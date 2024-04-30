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Ростов
 
Позже
Балтика
Прогнозы 57
Ростов 66.7% (38)
X 24.6% (14)
Балтика 8.8% (5)
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Ростов
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Ростов
Балтика

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
135

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комаров Иван 2 0.2
Комличенко Николай 2 0.2
Голенков Егор 1 0.1
Терентьев Денис 1 0.1
Осипенко Максим 1 0.1
Вахания Илья 1 0.1
Мелёхин Виктор 1 0.1
Игнатов Герман 1 0.1
Байрамян Хорен 0 0
Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 3 0.3
Мусаев Тамерлан 3 0.3
Бистрович Кристиян 1 0.1
Гузина Гедеон 1 0.1
Кузьмин Максим 1 0.1
Барков Дмитрий 1 0.1
Ферни Рубен 1 0.1
Аванесян Тигран 1 0.1
Гассама Натан 1 0.1
Козлов Данила Сергеевич 1 0.1
Галоян Артур 1 (1) 0.1
Дудиев Аслан 0 0
Маляров Кирилл 0 0
Фернандес Алекс II 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохин Данила 3 0
Уткин Даниил 2 0
Лангович Андрей 2 0
Комаров Иван 2 0
Сухомлинов Данила 2 0
Терентьев Денис 1 0
Миронов Андрей Сергеевич 1 0
Осипенко Максим 1 0
Голенков Егор 1 0
Глебов Данил 1 0
Щетинин Кирилл 1 0
Мохебби Мохаммад 1 0
Мелёхин Виктор 1 0
Семенчук Давид 1 0
Аль-Аскалани Эяд 1 0
Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луна Диего 2 0
Остойич Иван 1 0
Маляров Кирилл 1 0
Латышонок Евгений 1 0
Осипов Александр 1 0
Ламейра Жоао 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0
Фернандес Роберто 1 0
Андраде Кевин 1 0
Гассама Натан 1 0

Результаты матчей

Ростов
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Балтика
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

0
1
Ростов
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Балтика
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

4
7
Ростов
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Балтика
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

4
8

Голы по времени матча

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
1
20%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
25%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

5
8
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
2
40%
3
38%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
38%
3
50%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
17%
76-90

Забито

10
14
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
2
20%
3
21%
46-60
2
20%
5
36%
61-75
2
20%
3
21%
76-90

Пропущено

12
13
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 8
2
17%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
33%
5
38%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
1
8%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ростов - Оренбург 2:1 Урал - Ростов 0:1 Ростов - Спартак Москва 1:5 Урал - Ростов 1:3
Факел - Ростов 0:1 Ростов - Сочи 2:2 Химки - Ростов 0:0 Динамо Москва - Ростов 1:4 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - Краснодар 2:1 Ростов - Крылья Советов 2:0 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Пари НН - Ростов 1:0 Ростов - Астана 1:0 Кайрат - Ростов 2:1 Спартак Москва - Ростов 0:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Ростов 1:3 Родина Москва - Ростов 2:1 Ростов - Динамо Самарканд 4:1 Ахмат - Ростов 0:0
Балтика
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Балтика - ЦСКА Москва 3:1 Краснодар - Балтика 3:2 Балтика - Крылья Советов 2:1 ЦСКА Москва - Балтика 2:0
Ахмат - Балтика 1:7 Зенит - Балтика 1:0 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Балтика - Пари НН 2:0 Балтика - Динамо Минск 3:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1 Оренбург - Балтика 1:0 Балтика - Сочи 0:0 Динамо Москва - Балтика 0:3 Балтика - Ротор 1:2 Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Арсенал Тула - Балтика 1:3 Балтика - Акрон 5:3 Факел - Балтика 2:1 Балтика - Борац Баня-Лука 2:0 Балтика - Рубин 0:1

Результаты матчей

Ростов
Балтика

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Ростов
Балтика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5
2
3
1
5
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
2
3
7
1.5
4
6
1
9
2.5
2
8

Топ бомбардиров
Зенит Сергеев Иван II 5
Пари НН Сулейманов Тимур 5
Спартак Москва Соболев Александр 4 (2)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 4 (1)
Балтика Барков Дмитрий 4
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Карраскаль Хорхе 1 3
Оренбург Сиваков Михаил 2 1
Локомотив Москва Морозов Евгений 4
Урал Филипенко Егор 1 2
Оренбург Полуяхтов Владимир 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Балтика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 мая 2024, осталось 2 дня 11 часов 38 минут.



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    • Прогнозы 57
    Ростов 66.7% (38)
    X 24.6% (14)
    Балтика 8.8% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ростов
    Ничья
    Балтика
    3.45
    3.50
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    Прогнозы на матч Ростов - Балтика

    Исход игры
    Ростов
    66.7% (38)
    Ничья
    24.6% (14)
    Балтика
    8.8% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.82% (23)
    Меньше
    58.18% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    65.45% (36)
    Нет
    34.55% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Ростов
    35.1% (20)
    1:1 Ничья
    22.8% (13)
    1:0 Ростов
    21.1% (12)
    2:0 Ростов
    7% (4)
    1:2 Балтика
    5.3% (3)
    0:1 Балтика
    3.5% (2)
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