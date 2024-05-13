Тур: 28. Стадион: Левый Берег.
Ход матча
9'
1:0
55'
60'
55
Джордан
47
Вантух
Роман
21
Jakov
Basic
11
Ндур
Алиун
71
Vasyl
Gakman
10
Клёц
Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 ДжорданЗащитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
-
21 Jakov BasicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ндур АлиунНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 ЛеовижилдуПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Мичин ПетарПолузащитник
-
17 Горбач ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Maksym Nabyt
-
-
32 Artem Slesar
-
Главный тренер: Коваль Юрий
- Основной состав
- Вратарь
-
71 Vasyl GakmanЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
47 Когут БогданВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Олег Шендрук
История личных встреч
Заря
Верес
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
500%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
1 победа 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.67
1.4
Среднее время на гол
54
64
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
0.6
0.33
Среднее время на гол
150
270
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герреро Эдуардо
|9
|0.32
|Антюх Денис
|4 (2)
|0.14
|Батагов Арсений
|2
|0.07
|Кирюханцев Игорь
|2
|0.07
|Яцык Александр
|2
|0.07
|Горбач Игорь
|2
|0.07
|Нагнойный Денис
|1
|0.04
|Волошин Викентий
|1
|0.04
|Джордан
|1
|0.04
|Бугай Владислав
|1
|0.04
|Русин Назарий
|1
|0.04
|Алефиренко Даниил
|1
|0.04
|Jakov Basic
|1
|0.04
|Бутко Богдан
|0
|0
|Чурко Вячеслав
|0
|0
|Данченко Олег
|0
|0
|Мишнёв Дмитрий
|0
|0
|Ндур Алиун
|0
|0
|Вантух Роман
|0
|0
|Мичин Петар
|0
|0
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Iago Siqueira
|4 (1)
|0.14
|Дахновский Виталий
|3 (1)
|0.11
|Мрвалевич Марко
|3 (1)
|0.11
|Шастал Дмитрий
|2
|0.07
|Шарай Станислав
|2
|0.07
|Гайдучик Николай
|2
|0.07
|Evgeny Shevchenko III
|2
|0.07
|Шарай Владислав
|2
|0.07
|Кучеров Валерий
|1 (1)
|0.04
|Балан Денис
|1
|0.04
|Близниченко Андрей
|1
|0.04
|Шестаков Михаил
|1
|0.04
|Вовченко Семён
|1
|0.04
|Янаков Денис
|1 (1)
|0.04
|Марусич Максим
|0
|0
|Roman Kovalyuk
|0
|0
|Сезар Жулио
|0
|0
|Клёц Дмитрий
|0
|0
|Denys Svityukha
|0
|0
|Vasyl Gakman
|0
|0
Карточки
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джордан
|7
|3
|Герреро Эдуардо
|5
|0
|Мишнёв Дмитрий
|4
|0
|Вантух Роман
|4
|0
|Снурницын Игорь
|4
|0
|Батагов Арсений
|4
|0
|Азиангбе Коджо
|4
|0
|Яцык Александр
|2
|1
|Антюх Денис
|3
|0
|Гулько Илья
|1
|1
|Сапутин Александр
|1
|1
|Бутко Богдан
|2
|0
|Чурко Вячеслав
|2
|0
|Кирюханцев Игорь
|2
|0
|Нагнойный Денис
|2
|0
|Волошин Викентий
|2
|0
|Горбач Игорь
|2
|0
|Jakov Basic
|2
|0
|Ненад Лалатович
|0
|1
|Венделл Боргес
|1
|0
|Бугай Владислав
|1
|0
|Ндур Алиун
|1
|0
|Дришлюк Кирилл
|1
|0
|Леовижилду
|1
|0
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кухарук Андрей
|7
|1
|Iago Siqueira
|8
|0
|Шарай Владислав
|6
|1
|Балан Денис
|5
|1
|Сезар Жулио
|5
|0
|Evgeny Shevchenko III
|5
|0
|Вовченко Семён
|5
|0
|Кучеров Валерий
|4
|0
|Шестаков Михаил
|4
|0
|Vasyl Gakman
|4
|0
|Кучеренко Александр
|3
|0
|Курко Василий
|3
|0
|Марусич Максим
|1
|1
|Банада Евгений
|2
|0
|Близниченко Андрей
|2
|0
|Шарай Станислав
|2
|0
|Дахновский Виталий
|2
|0
|Гайдучик Николай
|2
|0
|Когут Богдан
|1
|0
|Паст Евгений
|1
|0
|Шастал Дмитрий
|1
|0
|Морозко Евгений
|1
|0
|Мрвалевич Марко
|1
|0
|Смиян Максим
|1
|0
Результаты матчей
Заря
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Верес
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
5
Заря
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Верес
