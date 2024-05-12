  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Кривбасс
 
Прерван
Полесье

Ход матча

21'
Бескоровайный Данил
 
25'
0:1
Танковский Вячеслав
Лучшие коэффициенты
Кривбасс
Ничья
Полесье
5.40
Реклама, fon.bet
3.45
Реклама, pari.ru
4.90
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
30
Маханьков
Владимир
7
Понедельник
Андрей
39
Саинтини
Натаниэль
13
Бескоровайный
Данил
55
Дибанго
Иван
8
Бизимана
Джихад
10
Хомченовский
Дмитрий
21
Кузык
Денис
14
Лунёв
Максим
94
Задерака
Максим
9
Созах
Даниэль
1
Кудрик
Олег
44
Чоботенко
Сергей
77
Кушниренко
Богдан
30
Шабанов
Артём
15
Михайличенко
Богдан
6
Танковский
Вячеслав
37
Таллиш
Энрике
14
Фортюн
Яссин
95
Мустафаев
Эмиль
7
Назаренко
Александр
31
Denys
Ndukve
Кривбасс
Полесье

История личных встреч

Кривбасс
Полесье

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
1:1
ПД
1:2

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кожушко Олег 8 0.29
Задерака Максим 7 0.25
Кузык Денис 4 0.14
Лунёв Максим 4 (1) 0.14
Hrvoje Ilic 3 (2) 0.11
Бескоровайный Данил 3 0.11
Бизимана Джихад 2 0.07
Klim Prykhodko 2 (1) 0.07
Понедельник Андрей 2 0.07
Аду Принс 2 0.07
Стецков Тимур 1 0.04
Дибанго Иван 1 0.04
Хомченовский Дмитрий 1 0.04
Bandeira 1 0.04
Дебелко Роман 1 0.04
Микитишин Артур 1 0.04
Созах Даниэль 1 (1) 0.04
По Жан-Морель 1 0.04
Viktor Bliznichenko 1 0.04
Татарков Никита 0 0
Вакулко Юрий 0 0
Полесье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Козак Артём 4 (1) 0.14
Макуана Бени 4 0.14
Будковский Филипп 4 0.14
Назаренко Александр 3 0.11
Кушниренко Богдан 3 (1) 0.11
Танковский Вячеслав 2 0.07
Мустафаев Эмиль 2 0.07
Крушиньский Борис 2 0.07
Грицук Василий 2 (2) 0.07
Шастал Дмитрий 2 0.07
Эрнандес Луйфер 2 0.07
Arielson 1 0.04
Artem Smolyakov 1 0.04
Лукас Тэйлор 1 0.04
Янаков Денис 1 (1) 0.04
Таллиш Энрике 0 0
Чоботенко Сергей 0 0
Кравченко Никита 0 0
Фортюн Яссин 0 0

Карточки

Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бизимана Джихад 7 0
Бескоровайный Данил 5 1
Кожушко Олег 5 0
Вакулко Юрий 3 1
Хомченовский Дмитрий 2 1
Hrvoje Ilic 2 1
Лунёв Максим 3 0
Понедельник Андрей 3 0
Стецков Тимур 3 0
Семотюк Владислав 1 1
Дебелко Роман 1 0
Задерака Максим 1 0
Татарков Никита 1 0
По Жан-Морель 1 0
Кузык Денис 1 0
Созах Даниэль 1 0
Viktor Bliznichenko 1 0
Bandeira 1 0
Klim Prykhodko 1 0
Аду Принс 1 0
Полесье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Танковский Вячеслав 9 1
Кушниренко Богдан 4 2
Лукас Тэйлор 5 1
Artem Smolyakov 5 0
Будковский Филипп 4 0
Кравченко Никита 4 0
Шаповал Владислав 2 1
Михайличенко Богдан 3 0
Фортюн Яссин 3 0
Крушиньский Борис 3 0
Denys Ndukve 3 0
Морозко Евгений 1 1
Огиря Владислав 2 0
Бойко Денис 2 0
Шабанов Артём 2 0
Петряк Иван 2 0
Таллиш Энрике 2 0
Грицук Василий 2 0
Козак Артём 2 0
Назаренко Александр 2 0
Макуана Бени 2 0
Arielson 2 0
Гитченко Андрей 0 1
Чоботенко Сергей 0 1
Шастал Дмитрий 1 0
Мустафаев Эмиль 1 0

Результаты матчей

Кривбасс
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Полесье
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

7
2
Кривбасс
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Полесье
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

22
15
Кривбасс
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
19% (5)
37% (10)
Полесье
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (8)
56% (15)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

9
11

Упущенные победы

29
17

Голы по времени матча

Забито

22
16
13 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 7
15 Не забивали 19
4
18%
3
19%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
7
32%
2
13%
31-45
3
14%
3
19%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
5
23%
6
38%
76-90

Пропущено

13
11
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
15%
2
18%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
3
23%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
23%
2
18%
61-75
1
8%
4
36%
76-90

Забито

24
17
10 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
2
8%
1
6%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
7
29%
29%
0
0%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
5
21%
8
47%
61-75
5
21%
6
35%
76-90

Пропущено

14
16
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
3
21%
3
19%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
3
21%
5
31%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
2
14%
5
31%
76-90

Забито

46
33
23 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 24
16 Забивали первыми 12
4 Не забивали 7
6
13%
4
12%
1-15
3
7%
3
9%
16-30
14
30%
2
6%
31-45
7
15%
4
12%
46-60
6
13%
8
24%
61-75
10
22%
12
36%
76-90

Пропущено

27
27
16 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 18
5
19%
5
19%
1-15
6
22%
0
0%
16-30
5
19%
4
15%
31-45
3
11%
6
22%
46-60
5
19%
3
11%
61-75
3
11%
9
33%
76-90

Результаты последних матчей

Кривбасс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Металлист-1925 3:0 Черноморец Од - Кривбасс 1:2 Рух Львов - Кривбасс 1:1
Кривбасс - Ворскла 1:1 Верес - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Кривбасс - Оболонь 1:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3 Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс - Заря 2:2 Кривбасс - Александрия 2:1 Минай - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Динамо Киев 0:2 Полесье - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Днепр-1 3:0 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:3
Полесье
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Полесье - Заря 1:1 Полесье - Ворскла 1:0 Динамо Киев - Полесье 3:0 Полесье - Колос Ковалёвка 1:0
Минай - Полесье 2:3 Полесье - Ворскла 0:1 Полесье - Черноморец Од 1:4 Оболонь - Полесье 1:0 Полесье - Александрия 1:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 0:1 Рух Львов - Полесье 1:1 Полесье - ФК Левый Берег 1:0 Стьярнан - Полесье 1:1 Кальмар - Полесье 1:0 Полесье - Сталь Мелец 1:1 Мурсия-2 - Полесье 1:2 Полесье - Днепр-1 1:1 Полесье - Верес 1:1 Шахтёр Донецк - Полесье 0:0 Полесье - Металлист-1925 2:1

Результаты матчей

Кривбасс
Полесье

Точный счет

1:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
1
8 раз 57%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%

Точный счет

1:0
5 раз 19%
1:1
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 30%
2
7 раз 26%
3
7 раз 26%
0
4 раза 15%
4
1 раз 4%
1
11 раз 41%
0
7 раз 26%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%

Тоталы голов в матче

Кривбасс
Полесье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
12
2
7
6
1.5
4
10
3
10
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
8
5
8
6
1.5
5
8
5
9
2.5
3
10
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
4
0.5
Больше Меньше
20
7
15
12
1.5
9
18
8
19
2.5
4
23
1
26
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 28 22 4 2 62 - 21 70
2.
Динамо Киев
 28 20 3 5 67 - 26 63
3.
Кривбасс
 27 16 6 5 47 - 27 54
4.
Днепр-1
 28 13 9 6 37 - 26 48
5.
Рух Львов
 28 11 13 4 41 - 29 46
6.
Полесье
 27 12 7 8 34 - 27 43
7.
ЛНЗ Черкассы
 27 8 8 11 25 - 32 32
8.
Черноморец Од
 28 10 2 16 38 - 43 32
9.
Заря
 27 7 10 10 27 - 33 31
10.
Ворскла
 28 8 6 14 27 - 44 30
11.
Александрия
 28 7 9 12 25 - 36 30
12.
Колос Ковалёвка
 27 6 11 10 18 - 25 29
13.
Оболонь
 28 5 11 12 17 - 35 26
14.
Верес
 27 5 8 14 26 - 42 23
15.
Минай
 28 4 10 14 24 - 45 22
16.
Металлист-1925
 28 5 7 16 28 - 52 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 15 12 1 2 31 - 12 37
2.
Динамо Киев
 14 11 1 2 33 - 8 34
3.
Кривбасс
 13 8 3 2 22 - 14 27
4.
Черноморец Од
 14 7 1 6 21 - 18 22
5.
Днепр-1
 14 6 4 4 19 - 14 22
6.
Полесье
 14 6 4 4 17 - 16 22
7.
Рух Львов
 13 4 8 1 17 - 12 20
8.
Александрия
 15 5 4 6 12 - 20 19
9.
Верес
 14 4 5 5 21 - 23 17
10.
Металлист-1925
 13 4 4 5 16 - 23 16
11.
Заря
 13 4 3 6 9 - 14 15
12.
Колос Ковалёвка
 14 3 6 5 8 - 11 15
13.
Оболонь
 14 3 6 5 9 - 15 15
14.
ЛНЗ Черкассы
 13 3 3 7 12 - 20 12
15.
Ворскла
 14 3 3 8 15 - 28 12
16.
Минай
 14 2 6 6 13 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 13 10 3 0 31 - 9 33
2.
Динамо Киев
 14 9 2 3 34 - 18 29
3.
Кривбасс
 14 8 3 3 25 - 13 27
4.
Днепр-1
 14 7 5 2 18 - 12 26
5.
Рух Львов
 15 7 5 3 24 - 17 26
6.
Полесье
 13 6 3 4 17 - 11 21
7.
ЛНЗ Черкассы
 14 5 5 4 13 - 12 20
8.
Ворскла
 14 5 3 6 12 - 16 18
9.
Заря
 14 3 7 4 18 - 19 16
10.
Колос Ковалёвка
 13 3 5 5 10 - 14 14
11.
Александрия
 13 2 5 6 13 - 16 11
12.
Оболонь
 14 2 5 7 8 - 20 11
13.
Черноморец Од
 14 3 1 10 17 - 25 10
14.
Минай
 14 2 4 8 11 - 25 10
15.
Верес
 13 1 3 9 5 - 19 6
16.
Металлист-1925
 15 1 3 11 12 - 29 6
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 13 (7)
Динамо Киев Буяльский Виталий 10 (5)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 10 (2)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 9 (2)
Заря Герреро Эдуардо 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 11
Заря Джордан 3 7
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 9
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 9
Весь список
Лучшие коэффициенты
Кривбасс
Ничья
Полесье
5.40
Реклама, fon.bet
3.45
Реклама, pari.ru
4.90
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кривбасс - Полесье онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Кривбасс
Полесье
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный