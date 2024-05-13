  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Кубок 2023-2024
Зенит
 
Позже
ЦСКА Москва
Прогнозы 62
Зенит 72.6% (45)
X 11.3% (7)
ЦСКА Москва 16.1% (10)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
ЦСКА Москва
4.00
3.60
Реклама, betcity.ru
4.30
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Зенит
ЦСКА Москва

27 матчей

85.2%
14.8%
23 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40.7%
48.1%
11.2%
11 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

74.1%
25.9%
7.105427357601E-15%
20 побед 7 ничьих 0 побед

17 матчей

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 6 побед

44 матча

52.3%
25%
22.7%
23 победы 11 ничьих 10 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
11 побед 22 ничьи 11 побед

Второй тайм

45.5%
40.9%
13.6%
20 побед 18 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
0:1
К
1:1
ПЛ
1:1
С
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
КPП
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:4
ТМК
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
С
0:1
К
1:4
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ОС
2:0
ПЛ
2:0
С
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
К
0:2
ПЛ
0:3
С
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

29
32

Голов в среднем за матч

1.32
1.45

Среднее время на гол

68
61

Всего голов

19
21

Голов в среднем за матч

0.86
0.95

Среднее время на гол

104
94

Всего голов

48
53

Голов в среднем за матч

1.09
1.2

Тотал матчей

2.5
39
Больше 89%
Меньше 11%
5
32
Больше 73%
Меньше 27%
12
17
Больше 39%
Меньше 61%
27
10
Больше 23%
Меньше 77%
34
3
Больше 7%
Меньше 93%
41

Среднее время на гол

82
74

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сергеев Иван II 5 0.45
Кассьерра Матео 3 0.27
Педро дос Сантос 2 0.18
Ерохин Александр 1 0.09
Клаудиньо Родригес 1 0.09
Мантуан Густаво 1 0.09
Кейрос Ду 1 0.09
Вендел Жералдо 0 0
Сутормин Алексей 0 0
Эракович Страхинья 0 0
Артур 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 4 (2) 0.36
Заболотный Антон 3 0.27
Гаич Милан II 2 0.18
Файзуллаев Аббосбек 1 0.09
Давила Виктор 1 0.09
Зайнутдинов Бактиёр 1 0.09
Обляков Иван 1 0.09
Агапов Илья 1 0.09
Мусаев Тамерлан 1 0.09
Арбузов Ярослав 1 0.09
Кисляк Матвей 1 0.09
Ермаков Никита 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вендел Жералдо 2 0
Кейрос Ду 2 0
Родригао де Соуза 1 0
Фернандес Марио 1 0
Барриос Вильмар 1 0
Дуглас Сантос 1 0
Круговой Данил 1 0
Алип Нуралы 1 0
Сергеев Иван II 1 0
Ренан Роберт 1 0
Педро дос Сантос 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мойзес Моура 1 1
Келлвен Дуглас 2 0
Лукин Матвей 2 0
Набабкин Кирилл 1 0
Давила Виктор 1 0
Гаич Милан II 1 0
Виллиан Роша 1 0
Кисляк Матвей 1 0
Мендес Виктор 1 0

Результаты матчей

Зенит
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
ЦСКА Москва
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Зенит
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
ЦСКА Москва
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

7
9
Зенит
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
ЦСКА Москва
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

7
12

Голы по времени матча

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
14%
2
22%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
1
14%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
22%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
4
44%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
1
14%
2
22%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
43%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

14
18
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
1
7%
2
11%
1-15
3
21%
2
11%
16-30
3
21%
7
39%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
2
14%
2
11%
61-75
3
21%
4
22%
76-90

Пропущено

8
6
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
38%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Зенит - ЦСКА Москва 0:1 Факел - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Зенит 1:0
Зенит - Рубин 0:2 Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Спартак Москва 0:0 Краснодар - Зенит 1:2 Зенит - Балтика 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1 Црвена Звезда - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 2:0 Урал - Зенит 1:4 Зенит - Спартак Москва 0:0 Зенит - Сантос 4:1 Зенит - Аль-Райян 2:4 Зенит - Шанхай Шеньхуа 6:0 Зенит - Ноа Ереван 0:0 Зенит - Аль-Духаиль 2:0
ЦСКА Москва
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Зенит - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - ЦСКА Москва 3:1
ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Бунёдкор 2:1 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0

Результаты матчей

Зенит
ЦСКА Москва

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
6
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Зенит
ЦСКА Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
2
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
4
1.5
1
4
1
5
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
2
5
6
1.5
4
7
1
10
2.5
2
9
1/4 финала - Путь РПЛ
10 Балтика
9 Локомотив Москва
1 Ростов
3 ЦСКА Москва
2 Оренбург
3 Спартак Москва
1 Динамо Москва
2 Зенит
1/2 финала - Путь РПЛ
0 Балтика
3 ЦСКА Москва
1 Спартак Москва
2 Зенит
Финал - Путь РПЛ
1 ЦСКА Москва
1 Зенит

Топ бомбардиров
Спартак Москва Соболев Александр 5 (2)
Зенит Сергеев Иван II 5
Пари НН Сулейманов Тимур 5
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 4 (1)
Балтика Барков Дмитрий 4
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Карраскаль Хорхе 1 4
Оренбург Сиваков Михаил 2 1
Локомотив Москва Морозов Евгений 4
Урал Филипенко Егор 1 2
Оренбург Полуяхтов Владимир 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 мая 2024, осталось 2 дня 13 часов 29 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 33 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 62
    Зенит 72.6% (45)
    X 11.3% (7)
    ЦСКА Москва 16.1% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    ЦСКА Москва
    4.00
    3.60
    Реклама, betcity.ru
    4.30
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Зенит - ЦСКА Москва онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Зенит - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Зенит
    72.6% (45)
    Ничья
    11.3% (7)
    ЦСКА Москва
    16.1% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.71% (33)
    Меньше
    35.29% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    76.47% (39)
    Нет
    23.53% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Зенит
    35.5% (22)
    2:0 Зенит
    12.9% (8)
    1:1 Ничья
    9.7% (6)
    1:2 ЦСКА Москва
    6.5% (4)
    1:0 Зенит
    6.5% (4)
    3:1 Зенит
    4.8% (3)
    1:3 ЦСКА Москва
    3.2% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Зенит
    ЦСКА Москва
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный