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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Заря
1:1
Конец матча
Верес
0'
1:0
9' Гол
Яцык Александр
55' Желтая карточка
Вантух Роман
1:1
60' Гол
Шастал Дмитрий
90'+5
1
Сапутин
Александр
70
Кирюханцев
Игорь
2
Бутко
Богдан
55
Джордан
47
Вантух
Роман
21
Jakov
Basic
5
Яцык
Александр
9
Мишнёв
Дмитрий
7
Антюх
Денис
11
Ндур
Алиун
39
Герреро
Эдуардо
1
Ющишин
Вадим
71
Vasyl
Gakman
5
Курко
Василий
3
Вовченко
Семён
2
Смиян
Максим
10
Клёц
Дмитрий
29
Кучеров
Валерий
11
Дахновский
Виталий
20
Iago
Siqueira
77
Шарай
Владислав
89
Гайдучик
Николай
Заря
Верес

История личных встреч

Заря
Верес

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

500%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
1 победа 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
К
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.67
1.4

Среднее время на гол

54
64

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

0.6
0.33

Среднее время на гол

150
270

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герреро Эдуардо 9 0.32
Антюх Денис 4 (2) 0.14
Батагов Арсений 2 0.07
Кирюханцев Игорь 2 0.07
Яцык Александр 2 0.07
Горбач Игорь 2 0.07
Нагнойный Денис 1 0.04
Волошин Викентий 1 0.04
Джордан 1 0.04
Бугай Владислав 1 0.04
Русин Назарий 1 0.04
Алефиренко Даниил 1 0.04
Jakov Basic 1 0.04
Бутко Богдан 0 0
Чурко Вячеслав 0 0
Данченко Олег 0 0
Мишнёв Дмитрий 0 0
Ндур Алиун 0 0
Вантух Роман 0 0
Мичин Петар 0 0
Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Iago Siqueira 4 (1) 0.14
Дахновский Виталий 3 (1) 0.11
Мрвалевич Марко 3 (1) 0.11
Шастал Дмитрий 2 0.07
Шарай Станислав 2 0.07
Гайдучик Николай 2 0.07
Evgeny Shevchenko III 2 0.07
Шарай Владислав 2 0.07
Кучеров Валерий 1 (1) 0.04
Балан Денис 1 0.04
Близниченко Андрей 1 0.04
Шестаков Михаил 1 0.04
Вовченко Семён 1 0.04
Янаков Денис 1 (1) 0.04
Марусич Максим 0 0
Roman Kovalyuk 0 0
Сезар Жулио 0 0
Клёц Дмитрий 0 0
Denys Svityukha 0 0
Vasyl Gakman 0 0

Карточки

Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джордан 7 3
Герреро Эдуардо 5 0
Мишнёв Дмитрий 4 0
Вантух Роман 4 0
Снурницын Игорь 4 0
Батагов Арсений 4 0
Азиангбе Коджо 4 0
Яцык Александр 2 1
Антюх Денис 3 0
Гулько Илья 1 1
Сапутин Александр 1 1
Бутко Богдан 2 0
Чурко Вячеслав 2 0
Кирюханцев Игорь 2 0
Нагнойный Денис 2 0
Волошин Викентий 2 0
Горбач Игорь 2 0
Jakov Basic 2 0
Ненад Лалатович 0 1
Венделл Боргес 1 0
Бугай Владислав 1 0
Ндур Алиун 1 0
Дришлюк Кирилл 1 0
Леовижилду 1 0
Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кухарук Андрей 7 1
Iago Siqueira 8 0
Шарай Владислав 6 1
Балан Денис 5 1
Сезар Жулио 5 0
Evgeny Shevchenko III 5 0
Вовченко Семён 5 0
Кучеров Валерий 4 0
Шестаков Михаил 4 0
Vasyl Gakman 4 0
Кучеренко Александр 3 0
Курко Василий 3 0
Марусич Максим 1 1
Банада Евгений 2 0
Близниченко Андрей 2 0
Шарай Станислав 2 0
Дахновский Виталий 2 0
Гайдучик Николай 2 0
Когут Богдан 1 0
Паст Евгений 1 0
Шастал Дмитрий 1 0
Морозко Евгений 1 0
Мрвалевич Марко 1 0
Смиян Максим 1 0

Результаты матчей

Заря
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Верес
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
5
Заря
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Верес
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

8
11

Упущенные победы

15
18
Заря
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
61% (17)
25% (7)
Верес
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
39% (11)
46% (13)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

9
11

Упущенные победы

19
23

Голы по времени матча

Забито

10
6
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
20 Не забивали 22
3
30%
1
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
17%
76-90

Пропущено

15
20
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
2
13%
4
20%
1-15
4
27%
2
10%
16-30
1
7%
1
5%
31-45
2
13%
4
20%
46-60
2
13%
4
20%
61-75
4
27%
5
25%
76-90

Забито

18
23
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 4
17 Не забивали 17
2
11%
3
13%
1-15
4
22%
4
17%
16-30
3
17%
4
17%
31-45
3
17%
1
4%
46-60
3
17%
4
17%
61-75
3
17%
7
30%
76-90

Пропущено

19
21
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
2
11%
5
24%
1-15
6
32%
2
10%
16-30
2
11%
5
24%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
3
16%
2
10%
61-75
4
21%
5
24%
76-90

Забито

28
29
15 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 6
9 Не забивали 11
5
18%
4
14%
1-15
5
18%
4
14%
16-30
5
18%
7
24%
31-45
3
11%
2
7%
46-60
5
18%
4
14%
61-75
5
18%
8
28%
76-90

