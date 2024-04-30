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История личных встреч
ЦСКА Москва
Зенит
15 матчей
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
73.3%
53.3%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
5 побед 10 ничьих 0 побед
27 матчей
14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 23 победы
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 20 побед
42 матча
21.4%
23.8%
54.8%
9 побед 10 ничьих 23 победы
Первый тайм
26.2%
47.6%
26.2%
11 побед 20 ничьих 11 побед
Второй тайм
11.9%
40.5%
47.6%
5 побед 17 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
20
Голов в среднем за матч
0.86
0.95
Среднее время на гол
105
94
Всего голов
29
31
Голов в среднем за матч
1.38
1.48
Среднее время на гол
65
60
Всего голов
47
51
Голов в среднем за матч
1.12
1.21
Тотал матчей
2.5
37
Больше 88%
Меньше 12%
5
31
Больше 74%
Меньше 26%
11
17
Больше 40%
Меньше 60%
25
10
Больше 24%
Меньше 76%
32
3
Больше 7%
Меньше 93%
39
Среднее время на гол
80
74
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чалов Фёдор
|4 (2)
|0.4
|Гаич Милан II
|2
|0.2
|Заболотный Антон
|2
|0.2
|Файзуллаев Аббосбек
|1
|0.1
|Давила Виктор
|1
|0.1
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0.1
|Обляков Иван
|1
|0.1
|Агапов Илья
|1
|0.1
|Мусаев Тамерлан
|1
|0.1
|Арбузов Ярослав
|1
|0.1
|Кисляк Матвей
|1
|0.1
|Ермаков Никита
|0
|0
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сергеев Иван II
|5
|0.5
|Кассьерра Матео
|3
|0.3
|Педро дос Сантос
|2
|0.2
|Клаудиньо Родригес
|1
|0.1
|Мантуан Густаво
|1
|0.1
|Кейрос Ду
|1
|0.1
|Ерохин Александр
|0
|0
|Вендел Жералдо
|0
|0
|Сутормин Алексей
|0
|0
|Эракович Страхинья
|0
|0
Карточки
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мойзес Моура
|1
|1
|Келлвен Дуглас
|2
|0
|Лукин Матвей
|2
|0
|Набабкин Кирилл
|1
|0
|Давила Виктор
|1
|0
|Гаич Милан II
|1
|0
|Виллиан Роша
|1
|0
|Кисляк Матвей
|1
|0
|Мендес Виктор
|1
|0
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вендел Жералдо
|2
|0
|Кейрос Ду
|2
|0
|Родригао де Соуза
|1
|0
|Фернандес Марио
|1
|0
|Барриос Вильмар
|1
|0
|Дуглас Сантос
|1
|0
|Круговой Данил
|1
|0
|Алип Нуралы
|1
|0
|Сергеев Иван II
|1
|0
|Ренан Роберт
|1
|0
|Педро дос Сантос
|1
|0
Результаты матчей
ЦСКА Москва
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Зенит
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
0
0
ЦСКА Москва
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Зенит
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
8
7
ЦСКА Москва
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Зенит
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
8
7
Голы по времени матча
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
4
50%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
25%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
9
7
7 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
2
22%
1
14%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
3
33%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
22%
2
29%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
17
13
11 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
2
12%
1
8%
1-15
2
12%
3
23%
16-30
7
41%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
12%
2
15%
61-75
4
24%
2
15%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
20%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Балтика - ЦСКА Москва 3:1 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 ЦСКА Москва - Балтика 2:0
Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Бунёдкор 2:1 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 ЦСКА Москва - Андижан 2:0 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Сохар 4:1
Зенит
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Рубин 0:2 Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Спартак Москва 0:0
Краснодар - Зенит 1:2 Зенит - Балтика 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1 Црвена Звезда - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 2:0 Урал - Зенит 1:4 Зенит - Спартак Москва 0:0 Зенит - Сантос 4:1 Зенит - Аль-Райян 2:4 Зенит - Шанхай Шеньхуа 6:0 Зенит - Ноа Ереван 0:0 Зенит - Аль-Духаиль 2:0 Зенит - Аль-Фатех 1:1 Зенит - Урал 1:0 Зенит - Чонбук Моторс 5:1
Результаты матчей
ЦСКА Москва
Зенит
Точный счет
2:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
6
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:6
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
6
1 раз 10%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
ЦСКА Москва
Зенит
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
32
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
14
23
14
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
46
55
28
19
19
19
19
1/4 финала - Путь РПЛ
1/2 финала - Путь РПЛ
|Зенит
|Сергеев Иван II
|5
|Пари НН
|Сулейманов Тимур
|5
|Спартак Москва
|Соболев Александр
|4 (2)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|4 (1)
|Балтика
|Барков Дмитрий
|4
|Динамо Москва
|Карраскаль Хорхе
|1 3
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|2 1
|Локомотив Москва
|Морозов Евгений
|4
|Урал
|Филипенко Егор
|1 2
|Оренбург
|Полуяхтов Владимир
|1 2
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Зенит
Исход игры
ЦСКА Москва
29.7% (19)
Ничья
28.1% (18)
Зенит
42.2% (27)
Тотал 2.5
Больше
58.62% (34)
Меньше
41.38% (24)
Обе команды забьют
Да
87.93% (51)
Нет
12.07% (7)
Популярный счёт
1:2 Зенит
29.7% (19)
1:1 Ничья
26.6% (17)
2:1 ЦСКА Москва
18.8% (12)
0:1 Зенит
6.3% (4)
1:0 ЦСКА Москва
3.1% (2)
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