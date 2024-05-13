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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Колос Ковалёвка
 
Прерван
ЛНЗ Черкассы
23
Фесюн
Кирилл
6
Бурда
Никита
5
Бондаренко
Валерий
15
Черноморец
Александр
9
Цуриков
Андрей
69
Ильин
Олег
10
Ореховский
Павел
7
Демченко
Александр
70
Топалов
Дмитрий
8
Vladyslav
Veleten
11
Рангел
94
Пеньков
Герман
34
Муравский
Назарий
5
Салиху
Хайдин
18
Каплиенко
Александр
95
Стасюк
Пётр
10
Бойко
Виталий
1
Тилль
Оливье
15
Яшари
Мухаррем
11
Пасич
Геннадий
20
Mollo
Bessala
22
Eynel
Soares
Колос Ковалёвка
ЛНЗ Черкассы

История личных встреч

Колос Ковалёвка
ЛНЗ Черкассы

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуриков Андрей 3 0.11
Милько Вадим 2 (1) 0.07
Лучкевич Валерий 2 0.07
Безбородько Денис 2 0.07
Vladyslav Veleten 2 0.07
Ореховский Павел 1 (1) 0.04
Ильин Олег 1 0.04
Бурда Никита 1 0.04
Салабай Антон 1 0.04
Рангел 1 0.04
Бондаренко Валерий 1 0.04
Паулаускас Гитис 1 0.04
Тотовицкий Андрей 0 0
Богданов Андрей 0 0
Золотов Николай 0 0
Черноморец Александр 0 0
ЛНЗ Черкассы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Наумец Владислав 4 0.15
Шестаков Сергей 3 0.11
Прядун Максим 3 0.11
Хобленко Алексей 2 0.07
Олейник Денис 2 0.07
Пасич Геннадий 2 0.07
Бойко Виталий 2 (1) 0.07
Норенков Денис 1 0.04
Ковалёв Максим 1 0.04
Eynel Soares 1 0.04
Рыбалка Сергей 1 (1) 0.04
Савин Антон 0 0
Стасюк Пётр 0 0
Ivan Tyshchenko 0 0
Муравский Назарий 0 0

Карточки

Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Богданов Андрей 7 0
Бурда Никита 7 0
Черноморец Александр 5 0
Золотов Николай 3 1
Безбородько Денис 4 0
Бондаренко Валерий 4 0
Демченко Александр 4 0
Рангел 3 0
Цуриков Андрей 3 0
Емец Владислав 3 0
Салабай Антон 3 0
Vladyslav Veleten 3 0
Мякушко Сергей 2 0
Лучкевич Валерий 2 0
Ореховский Павел 2 0
Ильин Олег 2 0
Попов Кирилл I 0 1
Милько Вадим 1 0
Болбат Сергей 1 0
Гончаренко Роман 1 0
Паулаускас Гитис 1 0
Catalin Cucos 1 0
ЛНЗ Черкассы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муравский Назарий 7 0
Бар Арад 5 1
Рыбалка Сергей 6 0
Пасич Геннадий 6 0
Норенков Денис 6 0
Бойко Виталий 5 0
Олейник Денис 4 0
Ковалёв Максим 3 0
Савин Антон 3 0
Насонов Александр 3 0
Пеньков Герман 3 0
Шестаков Сергей 3 0
Хобленко Алексей 3 0
Калюжный Иван 3 0
Яшари Мухаррем 2 0
Хамелюк Владислав 2 0
Кучеренко Евгений 2 0
Лопырёнок Максим 0 1
Тарасенко Олег 1 0
Тилль Оливье 1 0
Прядун Максим 1 0
Стасюк Пётр 1 0
Наумец Владислав 1 0
Нич Назарий 1 0
Салиху Хайдин 1 0
Eynel Soares 1 0
Sergiy Kopyl 1 0

Результаты матчей

Колос Ковалёвка
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
ЛНЗ Черкассы
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
2
Колос Ковалёвка
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
ЛНЗ Черкассы
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

11
17

Упущенные победы

8
7
Колос Ковалёвка
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
15% (4)
52% (14)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
44% (12)
22% (6)
ЛНЗ Черкассы
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (8)
48% (13)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
44% (12)
19% (5)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

8
6

Волевые победы

11
20

Упущенные победы

10
9

Голы по времени матча

Забито

8
13
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
22 Не забивали 20
0
0%
1
8%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
3
23%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
7
54%
76-90

Пропущено

11
12
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
3
27%
1
8%
1-15
3
27%
3
25%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
1
9%
6
50%
76-90

Забито

10
11
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
19 Не забивали 20
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
4
40%
5
45%
76-90

Пропущено

14
21
1 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
0
0%
1
5%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
4
29%
5
24%
46-60
4
29%
5
24%
61-75
5
36%
5
24%
76-90

Забито

18
24
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 9
14 Не забивали 13
1
6%
1
4%
1-15
3
17%
3
13%
16-30
3
17%
3
13%
31-45
3
17%
4
17%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
6
33%
12
50%
76-90

Пропущено

25
33
8 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 19
3
12%
2
6%
1-15
4
16%
3
9%
16-30
1
4%
6
18%
31-45
5
20%
5
15%
46-60
6
24%
6
18%
61-75
6
24%
11
33%
76-90

