte 0 0
Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юсов Дмитрий 5 (1) 0.18
Борячук Андрей 4 (1) 0.14
Дмитренко Владислав 3 0.11
Oleksiy Sydorov 2 0.07
Имереков Максим 2 0.07
Русин Ростислав 2 0.07
Габелок Артём 1 0.04
Овусу Раймонд 1 0.04
Безуглый Никита 1 0.04
Гармаш Денис 1 0.04
Ткачук Евгений 1 0.04
Вачиберадзе Бека 1 0.04
Ременюк Андрей 1 0.04
Ari Moura 1 0.04
Фарина Марьян 1 0.04
Жичиков Максим 0 0
Курило Игорь 0 0
Мартынюк Ярослав 0 0

Карточки

Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салюк Владимир 6 2
Авагимян Артур 5 1
Шпорн Йон 6 0
Васильев Александр Андреевич 5 0
Путря Илья 5 0
Брагару Максим 5 0
Кузык Орест 3 1
Samson Iyede 3 1
Luka Gucek 3 1
Бадибанга Зигей 3 0
Бойчук Богдан 3 0
Штогрин Андрей 2 0
Огиря Владислав 1 0
Альваренга Фабрисио 1 0
Guy Hadida 1 0
Гомеш Жозе 1 0
Ермаков Виталий 1 0
Билык Олег 1 0
Dada Belmonte 1 0
Варакута Даниил 1 0
Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жичиков Максим 6 1
Курило Игорь 3 2
Безуглый Никита 3 1
Ткачук Андрей 4 0
Борячук Андрей 4 0
Мозиль Олег 2 1
Русин Ростислав 2 1
Мартынюк Ярослав 2 1
Бичек Константин 2 1
Имереков Максим 3 0
Юрченко Владлен 3 0
Юсов Дмитрий 3 0
Габелок Артём 3 0
Червак Вадим 3 0
Гармаш Денис 2 0
Ткачук Евгений 2 0
Дмитренко Владислав 2 0
Капинус Дмитрий 2 0
Фарина Марьян 2 0
Andrii Chyruk 2 0
Oleksiy Sydorov 2 0
Samuel Obinaiia 2 0
Вачиберадзе Бека 1 0
Ременюк Андрей 1 0
Ari Moura 1 0
Овусу Раймонд 1 0

Результаты матчей

Черноморец Од
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Металлист-1925
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
12
Черноморец Од
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Металлист-1925
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

24
16

Упущенные победы

12
12
Черноморец Од
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
46% (13)
36% (10)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
29% (8)
32% (9)
Металлист-1925
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
32% (9)
29% (8)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
46% (13)
39% (11)

Сухие победы

11
2

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

28
16

Упущенные победы

16
24

Голы по времени матча

Забито

20
13
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
17 Не забивали 20
4
20%
2
15%
1-15
3
15%
4
31%
16-30
3
15%
1
8%
31-45
4
20%
3
23%
46-60
3
15%
2
15%
61-75
3
15%
1
8%
76-90

Пропущено

19
28
7 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 13
3
16%
3
11%
1-15
2
11%
2
7%
16-30
2
11%
9
32%
31-45
5
26%
5
18%
46-60
3
16%
2
7%
61-75
4
21%
7
25%
76-90

Забито

15
17
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
21 Не забивали 17
1
7%
2
12%
1-15
4
27%
2
12%
16-30
2
13%
3
18%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
4
27%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

27
22
11 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
3
11%
2
9%
1-15
4
15%
6
27%
16-30
4
15%
4
18%
31-45
6
22%
1
5%
46-60
5
19%
6
27%
61-75
5
19%
3
14%
76-90

Забито

35
30
17 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 9
10 Не забивали 9
5
14%
4
13%
1-15
7
20%
6
20%
16-30
5
14%
4
13%
31-45
6
17%
5
17%
46-60
5
14%
5
17%
61-75
7
20%
6
20%
76-90

