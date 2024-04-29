Позже
История личных встреч
Динамо Москва
Спартак Москва
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
35.7%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед
23 матча
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед
Первый тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 14 побед
37 матчей
27%
27%
46%
10 побед 10 ничьих 17 побед
Первый тайм
37.8%
32.4%
29.8%
14 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
29.7%
32.4%
37.9%
11 побед 12 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
27
Голов в среднем за матч
1.22
1.42
Среднее время на гол
73
63
Всего голов
25
33
Голов в среднем за матч
1.32
1.83
Среднее время на гол
68
49
Всего голов
47
60
Голов в среднем за матч
1.27
1.62
Тотал матчей
2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
30
Больше 81%
Меньше 19%
7
19
Больше 51%
Меньше 49%
18
11
Больше 30%
Меньше 70%
26
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
70
55
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смолов Фёдор
|3
|0.3
|Грулёв Вячеслав
|3
|0.3
|Фомин Даниил
|2 (1)
|0.2
|Тюкавин Константин
|2
|0.2
|Гладышев Ярослав
|1
|0.1
|Карраскаль Хорхе
|1
|0.1
|Нгамалё Николя
|1
|0.1
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0.1
|Макаров Денис
|1
|0.1
|Захарян Арсен
|1
|0.1
|Бителло
|1
|0.1
|Лесовой Даниил
|0
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соболев Александр
|4 (1)
|0.4
|Промес Квинси
|2
|0.2
|Зиньковский Антон
|2
|0.2
|Бабич Срджан
|2
|0.2
|Классен Леон
|2
|0.2
|Пруцев Данил
|1
|0.1
|Игнатов Михаил Александрович
|1
|0.1
|Зобнин Роман
|1
|0.1
|Бонгонда Тео
|1
|0.1
|Мартинс Кристофер
|1
|0.1
|Умяров Наиль
|1
|0.1
|Угальде Манфред
|1
|0.1
|Мелёшин Павел
|1
|0.1
|Медина Хесус
|0
|0
|Хлусевич Даниил
|0
|0
|Чернов Никита
|0
|0
|Денисов Даниил
|0
|0
Карточки
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карраскаль Хорхе
|3
|1
|Паршивлюк Сергей
|3
|0
|Лаксальт Диего
|3
|0
|Фомин Даниил
|2
|0
|Бальбуэна Фабиан
|2
|0
|Нгамалё Николя
|2
|0
|Шунин Антон
|1
|0
|Лесовой Даниил
|1
|0
|Фернандес Роберто
|1
|0
|Бессмертный Станислав
|1
|0
|Гагнидзе Лука
|1
|0
|Маричаль Николас
|1
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рябчук Олег
|2
|1
|Соболев Александр
|3
|0
|Классен Леон
|3
|0
|Пруцев Данил
|2
|0
|Угальде Манфред
|2
|0
|Чернов Никита
|1
|0
|Джикия Георгий
|1
|0
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|Бабич Срджан
|1
|0
|Медина Хесус
|1
|0
|Маслов Павел
|1
|0
|Игнатов Михаил Александрович
|1
|0
|Умяров Наиль
|1
|0
|Дуарте Алексис
|1
|0
|Денисов Даниил
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Москва
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Спартак Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
0
0
Динамо Москва
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Спартак Москва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
6
12
Динамо Москва
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Спартак Москва
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
6
12
Голы по времени матча
Забито
10
5
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
40%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
3
30%
2
40%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Забито
9
15
4 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
3
33%
6
40%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
44%
2
13%
61-75
1
11%
2
13%
76-90
Пропущено
11
9
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
4
36%
1
11%
1-15
3
27%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
3
27%
3
33%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Забито
19
20
9 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
3
16%
6
30%
1-15
2
11%
4
20%
16-30
4
21%
3
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
6
32%
3
15%
61-75
4
21%
4
20%
76-90
Пропущено
15
14
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
5
33%
2
14%
1-15
3
20%
1
7%
16-30
1
7%
2
14%
31-45
1
7%
4
29%
46-60
3
20%
3
21%
61-75
2
13%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Динамо Москва - Зенит 1:0 Оренбург - Динамо Москва 1:2 Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Динамо Москва 2:4
Урал - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:4 Зенит - Динамо Москва 2:0 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 0:3 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Санкт-Пёльтен - Динамо Москва 1:3 Динамо Москва - Елимай Семей 2:1 Динамо Москва - Оренбург 4:1 Динамо Москва - Канвон 2:2 Динамо Москва - Канвон 2 2:2
Спартак Москва
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 Ростов - Спартак Москва 1:5 Зенит - Спартак Москва 0:0
Сочи - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Урал 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1 Спартак Москва - Факел 0:2 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Астана 4:0 Спартак Москва - Абдыш-Ата 4:0 Спартак Москва - Кайрат 6:0 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Спартак Москва 0:5 Спартак Москва - Ростов 0:3 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Ахмат - Спартак Москва 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0
Результаты матчей
Динамо Москва
Спартак Москва
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:4
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:4
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Динамо Москва
Спартак Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
22
32
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
23
24
23
15
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
73
55
64
37
46
28
28
|Зенит
|Сергеев Иван II
|5
|Пари НН
|Сулейманов Тимур
|5
|Спартак Москва
|Соболев Александр
|4 (2)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|4 (1)
|Балтика
|Барков Дмитрий
|4
|Динамо Москва
|Карраскаль Хорхе
|1 3
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|2 1
|Локомотив Москва
|Морозов Евгений
|4
|Урал
|Филипенко Егор
|1 2
|Оренбург
|Полуяхтов Владимир
|1 2
Прогнозы на матч Динамо Москва - Спартак Москва
Исход игры
Динамо Москва
46.7% (28)
Ничья
20% (12)
Спартак Москва
33.3% (20)
Тотал 2.5
Больше
76.36% (42)
Меньше
23.64% (13)
Обе команды забьют
Да
94.55% (52)
Нет
5.45% (3)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
38.3% (23)
1:2 Спартак Москва
23.3% (14)
1:1 Ничья
16.7% (10)
1:0 Динамо Москва
5% (3)
2:2 Ничья
3.3% (2)
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