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
8
11
Упущенные победы
15
18
Заря
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
61% (17)
25% (7)
Верес
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
39% (11)
46% (13)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
9
11
Упущенные победы
19
23
Голы по времени матча
Забито
10
6
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
20 Не забивали 22
3
30%
1
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
17%
76-90
Пропущено
15
20
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
2
13%
4
20%
1-15
4
27%
2
10%
16-30
1
7%
1
5%
31-45
2
13%
4
20%
46-60
2
13%
4
20%
61-75
4
27%
5
25%
76-90
Забито
18
23
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 4
17 Не забивали 17
2
11%
3
13%
1-15
4
22%
4
17%
16-30
3
17%
4
17%
31-45
3
17%
1
4%
46-60
3
17%
4
17%
61-75
3
17%
7
30%
76-90
Пропущено
19
21
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
2
11%
5
24%
1-15
6
32%
2
10%
16-30
2
11%
5
24%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
3
16%
2
10%
61-75
4
21%
5
24%
76-90
Забито
28
29
15 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 6
9 Не забивали 11
5
18%
4
14%
1-15
5
18%
4
14%
16-30
5
18%
7
24%
31-45
3
11%
2
7%
46-60
5
18%
4
14%
61-75
5
18%
8
28%
76-90
Пропущено
34
41
17 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 19
19 Не пропускали 23
4
12%
9
22%
1-15
10
29%
29%
4
10%
16-30
3
9%
6
15%
31-45
4
12%
6
15%
46-60
5
15%
6
15%
61-75
8
24%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Заря
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Полесье - Заря 1:1 Заря - Оболонь 0:0 Шахтёр Донецк - Заря 2:1
Заря - Шахтёр Донецк 1:3 Заря - Черноморец Од 1:0 Днепр-1 - Заря 2:2 Заря - Динамо Киев 0:3 Заря - Металлист-1925 2:1 Оболонь - Заря 1:2 Динамо Киев - Заря 2:0 Заря - Минай 2:0 Александрия - Заря 0:0 Заря - Ворскла 1:0 Заря - ФК Валмиера 2:1 Динамо Батуми - Заря 2:2 Заря - Пюник 4:0 Заря - Динамо Тбилиси 1:0 Заря - Арка Гдыня 2:1 Ягеллония Белосток - Заря 2:2
Верес
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Верес - Минай 3:1 Динамо Киев - Верес 3:0 Рух Львов - Верес 3:1 Верес - Днепр-1 1:1
ЛНЗ Черкассы - Верес 1:0 Верес - Оболонь 3:0 Верес - Кривбасс 0:2 Рот-Вайсс Эссен - Верес 3:1 Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Динамо Киев 1:1 Ворскла - Верес 2:1 Верес - Колос Ковалёвка 0:2 Верес - Ауда 2:0 Верес - Лиепая 1:0 Сигма Оломоуц Б - Верес 2:2 Верес - Люнгбю 0:0 Яблонец - Верес 2:2 Верес - Злате Моравце 0:0 Верес - Брера Струмица 3:2 Шахтёр Донецк - Верес 2:0
Результаты матчей
Заря
Верес
Точный счет
0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:2
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%
0
8 раз 57%
1
6 раз 43%
Точный счет
0:0
5 раз 18%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
0:0
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 43%
0
9 раз 32%
2
6 раз 21%
4
1 раз 4%
0
12 раз 43%
1
10 раз 36%
3
3 раза 11%
2
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Заря
Верес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
104
212
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
68
59
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
199
Больше Меньше
1612
721
622
127
424
127
127
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|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|13 (7)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|10 (5)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|10 (2)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|9 (2)
|Заря
|Герреро Эдуардо
|9 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 11
|Заря
|Джордан
|3 7
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 9
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 9