История личных встреч
Ростов
Балтика
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
135
Бомбардиры внутри турнира
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Комаров Иван
|2
|0.2
|Комличенко Николай
|2
|0.2
|Голенков Егор
|1
|0.1
|Терентьев Денис
|1
|0.1
|Осипенко Максим
|1
|0.1
|Вахания Илья
|1
|0.1
|Мелёхин Виктор
|1
|0.1
|Игнатов Герман
|1
|0.1
|Байрамян Хорен
|0
|0
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрикес Анхело
|3
|0.3
|Мусаев Тамерлан
|3
|0.3
|Бистрович Кристиян
|1
|0.1
|Гузина Гедеон
|1
|0.1
|Кузьмин Максим
|1
|0.1
|Барков Дмитрий
|1
|0.1
|Ферни Рубен
|1
|0.1
|Аванесян Тигран
|1
|0.1
|Гассама Натан
|1
|0.1
|Козлов Данила Сергеевич
|1
|0.1
|Галоян Артур
|1 (1)
|0.1
|Дудиев Аслан
|0
|0
|Маляров Кирилл
|0
|0
|Фернандес Алекс II
|0
|0
Карточки
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прохин Данила
|3
|0
|Уткин Даниил
|2
|0
|Лангович Андрей
|2
|0
|Комаров Иван
|2
|0
|Сухомлинов Данила
|2
|0
|Терентьев Денис
|1
|0
|Миронов Андрей Сергеевич
|1
|0
|Осипенко Максим
|1
|0
|Голенков Егор
|1
|0
|Глебов Данил
|1
|0
|Щетинин Кирилл
|1
|0
|Мохебби Мохаммад
|1
|0
|Мелёхин Виктор
|1
|0
|Семенчук Давид
|1
|0
|Аль-Аскалани Эяд
|1
|0
Балтика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луна Диего
|2
|0
|Остойич Иван
|1
|0
|Маляров Кирилл
|1
|0
|Латышонок Евгений
|1
|0
|Осипов Александр
|1
|0
|Ламейра Жоао
|1
|0
|Мусаев Тамерлан
|1
|0
|Фернандес Роберто
|1
|0
|Андраде Кевин
|1
|0
|Гассама Натан
|1
|0
Результаты матчей
Ростов
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Балтика
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
0
1
Ростов
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Балтика
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
4
7
Ростов
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Балтика
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
4
8
Голы по времени матча
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
1
20%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
25%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
5
8
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
2
40%
3
38%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
38%
3
50%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
17%
76-90
Забито
10
14
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
2
20%
3
21%
46-60
2
20%
5
36%
61-75
2
20%
3
21%
76-90
Пропущено
12
13
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 8
2
17%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
33%
5
38%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
1
8%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Ростов
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ростов - Оренбург 2:1 Урал - Ростов 0:1 Ростов - Спартак Москва 1:5 Урал - Ростов 1:3
Факел - Ростов 0:1 Ростов - Сочи 2:2 Химки - Ростов 0:0 Динамо Москва - Ростов 1:4 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - Краснодар 2:1 Ростов - Крылья Советов 2:0 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Пари НН - Ростов 1:0 Ростов - Астана 1:0 Кайрат - Ростов 2:1 Спартак Москва - Ростов 0:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Ростов 1:3 Родина Москва - Ростов 2:1 Ростов - Динамо Самарканд 4:1 Ахмат - Ростов 0:0
Балтика
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Балтика - ЦСКА Москва 3:1 Краснодар - Балтика 3:2 Балтика - Крылья Советов 2:1 ЦСКА Москва - Балтика 2:0
Ахмат - Балтика 1:7 Зенит - Балтика 1:0 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Балтика - Пари НН 2:0 Балтика - Динамо Минск 3:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1 Оренбург - Балтика 1:0 Балтика - Сочи 0:0 Динамо Москва - Балтика 0:3 Балтика - Ротор 1:2 Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Арсенал Тула - Балтика 1:3 Балтика - Акрон 5:3 Факел - Балтика 2:1 Балтика - Борац Баня-Лука 2:0 Балтика - Рубин 0:1
Результаты матчей
Ростов
Балтика
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Ростов
Балтика
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
41
15
23
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
82
37
46
19
28
|Зенит
|Сергеев Иван II
|5
|Пари НН
|Сулейманов Тимур
|5
|Спартак Москва
|Соболев Александр
|4 (2)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|4 (1)
|Балтика
|Барков Дмитрий
|4
|Динамо Москва
|Карраскаль Хорхе
|1 3
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|2 1
|Локомотив Москва
|Морозов Евгений
|4
|Урал
|Филипенко Егор
|1 2
|Оренбург
|Полуяхтов Владимир
|1 2
Прогнозы на матч Ростов - Балтика
Исход игры
Ростов
66.7% (38)
Ничья
24.6% (14)
Балтика
8.8% (5)
Тотал 2.5
Больше
41.82% (23)
Меньше
58.18% (32)
Обе команды забьют
Да
65.45% (36)
Нет
34.55% (19)
Популярный счёт
2:1 Ростов
35.1% (20)
1:1 Ничья
22.8% (13)
1:0 Ростов
21.1% (12)
2:0 Ростов
7% (4)
1:2 Балтика
5.3% (3)
0:1 Балтика
3.5% (2)
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