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Динамо Москва
 
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Спартак Москва
Прогнозы 60
Динамо Москва 46.7% (28)
X 20% (12)
Спартак Москва 33.3% (20)
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История личных встреч

Динамо Москва
Спартак Москва

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
35.7%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед

23 матча

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 14 побед

37 матчей

27%
27%
46%
10 побед 10 ничьих 17 побед

Первый тайм

37.8%
32.4%
29.8%
14 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

29.7%
32.4%
37.9%
11 побед 12 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
1:2
К
3:0
ПЛ
1:0
К
4:1
ПЛ
3:3
ПЛ
1:0
К
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:4
ПЛ
1:5
ПЛ
0:4
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
К
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
4:3

Голы

Всего голов

22
27

Голов в среднем за матч

1.22
1.42

Среднее время на гол

73
63

Всего голов

25
33

Голов в среднем за матч

1.32
1.83

Среднее время на гол

68
49

Всего голов

47
60

Голов в среднем за матч

1.27
1.62

Тотал матчей

2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
30
Больше 81%
Меньше 19%
7
19
Больше 51%
Меньше 49%
18
11
Больше 30%
Меньше 70%
26
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

70
55

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 3 0.3
Грулёв Вячеслав 3 0.3
Фомин Даниил 2 (1) 0.2
Тюкавин Константин 2 0.2
Гладышев Ярослав 1 0.1
Карраскаль Хорхе 1 0.1
Нгамалё Николя 1 0.1
Бальбуэна Фабиан 1 0.1
Макаров Денис 1 0.1
Захарян Арсен 1 0.1
Бителло 1 0.1
Лесовой Даниил 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соболев Александр 4 (1) 0.4
Промес Квинси 2 0.2
Зиньковский Антон 2 0.2
Бабич Срджан 2 0.2
Классен Леон 2 0.2
Пруцев Данил 1 0.1
Игнатов Михаил Александрович 1 0.1
Зобнин Роман 1 0.1
Бонгонда Тео 1 0.1
Мартинс Кристофер 1 0.1
Умяров Наиль 1 0.1
Угальде Манфред 1 0.1
Мелёшин Павел 1 0.1
Медина Хесус 0 0
Хлусевич Даниил 0 0
Чернов Никита 0 0
Денисов Даниил 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карраскаль Хорхе 3 1
Паршивлюк Сергей 3 0
Лаксальт Диего 3 0
Фомин Даниил 2 0
Бальбуэна Фабиан 2 0
Нгамалё Николя 2 0
Шунин Антон 1 0
Лесовой Даниил 1 0
Фернандес Роберто 1 0
Бессмертный Станислав 1 0
Гагнидзе Лука 1 0
Маричаль Николас 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рябчук Олег 2 1
Соболев Александр 3 0
Классен Леон 3 0
Пруцев Данил 2 0
Угальде Манфред 2 0
Чернов Никита 1 0
Джикия Георгий 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Бабич Срджан 1 0
Медина Хесус 1 0
Маслов Павел 1 0
Игнатов Михаил Александрович 1 0
Умяров Наиль 1 0
Дуарте Алексис 1 0
Денисов Даниил 1 0

Результаты матчей

Динамо Москва
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Спартак Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
0
Динамо Москва
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Спартак Москва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

6
12
Динамо Москва
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Спартак Москва
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

6
12

Голы по времени матча

Забито

10
5
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
40%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
3
30%
2
40%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Забито

9
15
4 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
3
33%
6
40%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
44%
2
13%
61-75
1
11%
2
13%
76-90

Пропущено

11
9
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
4
36%
1
11%
1-15
3
27%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
3
27%
3
33%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

19
20
9 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
3
16%
6
30%
1-15
2
11%
4
20%
16-30
4
21%
3
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
6
32%
3
15%
61-75
4
21%
4
20%
76-90

Пропущено

15
14
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
5
33%
2
14%
1-15
3
20%
1
7%
16-30
1
7%
2
14%
31-45
1
7%
4
29%
46-60
3
20%
3
21%
61-75
2
13%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Динамо Москва - Зенит 1:0 Оренбург - Динамо Москва 1:2 Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Динамо Москва 2:4
Урал - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:4 Зенит - Динамо Москва 2:0 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 0:3 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Санкт-Пёльтен - Динамо Москва 1:3 Динамо Москва - Елимай Семей 2:1 Динамо Москва - Оренбург 4:1 Динамо Москва - Канвон 2:2 Динамо Москва - Канвон 2 2:2
Спартак Москва
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 Ростов - Спартак Москва 1:5 Зенит - Спартак Москва 0:0
Сочи - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Урал 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1 Спартак Москва - Факел 0:2 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Астана 4:0 Спартак Москва - Абдыш-Ата 4:0 Спартак Москва - Кайрат 6:0 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Спартак Москва 0:5 Спартак Москва - Ростов 0:3 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Ахмат - Спартак Москва 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0

Результаты матчей

Динамо Москва
Спартак Москва

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:4
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Динамо Москва
Спартак Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
4
1
2
2
2.5
3
2
1
3
3.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
3
2
4
1.5
2
3
1
5
2.5
1
4
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
3
5
5
1.5
6
4
3
7
2.5
4
6
2
8
3.5
2
8

Топ бомбардиров
Зенит Сергеев Иван II 5
Пари НН Сулейманов Тимур 5
Спартак Москва Соболев Александр 4 (2)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 4 (1)
Балтика Барков Дмитрий 4
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Карраскаль Хорхе 1 3
Оренбург Сиваков Михаил 2 1
Локомотив Москва Морозов Евгений 4
Урал Филипенко Егор 1 2
Оренбург Полуяхтов Владимир 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 мая 2024, осталось 2 дня 9 часов 50 минут.



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    • Прогнозы 60
    Динамо Москва 46.7% (28)
    X 20% (12)
    Спартак Москва 33.3% (20)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Спартак Москва
    2.43
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    3.90
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    3.70
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    Прогнозы на матч Динамо Москва - Спартак Москва

    Исход игры
    Динамо Москва
    46.7% (28)
    Ничья
    20% (12)
    Спартак Москва
    33.3% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.36% (42)
    Меньше
    23.64% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    94.55% (52)
    Нет
    5.45% (3)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Москва
    38.3% (23)
    1:2 Спартак Москва
    23.3% (14)
    1:1 Ничья
    16.7% (10)
    1:0 Динамо Москва
    5% (3)
    2:2 Ничья
    3.3% (2)
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