Пропущено

34
41
17 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 19
19 Не пропускали 23
4
12%
9
22%
1-15
10
29%
29%
4
10%
16-30
3
9%
6
15%
31-45
4
12%
6
15%
46-60
5
15%
6
15%
61-75
8
24%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Заря
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Полесье - Заря 1:1 Заря - Оболонь 0:0 Шахтёр Донецк - Заря 2:1
Заря - Шахтёр Донецк 1:3 Заря - Черноморец Од 1:0 Днепр-1 - Заря 2:2 Заря - Динамо Киев 0:3 Заря - Металлист-1925 2:1 Оболонь - Заря 1:2 Динамо Киев - Заря 2:0 Заря - Минай 2:0 Александрия - Заря 0:0 Заря - Ворскла 1:0 Заря - ФК Валмиера 2:1 Динамо Батуми - Заря 2:2 Заря - Пюник 4:0 Заря - Динамо Тбилиси 1:0 Заря - Арка Гдыня 2:1 Ягеллония Белосток - Заря 2:2
Верес
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Верес - Минай 3:1 Динамо Киев - Верес 3:0 Рух Львов - Верес 3:1 Верес - Днепр-1 1:1
ЛНЗ Черкассы - Верес 1:0 Верес - Оболонь 3:0 Верес - Кривбасс 0:2 Рот-Вайсс Эссен - Верес 3:1 Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Динамо Киев 1:1 Ворскла - Верес 2:1 Верес - Колос Ковалёвка 0:2 Верес - Ауда 2:0 Верес - Лиепая 1:0 Сигма Оломоуц Б - Верес 2:2 Верес - Люнгбю 0:0 Яблонец - Верес 2:2 Верес - Злате Моравце 0:0 Верес - Брера Струмица 3:2 Шахтёр Донецк - Верес 2:0

Результаты матчей

Заря
Верес

Точный счет

0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:2
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%
0
8 раз 57%
1
6 раз 43%

Точный счет

0:0
5 раз 18%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
0:0
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 43%
0
9 раз 32%
2
6 раз 21%
4
1 раз 4%
0
12 раз 43%
1
10 раз 36%
3
3 раза 11%
2
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Заря
Верес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
10
4
2
12
1.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
6
8
5
9
1.5
1
13
2.5
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
9
0.5
Больше Меньше
16
12
7
21
1.5
6
22
1
27
2.5
4
24
1
27
3.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 28 22 4 2 62 - 21 70
2.
Динамо Киев
 28 20 3 5 67 - 26 63
3.
Кривбасс
 28 16 6 6 47 - 28 54
4.
Днепр-1
 28 13 9 6 37 - 26 48
5.
Полесье
 28 13 7 8 35 - 27 46
6.
Рух Львов
 28 11 13 4 41 - 29 46
7.
ЛНЗ Черкассы
 28 9 8 11 28 - 33 35
8.
Черноморец Од
 28 10 2 16 38 - 43 32
9.
Заря
 28 7 11 10 28 - 34 32
10.
Ворскла
 28 8 6 14 27 - 44 30
11.
Александрия
 28 7 9 12 25 - 36 30
12.
Колос Ковалёвка
 28 6 11 11 19 - 28 29
13.
Оболонь
 28 5 11 12 17 - 35 26
14.
Верес
 28 5 9 14 27 - 43 24
15.
Минай
 28 4 10 14 24 - 45 22
16.
Металлист-1925
 28 5 7 16 28 - 52 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 15 12 1 2 31 - 12 37
2.
Динамо Киев
 14 11 1 2 33 - 8 34
3.
Кривбасс
 14 8 3 3 22 - 15 27
4.
Черноморец Од
 14 7 1 6 21 - 18 22
5.
Днепр-1
 14 6 4 4 19 - 14 22
6.
Полесье
 14 6 4 4 17 - 16 22
7.
Рух Львов
 13 4 8 1 17 - 12 20
8.
Александрия
 15 5 4 6 12 - 20 19
9.
Верес
 14 4 5 5 21 - 23 17
10.
Металлист-1925
 13 4 4 5 16 - 23 16
11.
Заря
 14 4 4 6 10 - 15 16
12.
Оболонь
 14 3 6 5 9 - 15 15
13.
Колос Ковалёвка
 15 3 6 6 9 - 14 15
14.
ЛНЗ Черкассы
 13 3 3 7 12 - 20 12
15.
Ворскла
 14 3 3 8 15 - 28 12
16.
Минай
 14 2 6 6 13 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 13 10 3 0 31 - 9 33
2.
Динамо Киев
 14 9 2 3 34 - 18 29
3.
Кривбасс
 14 8 3 3 25 - 13 27
4.
Днепр-1
 14 7 5 2 18 - 12 26
5.
Рух Львов
 15 7 5 3 24 - 17 26
6.
Полесье
 14 7 3 4 18 - 11 24
7.
ЛНЗ Черкассы
 15 6 5 4 16 - 13 23
8.
Ворскла
 14 5 3 6 12 - 16 18
9.
Заря
 14 3 7 4 18 - 19 16
10.
Колос Ковалёвка
 13 3 5 5 10 - 14 14
11.
Александрия
 13 2 5 6 13 - 16 11
12.
Оболонь
 14 2 5 7 8 - 20 11
13.
Черноморец Од
 14 3 1 10 17 - 25 10
14.
Минай
 14 2 4 8 11 - 25 10
15.
Верес
 14 1 4 9 6 - 20 7
16.
Металлист-1925
 15 1 3 11 12 - 29 6
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 13 (7)
Динамо Киев Буяльский Виталий 10 (5)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 10 (2)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 9 (2)
Заря Герреро Эдуардо 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 11
Заря Джордан 3 7
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 9
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 9'
    Алиоуне Ндур сделал результативную передачу.
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