Тур: 28. Стадион: Hirnyk Stadium.
Ход матча
25'
55
Дибанго
Иван
21
Кузык
Денис
14
Лунёв
Максим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дибанго ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кузык ДенисПолузащитник
-
14 Лунёв МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
78 Кожушко ОлегНападающий
-
-
-
25 Bandeira
-
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Фортюн ЯссинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Denys NdukveНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Бойко ДенисВратарь
-
10 Петряк ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Sergiy Shyshchenko
История личных встреч
Кривбасс
Полесье
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
60
Бомбардиры внутри турнира
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кожушко Олег
|8
|0.29
|Задерака Максим
|7
|0.25
|Кузык Денис
|4
|0.14
|Лунёв Максим
|4 (1)
|0.14
|Hrvoje Ilic
|3 (2)
|0.11
|Бескоровайный Данил
|3
|0.11
|Бизимана Джихад
|2
|0.07
|Klim Prykhodko
|2 (1)
|0.07
|Понедельник Андрей
|2
|0.07
|Аду Принс
|2
|0.07
|Стецков Тимур
|1
|0.04
|Дибанго Иван
|1
|0.04
|Хомченовский Дмитрий
|1
|0.04
|Bandeira
|1
|0.04
|Дебелко Роман
|1
|0.04
|Микитишин Артур
|1
|0.04
|Созах Даниэль
|1 (1)
|0.04
|По Жан-Морель
|1
|0.04
|Viktor Bliznichenko
|1
|0.04
|Татарков Никита
|0
|0
|Вакулко Юрий
|0
|0
Полесье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Козак Артём
|4 (1)
|0.14
|Макуана Бени
|4
|0.14
|Будковский Филипп
|4
|0.14
|Назаренко Александр
|3
|0.11
|Кушниренко Богдан
|3 (1)
|0.11
|Танковский Вячеслав
|2
|0.07
|Мустафаев Эмиль
|2
|0.07
|Крушиньский Борис
|2
|0.07
|Грицук Василий
|2 (2)
|0.07
|Шастал Дмитрий
|2
|0.07
|Эрнандес Луйфер
|2
|0.07
|Arielson
|1
|0.04
|Artem Smolyakov
|1
|0.04
|Лукас Тэйлор
|1
|0.04
|Янаков Денис
|1 (1)
|0.04
|Таллиш Энрике
|0
|0
|Чоботенко Сергей
|0
|0
|Кравченко Никита
|0
|0
|Фортюн Яссин
|0
|0
Карточки
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бизимана Джихад
|7
|0
|Бескоровайный Данил
|5
|1
|Кожушко Олег
|5
|0
|Вакулко Юрий
|3
|1
|Хомченовский Дмитрий
|2
|1
|Hrvoje Ilic
|2
|1
|Лунёв Максим
|3
|0
|Понедельник Андрей
|3
|0
|Стецков Тимур
|3
|0
|Семотюк Владислав
|1
|1
|Дебелко Роман
|1
|0
|Задерака Максим
|1
|0
|Татарков Никита
|1
|0
|По Жан-Морель
|1
|0
|Кузык Денис
|1
|0
|Созах Даниэль
|1
|0
|Viktor Bliznichenko
|1
|0
|Bandeira
|1
|0
|Klim Prykhodko
|1
|0
|Аду Принс
|1
|0
Полесье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Танковский Вячеслав
|9
|1
|Кушниренко Богдан
|4
|2
|Лукас Тэйлор
|5
|1
|Artem Smolyakov
|5
|0
|Будковский Филипп
|4
|0
|Кравченко Никита
|4
|0
|Шаповал Владислав
|2
|1
|Михайличенко Богдан
|3
|0
|Фортюн Яссин
|3
|0
|Крушиньский Борис
|3
|0
|Denys Ndukve
|3
|0
|Морозко Евгений
|1
|1
|Огиря Владислав
|2
|0
|Бойко Денис
|2
|0
|Шабанов Артём
|2
|0
|Петряк Иван
|2
|0
|Таллиш Энрике
|2
|0
|Грицук Василий
|2
|0
|Козак Артём
|2
|0
|Назаренко Александр
|2
|0
|Макуана Бени
|2
|0
|Arielson
|2
|0
|Гитченко Андрей
|0
|1
|Чоботенко Сергей
|0
|1
|Шастал Дмитрий
|1
|0
|Мустафаев Эмиль
|1
|0
Результаты матчей
Кривбасс
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Полесье
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
7
2
Кривбасс
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Полесье
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
22
15
Кривбасс
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
19% (5)
37% (10)
Полесье
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (8)
56% (15)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
9
11
Упущенные победы
29
17
Голы по времени матча
Забито
22
16
13 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 7
