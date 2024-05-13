Позже
История личных встреч
Зенит
ЦСКА Москва
27 матчей
85.2%
14.8%
23 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40.7%
48.1%
11.2%
11 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
74.1%
25.9%
7.105427357601E-15%
20 побед 7 ничьих 0 побед
17 матчей
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 6 побед
44 матча
52.3%
25%
22.7%
23 победы 11 ничьих 10 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
11 побед 22 ничьи 11 побед
Второй тайм
45.5%
40.9%
13.6%
20 побед 18 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
32
Голов в среднем за матч
1.32
1.45
Среднее время на гол
68
61
Всего голов
19
21
Голов в среднем за матч
0.86
0.95
Среднее время на гол
104
94
Всего голов
48
53
Голов в среднем за матч
1.09
1.2
Тотал матчей
2.5
39
Больше 89%
Меньше 11%
5
32
Больше 73%
Меньше 27%
12
17
Больше 39%
Меньше 61%
27
10
Больше 23%
Меньше 77%
34
3
Больше 7%
Меньше 93%
41
Среднее время на гол
82
74
Бомбардиры внутри турнира
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сергеев Иван II
|5
|0.45
|Кассьерра Матео
|3
|0.27
|Педро дос Сантос
|2
|0.18
|Ерохин Александр
|1
|0.09
|Клаудиньо Родригес
|1
|0.09
|Мантуан Густаво
|1
|0.09
|Кейрос Ду
|1
|0.09
|Вендел Жералдо
|0
|0
|Сутормин Алексей
|0
|0
|Эракович Страхинья
|0
|0
|Артур
|0
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чалов Фёдор
|4 (2)
|0.36
|Заболотный Антон
|3
|0.27
|Гаич Милан II
|2
|0.18
|Файзуллаев Аббосбек
|1
|0.09
|Давила Виктор
|1
|0.09
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0.09
|Обляков Иван
|1
|0.09
|Агапов Илья
|1
|0.09
|Мусаев Тамерлан
|1
|0.09
|Арбузов Ярослав
|1
|0.09
|Кисляк Матвей
|1
|0.09
|Ермаков Никита
|0
|0
Карточки
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вендел Жералдо
|2
|0
|Кейрос Ду
|2
|0
|Родригао де Соуза
|1
|0
|Фернандес Марио
|1
|0
|Барриос Вильмар
|1
|0
|Дуглас Сантос
|1
|0
|Круговой Данил
|1
|0
|Алип Нуралы
|1
|0
|Сергеев Иван II
|1
|0
|Ренан Роберт
|1
|0
|Педро дос Сантос
|1
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мойзес Моура
|1
|1
|Келлвен Дуглас
|2
|0
|Лукин Матвей
|2
|0
|Набабкин Кирилл
|1
|0
|Давила Виктор
|1
|0
|Гаич Милан II
|1
|0
|Виллиан Роша
|1
|0
|Кисляк Матвей
|1
|0
|Мендес Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Зенит
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
ЦСКА Москва
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
3
Зенит
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
ЦСКА Москва
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
7
9
Зенит
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
ЦСКА Москва
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
7
12
Голы по времени матча
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
14%
2
22%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
1
14%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
22%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
4
44%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Пропущено
7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
43%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
14
18
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
1
7%
2
11%
1-15
3
21%
2
11%
16-30
3
21%
7
39%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
2
14%
2
11%
61-75
3
21%
4
22%
76-90
Пропущено
8
6
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
38%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Зенит - ЦСКА Москва 0:1 Факел - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Зенит 1:0
Зенит - Рубин 0:2 Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Спартак Москва 0:0 Краснодар - Зенит 1:2 Зенит - Балтика 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1 Црвена Звезда - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 2:0 Урал - Зенит 1:4 Зенит - Спартак Москва 0:0 Зенит - Сантос 4:1 Зенит - Аль-Райян 2:4 Зенит - Шанхай Шеньхуа 6:0 Зенит - Ноа Ереван 0:0 Зенит - Аль-Духаиль 2:0
ЦСКА Москва
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Зенит - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - ЦСКА Москва 3:1
ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Бунёдкор 2:1 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0
Результаты матчей
Зенит
ЦСКА Москва
Точный счет
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
6
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Зенит
ЦСКА Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
32
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
24
14
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
92
56
47
110
29
1/4 финала - Путь РПЛ
1/2 финала - Путь РПЛ
|Спартак Москва
|Соболев Александр
|5 (2)
|Зенит
|Сергеев Иван II
|5
|Пари НН
|Сулейманов Тимур
|5
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|4 (1)
|Балтика
|Барков Дмитрий
|4
|Динамо Москва
|Карраскаль Хорхе
|1 4
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|2 1
|Локомотив Москва
|Морозов Евгений
|4
|Урал
|Филипенко Егор
|1 2
|Оренбург
|Полуяхтов Владимир
|1 2
Прогнозы на матч Зенит - ЦСКА Москва
Исход игры
Зенит
72.6% (45)
Ничья
11.3% (7)
ЦСКА Москва
16.1% (10)
Тотал 2.5
Больше
64.71% (33)
Меньше
35.29% (18)
Обе команды забьют
Да
76.47% (39)
Нет
23.53% (12)
Популярный счёт
2:1 Зенит
35.5% (22)
2:0 Зенит
12.9% (8)
1:1 Ничья
9.7% (6)
1:2 ЦСКА Москва
6.5% (4)
1:0 Зенит
6.5% (4)
3:1 Зенит
4.8% (3)
1:3 ЦСКА Москва
3.2% (2)
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