Результаты последних матчей

Колос Ковалёвка
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 5:0 Колос Ковалёвка - Александрия 0:0 Ворскла - Колос Ковалёвка 0:2
Полесье - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:1 Колос Ковалёвка - Днепр-1 0:2 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:2 Колос Ковалёвка - Рух Львов 0:1 Верес - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Рига 2:2 Динамо Батуми - Колос Ковалёвка 1:3 Колос Ковалёвка - Пахтакор 2:2 Вардар - Колос Ковалёвка 2:0 Ческе-Будеёвице - Колос Ковалёвка 1:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 0:0 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0
ЛНЗ Черкассы
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Оболонь - ЛНЗ Черкассы 1:0 ЛНЗ Черкассы - Шахтёр Донецк 0:3 Александрия - ЛНЗ Черкассы 1:2 ЛНЗ Черкассы - Верес 1:0
Динамо Киев - ЛНЗ Черкассы 1:1 Рух Львов - ЛНЗ Черкассы 1:0 ЛНЗ Черкассы - Минай 1:2 ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 1:1 Металлист-1925 - ЛНЗ Черкассы 1:1 Полесье - ЛНЗ Черкассы 0:1 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3 Черноморец Од - ЛНЗ Черкассы 1:3 Ворскла - ЛНЗ Черкассы 0:0 Заря - ЛНЗ Черкассы 1:2 ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1 ЛНЗ Черкассы - Оболонь 3:0 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0 ЛНЗ Черкассы - Александрия 0:0 Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Динамо Киев 2:4

Результаты матчей

Колос Ковалёвка
ЛНЗ Черкассы

Точный счет

0:0
4 раза 29%
2:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
9 раз 64%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

0:0
6 раз 22%
1:1
5 раз 19%
0:2
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
0:3
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%

Точное количество голов

0
15 раз 56%
1
6 раз 22%
2
6 раз 22%
0
12 раз 44%
1
8 раз 30%
2
4 раза 15%
3
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Колос Ковалёвка
ЛНЗ Черкассы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
9
0.5
Больше Меньше
8
5
3
11
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
7
7
3
10
1.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
15
0.5
Больше Меньше
15
12
6
21
1.5
7
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 28 22 4 2 62 - 21 70
2.
Динамо Киев
 28 20 3 5 67 - 26 63
3.
Кривбасс
 28 16 6 6 47 - 28 54
4.
Днепр-1
 28 13 9 6 37 - 26 48
5.
Полесье
 28 13 7 8 35 - 27 46
6.
Рух Львов
 28 11 13 4 41 - 29 46
7.
ЛНЗ Черкассы
 27 8 8 11 25 - 33 32
8.
Черноморец Од
 28 10 2 16 38 - 43 32
9.
Заря
 27 7 10 10 27 - 33 31
10.
Ворскла
 28 8 6 14 27 - 44 30
11.
Александрия
 28 7 9 12 25 - 36 30
12.
Колос Ковалёвка
 27 6 11 10 19 - 25 29
13.
Оболонь
 28 5 11 12 17 - 35 26
14.
Верес
 27 5 8 14 26 - 42 23
15.
Минай
 28 4 10 14 24 - 45 22
16.
Металлист-1925
 28 5 7 16 28 - 52 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 15 12 1 2 31 - 12 37
2.
Динамо Киев
 14 11 1 2 33 - 8 34
3.
Кривбасс
 14 8 3 3 22 - 15 27
4.
Черноморец Од
 14 7 1 6 21 - 18 22
5.
Днепр-1
 14 6 4 4 19 - 14 22
6.
Полесье
 14 6 4 4 17 - 16 22
7.
Рух Львов
 13 4 8 1 17 - 12 20
8.
Александрия
 15 5 4 6 12 - 20 19
9.
Верес
 14 4 5 5 21 - 23 17
10.
Металлист-1925
 13 4 4 5 16 - 23 16
11.
Заря
 13 4 3 6 9 - 14 15
12.
Колос Ковалёвка
 14 3 6 5 9 - 11 15
13.
Оболонь
 14 3 6 5 9 - 15 15
14.
ЛНЗ Черкассы
 13 3 3 7 12 - 20 12
15.
Ворскла
 14 3 3 8 15 - 28 12
16.
Минай
 14 2 6 6 13 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 13 10 3 0 31 - 9 33
2.
Динамо Киев
 14 9 2 3 34 - 18 29
3.
Кривбасс
 14 8 3 3 25 - 13 27
4.
Днепр-1
 14 7 5 2 18 - 12 26
5.
Рух Львов
 15 7 5 3 24 - 17 26
6.
Полесье
 14 7 3 4 18 - 11 24
7.
ЛНЗ Черкассы
 14 5 5 4 13 - 13 20
8.
Ворскла
 14 5 3 6 12 - 16 18
9.
Заря
 14 3 7 4 18 - 19 16
10.
Колос Ковалёвка
 13 3 5 5 10 - 14 14
11.
Александрия
 13 2 5 6 13 - 16 11
12.
Оболонь
 14 2 5 7 8 - 20 11
13.
Черноморец Од
 14 3 1 10 17 - 25 10
14.
Минай
 14 2 4 8 11 - 25 10
15.
Верес
 13 1 3 9 5 - 19 6
16.
Металлист-1925
 15 1 3 11 12 - 29 6
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 13 (7)
Динамо Киев Буяльский Виталий 10 (5)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 10 (2)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 9 (2)
Заря Герреро Эдуардо 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 11
Заря Джордан 3 7
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 9
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 24'
    Олег Ильин сделал результативную передачу.
  • 24'
    Г О О О О Л - Бондаренко Валерий бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкассы онлайн

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