Пропущено

46
50
18 В 1-м тайме 26
28 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 24
6
13%
5
10%
1-15
6
13%
8
16%
16-30
6
13%
13
26%
31-45
11
24%
6
12%
46-60
8
17%
8
16%
61-75
9
20%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Черноморец Од
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Шахтёр Донецк - Черноморец Од 3:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 1:4 Минай - Черноморец Од 2:0 Черноморец Од - Кривбасс 1:2
Заря - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Александрия 3:2 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 4:1 Полесье - Черноморец Од 1:4 Черноморец Од - Верес 0:1 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Динамо Киев - Черноморец Од 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Алашкерт 1:4 Черноморец Од - Брера Струмица 3:1 Черноморец Од - Альтах 0:2 Черноморец Од - ТС Гэлакси 0:4 Черноморец Од - Дрита 1:3 Черноморец Од - Уйпешт 1:3 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0
Металлист-1925
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Металлист-1925 - Ворскла 3:2 Кривбасс - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Оболонь 1:1 Металлист-1925 - Днепр-1 1:1
Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:1 Заря - Металлист-1925 2:1 Металлист-1925 - Рух Львов 1:4 Металлист-1925 - ЛНЗ Черкассы 1:1 Минай - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 2:4 Согндаль - Металлист-1925 1:2 Брентфорд 2 - Металлист-1925 0:4 Металлист-1925 - Левадия Таллин 1:0 Пяст - Металлист-1925 2:0 Вольфсбергер - Металлист-1925 3:1 Металлист-1925 - Александрия 0:3 Динамо Киев - Металлист-1925 4:2 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Верес - Металлист-1925 4:3 Полесье - Металлист-1925 2:1

Результаты матчей

Черноморец Од
Металлист-1925

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 18%
2:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 32%
1
9 раз 32%
2
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
12 раз 43%
0
9 раз 32%
2
5 раз 18%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Черноморец Од
Металлист-1925

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
2
6
8
1.5
4
9
4
10
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
8
7
4
10
1.5
3
12
2
12
2.5
1
14
2
12
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
9
0.5
Больше Меньше
19
9
10
18
1.5
7
21
6
22
2.5
2
26
2
26
3.5
1
27
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 28 22 4 2 62 - 21 70
2.
Динамо Киев
 28 20 3 5 67 - 26 63
3.
Кривбасс
 27 16 6 5 47 - 26 54
4.
Днепр-1
 28 13 9 6 37 - 26 48
5.
Рух Львов
 28 11 13 4 41 - 29 46
6.
Полесье
 27 12 7 8 33 - 27 43
7.
ЛНЗ Черкассы
 27 8 8 11 25 - 32 32
8.
Черноморец Од
 28 10 2 16 38 - 43 32
9.
Заря
 27 7 10 10 27 - 33 31
10.
Ворскла
 28 8 6 14 27 - 44 30
11.
Александрия
 28 7 9 12 25 - 36 30
12.
Колос Ковалёвка
 27 6 11 10 18 - 25 29
13.
Оболонь
 28 5 11 12 17 - 35 26
14.
Верес
 27 5 8 14 26 - 42 23
15.
Минай
 28 4 10 14 24 - 45 22
16.
Металлист-1925
 28 5 7 16 28 - 52 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 15 12 1 2 31 - 12 37
2.
Динамо Киев
 14 11 1 2 33 - 8 34
3.
Кривбасс
 13 8 3 2 22 - 13 27
4.
Черноморец Од
 14 7 1 6 21 - 18 22
5.
Днепр-1
 14 6 4 4 19 - 14 22
6.
Полесье
 14 6 4 4 17 - 16 22
7.
Рух Львов
 13 4 8 1 17 - 12 20
8.
Александрия
 15 5 4 6 12 - 20 19
9.
Верес
 14 4 5 5 21 - 23 17
10.
Металлист-1925
 13 4 4 5 16 - 23 16
11.
Заря
 13 4 3 6 9 - 14 15
12.
Колос Ковалёвка
 14 3 6 5 8 - 11 15
13.
Оболонь
 14 3 6 5 9 - 15 15
14.
ЛНЗ Черкассы
 13 3 3 7 12 - 20 12
15.
Ворскла
 14 3 3 8 15 - 28 12
16.
Минай
 14 2 6 6 13 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 13 10 3 0 31 - 9 33
2.
Динамо Киев
 14 9 2 3 34 - 18 29
3.
Кривбасс
 14 8 3 3 25 - 13 27
4.
Днепр-1
 14 7 5 2 18 - 12 26
5.
Рух Львов
 15 7 5 3 24 - 17 26
6.
Полесье
 13 6 3 4 16 - 11 21
7.
ЛНЗ Черкассы
 14 5 5 4 13 - 12 20
8.
Ворскла
 14 5 3 6 12 - 16 18
9.
Заря
 14 3 7 4 18 - 19 16
10.
Колос Ковалёвка
 13 3 5 5 10 - 14 14
11.
Александрия
 13 2 5 6 13 - 16 11
12.
Оболонь
 14 2 5 7 8 - 20 11
13.
Черноморец Од
 14 3 1 10 17 - 25 10
14.
Минай
 14 2 4 8 11 - 25 10
15.
Верес
 13 1 3 9 5 - 19 6
16.
Металлист-1925
 15 1 3 11 12 - 29 6
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 13 (7)
Динамо Киев Буяльский Виталий 10 (5)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 10 (2)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 9 (2)
Заря Герреро Эдуардо 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 11
Заря Джордан 3 7
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 9
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 9
Весь список
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