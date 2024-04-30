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  4. Кубок 2023-2024
ЦСКА Москва
 
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Зенит
Прогнозы 64
ЦСКА Москва 29.7% (19)
X 28.1% (18)
Зенит 42.2% (27)
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ЦСКА Москва
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

ЦСКА Москва
Зенит

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

73.3%
53.3%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
5 побед 10 ничьих 0 побед

27 матчей

14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 23 победы

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 20 побед

42 матча

21.4%
23.8%
54.8%
9 побед 10 ничьих 23 победы

Первый тайм

26.2%
47.6%
26.2%
11 побед 20 ничьих 11 побед

Второй тайм

11.9%
40.5%
47.6%
5 побед 17 ничьих 20 побед

История матчей

ПЛ
1:1
С
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
КPП
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:4
ТМК
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
С
0:1
К
1:4
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ОС
2:0
ПЛ
2:0
С
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
К
0:2
ПЛ
0:3
С
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

0.86
0.95

Среднее время на гол

105
94

Всего голов

29
31

Голов в среднем за матч

1.38
1.48

Среднее время на гол

65
60

Всего голов

47
51

Голов в среднем за матч

1.12
1.21

Тотал матчей

2.5
37
Больше 88%
Меньше 12%
5
31
Больше 74%
Меньше 26%
11
17
Больше 40%
Меньше 60%
25
10
Больше 24%
Меньше 76%
32
3
Больше 7%
Меньше 93%
39

Среднее время на гол

80
74

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 4 (2) 0.4
Гаич Милан II 2 0.2
Заболотный Антон 2 0.2
Файзуллаев Аббосбек 1 0.1
Давила Виктор 1 0.1
Зайнутдинов Бактиёр 1 0.1
Обляков Иван 1 0.1
Агапов Илья 1 0.1
Мусаев Тамерлан 1 0.1
Арбузов Ярослав 1 0.1
Кисляк Матвей 1 0.1
Ермаков Никита 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сергеев Иван II 5 0.5
Кассьерра Матео 3 0.3
Педро дос Сантос 2 0.2
Клаудиньо Родригес 1 0.1
Мантуан Густаво 1 0.1
Кейрос Ду 1 0.1
Ерохин Александр 0 0
Вендел Жералдо 0 0
Сутормин Алексей 0 0
Эракович Страхинья 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мойзес Моура 1 1
Келлвен Дуглас 2 0
Лукин Матвей 2 0
Набабкин Кирилл 1 0
Давила Виктор 1 0
Гаич Милан II 1 0
Виллиан Роша 1 0
Кисляк Матвей 1 0
Мендес Виктор 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вендел Жералдо 2 0
Кейрос Ду 2 0
Родригао де Соуза 1 0
Фернандес Марио 1 0
Барриос Вильмар 1 0
Дуглас Сантос 1 0
Круговой Данил 1 0
Алип Нуралы 1 0
Сергеев Иван II 1 0
Ренан Роберт 1 0
Педро дос Сантос 1 0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Зенит
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

0
0
ЦСКА Москва
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Зенит
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

8
7
ЦСКА Москва
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Зенит
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

8
7

Голы по времени матча

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
4
50%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
25%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

9
7
7 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
2
22%
1
14%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
3
33%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
22%
2
29%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

17
13
11 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
2
12%
1
8%
1-15
2
12%
3
23%
16-30
7
41%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
12%
2
15%
61-75
4
24%
2
15%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
20%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Балтика - ЦСКА Москва 3:1 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 ЦСКА Москва - Балтика 2:0
Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Бунёдкор 2:1 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 ЦСКА Москва - Андижан 2:0 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Сохар 4:1
Зенит
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Рубин 0:2 Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Спартак Москва 0:0
Краснодар - Зенит 1:2 Зенит - Балтика 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1 Црвена Звезда - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 2:0 Урал - Зенит 1:4 Зенит - Спартак Москва 0:0 Зенит - Сантос 4:1 Зенит - Аль-Райян 2:4 Зенит - Шанхай Шеньхуа 6:0 Зенит - Ноа Ереван 0:0 Зенит - Аль-Духаиль 2:0 Зенит - Аль-Фатех 1:1 Зенит - Урал 1:0 Зенит - Чонбук Моторс 5:1

Результаты матчей

ЦСКА Москва
Зенит

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
6
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:6
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
6
1 раз 10%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

ЦСКА Москва
Зенит

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
3
2
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
4
6
1.5
5
5
2
8
2.5
1
9
1
9
3.5
1
9
4.5
1
9
5.5
1/4 финала - Путь РПЛ
10 Балтика
9 Локомотив Москва
1 Ростов
3 ЦСКА Москва
2 Оренбург
3 Спартак Москва
1 Динамо Москва
2 Зенит
1/2 финала - Путь РПЛ
0 Балтика
3 ЦСКА Москва
1 Спартак Москва
2 Зенит
Финал - Путь РПЛ
ЦСКА Москва
Зенит

Топ бомбардиров
Зенит Сергеев Иван II 5
Пари НН Сулейманов Тимур 5
Спартак Москва Соболев Александр 4 (2)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 4 (1)
Балтика Барков Дмитрий 4
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Карраскаль Хорхе 1 3
Оренбург Сиваков Михаил 2 1
Локомотив Москва Морозов Евгений 4
Урал Филипенко Егор 1 2
Оренбург Полуяхтов Владимир 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 мая 2024, осталось 2 дня 11 часов 38 минут.



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    • Прогнозы 64
    ЦСКА Москва 29.7% (19)
    X 28.1% (18)
    Зенит 42.2% (27)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Зенит
    3.00
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    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Зенит

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    29.7% (19)
    Ничья
    28.1% (18)
    Зенит
    42.2% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.62% (34)
    Меньше
    41.38% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    87.93% (51)
    Нет
    12.07% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    29.7% (19)
    1:1 Ничья
    26.6% (17)
    2:1 ЦСКА Москва
    18.8% (12)
    0:1 Зенит
    6.3% (4)
    1:0 ЦСКА Москва
    3.1% (2)
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    ЦСКА Москва
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