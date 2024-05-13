Тур: 28. Стадион: Колос.
Прерван
Ход матча
24'
1:0
23
Фесюн
Кирилл
69
Ильин
Олег
11
Рангел
95
Стасюк
Пётр
22
Eynel
Soares
- Основной состав
-
23 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 РангелНападающий
- Запасные игроки
-
20 Мисак РоманВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
91 Artem Husol
-
Главный тренер: Oleksandr Pozdeiev
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Стасюк ПётрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Eynel SoaresНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Дулуб Олег
История личных встреч
Колос Ковалёвка
ЛНЗ Черкассы
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цуриков Андрей
|3
|0.11
|Милько Вадим
|2 (1)
|0.07
|Лучкевич Валерий
|2
|0.07
|Безбородько Денис
|2
|0.07
|Vladyslav Veleten
|2
|0.07
|Ореховский Павел
|1 (1)
|0.04
|Ильин Олег
|1
|0.04
|Бурда Никита
|1
|0.04
|Салабай Антон
|1
|0.04
|Рангел
|1
|0.04
|Бондаренко Валерий
|1
|0.04
|Паулаускас Гитис
|1
|0.04
|Тотовицкий Андрей
|0
|0
|Богданов Андрей
|0
|0
|Золотов Николай
|0
|0
|Черноморец Александр
|0
|0
ЛНЗ Черкассы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Наумец Владислав
|4
|0.15
|Шестаков Сергей
|3
|0.11
|Прядун Максим
|3
|0.11
|Хобленко Алексей
|2
|0.07
|Олейник Денис
|2
|0.07
|Пасич Геннадий
|2
|0.07
|Бойко Виталий
|2 (1)
|0.07
|Норенков Денис
|1
|0.04
|Ковалёв Максим
|1
|0.04
|Eynel Soares
|1
|0.04
|Рыбалка Сергей
|1 (1)
|0.04
|Савин Антон
|0
|0
|Стасюк Пётр
|0
|0
|Ivan Tyshchenko
|0
|0
|Муравский Назарий
|0
|0
Карточки
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Богданов Андрей
|7
|0
|Бурда Никита
|7
|0
|Черноморец Александр
|5
|0
|Золотов Николай
|3
|1
|Безбородько Денис
|4
|0
|Бондаренко Валерий
|4
|0
|Демченко Александр
|4
|0
|Рангел
|3
|0
|Цуриков Андрей
|3
|0
|Емец Владислав
|3
|0
|Салабай Антон
|3
|0
|Vladyslav Veleten
|3
|0
|Мякушко Сергей
|2
|0
|Лучкевич Валерий
|2
|0
|Ореховский Павел
|2
|0
|Ильин Олег
|2
|0
|Попов Кирилл I
|0
|1
|Милько Вадим
|1
|0
|Болбат Сергей
|1
|0
|Гончаренко Роман
|1
|0
|Паулаускас Гитис
|1
|0
|Catalin Cucos
|1
|0
ЛНЗ Черкассы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муравский Назарий
|7
|0
|Бар Арад
|5
|1
|Рыбалка Сергей
|6
|0
|Пасич Геннадий
|6
|0
|Норенков Денис
|6
|0
|Бойко Виталий
|5
|0
|Олейник Денис
|4
|0
|Ковалёв Максим
|3
|0
|Савин Антон
|3
|0
|Насонов Александр
|3
|0
|Пеньков Герман
|3
|0
|Шестаков Сергей
|3
|0
|Хобленко Алексей
|3
|0
|Калюжный Иван
|3
|0
|Яшари Мухаррем
|2
|0
|Хамелюк Владислав
|2
|0
|Кучеренко Евгений
|2
|0
|Лопырёнок Максим
|0
|1
|Тарасенко Олег
|1
|0
|Тилль Оливье
|1
|0
|Прядун Максим
|1
|0
|Стасюк Пётр
|1
|0
|Наумец Владислав
|1
|0
|Нич Назарий
|1
|0
|Салиху Хайдин
|1
|0
|Eynel Soares
|1
|0
|Sergiy Kopyl
|1
|0
Результаты матчей
Колос Ковалёвка
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
ЛНЗ Черкассы
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
2
2
Колос Ковалёвка
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
ЛНЗ Черкассы
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
11
17
Упущенные победы
8
7
Колос Ковалёвка
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
15% (4)
52% (14)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
44% (12)
22% (6)
ЛНЗ Черкассы
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (8)
48% (13)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
44% (12)
19% (5)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
8
6
Волевые победы
11
20
Упущенные победы
10
9
Голы по времени матча
Забито
8
13
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
22 Не забивали 20
0
0%
1