15 Не забивали 19
4
18%
3
19%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
7
32%
2
13%
31-45
3
14%
3
19%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
5
23%
6
38%
76-90
Пропущено
13
11
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
15%
2
18%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
3
23%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
23%
2
18%
61-75
1
8%
4
36%
76-90
Забито
24
17
10 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
2
8%
1
6%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
7
29%
29%
0
0%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
5
21%
8
47%
61-75
5
21%
6
35%
76-90
Пропущено
14
16
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
3
21%
3
19%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
3
21%
5
31%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
2
14%
5
31%
76-90
Забито
46
33
23 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 24
16 Забивали первыми 12
4 Не забивали 7
6
13%
4
12%
1-15
3
7%
3
9%
16-30
14
30%
2
6%
31-45
7
15%
4
12%
46-60
6
13%
8
24%
61-75
10
22%
12
36%
76-90
Пропущено
27
27
16 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 18
5
19%
5
19%
1-15
6
22%
0
0%
16-30
5
19%
4
15%
31-45
3
11%
6
22%
46-60
5
19%
3
11%
61-75
3
11%
9
33%
76-90
Результаты последних матчей
Кривбасс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Металлист-1925 3:0 Черноморец Од - Кривбасс 1:2 Рух Львов - Кривбасс 1:1
Кривбасс - Ворскла 1:1 Верес - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Кривбасс - Оболонь 1:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3 Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс - Заря 2:2 Кривбасс - Александрия 2:1 Минай - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Динамо Киев 0:2 Полесье - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Днепр-1 3:0 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:3
Полесье
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Полесье - Заря 1:1 Полесье - Ворскла 1:0 Динамо Киев - Полесье 3:0 Полесье - Колос Ковалёвка 1:0
Минай - Полесье 2:3 Полесье - Ворскла 0:1 Полесье - Черноморец Од 1:4 Оболонь - Полесье 1:0 Полесье - Александрия 1:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 0:1 Рух Львов - Полесье 1:1 Полесье - ФК Левый Берег 1:0 Стьярнан - Полесье 1:1 Кальмар - Полесье 1:0 Полесье - Сталь Мелец 1:1 Мурсия-2 - Полесье 1:2 Полесье - Днепр-1 1:1 Полесье - Верес 1:1 Шахтёр Донецк - Полесье 0:0 Полесье - Металлист-1925 2:1
Результаты матчей
Кривбасс
Полесье
Точный счет
1:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
1
8 раз 57%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
Точный счет
1:0
5 раз 19%
1:1
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 30%
2
7 раз 26%
3
7 раз 26%
0
4 раза 15%
4
1 раз 4%
1
11 раз 41%
0
7 раз 26%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%
Тоталы голов в матче
Кривбасс
Полесье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
122
76
410
310
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
85
86
58
59
310
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
234
Больше Меньше
207
1512
918
819
423
126
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|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|13 (7)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|10 (5)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|10 (2)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|9 (2)
|Заря
|Герреро Эдуардо
|9 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 11
|Заря
|Джордан
|3 7
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 9
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 9