8%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
3
23%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
7
54%
76-90
Пропущено
11
12
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
3
27%
1
8%
1-15
3
27%
3
25%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
1
9%
6
50%
76-90
Забито
10
11
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
19 Не забивали 20
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
4
40%
5
45%
76-90
Пропущено
14
21
1 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
0
0%
1
5%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
4
29%
5
24%
46-60
4
29%
5
24%
61-75
5
36%
5
24%
76-90
Забито
18
24
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 9
14 Не забивали 13
1
6%
1
4%
1-15
3
17%
3
13%
16-30
3
17%
3
13%
31-45
3
17%
4
17%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
6
33%
12
50%
76-90
Пропущено
25
33
8 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 19
3
12%
2
6%
1-15
4
16%
3
9%
16-30
1
4%
6
18%
31-45
5
20%
5
15%
46-60
6
24%
6
18%
61-75
6
24%
11
33%
76-90
Результаты последних матчей
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 5:0 Колос Ковалёвка - Александрия 0:0 Ворскла - Колос Ковалёвка 0:2
Полесье - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:1 Колос Ковалёвка - Днепр-1 0:2 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:2 Колос Ковалёвка - Рух Львов 0:1 Верес - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Рига 2:2 Динамо Батуми - Колос Ковалёвка 1:3 Колос Ковалёвка - Пахтакор 2:2 Вардар - Колос Ковалёвка 2:0 Ческе-Будеёвице - Колос Ковалёвка 1:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 0:0 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0
ЛНЗ Черкассы
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Оболонь - ЛНЗ Черкассы 1:0 ЛНЗ Черкассы - Шахтёр Донецк 0:3 Александрия - ЛНЗ Черкассы 1:2 ЛНЗ Черкассы - Верес 1:0
Динамо Киев - ЛНЗ Черкассы 1:1 Рух Львов - ЛНЗ Черкассы 1:0 ЛНЗ Черкассы - Минай 1:2 ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 1:1 Металлист-1925 - ЛНЗ Черкассы 1:1 Полесье - ЛНЗ Черкассы 0:1 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3 Черноморец Од - ЛНЗ Черкассы 1:3 Ворскла - ЛНЗ Черкассы 0:0 Заря - ЛНЗ Черкассы 1:2 ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1 ЛНЗ Черкассы - Оболонь 3:0 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0 ЛНЗ Черкассы - Александрия 0:0 Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Динамо Киев 2:4
Результаты матчей
Колос Ковалёвка
ЛНЗ Черкассы
Точный счет
0:0
4 раза 29%
2:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
9 раз 64%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
0:0
6 раз 22%
1:1
5 раз 19%
0:2
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
0:3
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
Точное количество голов
0
15 раз 56%
1
6 раз 22%
2
6 раз 22%
0
12 раз 44%
1
8 раз 30%
2
4 раза 15%
3
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Колос Ковалёвка
ЛНЗ Черкассы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
59
Больше Меньше
85
311
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
77
310
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1215
Больше Меньше
1512
621
720
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|13 (7)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|10 (5)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|10 (2)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|9 (2)
|Заря
|Герреро Эдуардо
|9 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 11
|Заря
|Джордан
|3 7
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 9
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 9